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Чтобы вкусно перекусить в Москве, сегодня не обязательно отправляться в дорогой ресторан. Самые популярные заведения — те, которые про еду на каждый день и хорошо приготовленную. Вот вам пятерка лучших — зайдите, не пожалеете!

Ника Ганич Колумнист



Все статьи автора Гастрономично и демократично: рестораны с чеком до 1000 рублей

Чтобы вкусно перекусить в Москве, сегодня не обязательно отправляться в дорогой ресторан. Самые популярные заведения — те, которые про еду на каждый день и хорошо приготовленную. Вот вам пятерка лучших — зайдите, не пожалеете!





Zotman Pizza







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Проект шефа и ресторатора Дмитрия Зотова, где за 390 рублей можно собрать пиццу из более чем 30 ингредиентов, а стоимость при этом не изменится. Он давно хотел реализовать идею делать это блюдо супербыстро, суперкачественно и предлагать его по доступной цене. Главным героем нового заведения стала римская пицца на легком и хрустящем тесте, над рецептом которого шеф работал более года. Для тех, кто придерживается ЗОЖ, предусмотрено специальное тесто без глютена.



Каждый гость может выбрать для своей пиццы любое количество ингредиентов. Среди опций — два вида теста, три соуса, пять сыров, включая горгонзоллу и буйволиную моцареллу, восемь мясных начинок, среди которых мортаделла и альпийские колбаски, 15 разных овощей, пять специй и три разновидности дипов для корочек. Для тех, кто не хочет выбирать, в меню есть девять готовых вариантов блюда от Дмитрия Зотова.



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Помимо пиццы меня обрадовали заслуженные хиты шефа — паста с сыром и трюфелем (290 рублей), фрикадельки с пармезаном и томатным соусом (260 рублей), салаты с пометкой healthy (все по 250 рублей), супы, сырники и понятные десерты вроде морковного торта или медовика (по 270 рублей). И еще до столицы наконец-то дошла эта идея: наряду с пиццей в ресторане предлагается приятное вино, сидр, пиво и апероль «на кране» — можно тут же перекусить и выпить бокал-другой.

Владельцы обещают к концу года не менее пяти точек в центре Москвы. Кстати, будет и доставка, действующая в радиусе одного километра от заведения. Ждем, когда Zotman Pizza придет в спальные районы.

Адрес: ул. Солянка, 1/2, стр. 1 (м. Китай-город)

Телефон: +7 (495) 621-06-03

Сайт: zotmanpizza.ru

Время работы: с 11:00 до 23:00

Парковка: платная, городская

Кафе домашней кухни «Вареничная №1»









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Чудесное место для гастрономических компромиссов. Причем долго его искать не надо, в Москве открыто уже более десятка этих вкусных демократичных кафе. Бренд-шеф всех «Вареничных» — Алена Солодовиченко. Она родом из Киева, там же выучилась на шефа и, конечно, лучшим блюдом считает борщ. Интерьеры заведений — из модного нынче советского прошлого. Вы словно попадаете в квартиру 60-х: ретропроигрыватели и пластинки, радиоприемники, самовары и печатные машинки, книги тех лет, есть даже старая стиральная машина — у моей мамы была такая же, к ней прикреплялись специальные валы для отжима белья и ручка, как у мясорубки...



Основа меню — из тех же 60-х. Вареников около 20 видов (от 210 до 275 рублей). На закуску — салаты: например, любимая «Мимоза» (250 рублей) и «Оливье советский с курицей» (250 рублей). Из первых блюд можно взять борщ (350 рублей), который на компанию четырех-пяти человек подают прямо в кастрюле (1090 рублей), суп гороховый с копченостями (300 рублей). На горячее рекомендую галушки с беконом, сыром и чесноком (430 рублей), пастуший пирог (390 рублей), домашнюю колбасу с печеным картофелем и помидорами (655 рублей). На десерт — пирожное «Лимонный пломбир» (320 рублей) и бабушкин сметанник с вишней и голубикой (350 рублей).









