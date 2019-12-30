Прощаемся с десятилетием: самые яркие корпоративы финансистов

Звон бокалов, наряды и танцы без устали, во время которых забываются даже самые горящие дедлайны, — в том числе таким запомнится декабрь сотрудникам финансовых компаний. Ну а мы по традиции рассказываем о ярких вечеринках сезона.
Сбербанк
25 декабря в пространстве Main Stage состоялся один из больших корпоративов Сбербанка. Вечеринка Golden Hits Среднерусского банка прошла под золотые хиты и зажигательные танцы. Сотрудники превратились в артистов и блистали на сцене в ярких костюмах.
Танцевальный конкурс, в котором участвовали разные команды, завершился победой «Стиляг», и продолжился не менее веселой дискотекой.
В то же время на площадке Adrenalin Stadium отгремела вечеринка Сбербанка под названием «Снежное шоу». Много-много снега, танцев и световых инсталляций сделали ее незабываемой!
«Открытие»
Этот банк одним из первых закатил масштабный праздник по случаю наступающего 2020-го. Его сотрудники 6 декабря отгуляли корпоратив в уже полюбившемся им месте — столичном клубе Icon.
В этот раз темой мероприятия стала «Алиса в Стране чудес», а главный слоган вечера звучал так: «В жизни всегда есть место волшебству». Поверить в чудеса было легко, ведь повсюду встречались персонажи известной сказки: Шляпник, Красная королева и другие.
Настроение задавали музыка, убранство холла, а также ведущий — диджей и шоумен Антон Комолов. Гости могли воспользоваться волшебной фотобудкой и получить яркие снимки на память, а также снять 360-градусное видеоселфи.
Первым из звезд на сцену поднялся участник шоу «Голос» Иван Долматов, который не на шутку разогрел публику. Ну а затем его сменила группа «Мумий Тролль», исполнившая свои самые популярные песни.
Тинькофф Банк
В том же клубе Icon 12 декабря отгремела вечеринка, именуемая Tinkoff Platinum Party. Поздравить собравшихся на сцену вышел сам... президент! Нет, не банка (хотя Олег Тиньков, возможно, тоже присутствовал), а всей страны. Владимир Путин (в миру известный как пародист Дмитрий Грачев) взял слово и, конечно, попал в кадр.
Не обошлось в этот вечер без зажигательного выступления кавер-группы. Под всем полюбившиеся хиты долго гудел танцпол.
Сбербанк КИБ
Одну из своих вечеринок Сбербанк устроил 13 декабря: в этот вечер на площадке Main Stage Новый год отмечал корпоративно-инвестиционный блок. Судя по постам в соцсетях, на праздник под кодовым хештегом #назадвбудущее собрались порядка 5000 человек.
Глава блока, зампред правления Сбербанка Анатолий Попов так же, как и другие гости вечеринки, перевоплотился до неузнаваемости. Да что говорить — смотрите сами.
Корпоратив был устроен в стиле 90-х, однако и элементы грядущего на нем присутствовали. Как написала одна из сотрудниц банка в «Инстаграме», назад в будущее — это когда ковер на стене цифровой. А еще гости вечера охотно фотографировались с автомобилем DeLorian. С тем самым, что в фильме «Назад в будущее» перемещал главного героя во времени.
Хедлайнерами вечера были Надежда Толстая и кавер-группа Step By Step. Под хиты 90-х в энергичном исполнении танцевали все!
БКС
Финансовая группа посвятила корпоративный Новый год, прошедший 13 декабря, бродвейским мюзиклам. Эта тема нашла отражение не только в оформлении зала «ГлавClub Green Concert» и дресс-коде, но и в выступлениях команд сотрудников. Каждая из них представила узнаваемые отрывки из таких произведений, как «Чикаго», «Мулен Руж», «Бурлеск», «Величайший шоумен» и «Мамма Миа».
Затем на сцену под свет софитов поднялись представители корпоративной футбольной сборной. Памятные награды победителям Лиги Московской биржи — 2019 вручил основатель и основной акционер БКС Олег Михасенко.
Финальным аккордом основной части мероприятия стало световое шоу. А дальше вечер продолжился под выступление кавер-группы БКС — The Street.
Для гостей работали фуршетные линии, бар и развлекательные станции. В имидж-лаборатории «Герои Бродвея» каждый мог примерить театральный костюм и наложить грим, а в специальных зонах предлагалось сделать памятные фотомагниты.
«Открытие Брокер»
Эта корпоративная вечеринка состоялась 14 декабря на площадке Quattro Space. Тема праздника, проходившего по мотивам «бумажных сказок» Лоренцо Папаче, была обозначена как Art Mind.
Гостям предстояло преобразить черно-белый мир, раскрасив его яркими красками. Особая миссия вечера звучала так: «Не только создать новую реальность, но и стать ее частью». Наряды и внешний вид собравшихся должны были соответствовать заявленной теме — флуоресцентные платья, рубашки и брюки, яркий макияж, разноцветные волосы.
Судя по снимкам с корпоратива, все постарались на славу и выполнили миссию на ура!
«Хоум Кредит»
15 декабря банк собрал почти 1500 сотрудников центрального офиса на вечеринку под названием HO-HO-Home Party. Местом проведения стал бельгийский лофт XIX века — это атмосферное место очень подходило под выбранную концепцию.
