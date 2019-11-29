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Поздравить с Новым годом тещу или друга лучше загодя. Для таких целей выбирают фешенебельные рестораны, где за свежайшим сашими из гребешка с черной икрой и бокалом игристого близкие простят вам все накопленные за год обиды. Ну а если серьезно, вот идеальные, на мой придирчивый взгляд, рестораны для любых торжеств.

Ника Ганич Колумнист



Все статьи автора Пять лучших ресторанов Москвы для торжественных ужинов

Поздравить с Новым годом тещу или друга лучше загодя. Для таких целей выбирают фешенебельные рестораны, где за свежайшим сашими из гребешка с черной икрой и бокалом игристого близкие простят вам все накопленные за год обиды. Ну а если серьезно, вот идеальные, на мой придирчивый взгляд, рестораны для любых торжеств.





«Сахалин»

Проект ресторатора Бориса Зарькова и лучшего российского шеф-повара Владимира Мухина. Названо заведение, как вы понимаете, в честь российского острова, откуда исторически поставляли рыбу и морепродукты в крупные города страны. Здание ресторана на крыше отеля «Азимут» выстроено командой Зарькова с нуля, и получился практически замок Снежной королевы: потолки под восемь метров, люстры с декоративными ледяными глыбами, просторно, строго, холодно и по-новогоднему!



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Меню основано на морских продуктах. Бренд-шеф — Владимир Мухин, шеф-повар — Виталий Истомин, шеф raw-бара — Алексей Кагай, который, кстати, во всех объектах ресторанной группы White Rabbit Family отвечает за суши и роллы. Они идеального качества, как и тартары, севиче и крудо, морские ежи и ракушки, рыба, запеченная на гриле, крабы.







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Заметную часть меню занимает всевозможная «сырая история». Первым делом берите уже упомянутые суши — все авторские, классических нет вовсе. Очень хороши с камчатским крабом под соусом даши (420 рублей) и с мраморной говядиной и фуа-гра (290 рублей). Следом просите морских ежей (280 рублей за 100 грамм), а также тартары из гребешка с папайей (980 рублей) и лосося с манго (940 рублей). При желании и достаточной пухлости кошелька можно вообще заказать все содержимое ледяной витрины и больших аквариумов у входа. Например, лангустинов, которых подадут с черной икрой, дальневосточных ракушек спизулу и анадару, сахалинского гребешка с трюфельным маслом. Останется взять к этим блюдам бутылку шампанского или, по-сахалински, полугара и погрузиться в абсолютное счастье.

Адрес: ул. Смоленская, д. 8 (отель «Азимут»)

Метро: «Смоленская»

Телефон: 8 (495) 647 6479

Работают: пятница, суббота — круглосуточно, другие дни — с 12:00 до 00:00

Сайт: www.sakhalin-moscow.ru

Парковка: собственная, созвониться заранее

Средний чек: 5000 рублей





Uhvat

Ресторан современной русской кухни находится в историческом здании Трехгорной мануфактуры. Интерьер простой, элегантный и величественный: просторнейший зал, огромные окна, дизайнерские люстры из Гусь-Хрустального. Сердце «Ухвата» — открытый печной цех. Огромные русские печи построены по не имеющему аналогов проекту, сочетающему вековые традиции и смелые инновации. На тех же принципах основывается кулинарная философия ресторана: он с успехом доказывает, что в сегодняшнем мире русская кухня может быть полезной, интригующей, яркой, легкой и эстетской — одним словом, модной.

Шеф-повар Виктор Белей более десяти лет работал в ведущих ресторанах Москвы и много стажировался за границей. Победитель кулинарных чемпионатов России, в следующем году он будет выступать за нашу страну в отборочном соревновании престижного международного конкурса Bocuse d’Or.

Печи в «Ухвате» не остывают никогда. Все блюда из меню готовятся именно в них, метод приготовления самый русский — томление. Сначала на стол посетителю, ожидающему заказ, ставят свечу из топленого масла, а также приносят хлеб из печи. Вы отламываете его кусочки и макаете прямо в чашку со свечой. Обязательно надо попробовать суточные щи, которые, как и положено, выдерживаются в тепле 24 часа (595 рублей). После многочасового томления говяжьи щечки с белыми грибами и пшеничной кашей (970 рублей) или свиное ребро с капустой и овощами (890 рублей) просто тают во рту, а печеные овощи (450 рублей) приобретают совершенно новые вкусовые оттенки. На десерт рекомендую попробовать необычное мороженое и сорбеты с халвой, облепихой, а также черной смородиной (195 рублей).





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Адрес: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 41

Метро: «Улица 1905 года», «Краснопресненская», «Выставочная»

Телефон: 8 (977) 125 5177

Часы работы: с 12:00 до 00:00

Сайт: www.uhvat.restaurant

Парковка: частная, платная

Средний чек: 2500 рублей





«Белуга»



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Заведение с российскими деликатесами и икорным баром, а также парадное лицо московской кулинарии. Здесь подают все самое вкусное-ценное, что есть в наших морях, озерах и лесах.