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Сайт с адресами и телефонами: varenichnaya.ru

Время работы: зависит от конкретного кафе

Парковка: платная, городская





Ресторан абхазской кухни «Ача-чача»





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«Ача», если ударение поставить на первую букву «а», по-абхазски означает «перепелка», а если на вторую — «хлеб». Так что ресторан, открывшийся в 2016 году, называется то ли в честь хлеба, то ли в честь птички. В России любят кавказские кухни: грузинскую, азербайджанскую, армянскую. Отличие той, которой посвящено заведение, — копченое мясо (свинина или говядина, 650 рублей). Его можно заказать с жареной абхазской полентой и обязательно — с соусом ткемали.

Эка Джикия — бренд-повар ресторана — родом из Абхазии и верна ее гастрономическим традициям. Специи для своей кухни и даже кукурузную муку она заказывает исключительно на родине. В числе первых есть особенный подкопченный перец, входящий во все острые соусы. Закуски, которые надо здесь обязательно попробовать, — сет ачапа (пхали), сделанных из зеленой фасоли, шпината, болгарского перца, баклажана (510 рублей), сациви из индейки (430 рублей), аджапсандал (420 рублей). Из супов рекомендую, прежде всего, харчо (380 рублей), хашламу из телятины (410 рублей). Хорошо также фирменное блюдо ресторана — жареная перепелка, которая подается с картофелем по-деревенски, соусом сацебели, ломтиками лаваша и рюмкой чачи (650 рублей).

Десертная карта большая для абхазского ресторана, в ней в том числе советские и русские десерты: медовик (320 рублей), наполеон (370 рублей). Предлагается и набор из традиционных абхазских сладостей, в который входят козинаки, чурчхела, курага и чернослив с грецким орехом (420 рублей)



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Адреса: Ленинградский пр., 9Б, стр. 1 (м. Белорусская); ул. Пятницкая, 82/34, стр. 2 (м. Добрынинская); Старопетровский пр-д, 2, стр. 3 (м. Войковская)

Телефон: +7 (495) 989-65-70

Сайт: achachacha.ru

Время работы: с 12:00 до 00:00 (на Войковской — с 8:00)

Парковка: платная, городская





True Cost



Столичные рестораторы Илиодор Марач и Александр Кан продолжают развивать свой уникальный проект. Уже пятое заведение открылось на улице Большая Дмитровка: новый дизайн, современная гастрономия на каждый день с акцентом на морепродукты — и все это по доступным ценам. Марач и Кан придумали систему True Cost в 2016 году. Главный ее принцип — в предельной честности: гости платят за вход, а все блюда и напитки приобретают по себестоимости. Идею высоко оценили и многочисленные белые воротнички, и остальная московская публика, и профессионалы отрасли: концепт собрал много профильных премий.

Меню в ресторанах True Cost немного отличаются. На Большой Дмитровке это интернациональный минимализм, любопытные сочетания вкусов и продуктов. Например, желтохвост-хамачи готовится с марокканскими мандаринами и соусом из юдзу (480,31 рубля), сахалинский гребешок — с соусом из шисо и бобами эдамаме (450,09 рубля), гаспачо делается из моркови, арбуза и апельсина со свежими овощами (206,62 рубля). Гуакамоле подается с копченым крабом (432,4 рубля), обожженный кальмар — с картофельными ньокки и песто (229,57 рубля), легкий сливочный суп — с черными лисичками, фарерским лососем и маленькими варениками (228,67 рубля), а сельдерей представлен в трех текстурах (143,59 рубля)







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Главные хиты True Cost, конечно, тоже в наличии. Это весь роскошный ассортимент raw bar: и морские ежи (141,49 рубля за штуку), и свежие устрицы (по 160 рублей), и фаланги камчатского краба (1090,24 рубля за 330 грамм). Также в меню — плато тигровых креветок (1968,69 рубля за 1060 грамм) и морепродуктов на гриле (2291,49 рубля за 830 грамм), на которые люди съезжаются специально со всей Москвы. Непременно попробуйте том-ям с вонголе и вешенками (286,38 рубля) и бургер с баварской горчицей (219,45 рубля).







