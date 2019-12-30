Прощаемся с десятилетием: самые яркие корпоративы финансистов

Считается, что эмансипированных, деловых и состоятельных женщин сложно чем-либо удивить на Новый год. Но так ли это на самом деле?

Чем сильные женщины радуют себя в канун Нового года

21 декабря в усадьбе Муравьевых-Апостолов звучала музыка Петра Ильича Чайковского, маршировали солдатики, кружились в танце нарядные куклы. А детей — главных гостей торжества — ждали волшебство и огромная елка.

Звон бокалов, наряды и танцы без устали, во время которых забываются даже самые горящие дедлайны, — в том числе таким запомнится декабрь сотрудникам финансовых компаний. Ну а мы по традиции рассказываем о ярких вечеринках сезона.

Звон бокалов, наряды и танцы без устали, во время которых забываются даже самые горящие дедлайны, — в том числе таким запомнится декабрь сотрудникам финансовых компаний. Ну а мы по традиции рассказываем о ярких вечеринках сезона.





Сбербанк

25 декабря в пространстве Main Stage состоялся один из больших корпоративов Сбербанка. Вечеринка Golden Hits Среднерусского банка прошла под золотые хиты и зажигательные танцы. Сотрудники превратились в артистов и блистали на сцене в ярких костюмах.

Танцевальный конкурс, в котором участвовали разные команды, завершился победой «Стиляг», и продолжился не менее веселой дискотекой.









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В то же время на площадке Adrenalin Stadium отгремела вечеринка Сбербанка под названием «Снежное шоу». Много-много снега, танцев и световых инсталляций сделали ее незабываемой!

«Открытие»

Этот банк одним из первых закатил масштабный праздник по случаю наступающего 2020-го. Его сотрудники 6 декабря отгуляли корпоратив в уже полюбившемся им месте — столичном клубе Icon.

В этот раз темой мероприятия стала «Алиса в Стране чудес», а главный слоган вечера звучал так: «В жизни всегда есть место волшебству». Поверить в чудеса было легко, ведь повсюду встречались персонажи известной сказки: Шляпник, Красная королева и другие.





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Настроение задавали музыка, убранство холла, а также ведущий — диджей и шоумен Антон Комолов. Гости могли воспользоваться волшебной фотобудкой и получить яркие снимки на память, а также снять 360-градусное видеоселфи.

Первым из звезд на сцену поднялся участник шоу «Голос» Иван Долматов, который не на шутку разогрел публику. Ну а затем его сменила группа «Мумий Тролль», исполнившая свои самые популярные песни.









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Тинькофф Банк

В том же клубе Icon 12 декабря отгремела вечеринка, именуемая Tinkoff Platinum Party. Поздравить собравшихся на сцену вышел сам... президент! Нет, не банка (хотя Олег Тиньков, возможно, тоже присутствовал), а всей страны. Владимир Путин (в миру известный как пародист Дмитрий Грачев) взял слово и, конечно, попал в кадр.



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Не обошлось в этот вечер без зажигательного выступления кавер-группы. Под всем полюбившиеся хиты долго гудел танцпол.











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Сбербанк КИБ







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Одну из своих вечеринок Сбербанк устроил 13 декабря: в этот вечер на площадке Main Stage Новый год отмечал корпоративно-инвестиционный блок. Судя по постам в соцсетях, на праздник под кодовым хештегом #назадвбудущее собрались порядка 5000 человек.

Глава блока, зампред правления Сбербанка Анатолий Попов так же, как и другие гости вечеринки, перевоплотился до неузнаваемости. Да что говорить — смотрите сами.







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Корпоратив был устроен в стиле 90-х, однако и элементы грядущего на нем присутствовали. Как написала одна из сотрудниц банка в «Инстаграме», назад в будущее — это когда ковер на стене цифровой. А еще гости вечера охотно фотографировались с автомобилем DeLorian. С тем самым, что в фильме «Назад в будущее» перемещал главного героя во времени.

Хедлайнерами вечера были Надежда Толстая и кавер-группа Step By Step. Под хиты 90-х в энергичном исполнении танцевали все!









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БКС







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Финансовая группа посвятила корпоративный Новый год, прошедший 13 декабря, бродвейским мюзиклам. Эта тема нашла отражение не только в оформлении зала «ГлавClub Green Concert» и дресс-коде, но и в выступлениях команд сотрудников. Каждая из них представила узнаваемые отрывки из таких произведений, как «Чикаго», «Мулен Руж», «Бурлеск», «Величайший шоумен» и «Мамма Миа».







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Затем на сцену под свет софитов поднялись представители корпоративной футбольной сборной. Памятные награды победителям Лиги Московской биржи — 2019 вручил основатель и основной акционер БКС Олег Михасенко.

Финальным аккордом основной части мероприятия стало световое шоу. А дальше вечер продолжился под выступление кавер-группы БКС — The Street.

Для гостей работали фуршетные линии, бар и развлекательные станции. В имидж-лаборатории «Герои Бродвея» каждый мог примерить театральный костюм и наложить грим, а в специальных зонах предлагалось сделать памятные фотомагниты.





«Открытие Брокер»





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Эта корпоративная вечеринка состоялась 14 декабря на площадке Quattro Space. Тема праздника, проходившего по мотивам «бумажных сказок» Лоренцо Папаче, была обозначена как Art Mind.











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Гостям предстояло преобразить черно-белый мир, раскрасив его яркими красками. Особая миссия вечера звучала так: «Не только создать новую реальность, но и стать ее частью». Наряды и внешний вид собравшихся должны были соответствовать заявленной теме — флуоресцентные платья, рубашки и брюки, яркий макияж, разноцветные волосы.