Черная икра — гастрономическое «золото России» — представлена 20 позициями. Все их можно попробовать в дегустационной подаче по 25 грамм. Например, там будет икра осетровая каспийская «Классическая»; икра осетровая енисейская, выращенная в Сибири практически в природных условиях; белужья икра «Черный жемчуг»; белая икра осетров-альбиносов, которых разводят на фермерских хозяйствах в Астрахани. Можно заказать дегустационный сет на двоих из трех видов черной икры — осетровой, севрюжьей и стерляжьей — общим весом 150 грамм (9600 рублей).

Российская рыба здесь лучшая. Обязательно возьмите сало из архангельского клыкача (560 рублей) и оливье из запеченных овощей с томленой осетриной (860 рублей). Мясо в «Белуге» исключительно фермерское или дичь. Рекомендую тартар из мраморной говядины с черной икрой (1450 рублей) и говяжью щеку со свеклой и муссом из хрена (1200 рублей). Хит десертной карты — «Павлова» (650 рублей). Кроме него, попробуйте ржаной медовик с имбирным мороженым (550 рублей) и необыкновенный «Малиновый оливье» — меренгу со сливочным кремом, свежей малиной и фисташками (650 рублей). Это правда очень вкусно.







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Адрес: Моховая ул., д. 15/1 (гостиница «Националь»)

Метро: «Охотный ряд», «Театральная»

Телефоны: 8 (495) 901 0336, 8 (916) 667 0399

Сайт: www.belugamoscow.ru

Часы работы: с 12:00 до 00:00

Парковка: паркинг гостиницы «Националь»

Средний чек: 5000 рублей





«Турандот»



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Ресторан с паназиатской кухней отличают неприметный вход и роскошный интерьер, в котором смешались стиль итальянского Возрождения и шинуазри. Здесь отмечают важные события в жизни, к походу сюда готовятся, и так с 2006 года. Шеф-повар Дмитрий Еремеев отвечает за кухню с 2008-го. Меню выверено десятилетием, и в нем только хиты.

Аутентичные китайские блюда готовят только повара из Поднебесной. Обязательно нужно попробовать говядину по-китайски в соусе из черного перца (1590 рублей), как и ассорти из четырех видов димсамов «Турандот» (1150 рублей). Из японской кухни берите сашими из белого тунца (1890 рублей), хрустящие роллы «Калифорния» (1250 рублей), ролл «Филадельфия» со слегка обожженным на гриле лососем (970 рублей), утку по-пекински (5790 рублей) и сибаса в медовом соусе (4850 рублей).



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Рекомендация шефа — цыпленок с лесными грибами и трюфельным пюре (1880 рублей). А я советую обратить внимание на дегустационные сеты, отмеченные в спецпредложениях. Например, в классический входит помимо зеленого салата с хрустящей уткой, а также упомянутых выше димсамов и говядины по-китайски еще и кондитерский шедевр — ванильно-манговый крем с шербетом из киви и зеленого яблока (2350 рублей).







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Адрес: Тверской бул., д. 26/3

Метро: «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»

Телефон: 8 (495) 739 0011

Сайт: www.turandot-palase.ru

Парковка: городская

Средний чек: 3500 рублей





Probka на Цветном

Ресторан итальянской кухни. В Москве он появился семь лет назад благодаря известному питерскому ресторатору Араму Мнацаканову. Одноименный проект, открытый им же в 2001 году в Санкт-Петербурге, наделал много шума, мгновенно стал популярным, и сегодня его называют легендарным. Интерьером столичного ресторана занималась Альбина Назимова. У входа стоит мотороллер Vespa — это любимая марка хозяина заведения. На стенах висят белые тарелки, подписанные благодарными гостями. Открытую кухню и печь для пиццы специально делали во Флоренции.





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Готовят о-очень вкусно. Здесь нужно заказывать нежнейшую домашнюю пасту с начинкой — тортелли с бурратой и черным трюфелем (1350 рублей), осьминога по-сицилийски, приготовленного при низкой температуре и обжаренного с вином, чесноком и чили (1990 рублей), карпаччо из дальневосточных гребешков с боттаргой сардинской кефали (990 рублей), треугольную домашнюю пасту мальтальятти с рагу из утки (850 рублей), домашние тальятелли с кроликом (750 рублей), тальолини с красной икрой и чернилами каракатицы (990 рублей).









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Из десертов обратите внимание на самый вкусный в столице классический тирамису (450 рублей). Подают его как надо: прямо из большой плошки вам в тарелку выкладывают солидную порцию этого волшебного лакомства. Стоит попробовать и канноли по-сицилийски с нежнейшими апельсиновыми цукатами (390 рублей) — это блюдо несколько легче по калориям, потому что вместо традиционного маскарпоне в рецепте используют рикотту.

Адрес: Цветной бул., д. 2

Метро: «Цветной бульвар»

Телефон: 8 (495) 995 9045

Сайт: www.probka.org

Часы работы: с 11:00 до 1:00

Парковка: городская

Средний чек: 2500 рублей