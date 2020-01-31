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Что делать, если ваш поезд рано приходит на Московский вокзал, а встреча с партнерами начнется дай бог в одиннадцать? Берите такси и езжайте на завтрак, чтобы проникнуться духом петербургской беззаботности по-онегински! Куда именно — сейчас расскажу.

Ника Ганич Колумнист



Все статьи автора Доброе утро: лучшие рестораны для завтрака в Петербурге

Что делать, если ваш поезд рано приходит на Московский вокзал, а встреча с партнерами начнется дай бог в одиннадцать? Берите такси и езжайте на завтрак, чтобы проникнуться духом петербургской беззаботности по-онегински! Куда именно — сейчас расскажу.





Probka



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В культовом итальянском ресторане Арама Мнацаканова, что на Добролюбова у Петропавловской крепости, с 8:30 по будням и с 10:00 по выходным готовят утренние блюда по выверенному лаконичному списку. Предлагаются, например, оладьи (250 рублей), которые можно дополнить икрой, глазунья с авокадо на сдобной булочке (590 рублей), домашняя запеканка как в детстве (250 рублей). Кроме классической овсяной каши, свежего йогурта, только что испеченного круассана обязательно стоит попробовать фирменные яйцо бенедикт с лососем (690 рублей) и оладьи из цукини с сыром страчателла (490 рублей).







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Также в меню — две вариации готового утреннего сета. В «Венецию» (590 рублей) входит воздушный круассан, к которому подают сливочное масло и джем, а также свежевыжатый сок и кофе или чай. А практически праздничный сет «Санкт-Петербург» подойдет даже для заграничных друзей, которых вы решите привезти в «Пробку» перед прогулкой у Петропавловской крепости. Набор включает в себя оладьи с красной или черной икрой (990 и 3990 рублей) и бокал игристого пино розе.

Адрес: проспект Добролюбова, дом 6

Телефон: + 7 (921) 918-69-10





«Рубинштейн»



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Девиз этого легендарного места — «В любой непонятной ситуации отправляйся в «Рубинштейн». Ресторан находится на одноименной улице, которая начинается от Невского и доходит до Загородного проспекта. Скандалов вокруг нее так же много, как и расположенных здесь питейных заведений. Поэтому пока город и рестораторы бьются каждый за свои права — отправляйтесь в «Рубинштейн» на завтрак.

В заведении красивый лаконичный дизайн, артефакты и антикварная мебель — интерьер создавали сами рестораторы Эдуард Мурадян и Митя Борисов. Проникаясь духом Петербурга, закажите себе нежнейшие блины с чем только душе угодно — сметаной и зеленым луком, лососем и укропом, с вареньем или сгущенкой (от 240 до 320 рублей), кашу овсяную на топленом молоке (230 рублей), оладьи из цукини со сметаной (260 рублей), шакшуку (340 рублей). Также можно выбрать блюдо из яиц — от омлета и скрэмбла до яиц бенедикт с голландским соусом и лососем (от 240 до 390 рублей).





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В «Рубике», как завсегдатаи называют это место, постоянно проводятся воскресные бранчи, так что прийти в себя после субботних возлияний или просто позавтракать в выходной с друзьями, семьей, мамой — для многих уже традиция. Цена фиксированная (1500 рублей), а стол богатый: сырники, драники, круассаны, бургеры, рийет, блины. Обязательно есть суп: уха или солянка, или харчо, список продолжается. И всегда три горячих блюда: это может быть запеченная рыба, буженина, котлеты из лосося или мясные — варианты бесконечны. Обязательны на бранче пара отличных десертов и, конечно, бокал игристого, чай-кофе-компот. Ну разве это не счастье?

Адрес: улица Рубинштейна, дом 20

Телефон: +7 (960) 259-83-93





Kuznya Cafe



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Новая Голландия — это два исторических рукотворных острова в дельте Невы, которые в 2016 году после глобальной реконструкции стали еще одним местом паломничества для туристов. Здесь в здании бывшей кузницы расположились гастрономический ресторан и кафе Глена Баллиса. Завтрак в Kuznya Cafe предлагают ежедневно с открытия, то есть с 10:30, и до 14:00.





