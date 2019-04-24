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По просьбе Finparty семья главы аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева и Надежды Ларгиной тестировала сервисы по доставке еды, предлагающие подписку на несколько дней. Выбирали придирчиво, ели внимательно, а потом написали самый честный в мире обзор.

Редакция Finparty



Все статьи автора Семья Павла Самиева протестировала сервисы по доставке еды

По просьбе Finparty семья главы аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева и Надежды Ларгиной тестировала сервисы по доставке еды, предлагающие подписку на несколько дней. Выбирали придирчиво, ели внимательно, а потом написали самый честный в мире обзор.

Примерно раз в квартал в нашей большой семье наступает кулинарный «штопор». Времени на готовку и новых идей катастрофически не хватает, и выходить из этого пике помогает заказ готовой еды на дом. Распространено мнение, что такой подход может сэкономить время, но вряд ли порадует кулинарными изысками и отличным вкусом блюд. Чтобы проверить эту гипотезу, мы попробовали несколько провайдеров «меню на день», обещавших «гастрономические рационы» и «блюда от шеф-поваров из разных кухонь мира».

Что мы оценивали:

вкус и качество блюд;

оригинальность;

стоит ли это запрашиваемых денег;

насколько все, заявленное в рекламе, соответствует реальности.

В нашем состязании участвовали сервисы Performance Food, My Food и Growfood. Для чистоты эксперимента мы везде выбирали меню на шесть дней с ежедневным рационом на 1700—2000 калорий. Во всех случаях нам предстояло трижды встречать курьера, который в указанный интервал привозил еду на два дня вперед.





My Food

Слоган: «Яркое питание»

На сайте возможен выбор меню по калориям: от 1200—1400 в день (программа Small) до 2800—3000 (Large). Ежедневное количество блюд — от четырех до семи плюс напитки. Минимальный заказ делается на два дня, а подписка на шесть в нашем случае обошлась в 6600 рублей. Весьма бюджетно.

В крафтовом пакете курьер приносит десять блюд, два напитка, приборы и распечатанное меню на каждый день. В нем помимо количества белков, жиров, углеводов для каждого пункта указано, какую кухню он представляет. И это действительно фишка.

Например, в один из дней можно попробовать омлет по-датски, сингапурские фрикадельки из свиного окорока, креветок и лапши, азербайджанский картофель с зеленью «айзери куку» и конфи из утки с яблоками по-гасконски.

Увы, супов за весь период было только три и все острые, прямо скажем — на любителя. Мясо — либо тушеный гуляш, либо соленые котлеты. Кухни мира все же предполагают большее разнообразие. Приятно удивило наличие неплохо приготовленной рыбы, хороших салатов и даже иногда фруктов.

Плюсы: подача блюд, использование оригинальных рецептов, цена.

Минусы: фактическое отсутствие мяса, пересоленность некоторых продуктов, малое количество супов.

В целом компания ожидания оправдала, но очевидно, что над составом меню надо работать.





Growfood

Слоган: «Правильное питание»

У этого сервиса позиционирование явно крутится вокруг ЗОЖ: имеется меню для тех, кто хочет похудеть, находиться в форме, подкачаться. За каждым из вариантов скрываются свой калораж и количество блюд.

Мы выбрали программу «Ешь и балдей», чтобы, как обещали в описании, «не готовить и сэкономить 20 часов в неделю». Меню на 2000 калорий в день стоило 5940 рублей за весь период. Привлекла возможность менять одно блюдо на другое, но на практике опция оказалась совершенно бесполезной (об этом ниже).

Заказать еду легко, доставка возможна как утром, так и вечером. В приложении можно менять блюда начиная с третьего дня. В красивой коробке их привозят по десять сразу.

Приборов и подробной печатной информации в наборе нет, зато приходит игривое СМС: «Привет! Твое меню по ссылке». Понимаем, это все диджитал и экономия бумаги, но на практике пользоваться электронной версией неудобно.

Итак, в пяти блюдах на день содержались: мясо и крупа, мясо и макароны, иногда омлет, творожная запеканка и выпечка. Макароны, к слову, предлагались ежедневно, трижды была гречка, столько же — перловка и четыре раза кускус.

Плюсы: удобная процедура заказа, в качестве экономварианта все вполне съедобно.

Минусы: в наборах практически отсутствуют салаты. Не было фруктов (только в составе желе в десертных запеканках и чизкейках), напитков, супов. Менять блюда неинтересно, так как вместо одной крупы можно выбрать только другую либо сэндвич или бургер.

Конечно, это не ЗОЖ. Наши ожидания не оправдались, несмотря на достаточное количество мяса в рационе.





Performance Food

Слоган: «Готовое и правильное питание»

В меню сайта легко потеряться, но это и впечатляет. Есть программы для сбалансированного питания, спортивного, вегетарианского, для снижения веса, а также при гастрите, панкреатите, гипертонии и диабете. При этом диетические варианты — те, что рекомендованы при болезнях, — даже дешевле.

Заказ мы сделали на сайте, выбрали спортивное питание по программе Silver на 2000 калорий в день. Заплатили 10 500 рублей и за эти деньги получили много разной еды. Раз в два дня нам привозили 20 контейнеров — почти вдвое больше, чем у других сервисов. В меню входили и напитки, и десерты (мармелад или томленые фрукты, встретились эклер и маффины). Были салаты с ветчиной, свеклой, обычными овощами, мясо, рыба (каждый день), креветки, кускус, супы (три раза), омлеты, даже шаурма.

Плюсы: все вкусно, красиво оформлено, разнообразно, порции адекватные. Еду привозят в сумке-холодильнике, которую на следующий день забирают обратно.

Минусы: всего один и совсем незначительный. Из-за названий блюд меню вышло не таким оригинальным, как в случае с My Food. Например, можно было написать «томленые фрукты по шри-ланкийски» или «шаурма по-берберски».

В итоге Performance Food стал нашим фаворитом, несмотря на более высокую цену. Будем пробовать и другие аналогичные сервисы, ведь их становится все больше.

А пока мы составили таблицу, в которой по пятибалльной шкале оценили вышеназванные компании.