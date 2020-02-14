Labu apetīti: пять лучших ресторанов Риги

Несмотря на шумиху вокруг глобального потепления, не эта проблема человечества волнует владельцев миллиардных состояний. В приоритете — другие статьи расходов на благотворительность, пишет MarketWatch.

Этот город ничего из себя не строит, он без столичного лоска, живой и уютный, слегка взъерошенный. Люди здесь очень гостеприимны, все улыбаются. Гастрономическая Рига такая же приветливая, вкусная и разнообразная. Вот вам пятерка самых-самых мест из моего нового гида по лучшим ресторанам Латвии. Вам туда непременно надо!

Этот город ничего из себя не строит, он без столичного лоска, живой и уютный, слегка взъерошенный. Люди здесь очень гостеприимны, все улыбаются. Гастрономическая Рига такая же приветливая, вкусная и разнообразная. Вот вам пятерка самых-самых мест из моего нового гида по лучшим ресторанам Латвии. Вам туда непременно надо!





Barents



1 /2

Ресторан назван в честь голландского мореплавателя Виллема Баренца (помните Баренцево море?). Но не только это связывает заведение с севером. «Известно, что холодные воды — одни из самых чистых, и именно из океана, омывающего Фарерские острова, нам доставляют экологичные и максимально свежие продукты», — рассказали мне в Barents.

Интерьер в заведении лаконичный и несколько холодный, в нем нет лишних деталей: просторный зал, большие окна, много света… Глазу буквально не за что зацепиться, все внимание к столу и блюду.

Шеф-повар Barents Иван Шмыгарев родился в Латвии. Во время общения он рассказал мне про то, как бабушка в детстве заставляла его работать на огороде и ловить речную рыбу для котов. «Главное — ее надо было еще идеально почистить, — вспоминает Иван, — за это бабушка давала 50 сантимов на мороженое». С тех пор чистка и разделка рыбы — профессиональный козырь шефа.

Иван Шмыгарев

Концепт Barents очень прост: открытая кухня и самая свежая морская рыба с Фарер. Иван несколько раз туда летал лично и вместе с рыбаками выходил на промысел. Он говорит, что разновидностей, например трески, очень много, но самая вкусная — из северных морей. В меню ресторана также есть лангустины, морские ежи, улитки, осьминоги, лосось и, конечно, местная свежая рыба.

Рекомендую попробовать из закусок — морские гребешки с йогуртом, огурцом и клюквой (19 евро), из супов — биск из диких фарерских лангустинов (24 евро), из горячих блюд — треску с четырьмя текстурами артишока (32 евро), пасту Bottarga Borealis (24 евро).

Обязательно возьмите один из десертов от Дзинтарса Кристовскийса. Я советую его лимонное парфе с фенхелем и укропом (14 евро).



1 /2

В Barents одна из лучших винных карт в стране, и это заслуга сомелье Каспарса Рейтупса. Он неоднократно признавался лучшим в профессии в Латвии, представлял страну на мировом уровне. 90% винного шкафа ресторана Каспарс и его команда привозят сами.

Адрес: Smilšu iela, 3

Телефон: +371 20021022

Сайт: barents.lv

Время работы: вт. — сб. с 18:00 до 23:00

Парковка: городская, платная

Средний чек: 65 евро





3 Pavāru Restorāns



Ресторан расположен в районе Старой Риги в бывшем здании казарм Якоба. Два креативных, талантливых латышских повара Эрикс Дрейбантс и Мартиньш Сирмайс десять лет обсуждали идею создания этого заведения и в 2011 году осуществили свою мечту. Нашли недорогое помещение, за небольшие деньги отремонтировали его, купили мебель в секонд-хенде. «Мы открылись в 12 часов, а в 14 уже закрывались, — рассказывает Мартиньш. — Очередь еще стояла, но у нас все было продано». Окупился проект в первый месяц, и вскоре была сделана реновация помещения.

«Большинство называют нас рестораном современной латышской кухни, но мы как столовая, только вкуснее, — говорит Мартиньш. — За соседними столами здесь могут сидеть и президент Латвии, и известный панк. И они не мешают друг другу, потому что заняты едой — она у нас очень вкусная».

