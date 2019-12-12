Вкус Рождества: пять лучших ресторанов Таллина

8 декабря в Росбанке подвели итоги традиционного 48-часового хакатона. В этом году за денежные призы и возможность получить оффер в успешную компанию боролось рекордное количество команд.

Многие из нас воспринимают Новый год как точку отсчета. Например, это хороший повод начать финансово помогать тем, кто нуждается в заботе. Чтобы стать сопричастным к благому делу, достаточно оплачивать свои покупки специальной картой.

Отправиться на Рождество или новогодние каникулы в Эстонию — одна из самых удачных идей, какие можно представить. Детское ощущение праздника и незабываемый гурманский опыт вам обеспечены.

Отправиться на Рождество или новогодние каникулы в Эстонию — одна из самых удачных идей, какие можно представить. Детское ощущение праздника и незабываемый гурманский опыт вам обеспечены.

Таллин — волшебный город, где с первых минут пребывания вас начинают окружать очень аппетитные запахи: корицы, свежих булочек, горячего глинтвейна с фирменным эстонским ликером. Все это не даст вам просто гулять, вы будете выискивать ресторан! Тут вам я и нужна, уж поверьте, — я точно знаю, куда следует отправиться на ужин в столице Эстонии.





Ресторан Ö









1 /4

Вкусное заведение с названием в одну эстонскую букву Ö, по-шведски означающую «остров». Ресторан расположился недалеко от старого города, в красивейшем здании бывших водочных складов братьев Розенов. Причем водку здесь хранили начиная с 1875-го и вплоть до 1992 года — это правильное место, ребята!

Шеф Ö — харизматичный Мартин Мейкас родом с самого крупного эстонского острова Сааремаа. В его главном городе Курессааре Мартин учился на повара, затем стажировался в ресторанах Европы.

Я побывала на Сааремаа, когда готовила гид по ресторанам Эстонии, и это было грандиозное путешествие. Остров — абсолютно уникальный анклав, с удивительной природой и своим менталитетом, особой системой ценностей у местных жителей. От здешней неописуемой красоты начинаешь испытывать восторг уже на пароме: от моря, которое сливается с небом в единый сине-голубой цвет, от широты пейзажей. К слову, во всех эстонских супермаркетах экопродукты с Сааремаа считаются самыми лучшими, экологически чистыми.



Мартин Мейкас

Мартин Мейкас 1 /2

Меню в Ö — на эстонском и английском, но русскоязычных гостей здесь тоже поймут. Мой ужин состоял из 11 позиций, стоил 86 евро, и к нему прилагался замечательный винный сет за 76 евро. Акцент в ресторане сделан на локальных продуктах — это принципиальная позиция шефа. Все начинается с закусок: пирожка из кровяной колбасы с копченой сметаной; картофельного гнездышка под эстрагонным майонезом и икрой сига, дополненного кусочками ферментированных лесных грибов со сливочной пеной из трески и крошками черного хлеба; с консоме из тыквы. Продолжать?









1 /5

Затем идет слегка маринованное филе плотвы с крупнозернистым пюре из вяленой же плотвы с соусом из рыбного бульона и огуречного маринада. К ним подается крем из кислого молока с малосольным огурцом, укропом и хлебной крошкой. Не буду описывать весь сет, потому что он, как вкусная мозаика, состоит из множества великолепно продуманных ингредиентов, которые собираясь вместе, образуют органолептический экстаз. Это место стоит того, чтобы в нем побывать.









1 /4

Адрес: Mere pst 6E;

Телефон: +372 661 61 50;

Сайт: http://restoran-o.ee ;

Часы работы: со среды по субботу с 18:00 по 23:00;

Парковка: платная, во дворе ресторана;

Стоимость сетов: от 65 до 86 евро.





Mon Repos



Сюда я пришла на дегустационный ужин промозглым ноябрьским днем и начала знакомство с рестораном с бокала шампанского и сельдереевого сока. C французского Mon Repos переводится как «мой отдых». Атмосфера заведения и само здание отсылают нас к 20-м годам прошлого века, к поэзии, Северянину.