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Стоимость входа — от 150 до 700 рублей (в зависимости от дня недели и времени суток)

Сайт с адресами и телефонами: true-cost.ru

Время работы: зависит от конкретного ресторана

Парковка: платная, городская





Гастрономический квартал «Депо»





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Старое Миусское трамвайное депо, построенное в ХIХ веке, теперь одна из визитных карточек столицы. Красивые исторические здания отреставрировали и превратили в огромный гастрономический город. Сейчас здесь более 140 фермерских лавок и около 75 корнеров, открытых именитыми шефами столицы. Специализация у них на любой вкус: от популярных национальных кухонь мира до моноконцептов, когда один продукт подается в самых разных видах.

Сюда едут, прежде всего, за экзотикой, например за вьетнамской кухней в корнер BÕ, где всегда выстраивается очередь за мангошейком и тарелкой традиционного супа фо (350 рублей). Вы сами можете увидеть круглосуточно кипящие котлы, в которых варят крепкий говяжий бульон с добавлением корицы, аниса, кардамона. Подают его с нарезанной говядиной и свежей рисовой лапшой, с луком, зеленью, лаймом и чили.

Также традиционно много посетителей в корейском корнере K-town Korean BBQ. Сюда я особенно люблю заходить по субботам, чтобы присесть за стойку, взять большую порцию пибимпаб с яйцом пашот и говядиной (450 рублей). Обязательно нужно медленно замешать все ингредиенты вместе, тогда получится совершенно «наркотического» вкуса сочетание, большая порция, настоящий обед. А еще попробуйте приготовленный на гриле Korean BBQ Set с пульгоги — сытным сборным блюдом (750 рублей) На ваших глазах разворачивается целое представление: повар на встроенной жаровне делает рибай, ребра или грудинку, а потом подает с корейскими закусками: салатными листьями, зеленью, водорослями и фирменными соусами. Возьмите еще корейское пиво, тогда ваша трапеза будет полной.







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В «Депо» расположились и «Жемчуга» Владимира Перельмана. Здесь можно прекрасно перекусить, например, сытным и вкусным «Перельманником» из нескольких слоев шпинатных блинов с сырным кремом и лососем (230 рублей за 100 грамм), салатом из томатов и авокадо с листьями кейла и мизуны (450 рублей) или супербрускеттой с лососем, бурратой и гуакамоле (690 рублей). На ужин рекомендую пасту ригатони с болоньезе из чечевицы (490 рублей) или грибные котлеты с картофельным пюре (520 рублей). Ну и на завтрак, который длиться здесь весь день, советую фирменные сырники из кокосового творога с кремом из авокадо (490 рублей).

Но «Жемчуга» славятся не только хорошими едой и кофе. Народ сюда приезжает за легендарными архитектурными десертами от Динары Касько. Они стоят в витрине, и вы их никогда не спутаете с другими. Есть фирменный десерт «Сердце». Или мой любимый «Артишок» — абсолютно без сахара, с муссовыми и кремовыми текстурами (540 рублей).



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Веганов в «Депо» ждут в корнере Гаяне Бреиовой и Александра Орлова «Vеганутые», где готовят отличную пиццу «Маргарита» (690 рублей). Корж для нее делается из семян льна и миндаля, для начинки используются сыр из кешью, свежие помидоры и песто из петрушки, заправляется все это трюфельным маслом. Также здесь на горячее можно взять пасту с кокосовыми сливками (380 рублей) и лазанью из свеклы с песто из петрушки, начинкой из сладкого перца и тыквенных семечек (280 рублей).



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