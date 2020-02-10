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В честь Дня всех влюбленных рассказываем о пяти небольших, но классных кондитерских, где стоит заказывать самые вкусные и здоровые лакомства в Москве. Поздравляйте своих Валентинов, Валентин и не только!

Редакция Finparty



Все статьи автора Мой сладкий! 5 мест с правильными десертами к 14 февраля

В честь Дня всех влюбленных рассказываем о пяти классных кондитерских, где стоит заказывать самые вкусные и здоровые лакомства в Москве. Поздравляйте своих Валентинов, Валентин и не только!





Шоколадная мастерская семьи Ермолаевых

Все началось именно в День святого Валентина — три года назад 14 февраля. Тогда идейный вдохновитель проекта Ирина Ермолаева сделала первые «валентинки» — шоколадные медианты с сухофруктами на палочках — и рассказала о них в соцсетях. Она угостила коллег, а ее сын Алексей — своих сокурсников.

Как о бизнесе Ермолаевы решились заявить о мастерской только в 2019 году, до этого приготовление шоколада было семейным хобби и оценить результаты могли лишь близкие и друзья. Для Ирины, проработавшей много лет в крупных компаниях, новое увлечение стало способом восстановления сил и отдыхом от командировок и переговоров. Алексею же нравилось готовить с детства.





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Сегодня в бизнесе задействованы все члены семьи. Вместе с Ириной и Алексеем, который считается главным шоколатье проекта и, к слову, заканчивает обучение по специальности «технология продукции общественного питания», в мастерской работают еще его отец Владимир и сестра Ангелина (выдающиеся трюфели — ее рук дело).

В компании следят за мировыми трендами, а в ассортименте — как классика шоколадного жанра (говорят, ее очень ценит взрослое поколение), так и нестандартные вкусы. Например, шоколад из какао-бобов с нотами фруктов, ягод, меда, шоколадно-ореховые пасты с солью и даже конфеты, в рецептуре которых есть соевый соус. Порой на создание новых вкусов мастеров сподвигают заказчики. Сейчас в разработке по их запросу — линейка шоколадных десертов со специями и копченой солью.

Отдельного внимания заслуживает ЗОЖ-составляющая производства. Ермолаевы в хорошем смысле помешаны на натуральности ингредиентов, которые собирают по всему миру. Кроме того, в мастерской отказались от белого рафинированного сахара. Вместо него используют натуральный кокосовый — выпаренный нектар соцветий кокоса, а также другие подсластители с низким гликемическим индексом.

Для первого знакомства с продукцией мы рекомендуем заказывать дегустационные наборы (например, «Погружение»), чтобы попробовать разные виды шоколада, конфет, ореховых паст. Цена варьируется от 1200 до 3500 рублей.



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А если хочется чего-то специального, то ко Дню святого Валентина созданы наборы для приготовления горячего шоколада, которые по желанию можно дополнить парой правильных кружек. Кроме того, последние «тесты» проходят боксы для романтического ужина, сделанные в коллаборации с производителями сыра и меда. Помимо данных продуктов в их составе — разные виды шоколада и орешков.

Заказывать лучше заранее, минимум за три дня. Если покупка крупная, то сроки обсуждаются индивидуально. Отправляют наборы по всей России, а в Москве можно выбрать курьерскую доставку или самовывоз в пункте рядом с метро «Улица 1905 года».

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La Princesse Choco

Шоколадное ателье Аллы Комиссаровой работает уже десять лет. Началось все с того, что надо было придумать замену обычным сладостям, на которые у ее сына в детстве была аллергия. В поисках наилучших решений Комиссарова дошла до школы Ecole Chocolat и окончила ее. После чего разослала письма шоколатье, о которых читала и которыми восхищалась, с просьбой взять ее в подмастерья. «В течение двух суток ответили практически все, — вспоминает Алла. — Одни писали, что будут рады принять меня за большие деньги, вторые — за средние, третьи — бесплатно, из любви к искусству». Набравшись опыта и у тех, и у других, она начала свой бизнес. Но учиться не бросила: регулярно бывает на выставке «Салон шоколада» в Париже, следит за гастролями известных шоколатье, посещает профессиональные мастер-классы и так далее.

В поисках необычных вкусов и сочетаний в каждом кафе или ресторане Комиссарова пробует десерты. Однако вдохновить ее могут не только сладости. Например, на базаре в Ницце, увидев вяленные помидоры, она решила попытаться смешать их с шоколадом и вишневой солью — так получилась новая конфета.