Виллу, в которой находится ресторан, вернула к жизни команда во главе с одним из лучших шефов Эстонии — Владиславом Дьячуком (бренд-шефом ресторана Tchaikovsky). При ремонте здания сохранили оригинальный фасад, оставили крышу, двери и окна. В прежние времена дом был образцом курортной архитектуры: из окон второго этажа гости любовались морем, а после еды неспешно прогуливались до Кадриоргских купален. Виллу часто посещал великий русский поэт Игорь Северянин, и ходит легенда, что именно здесь он попробовал «ананасы в шампанском», о чем и написал в своем стихотворении. Кстати, в меню ресторана есть «созвучный» десерт: Владислав Дьячук переосмыслил многие старинные рецепты.

Из закусок здесь следует попробовать пате из птичьей печени в желе из зеленого яблока с бриошью (это обновленное блюдо на основе рецепта ХV века подается в виде яблока). Также стоит заказать специальное предложение на двоих «Выбор шефа». В него входят все закусочные хиты ресторана: пате из печени птицы, оладушки с запеченной свеклой и лососем, тартар из говядины, сыры, оливки, креветки в попкорне. Последние — настоящая гастрономическая бомба, у меня как-то незаметно исчезло две порции и не хватило!

На горячее возьмите очень вкусный северный буйабес — гордость ресторана. В качестве основного блюда рекомендую ньокки с трюфелем и лисичками, жаренную треску с шафрановым ризотто или томленую говяжью щеку с черной смородиной. На десерт попробуйте пирог из тамаринда и сливы (рецепт 1730 года) и ананасовый мильфей с сорбе из маракуйи — этот десерт пришел на смену «ананасам в шампанском». Думаю, в память о великом поэте в следующем сезоне шеф придумает новую вариацию, где в качестве ингредиента обязательно будет фигурировать игристое.











1 /5

На втором этаже этого ресторана — chef’s table, места сюда бронируют заранее. Владислав Дьячук сам почти каждый вечер начиная с 18:00 подает здесь свои великолепные гастрономические сеты. Яркие вкусовые и эстетические эмоции гарантированы! Сет из четырех блюд — 55 евро, плюс винное сопровождение к нему в эту же цену. Даже не думайте, сразу берите. Сет из шести блюд и винное сопровождение — по 75 евро.



Адрес: Narva manatee 92;

Телефон: + 372 507 0273;

Сайт: www.monrepos.ee ;

Часы работы: основной зал — с понедельника по пятницу с 12:00 до 23:00, chef’s table — пятница и суббота с 18:00 до 23:00. Предварительное бронирование;

Парковка: своя небольшая, бесплатная для гостей ресторана;

Средний чек: 50 евро.





NOA



Берете такси (в Таллине соответствующее приложение «Яндекса» работает исправно) и отправляетесь в ресторан NOA, который находится на полуострове Вимси. Когда-то здесь была рыбацкая деревушка, а теперь это фешенебельный район города. Даже сама поездка на машине туда весьма впечатляющая: вы поедете вдоль моря, вид будет фантастический, ну а весь путь от центра Таллина займет минут 15—20.

NOA — это два ресторана в одном. Можно забронировать столик в основном заведении, ну а истинным гурманам рекомендую продегустировать сет в Chef’s Hall. Именно его скандинавский White Guide недавно назвал рестораном номер один в Эстонии. Бренд-шеф NOA — Тынис Сиигур, а Chef’s Hall занимается молодой и талантливый Орм Ойя. Дегустационное меню стоит 89 евро, в нем десять позиций. Поскольку в сете много локальных и сезонных продуктов, меняется его состав очень часто.

Если вы прямо завтра летите в Таллин и вам повезло забронировать в ресторане столик, то вы точно сможете попробовать следующие блюда: на закуску норвежского королевского краба с картофелем и икрой, затем будет «обожженный» порей с трюфелем. На горячее вам подадут местную говядину (которую в меню назвали local black angus) и местную же цесарку с орехами и маринованными сморчками. На десерт предложат сливы с замороженным пчелиным воском и маслом из сливовых косточек, ну и напоследок будет тарелка с локальными сырами. Вот! Все это безумно креативно, красиво, антуражно, очень аутентично. На сайте ресторана всегда пишут время заката, потому что помещение видовое, с огромными окнами. Для того, чтобы проводить уходящий день под бокал шабли, это лучшее место.











