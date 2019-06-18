«Уралсиб» отметил юбилей неоклассическим шоу

Ежегодно в России создается порядка 300 000 новых компаний, но больше половины из них не доживает до пяти лет. Где находится наибольшее и наименьшее число бизнесов-долгожителей, выяснили в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

30 лет на рынке — прекрасный повод вспомнить о достижениях и встретиться в кругу друзей. Банк «Уралсиб» посвятил своему юбилею торжественные мероприятия по всей России, а завершающим аккордом стало мультимедийное шоу в Москве.

30 лет на рынке — прекрасный повод вспомнить о достижениях и встретиться в кругу друзей. Банк «Уралсиб» посвятил своему юбилею торжественные мероприятия по всей России, а завершающим аккордом стало мультимедийное шоу в Москве.

Евгений Абузов, Андрей Недбайло, Евгений Коган, Ольга Дегтярева, Петр Петров, Константин Бобров, Алексей Сазонов («Уралсиб»)

Шоу проходило в необычном для такого формата месте — Колонном зале Дома союзов. Те гости, которые бывали здесь ранее, с удивлением заново открывали для себя это пространство. При всей торжественности интерьеров организаторам мероприятия удалось создать в зале теплую, располагающую атмосферу неоклассицизма: футуристические зеркальные кубы удачно сочетались с белоснежными гиацинтами, классической лепниной.

Специально для вечера была сконструирована футуристическая световая инсталляция с символикой банка. На фоне нее все с удовольствием делали снимки на память.

Никола Мельников

Для своих ключевых клиентов и партнеров, приглашенных на вечер, банк приготовил сюрприз — неоклассический концерт со зрелищным аудиовизуальным шоу. Перед ними выступал молодой пианист и композитор Никола Мельников с симфоническим оркестром.

Мельникову всего 26 лет, но он уже попадал в мировой топ-100 исполнителей классики и неоклассики на iTunes. Четыре года назад премьера его дебютного альбома собственных фортепианных сочинений проходила в Московском международном доме музыки.

Перед началом концерта к гостям с приветствием обратился Евгений Коган, член наблюдательного совета и заместитель председателя правления банка «Уралсиб».

Концепция мероприятия не случайно основывалась на сочетании традиционных и инновационных форм. Тем самым подчеркивалась особенность «Уралсиба», вшитая в его «ДНК»: «Банк, который идет в ногу со временем». Звучание классических инструментов, современные аранжировки в сочетании с мультимедийным шоу захватывали зрителей.

«30 лет — это срок, соизмеримый со всей новейшей экономической историей России, — отметил председатель правления банка Константин Бобров. — И наша принадлежность к этой истории — повод для гордости. С другой стороны, реалии сегодняшнего дня таковы, что долгое присутствие на рынке — вовсе не гарантия успеха в будущем. Поэтому нам важно не почивать на лаврах, а идти в ногу со временем и оставаться актуальными».

Константин Бобров