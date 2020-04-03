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Наша российская гастрономическая идентификация — гречневая каша. «Так не предадим же мы ее в трудные изоляционные дни и разнообразим же наше питание!» — сказали мне московские повара и срочно прислали рецепты.

Да пребудет с вами греча! Пять рецептов от столичных шефов

Ника Ганич Колумнист



Все статьи автора Да пребудет с вами греча! Пять рецептов от столичных шефов

Наша российская гастрономическая идентификация — гречневая каша. «Так не предадим же мы ее в трудные изоляционные дни и разнообразим же наше питание!» — сказали мне московские повара и срочно прислали рецепты.





Салат с черемшой и гречкой

от шеф-повара ресторана Maer Александра Семенова

Ингредиенты

Гречка — 200 г

Огурец — 50 г

Огурец соленый — 50 г

Помидор — 50 г

Черемша — 50 г

Лук красный — 25 г

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — 1 веточка

Масло подсолнечное ароматное — 25 г

Соль и перец — по вкусу

Приготовление

1. Отварить гречку до готовности, но не разваривать.

2. Нарезать огурцы и помидоры кубиком, черемшу — произвольно. Мелко нарезать красный лук, чеснок и укроп.

3. Смешать все овощи и травы с гречкой. Посолить, поперчить и заправить ароматным маслом.





Грибной суп с гречкой

от шеф-повара ресторанов «Джонджоли» Русико Шаматава

Ингредиенты



Шампиньоны — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Овощной бульон — 1 л

Масло растительное — 2 ст. л.

Гречка — 50 г

Укроп — 1 пучок

Соль и перец — по вкусу

Приготовление



1. Нашинковать лук, нарезать морковь и картофель мелким кубиком.

2. Разогреть на сковороде растительное масло, выложить лук, обжарить до золотистого цвета. Затем добавить морковь и жарить на среднем огне до золотистой корочки.

3. Налить в кастрюлю овощной бульон, довести до кипения. Добавить картофель и варить семь минут, постоянно снимая пенку. Посолить и поперчить.

4. Добавить нарезанные шампиньоны, обжаренные лук и морковь. Варить 15 минут.

5. Отварить гречку. Укроп мелко порезать.

6. Вылить суп в тарелку, добавить гречку, сверху посыпать укропом.





Зеленая гречка с белыми грибами и травами

от шеф-повара ресторана Food Embassy Андрея Макаева

Ингредиенты



Гречка зеленая — 150 г

Грибы белые — 70 г

Петрушка — 1 маленький пучок

Масло сливочное — 20 г

Масло оливковое — 10 мл

Вода питьевая — 50 мл

Тимьян — 1 пучок

Масло чесночное — 5 мл

Лук репчатый — 0,5 шт.

Соль и перец — по вкусу

Приготовление

1. Отварить гречку.

2. Нарезать грибы на дольки и обжарить на оливковом масле. Добавить нашинкованные лук, тимьян и петрушку, гречку, соль, перец, сливочное масло, воду. Томить три минуты.

3. Выложить на тарелку, сбрызнуть чесночным маслом.





Гречка с вешенками и кокосовыми сливками

от шеф-повара ресторанов Meatless Андрея Заварницина

Ингредиенты (на четыре порции)



Гречка —1 стакан

Вешенки — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сливки кокосовые — 200 г

Тимьян — 1 веточка

Масло растительное — 10 г

Соль, перец — по вкусу

Приготовление



1. Гречку залить водой в глубокой миске, убрать руками все бракованные зерна (они всплывают), хорошо промыть. Пересыпать в кастрюлю, залить водой и варить на среднем огне 15 минут после закипания.

2. Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами.

3. Вешенки промыть, отрезать прикорневые ножки. Шляпки нарезать произвольно.

4. В сковороде на растительном масле обжарить лук до золотистого цвета. Добавить вешенки, обжарить.

5. Добавить кокосовые сливки, потомить.

6. Добавить готовую гречку, посолить и поперчить, хорошо перемешать, потомить две-три минуты. Подавать с веточкой тимьяна.





Еще один рецепт я позаимствовала из «Инстаграма» шеф-повара № 1 нашей страны — Владимира Мухина (ресторан White Rabbit). Он тоже на карантине и предлагает приготовить вот такое блюдо.

Блинчики из зеленой гречки

1. Зеленую гречку замочить на два часа в питьевой воде.



2. Воду слить, гречку промыть.

3. Взбить ее в блендере с добавлением 400 мл кокосового молока и примерно 100 мл воды. По консистенции тесто должно быть как жидкая сметана.

4. Добавить щепотку соли, соды на кончике чайной ложки, 2 столовых ложки сиропа топинамбура. Выпекать блинчики сразу же! Начинка может быть любая.