1 /5

Адрес: Ranna 3; Tallinn

Телефон: +372 508 0589;

Сайт: noaresto.ee ;

Часы работы: пнд — чтв с 12:00 до 23:00; птн, сбб с 12:00 до 00:00, вск с 12:00 до 22:00

Парковка: своя, бесплатная для гостей ресторана;

Стоимость сета: 89 евро.





Tchaikovsky



В этом заведении сердце бьется быстрее, радость ощущается сильнее, потому что здесь родина, Чайковский и высокая русская кухня, которую творит шеф-повар Владислав Дьячук. Благодаря ему наша обычная еда становится необыкновенно вкусной и красивой. Владислав потомственный кулинар, начал карьеру в 15 лет, а в 25 уже стал шеф-поваром. В его послужном списке — работа в мишленовских ресторанах Франции, Дании и Швеции. Попросту говоря, он очень талантлив.

Владислав Дьячук

Ресторан находится в пятизвездочном отеле Telegraaf. Это здание 1878 года постройки ранее принадлежало, как несложно догадаться, эстонскому телеграфу. Классический интерьер, черные стены, картины, белые скатерти, крахмальные салфетки… Сюда приводят важных гостей, иностранные делегации, словом тех, кто знает толк в хороших еде и вине. Здесь часто звучит живая музыка, конечно же, Петра Ильича Чайковского. Стены соседних домов увиты яркой зеленью, поэтому в ресторане особенно приятно ужинать летом, имейте это в виду.



Из меню рекомендую на закуску тартар из свеклы с желе из смородины и мусс из сыра рокфор. Также прекрасна строганина из филе сига с кремом из укропа и «снегом» из свеклы и хрена. На горячее надо попробовать лучший в Эстонии борщ из утки, фирменные пельмени из боровиков с кремом из ферментированной айвы, чипсами из топинамбура и черным трюфелем. Здесь большой выбор рыбных блюд, есть великолепное дегустационное меню за 85 евро. Советую заранее бронировать столик, это очень популярное место.







1 /3

Адрес: Vene 9;

Телефон: +372 600 06 14;

Сайт: telegraafhotel.com ;

Часы работы: с 18:00 до 23:00;

Парковка: городская, платная;

Средний чек: 65 евро.





180° by Matthias Diether



Этот ресторан стоит того, чтобы прилететь в Таллин специально. Эстония серьезно настроена на «Мишлен», и как раз здесь мощный гастрономический потенциал страны ощущается во всю силу. Шеф-повар заведения Маттиас Дитер — уроженец Берлина. Говорит, что готовкой увлекся, помогая в ресторане своему дяде по выходным и на каникулах. Дальше учился у лучших немецких шефов, управлял кухней для гурманов в разных отелях, а потом вернулся в Берлин и в 2010 году открыл ресторан First Floor, за который получил звезду «Мишлена».

Через какое-то время Маттиас приехал в уединенную усадьбу Пядасте на эстонский остров Муху и стал работать в ресторане Alexander. Там наш шеф нашел вдохновение, создав самую локальную из всех возможных локальных кухонь. То есть локальнее некуда, товарищи. В ресторане реально готовили исключительно из того, что растет на острове и плавает в море. Это меню сделало Дитера настоящей гастрономической звездой.



Маттиас Дитер

И вот новый проект — 180°, ему только год и три месяца. И все это время зал полон, бронировать стол надо заранее. Заведение находится в новом фешенебельном районе Таллина — Noblessner, прямо у моря. Это ресторан высокой кухни без всяких компромиссов. Работают исключительно на вечернюю посадку и только в формате chef’s table.

Вместе с управляющим Бартом Дуфором шеф встречает гостей на пороге, сразу в качестве комплимента разливает шампанское и предлагает закуски. Дальше он рассказывает, чем сегодня будет удивлять, все рассаживаются и начинается подача. Да какая! Здесь, кстати, самый дорогой сет в Таллине, почти 100 евро сама еда и плюс винное сопровождение. Но это стоит таких денег, точно вам говорю. Мои самые яркие впечатления из сета — «Красная кефаль» и «Перепелка». Уф-ф, потрясающе!







1 /4

Не забудем про радость всех гурманов из России — здесь подают шикарную сырную тарелку от лучшего производителя Франции за 35 евро. Это если расходиться не захочется и еще осталось вино в бокалах. А расходиться точно не захочется.