Судя по снимкам с корпоратива, все постарались на славу и выполнили миссию на ура!





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«Хоум Кредит»





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15 декабря банк собрал почти 1500 сотрудников центрального офиса на вечеринку под названием HO-HO-Home Party. Местом проведения стал бельгийский лофт XIX века — это атмосферное место очень подходило под выбранную концепцию.

Для гостей работала настоящая рождественская ярмарка. Глинтвейн, деревянные домики с милыми сувенирами, уличный оркестр, вкусные закуски и душевная музыка создали атмосферу европейского города.

Судя по фотографиям, на мероприятии было уютно и празднично, довольные лица и улыбки сотрудников — тому подтверждение.

Московский Кредитный Банк

14 декабря вечеринку в духе «Великого Гетсби» закатил МКБ. В концертном зале Music Media Dome собралось около 2000 человек, чтобы модно, ярко и весело отметить приход нового года. Акробаты, квесты, живая музыка, наряды в стиле 30-х, сюрпризы и забавные сувениры... Все это ждало сотрудников банка на корпоративе.









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Со сцены к присутствующим обратились предправления МКБ Владимир Чубарь и член наблюдательного совета Роман Авдеев. Оба топ-менеджера поздравили всех с наступающим, выразили благодарность за проделанную работу и подвели итоги года.



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Хедлайнером стала группа «Моральный кодекс» с ее бессменным солистом Сергеем Мазаевым. Ну и конечно, звучала музыка из кинофильма «Великий Гетсби».











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ПСБ

7 декабря в банкетном комплексе «Шелк» Новый год отмечала команда корпоративного бизнеса Промсвязьбанка. Гостем мероприятия стал певец Влад Топалов.





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Другой новогодний праздник банка состоялся 20 декабря в Music Media Dome. «Кругосветка» — а именно такое название носили вечеринки ПСБ по всей стране — вышла зрелищной и яркой. Здесь хедлайнерами были певица Глюкоза и группа «Руки вверх».





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«Альфа-Капитал»





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19 декабря новогоднее мероприятие «Альфа-Капитала» прошло в банкетном зале Golden Palace. На входе гостей встречали Дед Мороз со Снегурочкой, предлагая всем сфотографироваться. Затем можно было насладиться фуршетом и духовым шоу, игравшим, певшим и даже танцевавшим различные хиты.





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Начало основной программе положило выступление барабанщиков. Затем ведущий пригласил на сцену генерального директора УК «Альфа-Капитал» Ирину Кривошееву, которая поблагодарила сотрудников за насыщенный год и пожелала успехов в наступающем.

Далее слово взял один из основателей компании Андрей Косогов. Он отметил, что в уходящем году достигнуто много новых высот, отметил вовлеченность, активность, боевой настрой команды и пожелал ей не сбавлять темпа в 2020-м. Лучшим сотрудникам по традиции были вручены награды.

Вечер продолжился харизматичным выступлением шоу-балета и специальным сюрпризом — позитивным видеороликом с поздравлением коллег, который рассмешил всех присутствовавших. А изюминкой мероприятия стал концерт «Отпетых мошенников».





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В финале гостей ждал торт с фейерверками. Завершился насыщенный вечер всеми любимым бумажным шоу и DJ-сетом.







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Qiwi





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Новогодний праздник почти для 2000 сотрудников группы прошел 20 декабря в стиле Lighthouse. За несколько недель до него организаторы начали тизерить место, время проведения, хедлайнеров и ожидаемые развлечения. «Подсветить» событие решено было буквально. Свет заполнил все этажи, переговорные, библиотеки, телеэкраны. А затем социальные сети взорвали фото и видео людей, гуляющих по разноцветным инсталляциям.











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В качестве площадки для корпоратива выбрали двухэтажное пространство Main Stage, выступить в котором пригласили Ивана Дорна и группу The Hatters. Из развлечений, помимо зажигательной музыки, были кальян, караоке, игровые автоматы, различные фотозоны, возможность для девушек украсить волосы разноцветными прядями, а для парней — надеть светящиеся в темноте очки или браслеты.



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Mikro Kapital

21 декабря группа компаний Mikro Kapital, в которую входят входят «Делимобиль», General Invest и «Микро Капитал», собрала сотрудников на двухдневное празднование Нового года в загородном отеле Radisson Resort в Завидово. Вечеринка была стилизована под слет агентов секретной службы. После заселения состоялся праздничный ужин с церемонией награждения тех, кто внес особый вклад в развитие бизнеса.

Мероприятие вел Игорь Верник, сыпавший искрометными шутками. Никого не оставили равнодушным 3D-фотозона, веселые танцы и невероятные шоу на сцене. Кульминацией вечера стало выступление Сергея Лазарева, который свел с ума всю женскую часть армии секретных агентов.



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В финале программы гостей ждали салют под отрытым небом и огромный торт в виде сейфа. Разгоряченная публика не расходилась до самого утра, продолжая танцы и веселье.





Совкомбанк



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Череда корпоративов этого банка началась в Казани, где праздник состоялся в самом начале декабря. Все региональные дирекции также провели свои вечеринки.







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В столице новогодняя встреча была назначена на 18 декабря и стала одной из самых многолюдных, собрав более 1000 человек.

На мероприятии руководители банка наградили лучших сотрудников 2019-го, двое из которых оказались достойны звания «Человек года».

На протяжении всего вечера для гостей выступали артисты цирка и музыкальные группы.





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Абсолют Банк







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26 декабря в ГлавClub Green Concert отгремела вечеринка Абсолют Банка под названием «Высота 2020».



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Взять нужную высоту сотрудникам «Абсолюта» в этот вечер предстояло под хиты в исполнении певицы Полины Гагариной и зажигательной кавер-группы.