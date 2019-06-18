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«Уралсиб» отметил юбилей неоклассическим шоу

30 лет на рынке — прекрасный повод вспомнить о достижениях и встретиться в кругу друзей. Банк «Уралсиб» посвятил своему юбилею торжественные мероприятия по всей России, а завершающим аккордом стало мультимедийное шоу в Москве.

Евгений Абузов, Андрей Недбайло, Евгений Коган, Ольга Дегтярева, Петр Петров, Константин Бобров, Алексей Сазонов («Уралсиб»)
Евгений Абузов, Андрей Недбайло, Евгений Коган, Ольга Дегтярева, Петр Петров, Константин Бобров, Алексей Сазонов («Уралсиб»)

Шоу проходило в необычном для такого формата месте — Колонном зале Дома союзов. Те гости, которые бывали здесь ранее, с удивлением заново открывали для себя это пространство. При всей торжественности интерьеров организаторам мероприятия удалось создать в зале теплую, располагающую атмосферу неоклассицизма: футуристические зеркальные кубы удачно сочетались с белоснежными гиацинтами, классической лепниной.

Специально для вечера была сконструирована футуристическая световая инсталляция с символикой банка. На фоне нее все с удовольствием делали снимки на память.

Никола Мельников
Никола Мельников

Для своих ключевых клиентов и партнеров, приглашенных на вечер, банк приготовил сюрприз — неоклассический концерт со зрелищным аудиовизуальным шоу. Перед ними выступал молодой пианист и композитор Никола Мельников с симфоническим оркестром.

Мельникову всего 26 лет, но он уже попадал в мировой топ-100 исполнителей классики и неоклассики на iTunes. Четыре года назад премьера его дебютного альбома собственных фортепианных сочинений проходила в Московском международном доме музыки.

Перед началом концерта к гостям с приветствием обратился Евгений Коган, член наблюдательного совета и заместитель председателя правления банка «Уралсиб».

Концепция мероприятия не случайно основывалась на сочетании традиционных и инновационных форм. Тем самым подчеркивалась особенность «Уралсиба», вшитая в его «ДНК»: «Банк, который идет в ногу со временем». Звучание классических инструментов, современные аранжировки в сочетании с мультимедийным шоу захватывали зрителей.

«30 лет — это срок, соизмеримый со всей новейшей экономической историей России, — отметил председатель правления банка Константин Бобров. — И наша принадлежность к этой истории — повод для гордости. С другой стороны, реалии сегодняшнего дня таковы, что долгое присутствие на рынке — вовсе не гарантия успеха в будущем. Поэтому нам важно не почивать на лаврах, а идти в ногу со временем и оставаться актуальными».

Константин Бобров
Константин Бобров

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