Да пребудет с вами греча! Пять рецептов от столичных шефов

Колумнист
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Наша российская гастрономическая идентификация — гречневая каша. «Так не предадим же мы ее в трудные изоляционные дни и разнообразим же наше питание!» — сказали мне московские повара и срочно прислали рецепты.
Салат с черемшой и гречкой
от шеф-повара ресторана Maer Александра Семенова
Ингредиенты
Гречка — 200 г
Огурец — 50 г
Огурец соленый — 50 г
Помидор — 50 г
Черемша — 50 г
Лук красный — 25 г
Чеснок — 2 зубчика
Укроп — 1 веточка
Масло подсолнечное ароматное — 25 г
Соль и перец — по вкусу
Приготовление
1. Отварить гречку до готовности, но не разваривать.
2. Нарезать огурцы и помидоры кубиком, черемшу — произвольно. Мелко нарезать красный лук, чеснок и укроп.
3. Смешать все овощи и травы с гречкой. Посолить, поперчить и заправить ароматным маслом.
Грибной суп с гречкой
от шеф-повара ресторанов «Джонджоли» Русико Шаматава
Ингредиенты
Шампиньоны — 200 г
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Картофель — 2 шт.
Овощной бульон — 1 л
Масло растительное — 2 ст. л.
Гречка — 50 г
Укроп — 1 пучок
Соль и перец — по вкусу
Приготовление
1. Нашинковать лук, нарезать морковь и картофель мелким кубиком.
2. Разогреть на сковороде растительное масло, выложить лук, обжарить до золотистого цвета. Затем добавить морковь и жарить на среднем огне до золотистой корочки.
3. Налить в кастрюлю овощной бульон, довести до кипения. Добавить картофель и варить семь минут, постоянно снимая пенку. Посолить и поперчить.
4. Добавить нарезанные шампиньоны, обжаренные лук и морковь. Варить 15 минут.
5. Отварить гречку. Укроп мелко порезать.
6. Вылить суп в тарелку, добавить гречку, сверху посыпать укропом.
Зеленая гречка с белыми грибами и травами
от шеф-повара ресторана Food Embassy Андрея Макаева
Ингредиенты
Гречка зеленая — 150 г
Грибы белые — 70 г
Петрушка — 1 маленький пучок
Масло сливочное — 20 г
Масло оливковое — 10 мл
Вода питьевая — 50 мл
Тимьян — 1 пучок
Масло чесночное — 5 мл
Лук репчатый — 0,5 шт.
Соль и перец — по вкусу
Приготовление
1. Отварить гречку.
2. Нарезать грибы на дольки и обжарить на оливковом масле. Добавить нашинкованные лук, тимьян и петрушку, гречку, соль, перец, сливочное масло, воду. Томить три минуты.
3. Выложить на тарелку, сбрызнуть чесночным маслом.
Гречка с вешенками и кокосовыми сливками
от шеф-повара ресторанов Meatless Андрея Заварницина
Ингредиенты (на четыре порции)
Гречка —1 стакан
Вешенки — 300 г
Лук репчатый — 1 шт.
Сливки кокосовые — 200 г
Тимьян — 1 веточка
Масло растительное — 10 г
Соль, перец — по вкусу
Приготовление
1. Гречку залить водой в глубокой миске, убрать руками все бракованные зерна (они всплывают), хорошо промыть. Пересыпать в кастрюлю, залить водой и варить на среднем огне 15 минут после закипания.
2. Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами.
3. Вешенки промыть, отрезать прикорневые ножки. Шляпки нарезать произвольно.
4. В сковороде на растительном масле обжарить лук до золотистого цвета. Добавить вешенки, обжарить.
5. Добавить кокосовые сливки, потомить.
6. Добавить готовую гречку, посолить и поперчить, хорошо перемешать, потомить две-три минуты. Подавать с веточкой тимьяна.
Еще один рецепт я позаимствовала из «Инстаграма» шеф-повара № 1 нашей страны — Владимира Мухина (ресторан White Rabbit). Он тоже на карантине и предлагает приготовить вот такое блюдо.
Блинчики из зеленой гречки
1. Зеленую гречку замочить на два часа в питьевой воде.
2. Воду слить, гречку промыть.
3. Взбить ее в блендере с добавлением 400 мл кокосового молока и примерно 100 мл воды. По консистенции тесто должно быть как жидкая сметана.
4. Добавить щепотку соли, соды на кончике чайной ложки, 2 столовых ложки сиропа топинамбура. Выпекать блинчики сразу же! Начинка может быть любая.
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