Абсолют Банк впервые отметил день рождения онлайн

До многих граждан врачи не могут достучаться — люди не верят, что вирус COVID-19 опасен. Каждого в реанимацию не позовешь, чтобы он все увидел своими глазами. Но мы попробуем, дав слово Валерию Вечорко — главному врачу городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова. С ним побеседовала Елена Женина.

Сегодня спасти ресторанный бизнес в столице могут только сами москвичи. К ним и обращаюсь: друзья, не изменяйте своей привычке есть вкусно и разнообразно! Вот заведения, которые готовы привезти вам домой гастрономический завтрак, обед, ужин. И все-все готовят под жесточайшим санитарным контролем, это уж поверьте!

Большие корпоративные праздники, оказывается, тоже могут быть цифровыми. Абсолют Банк отметил день рождения в формате «карантин-style»: весело и креативно, с песнями и стихами, тостами и танцами.

Екатерина Блинова Редактор



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Большие корпоративные праздники, оказывается, тоже могут быть цифровыми. Абсолют Банк отметил день рождения в формате «карантин-style»: весело и креативно, с песнями и стихами, тостами и танцами.



22 апреля банку исполнилось 27 лет. Праздник в кредитной организации решили не пропускать, несмотря на карантинные сложности. В новой реальности вместо зала торжеств использовали платформу для онлайн-трансляций, бумажные приглашения заменили на QR-коды и все впервые внесли в свои расписания виртуальную вечеринку «Абсолютная Party».

Гостей, как полагается, встречал диджей. Под танцевальные ритмы на экране сменяли друг друга памятные для абсолютовцев фото с самых разных корпоративных встреч и лозунги-инструкции: «самопоздравляция начнется через столько-то», «заказывайте любимый напиток у бармена (себя)» и так далее. Они задавали нужное настроение перед началом праздничной программы.

Каждому торжественному мероприятию положены модераторы. На экспериментальной «Абсолютной Party» в этой роли выступали профессиональный ведущий Стас Александров и начальник отдела внутренних коммуникаций банка Маргарита Мокк. Коротко обозначив программу — поздравления, викторины, дискотеку, — они объявили, что настало время произнести первый тост.

Стас Александров, Маргарита Мокк

Сначала, конечно же, всех поздравила председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. В прямой эфир она вышла из своего кабинета в головном офисе.

«Салют, «Абсолют»! — начала она с фирменного приветствия. — Нам всем сегодня 27 лет, и это повод встряхнуться. Хотя мы сейчас друг друга не видим, все равно чувствуем, что все рядом. Ведь настоящая близость как раз и проверяется расстояниями и преградами. Думаю, что этот день рождения будет самым необычным и запомнится надолго. Поехали, абсолютовцы! Праздничный марафон объявляю открытым».

Татьяна Ушкова

Собственно, с этих слов начался шквал поздравлений. К трансляции подключился член совета директоров кредитной организации Константин Черкасов. Пожелав всем здоровья, он отметил: за последние два года команда банка показала, что не только может ставить креативные задачи, но и эффективно их решает.

Лилит Киракосян из НПФ «Благосостояние» пожелала банку оставаться «таким же оранжевым и жизнерадостным», идти вперед, несмотря на все пандемии и кризисы.

Представитель РЖД Станислав Козлов настаивал на крепком финансовом здоровье банка и выражал бескомпромиссную уверенность, что тот преодолеет все вызовы и выйдет из нынешней ситуации в экономике, став сильнее своих основных конкурентов.

Актер театра и кино Антон Богданов сравнил «Абсолют» с городом, в котором главное — люди. «Вы добропорядочные, честные и достойные банкиры, — сказал он. — Оставайтесь такими долгие годы».

Антон Богданов

Затем настал черед связи с операционными офисами банка в разных уголках страны. Корпоративный день рождения охватил все крупные города с востока на запад. И везде сотрудники нашли время сказать коллегам важные слова.

В честь праздника бокалы поднимали Омск, Челябинск, Саратов, Новосибирск, Краснодар, Тольятти, Химки, Ленинградская область, Уфа, Екатеринбург, Казань, Магнитогорск, Тюмень, Барнаул, Красноярск, Нижний Новгород, Самара и так далее. Каждый региональный офис подготовил собственное видеопоздравление — всего 45 роликов! И тут стало понятно, насколько богата креативом команда.

Одни исполняли песни, посвященные банку, другие читали стихи, третьи показывали собственные фильмы — куда там Гайдаю и Рязанову. Случалось слышать поздравления Тома Хэнкса, Людмилы Гурченко времен «Карнавальной ночи» и даже ведущих CNN — в озвучке, разумеется, сотрудников «Абсолюта».





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Были также даны инструкции, что приготовить из гречки. Выяснилось, что можно сделать гречко-кофе, гречко-смузи, гречко-энергетик, косметическую маску-скраб и даже почистить крупой зубы. Как в том анекдоте: мне доставили блендер, а это значит, что у меня в меню теперь суп-пюре, пельмени-пюре, бутерброды-пюре, пюре-пюре.





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Одно из видеопоздравлений оказалось астрологическим. Согласно банковским оракулам, в следующем году «Абсолют» ждут успех, сюрпризы, внезапное богатство, постоянный пассивный доход и вообще сбыча мечт.

В перерывах между роликами все вновь поднимали тосты — кто из дома, кто с «фронт-линии» — из офисов. Желали банку богатых клиентов, процветания, стабильности и покорения любых горизонтов.

Оказалось, что в этот день вместе с кредитной организацией отмечали дни рождения и несколько ее сотрудников. Их от души поздравили, предложив пройти шуточный блицопрос. Именинники отвечали, во что обойдется нынче килограмм лимонов, подсчитывали, сколько раз они подходят к холодильнику на самоизоляции, а также какое число друзей придет к ним на zoom-вечеринку. Подарили всем, понятно, самое важное — гречку.



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Остальным гостям тоже представилась возможность поучаствовать в викторинах. Одну провели в прямом эфире. Требовалось быстро отвечать на вопросы, в которых зашифрованы известные личности: актеры, политики, банкиры и неожиданно автомобиль «Лада». Второй квиз продолжался в течение всего праздничного дня, а на вечеринке были подведены итоги. Вопросы в нем касались истории банка. Решили, что призов будет два — для самого активного участника и для самого умного. Победителями стали инспектор отдела режима одного из московских отделений Эдуард Круглов и руководитель направления по работе с клиентами допофиса «Химки» Ольга Шульга.





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А потом началась дискотека. Во время нее участники онлайн-трансляции танцевали, играли на гитаре и арфе, читали рэп. Фраза «Я просто трачу свой зум на тебя» из одной песни, похоже, станет теперь внутрибанковским мемом.

В финале ведущие зажгли свечи на праздничных капкейках и объявили, что пришла очередь караоке. Песня о банке исполнялась на мотив It's My Life, группы Bon Jovi, а слова можно было читать на экране.