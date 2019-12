Вкус Рождества: пять лучших ресторанов Таллина

https://finparty.ru/upload/iblock/d7f/d7f309154151a6ac2cfae8257febd44f.jpg

620

320

We Are The Champions: двухдневный хакатон Росбанка

8 декабря в Росбанке подвели итоги традиционного 48-часового хакатона. В этом году за денежные призы и возможность получить оффер в успешную компанию боролось рекордное количество команд.

https://finparty.ru/sobytiya/186654/

finparty.ru