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Шеф-повар Руслан Закиров с наступлением холодного сезона обновил утреннее меню. Классическую рисовую кашу в Kuznya готовят с натуральной ванилью и подают с карамелизированной сливой (220 рублей). Яйцо пашот выкладывают на киноа с авокадо и пармезаном, присыпая бордовой пудрой из свеклы и моркови (390 рублей). Английские маффины делают с омлетом и начинкой на выбор — это может быть хрустящий бекон и пармезан (390 рублей) или с обжаренная в хоспере брокколи с сыром пекорино (350 рублей). В ресторане чудесно, атмосферно и вкусно.

Адрес: набережная Адмиралтейского канала, дом 2

Телефон: +7 (981) 914-63-71





«Яйцо и булочка»





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Если у вас есть вкус, но бюджет немного сокращен, смело отправляйтесь в демократичное место с веселым названием «Яйцо и булочка». «Дешево, но круто, сытно, но натурально» — девиз этого бистро. Здесь кормят яйцами с лучших карельских птицеферм, а булочки пекут по датским технологиям. Ну и смешной яркий интерьер точно подправит вам настроение в питерское сумрачное утро.

Позавтракать можно каждый день с 7:30, а в выходные — с 9:00. Основное меню — как конструктор с множеством комбинаций из сливочной бриоши, яиц и топингов. Например, это может быть булочка с глазуньей (99 рублей), омлет и соус спайси майо (129 рублей). Самый укомплектованный сет — за 319 рублей: бриошь с омлетом, двумя котлетами из мраморной говядины, беконом, двойным чеддером, рукколой, маринованным огурцом и местным блокбастером — копченым кетчунезом.





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В булочку с яйцом можно заложить форель с крем-чизом, курицу гриль или жареную докторскую колбасу. Сытный набор здорово будет дополнить жареным бататом (179 рублей) или картофелем по-деревенски (99 рублей). На похмельный завтрак незаменим крепкий бульон с яичной лапшой (199 рублей). Скажите, разве это может быть скучно, это же чистый Питер! Прибавьте отличный кофе от итальянских грандов — и вы поймете, почему в заведении бывают и многие топ-менеджеры.

Адрес: проспект Чернышевского, дом 17

Телефон: +7 (812) 925-20-50



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Charlie



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А в этом гастрономическом кафе проводила бы часы золотая молодежь эпохи Гэтсби. Здесь не делят понятия «вкусно» и «симпатично»: ценят детали, блюда подают в созданной специально для Charlie посуде, уважают красоту и с пренебрежением относятся к стереотипам. Если коротко, то завтраки здесь доступны в течение целого дня, и всем предлагается игристое комплиментом, то есть даром.

Шеф-повар Юрий Манчук выделяет в своем утреннем меню килограммовый сырник на компанию (1900 рублей). Также можно отменно позавтракать кукурузным тостом с яйцом пашот, черной икрой и карамельным попкорном (750 рублей). Попробуйте «ложную кильку в томате», собранную из мусса из тунца с пшеничной кашей (350 рублей), круассаны с голубой матчей и черникой (190 рублей). Для ЗОЖ-активистов подойдут домашняя гранола (370 рублей), льняная каша с медом и бананом (340 рублей) и каша из зеленой гречки с авокадо и эдамамэ (340 рублей).

Адрес: набережная канала Грибоедова, дом 54

Телефон: +7 (812) 926-00-12



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«Астория»



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Необыкновенный вариант для путешествующих эстетов — завтрак с видом на Исаакий в ресторане легендарного отеля «Астория». Каждый день здесь сервируют буфет с собственной выпечкой, разнообразными кашами, блинами, пирожками, свежими фруктами, десертами и даже горячим. Причем все это подается в посуде Императорского фарфорового завода. Для ярых ЗОЖников имеется корнер с диетическими продуктами, ну а всем остальным понравится то, что трапеза дополняется бокалом игристого.





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В меню ресторана — блюда русской и европейской кухонь, а декадентский красно-белый интерьер с драматичными фотопринтами сцен из знаменитых опер и балетов Мариинского театра располагает к неторопливой гедонистической трапезе. На завтраки здесь ждут с 7:00 до 10:30 в будние дни и до 11:00 в выходные. Да, стоит это счастье 3100 рублей, но кто будет считать деньги, если вы в «Астории»?

Адрес: улица Большая Морская, дом 39

Телефон: +7 (812) 494-57-57