Ко Дню святого Валентина в La Princesse Choco традиционно богатый выбор сладких подарков. От медальонов Dolci pensieri в форме сердца из белого, молочного и розового шоколада (285 рублей), всевозможных тематических наборов конфет и мармелада до шоколадных сценок из повести «Ромео и Джульетта» (кроме финальной, разумеется). Недавняя разработка кондитерской — большая двухкилограммовая шоколадная карета с конем и туфелькой (8450 рублей). Внутри экипаж заполнен разноцветным воздушным безе и конфетами. По желанию туда могут добавить и что-нибудь очень личное — например, один из клиентов попросил положить коробочку с помолвочным кольцом. Кроме того, в кондитерской есть фигурный шоколад «для взрослых». В витринах его не выставляют, уж слишком пикантный, но если попросить — обязательно предъявят.



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Об индивидуальных подарках лучше позаботиться за три — пять дней, чтобы у кондитеров было время исполнить вашу задумку. Из ассортимента на сайте можно сделать заказ с доставкой на следующий день, а в бутик — просто заехать и собрать праздничный набор сразу. Если у вас будет возможность подождать минут десять, то получится и персонализировать подарок — например, на шоколаде написать личное послание.

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Шоколадная лаборатория Chocola Елены Овсянниковой

Компания появилась три c половиной года назад. Во время декретного отпуска журналист Елена Овсянникова побывала на мастер-классе по приготовлению конфет и поняла — это ее. После изрядного количества успешных шоколадных «опытов» на друзьях и родственниках стало понятно, что пора подходить к делу серьезно и выводить его за пределы собственной кухни. Искусство шоколатье Елена осваивала у европейских кондитеров во Франции, Италии и Бельгии. А затем начала разрабатывать новые вкусы самостоятельно.







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Поставщиков сырья Овсянникова отбирает всегда лично. Еще в начале своей шоколадной истории она решила работать только с натуральными ингредиентами — и из рецептов были исключены ГМО, пальмовое и рапсовое масла, консерванты. «Я постоянно пробую и ем шоколад и конфеты, такая работа, — признается Елена, — но не поправляюсь». Мы же со своей стороны заметим, что среди постоянных клиентов Chocola много представителей балета — а нигде так требовательно не относятся к весу, как в этой области.

Сегодня в активе лаборатории более 80 видов продукции. Некоторые сочетания весьма необычные. Безусловные хиты — это конфеты с маракуйей и лавандой в белом французском шоколаде, с клубникой и бальзамическим уксусом в молочном шоколаде из Ганы, а также из фисташек с зеленым чаем и лаймом.



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Особо стоит упомянуть «сырную коллекцию» с конфетами четырех вкусов: горгонзолы с трюфелем в горьком колумбийском шоколаде, брюноста в молочном шоколаде из Ганы, маскарпоне с лимоном в белом французском шоколаде и йогурта с какао-бобами во французском карамельном шоколаде, который считается одним из самых дорогих.

В честь Дня святого Валентина в Chocola предлагают клиентам сердце из молочного бельгийского шоколада (1500 рублей). Оно наполнено двумя видами драже: из черешни в рубиновом шоколаде и из физалиса в горьком колумбийском. Также можно взять один из наборов «Крепкий орешек», в которые входят конфеты из черного перца с какао-бобами, с ромом, с кедровым пралине и белыми грибами, трюфели с коньяком и апельсиновый мармелад с дижонской горчицей. Эти наборы хоть и готовили официально к 23 февраля, но заказать и подарить можно уже сейчас (от 780 до 3150 рублей).





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Так как основной бизнес Chocola — корпоративные заказы с соответствующими объемами, свежие конфеты всегда имеются в наличии и можно быстро собрать из них ассорти. В этом случае сразу возможны доставка или самовывоз.

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Blanket & Ko

Проект, в котором объединились кондитерская, пекарня и кафе, открылся всего год назад. Название произошло от фамилий двух его создательниц — Надежды Бланкет и Кристины Константиновой. Увлеченные кондитерским искусством подруги мечтали о месте, куда можно будет приходить с детьми, пить кофе, есть вкусные сладости и быть уверенными в их качестве. Девушки скромны и пока стесняются называть себя профи, но поверьте, в десертах они разбираются. Одно только перечисление количества пройденных ими курсов и изученной тематической литературы займет немало места.

В основе тортов и других сладостей — классические рецепты. «Лучше съесть что-то небольшое, но пусть оно будет на вид и на вкус как настоящий правильный десерт», — говорит Надежда Бланкет. Но это не значит, что в меню совсем нет новых вкусов. Чаще всего они появляются в результате просьб клиентов и партнеров, экспериментов владелиц заведения или шеф-повара проекта.





