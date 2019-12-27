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Гастрономические скрепы трещат по швам, потому что шеф-повара отходят от канонов и готовят самые креативные оливье! С радостью поделюсь с вами этими технологическими картами измен. А для консерваторов вкуса рассказываю рецепт с копченой скумбрией, который мне дал когда-то космонавт Георгий Гречко. Это вот наше так наше!

4 рецепта оливье от столичных шефов (и один от космонавта)

Ника Ганич Колумнист



Все статьи автора 4 рецепта оливье от столичных шефов (и один от космонавта)

Гастрономические скрепы трещат по швам, потому что шеф-повара отходят от канонов и готовят самые креативные оливье! С радостью поделюсь с вами этими технологическими картами измен. А для консерваторов вкуса рассказываю рецепт с копченой скумбрией, который мне дал когда-то космонавт Георгий Гречко. Это вот наше так наше!





Оливье с раковыми шейками

от Владимира Сидорова, шеф-повара ресторана «Черетто море»

Ингредиенты на порцию



Филе куриное — 70 г

Масло растительное — 10 мл

Раковые шейки консервированные — 20 г

Майонез — 50 мл

Огурцы свежие — 25 г

Огурцы маринованные — 25 г

Картофель отварной очищенный — 70 г

Креветки размера 16/20 (означает, что в 1 кг веса содержится 16—20 креветок) — 20 г

Микс салатных листьев — 15 г

Приготовление



1. Куриное филе обжарить на растительном масле. Остудить.



2. Раковые шейки заправить майонезом.

3. Овощи нарезать кубиками и смешать, добавить очищенные креветки. Выложить на тарелку через кулинарное кольцо. Сверху уложить заправленные раковые шейки, следом — куриное филе. Украсить миксом салатных листьев.





Оливье с утиной грудкой

от Андрея Макаева, шеф-повара ресторана Food Embassy

Ингредиенты на порцию



Огурцы свежие — 20 г

Огурцы соленые — 30 г

Яблоки — 30 г

Картофель отварной — 20 г

Морковь отварная — 20 г

Зеленый горошек — 20 г

Яйца перепелиные — 2 шт.

Лук сибулет — 3 г

Утиная грудка су-вид — 50 г

Бальзамический крем — 5 мл

Майонез — 30 г

Масло оливковое — 5 мл

Зерна граната — 10 г

Коржи слоеного несладкого теста — 2 шт

Мармелад — 25 г

Соль — 1 г

Перец — по вкусу

Приготовление

1. Огурцы, морковь, основную часть яблок, картофель нарезать мелкими кубиками, добавить часть рубленого сибулета, зеленый горошек, соль, перец и майонез, хорошо вымешать.



2. На корж слоеного теста выложить получившийся салат, сверху — тонкие ломтики утиной грудки. Накрыть вторым листом слоеного теста, выложить на него слайсы яблока и ломтики утиной грудки.

3. Украсить перепелиными яйцами, бальзамическим кремом, зернами граната и рубленным сибулетом.

4. Рядом с салатом выложить рубленный мармелад. Можно посыпать кунжутом.

5. Сбрызнуть оливковым маслом.





Салат по-гальски

от Русико Шаматава, шеф-повара ресторана «Джонджоли»

Ингредиенты на порцию



Картофель отварной — 66 г

Филе куриное отварное — 25 г

Яйца куриные крупные — 5 шт.

Огурцы свежие — 25 г

Огурцы маринованные — 15 г

Помидоры розовые — 30 г

Помидоры салатные — 33 г

Листья тимьяна — 1 г

Майонез — 18 мл

Укроп — 1 г

Соль — по вкусу

Приготовление



1. Яйца отварить вкрутую. Отделить белки от желтков (для салата используются белки).



2. Отварную куриную грудку, яичные белки, картофель, оба вида огурцов и салатные помидоры нарезать кубиками 0,7 на 0,7 см. Укроп мелко нашинковать ножом.

3. Все компоненты смешать в миске до однородной массы, посолить, заправить майонезом.

4. Розовые помидоры нарезать кубиками 0,7 на 0,7 см.

5. В центр тарелки с помощь кулинарного кольца выложить салат, разровнять поверхность. Сверху выложить слой розовых помидоров и снять кольцо. Посыпать блюдо листьями свежего тимьяна.





Оливье с цесаркой, телячьим языком и раковыми шейками

от Максима Тарусина, шеф-повара ресторана «Восход»

Ингредиенты для основы (на 2 кг)



Раковые шейки консервированные — 250 г

Картофель очищенный — 300 г

Яйца куриные — 10 шт.

Горошек зеленый — 250 г

Огурцы соленые (без кожуры) — 350 г

Язык телячий — 300 г

Цесарка — 300 г

Ингредиенты для соуса (на 1,3 кг)

Майонез домашний — 1 кг

Горчица дижонская — 20 г

Соус вителло тоннато (купить в супермаркете или приготовить) — 330 г

Масло трюфельное — 90 г

Сахар — 30 г

Ингредиенты на порцию

Основа для оливье — 200 г

Соус — 65 г

Салат корн — 3 г

Яйца перепелиные — 2 шт.

Икра щуки — 5 г

Раковое масло (оливковое масло, в котором настаивались панцири отваренных раков) — 5 г

Приготовление

1. Картофель отварить, поставить остывать при комнатной температуре, не в холодильник.

2. Язык и цесарку отварить в слегка подсоленной воде до готовности.

3. Отварить куриные яйца, дать остыть, очистить.

4. Все упомянутые ингредиенты порезать мелкими кубиками. Добавить горошек и нарезанные соленые огурцы. Раковые шейки нарезать и добавить в получившийся салат.

5. Сделать соус: смешать все ингредиенты и пробить в блендере. Отварить и очистить перепелиные яйца.

6. Салат заправить соусом, выложить в тарелку. Перепелиные яйца разрезать и поместить на салат, сверху положить икру щуки. Полить раковым маслом.





Оливье с копченой скумбрией



Легендарный космонавт Георгий Михайлович Гречко говорил, что именно так готовила оливье его мама, иногда вместо скумбрии она брала копченую треску. Это очень вкусный салат, он всегда на моем новогоднем столе. Очень рекомендую.



Ингредиенты на салатницу



Скумбрия горячего копчения — 2 шт.

Картофель очищенный среднего размера — 4 шт.

Морковь среднего размера — 2 шт.

Огурцы соленые и только соленые, среднего размера — 4—5 шт.

Яйца куриные — 4 шт.

Зеленый горошек — 250 г (одна банка)

Майонез — опционально

Перепелиные яйца для украшения — 2—3 шт.

Красная икра для украшения — 1 ст. л.

Приготовление:



1. Сварить картофель, морковь, куриные яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками.



2. Скумбрию аккуратно филировать, убрать внимательно все косточки, нарезать ее небольшими кусочками.

3. Огурцы нарезать кубиками (если шкурка не твердая, можно не очищать).

4. Добавить горошек.

5. Смешать все ингредиенты и заправить салат майонезом.

6. Подавать, украсив вареными перепелиными яйцами и красной икрой.

Фото этого салата — из моей книги новогодних рецептов «Лучший день в году» (издательство «Эксмо», фотограф Анастасия Зурабова)