Мартиньш Сирмайс

В 3 Pavāru Restorāns теплая, дружелюбная атмосфера, поддерживаемая мягким юмором и улыбками персонала. В центре зала открытая кухня, и самое интересное — это присесть за стойку и наблюдать за процессом. Конечно, полностью блюда там не готовят, только «доводят до ума». Но что бы вы ни заказали, трапеза начнется с подачи ароматного теплого хлеба и пергамента, на котором вам нарисуют всевозможными соусами абстрактную картинку. Смысл в том, чтобы взять кусочек и вытереть им поверхность дочиста. Остановиться невозможно, съедите все!





1 /3

Из закусок рекомендую тапас «№ повара» (3,5 евро, подается бесплатно при заказе сета), соленое филе трески с фенхелевым йогуртом, комбу и соусом из хрена (11,9 евро), копченый угорь с белой гречкой, айвой и соусом даси (18 евро), а из первых блюд — крем-суп с топинамбуром, солеными грибами и сыром Soira (7,5 евро). На горячее советую стейк из окорока ягненка с баклажанами, анчоусами, сметаной, фенхелем, помидорами и соусом демиглас (24,8 евро). На десерт попробуйте медовик с желе из шафрана и мороженым из йогурта (7 евро), слоенку из хлебных крошек с творожным кремом и припущенными в сиропе ягодами (11 евро).





1 /3

Адрес: Torņa iela, 4. Jēkaba kazarmas, 2B

Телефон: +371 20370537

Сайт: 3pavari.lv

Время работы: пн. — вс. с 12:00 до 23:00

Парковка: городская, платная

Средний чек: 35 евро





Bibliotēka № 1



Один из самых популярных гастрономических ресторанов в Риге начал работать в 2011 году. Из его окон открывается прекрасный вид на старейший в городе парк — Верманский сад, который появился два века назад благодаря богатой вдове Анне Гертруде Верман. Она, не скупясь, вкладывала средства в благоустройство города, и люди ей за это благодарны до сих пор.

Чудесное место в ресторане — на втором этаже. Зарезервируйте столик там и возьмите бокал вина — в погожий день это особое удовольствие. Интерьер Bibliotēka № 1 светлый, комфортный, здесь можно и спрятаться от посторонних глаз, и при желании быть на виду у гостей.

Шеф-повар Каспарс Барсуковс начал здесь су-шефом и всего через пару лет уже возглавил кухню. Сегодня заведение позиционирует себя как винное и гастрономическое. Меню объемное, здесь предлагают все — от рамэна до утиного конфи, есть и итальянская паста, и даже восточная закуска бабагануш. Рекомендую попробовать сет из семи позиций, в котором собраны лучшие блюда и заявлена современная латышская кухня из локальных продуктов (55 евро). И возьмите винное сопровождение, оно того стоит (55 евро).

Каспарс Барсуковс

Советую также попробовать из закусок: салат с копченой форелью и трюфельным майонезом (11,2 евро), взбитый мадонский (Мадона — местечко в Латвии) козий сыр с вяленой свеклой, свекольным отваром, фундуком, «пьяной» вишней, маслом с эстрагоном, зеленым луком, рукколой (9,6 евро). Из супов — рыбный с форелью и тигровыми креветками, мидиями и форелевой икрой (16 евро). На горячее — филе судака с пеной из пастернака, чечевицей белуга, петрушкой, луком-шалотом (16 евро), глазированные говяжьи щечки с пюре из тушеной капусты и соусом из красного вина (11,9 евро). На десерт — клубничный торт «Павлова» с джемом из ревеня и безе с сушеной малиной (7 евро).





1 /3

Винной картой в Bibliotēka № 1 занимается сомелье Иво Орлов. Особое место отдано шампанским винам — здесь их около 140 видов. Некоторые разливают по бокалам. В меню в большинстве своем итальянские производители из Тосканы и Пьемонта. Также представлены Франция, Испания и Новый Свет. Винная карта включает более 300 позиций.