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К ингредиентам в Blanket & Ko относятся с тщательностью. Сливочное масло используют только новозеландское, шоколад — бельгийский или французский. К их хранению подходят строго — в кондитерском цехе и его отделениях сложно к чему-либо придраться.

На День святого Валентина можно выступить масштабно и заказать в Blanket & Ko торт. Выбрать либо готовый из каталога на сайте, либо воспользоваться опцией конструктора и собрать свой. Есть еще третий вариант — торт по индивидуальным предпочтениям клиентов и даже их эскизам. Здесь готовы воплотить кондитерскую фантазию любой сложности, веса и размера, но только если все заказать заранее, то есть за два — четыре дня до нужной даты. Стоимость тортов рассчитывается по цене 2500 рублей за килограмм.

В качестве более компактного варианта подарка можно собрать, например, ассорти из вишневого, ванильного и смородинового зефира или из разных видов десерта «Птичье молоко». Либо взять пирожные-эскимо на палочках, которые в честь Дня всех влюбленных будут красными. Или же остановить выбор на хите Blanket & Ko — лимонных, клубничных и малиновых тарталетках на песочном тесте сабле.



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Заказывать лучше всего за сутки, но если оставить заявку до 15:00, то есть возможность оформить доставку в тот же день. В ситуации «надо прямо сейчас» можно заехать в кафе и собрать сет из того, что будет в наличии. К слову, если в День святого Валентина пары, заглянувшие в Blanket & Ko купить что-нибудь навынос, получат специальную «валентинскую» скидку 14%.

Сайт проекта

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Brownie Mama

Кондитерское искусство увлекало Ульяну Юрьеву всегда. Сперва она пекла по рецептам из книг, а когда появились дети, поняла, что не хочет кормить их магазинной выпечкой и задумалась о более глубоком погружении в тему. К получению знаний Юрьева подошла ответственно — записалась на курсы к российским специалистам, стала читать на тематические блоги, отучилась в барселонской школе шеф-кондитера Марии Селяниной и много где еще. И, наконец, решилась открыть свое дело. Так три с половиной года назад архитектор и многодетная мама создала кондитерскую, в которой всего один вид десертов — брауни. А ее дочь нарисовала симпатичный логотип.

«Мне всегда нравилась идея моноконцепции, когда берешь один продукт и учишься делать его в совершенстве, — рассказывает Ульяна. — А брауни — с одной стороны, очень простой вид выпечки, с другой — десерт со множеством интересных вкусовых оттенков, которые можно получить, меняя сорта шоколада, подчеркивая его специями, травами, орехами».

Юрьева много путешествует и каждую поездку продумывает так, чтобы была возможность познакомиться с местными кондитерами, вникнуть в десертную культуру разных стран. Потом к полученной информации она добавляет свои ощущения и зашифровывает их в новой выпечке Brownie Mama. Например, пряные брауни на молочном шоколаде с каштановым пюре и фундуком появились благодаря поездке в маленькую португальскую горную деревушку. Шоколадные кексы с малиной и фундучным пралине — воспоминание об утреннем Париже весной. А брауни с брусникой, розмарином, иван-чаем и медом — память о северном сиянии, пронзительном ветре и Ледовитом океане.

По словам Ульяны, на эксперименты ее вдохновляют не только путешествия, но и музыка, книги и даже люди. Например, однажды ей захотелось сделать так, чтобы сочные брауни можно было брать с собой и лакомиться ими на ходу, не пачкая при этом руки и одежду. Так появился десерт на палочке и с удобной подложкой-пеналом (160 рублей).

Сейчас в меню Brownie Mama более 20 сортов брауни. Для их приготовления используют только бельгийский белый, молочный и горький шоколад, фермерские яйца и сливочное масло, ароматные травы, орехи и ягоды. Особая гордость кондитерской — качество орехов пекан, которому уделяется отдельное внимание.

Ассорти можно собрать из десертов разного вкуса или заказать уже готовый набор. Есть и специальные брауни на рисовой муке — без сахара (вместо него египетские финики), молока, яиц и глютена. Если хочется попробовать выпечку по-максимуму, то хорошим выбором станет набор «Все вкусы брауни» (от 490 до 2390 рублей).

Ко Дню святого Валентина в Brownie Mama приготовят особенные брауни с афродизиаками — шоколадом, имбирем, перцем чили и специями. Лучше заказывать их за день-два до праздничного дня. Но если захочется порадовать любимых быстро, то можно оформить доставку в день заявки — привезут за четыре часа. А если хочется прямо срочно-срочно — то самовывоз возможен из корнеров Brownie Mama через полчаса после размещения заказа.