Для гостей работала настоящая рождественская ярмарка. Глинтвейн, деревянные домики с милыми сувенирами, уличный оркестр, вкусные закуски и душевная музыка создали атмосферу европейского города.
Судя по фотографиям, на мероприятии было уютно и празднично, довольные лица и улыбки сотрудников — тому подтверждение.
Московский Кредитный Банк
14 декабря вечеринку в духе «Великого Гетсби» закатил МКБ. В концертном зале Music Media Dome собралось около 2000 человек, чтобы модно, ярко и весело отметить приход нового года. Акробаты, квесты, живая музыка, наряды в стиле 30-х, сюрпризы и забавные сувениры... Все это ждало сотрудников банка на корпоративе.
Со сцены к присутствующим обратились предправления МКБ Владимир Чубарь и член наблюдательного совета Роман Авдеев. Оба топ-менеджера поздравили всех с наступающим, выразили благодарность за проделанную работу и подвели итоги года.
Хедлайнером стала группа «Моральный кодекс» с ее бессменным солистом Сергеем Мазаевым. Ну и конечно, звучала музыка из кинофильма «Великий Гетсби».
ПСБ
7 декабря в банкетном комплексе «Шелк» Новый год отмечала команда корпоративного бизнеса Промсвязьбанка. Гостем мероприятия стал певец Влад Топалов.
Другой новогодний праздник банка состоялся 20 декабря в Music Media Dome. «Кругосветка» — а именно такое название носили вечеринки ПСБ по всей стране — вышла зрелищной и яркой. Здесь хедлайнерами были певица Глюкоза и группа «Руки вверх».
«Альфа-Капитал»
19 декабря новогоднее мероприятие «Альфа-Капитала» прошло в банкетном зале Golden Palace. На входе гостей встречали Дед Мороз со Снегурочкой, предлагая всем сфотографироваться. Затем можно было насладиться фуршетом и духовым шоу, игравшим, певшим и даже танцевавшим различные хиты.
Начало основной программе положило выступление барабанщиков. Затем ведущий пригласил на сцену генерального директора УК «Альфа-Капитал» Ирину Кривошееву, которая поблагодарила сотрудников за насыщенный год и пожелала успехов в наступающем.
Далее слово взял один из основателей компании Андрей Косогов. Он отметил, что в уходящем году достигнуто много новых высот, отметил вовлеченность, активность, боевой настрой команды и пожелал ей не сбавлять темпа в 2020-м. Лучшим сотрудникам по традиции были вручены награды.
Вечер продолжился харизматичным выступлением шоу-балета и специальным сюрпризом — позитивным видеороликом с поздравлением коллег, который рассмешил всех присутствовавших. А изюминкой мероприятия стал концерт «Отпетых мошенников».
В финале гостей ждал торт с фейерверками. Завершился насыщенный вечер всеми любимым бумажным шоу и DJ-сетом.
Qiwi
Новогодний праздник почти для 2000 сотрудников группы прошел 20 декабря в стиле Lighthouse. За несколько недель до него организаторы начали тизерить место, время проведения, хедлайнеров и ожидаемые развлечения. «Подсветить» событие решено было буквально. Свет заполнил все этажи, переговорные, библиотеки, телеэкраны. А затем социальные сети взорвали фото и видео людей, гуляющих по разноцветным инсталляциям.
В качестве площадки для корпоратива выбрали двухэтажное пространство Main Stage, выступить в котором пригласили Ивана Дорна и группу The Hatters. Из развлечений, помимо зажигательной музыки, были кальян, караоке, игровые автоматы, различные фотозоны, возможность для девушек украсить волосы разноцветными прядями, а для парней — надеть светящиеся в темноте очки или браслеты.
Mikro Kapital
21 декабря группа компаний Mikro Kapital, в которую входят входят «Делимобиль», General Invest и «Микро Капитал», собрала сотрудников на двухдневное празднование Нового года в загородном отеле Radisson Resort в Завидово. Вечеринка была стилизована под слет агентов секретной службы. После заселения состоялся праздничный ужин с церемонией награждения тех, кто внес особый вклад в развитие бизнеса.
Мероприятие вел Игорь Верник, сыпавший искрометными шутками. Никого не оставили равнодушным 3D-фотозона, веселые танцы и невероятные шоу на сцене. Кульминацией вечера стало выступление Сергея Лазарева, который свел с ума всю женскую часть армии секретных агентов.
В финале программы гостей ждали салют под отрытым небом и огромный торт в виде сейфа. Разгоряченная публика не расходилась до самого утра, продолжая танцы и веселье.
Совкомбанк
Череда корпоративов этого банка началась в Казани, где праздник состоялся в самом начале декабря. Все региональные дирекции также провели свои вечеринки.
В столице новогодняя встреча была назначена на 18 декабря и стала одной из самых многолюдных, собрав более 1000 человек.
На мероприятии руководители банка наградили лучших сотрудников 2019-го, двое из которых оказались достойны звания «Человек года».
На протяжении всего вечера для гостей выступали артисты цирка и музыкальные группы.
Абсолют Банк
26 декабря в ГлавClub Green Concert отгремела вечеринка Абсолют Банка под названием «Высота 2020».
Взять нужную высоту сотрудникам «Абсолюта» в этот вечер предстояло под хиты в исполнении певицы Полины Гагариной и зажигательной кавер-группы.
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Фото: соцсети, пресс-службы компаний
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