Адрес: Tērbatas iela, 2

Телефон: +371 20225000

Время работы: пн. — вс. с 12:00 до 00:00

Парковка: своя, бесплатная

Средний чек: 40 евро





Max Cekot Kitchen

«Я хочу, чтобы мои гости не просто ели, но и оздоравливались едой. Я знаю, что подаю», — говорит бренд-шеф этого нового гастрономического ресторана Максим Цекот. Заведение с вечерней посадкой находится в районе Торнякалнс на левом берегу реки Даугавы. В начале XX века в этом месте располагалась значимая железнодорожная станция, здесь же исторически жила рижская интеллигенция, писатели и поэты.

Прямо перед входом в ресторан Максим разбил маленький огород, всего 12 квадратных метров, но именно на нем выращивают 60% продуктов для ужинов: салаты и специи, мяту и рукколу, восемь сортов помидоров и кукурузу. Есть даже Tahoon — мини-дерево из Амазонии, листья которого идут на безалкогольные напитки и масла. Шеф рассказывает, что любовь к огороду у него от деда-агронома, который после войны выращивал овощи и кормил полдеревни.

Максим Цекот, Ника Ганич

В 1998 году, окончив рижское кулинарное училище, Максим поехал в Нью-Йорк и около двух лет проработал в стейк-хаусе, которому 150 лет. Также он около пяти лет работал в Лондоне у именитого шефа Гордона Рамзи. Чтобы к нему попасть, надо было приготовить яйца пашот, но не куриные, а перепелиные! К счастью, бабушка Максима разводила этих птиц, и он справился с заданием блестяще.

За девять лет, что Максим живет в Латвии, он открыл порядка 14 ресторанов под заказ: в Петербурге, Москве и Риге. И конечно, давно мечтал о собственном заведении. В 2018 году с женой Натальей он создал Max Cekot Kitchen. Формат ресторана — только сеты и только три дня в неделю. Записаться можно по телефону и на сайте, причем заранее неизвестно, какие блюда будут в меню.





1 /3

Сет из девяти блюд стоит 85 евро. Названия подач практически зашифрованы, но общая картина ясна: краб, топинамбур, руккола; медуза, цветная капуста, брусника, хрен; палтус, фасоль, горчица, бер-блан; олень, каштаны, свекла. Ну и напоследок напиток из листьев дерева Tahoon.

Дополнительно можно выбрать или алкогольное (65 евро), или безалкогольное сопровождение (50 евро), к каждому блюду свой напиток. Вина подбирает сомелье Дмитрий Сенкевич, а домашние лимонады с необыкновенными вкусами шеф готовит сам. Вегетарианское сет-меню стоит 75 евро. Чашка кофе — 3 евро.

Адрес: Jelgavas iela, 42/8

Телефон: +371 200112102

Сайт: maxcekot.com

Время работы: чт. — сб. с 19:00 до 22:00 (по записи)

Парковка: своя, на территории

Средний чек: 85 евро





Restorāns 3



1 /2

Настоящий гастрономический ресторан расположен в реновированном старинном здании рядом с Рижским русским театром имени Михаила Чехова. Шеф-повар и совладелец Restorans 3 Юрис Дукальскис — участник движения слоуфуд . В ресторане ответственно относятся к потреблению продуктов: используют дикоросы, локальные и сезонные ингредиенты, безотходные технологии, под запретом полуфабрикаты и все остальное не очень полезное.

Каждые два месяца в ресторане полностью меняют меню. Блюда, которые я пробовала, мне очень понравились: например, закуска из зеленого горошка с березовым листом, сыром Soira, мятой и березовым сиропом (11,9 евро). Последний, как рассказал шеф, здесь сварили впервые в мире. Для получения одного литра сиропа выпаривают 100 литров сока. Еще одна закуска приготовлена из мяса лося, лисичек и еловых побегов (14,9 евро). А на десерт мы дегустировали черный чеснок, морошку и сосновую шишку (8,9 евро) — бомба.

Юрис Дукальскис

Здесь всегда есть сет-меню из девяти подач (69,9 евро) и вегетарианский сет (64,9 евро). Очень советую. Обязательно возьмите винное сопровождение к каждому блюду — подборку сомелье (45 евро). Этот ресторан я рекомендую прежде всего тем, кто хочет познакомиться с новой латышской кухней, она уже появилась и серьезно о себе заявляет.



1 /2