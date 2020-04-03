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Колумнист

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Да пребудет с вами греча! Пять рецептов от столичных шефов

Наша российская гастрономическая идентификация — гречневая каша. «Так не предадим же мы ее в трудные изоляционные дни и разнообразим же наше питание!» — сказали мне московские повара и срочно прислали рецепты.

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Салат с черемшой и гречкой 
от шеф-повара ресторана Maer Александра Семенова

Ингредиенты

точка2.pngГречка — 200 г
точка2.pngОгурец — 50 г
точка2.pngОгурец соленый — 50 г
точка2.pngПомидор — 50 г
точка2.pngЧеремша — 50 г
точка2.pngЛук красный — 25 г
точка2.pngЧеснок — 2 зубчика
точка2.pngУкроп — 1 веточка
точка2.pngМасло подсолнечное ароматное — 25 г
точка2.pngСоль и перец — по вкусу  

Приготовление

1. Отварить гречку до готовности, но не разваривать. 

2. Нарезать огурцы и помидоры кубиком, черемшу — произвольно. Мелко нарезать красный лук, чеснок и укроп.  

3. Смешать все овощи и травы с гречкой. Посолить, поперчить и заправить ароматным маслом. 

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Грибной суп с гречкой
от шеф-повара ресторанов «Джонджоли» Русико Шаматава

Ингредиенты

точка2.pngШампиньоны — 200 г
точка2.pngЛук репчатый — 1 шт.
точка2.pngМорковь — 1 шт.
точка2.pngКартофель — 2 шт.
точка2.pngОвощной бульон — 1 л
точка2.pngМасло растительное — 2 ст. л.
точка2.pngГречка — 50 г
точка2.pngУкроп — 1 пучок
точка2.pngСоль и перец — по вкусу  

Приготовление

1. Нашинковать лук, нарезать морковь и картофель мелким кубиком.

2. Разогреть на сковороде растительное масло, выложить лук, обжарить до золотистого цвета. Затем добавить морковь и жарить на среднем огне до золотистой корочки. 

3. Налить в кастрюлю овощной бульон, довести до кипения. Добавить картофель и варить семь минут, постоянно снимая пенку. Посолить и поперчить. 

4. Добавить нарезанные шампиньоны, обжаренные лук и морковь. Варить 15 минут.

5. Отварить гречку. Укроп мелко порезать. 

6. Вылить суп в тарелку, добавить гречку, сверху посыпать укропом.

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Зеленая гречка с белыми грибами и травами
от шеф-повара ресторана Food Embassy Андрея Макаева

Ингредиенты

точка2.pngГречка зеленая — 150 г
точка2.pngГрибы белые — 70 г
точка2.pngПетрушка — 1 маленький пучок
точка2.pngМасло сливочное — 20 г
точка2.pngМасло оливковое — 10 мл
точка2.pngВода питьевая — 50 мл
точка2.pngТимьян — 1 пучок
точка2.pngМасло чесночное — 5 мл
точка2.pngЛук репчатый — 0,5 шт.
точка2.pngСоль и перец — по вкусу  

Приготовление

1. Отварить гречку. 

2. Нарезать грибы на дольки и обжарить на оливковом масле. Добавить нашинкованные лук, тимьян и петрушку, гречку, соль, перец, сливочное масло, воду. Томить три минуты. 

3. Выложить на тарелку, сбрызнуть чесночным маслом.

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Гречка с вешенками и кокосовыми сливками
от шеф-повара ресторанов Meatless Андрея Заварницина

Ингредиенты (на четыре порции)

точка2.pngГречка —1 стакан
точка2.pngВешенки — 300 г
точка2.pngЛук репчатый — 1 шт.
точка2.pngСливки кокосовые — 200 г
точка2.pngТимьян — 1 веточка
точка2.pngМасло растительное — 10 г
точка2.pngСоль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Гречку залить водой в глубокой миске, убрать руками все бракованные зерна (они всплывают), хорошо промыть. Пересыпать в кастрюлю, залить водой и варить на среднем огне 15 минут после закипания.

2. Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами.

3. Вешенки промыть, отрезать прикорневые ножки. Шляпки нарезать произвольно.

4. В сковороде на растительном масле обжарить лук до золотистого цвета. Добавить вешенки, обжарить. 

5. Добавить кокосовые сливки, потомить.

6. Добавить готовую гречку, посолить и поперчить, хорошо перемешать, потомить две-три минуты. Подавать с веточкой тимьяна.

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Еще один рецепт я позаимствовала из «Инстаграма» шеф-повара № 1 нашей страны — Владимира Мухина (ресторан White Rabbit). Он тоже на карантине и предлагает приготовить вот такое блюдо.

Блинчики из зеленой гречки

1. Зеленую гречку замочить на два часа в питьевой воде.

2. Воду слить, гречку промыть.

3. Взбить ее в блендере с добавлением 400 мл кокосового молока и примерно 100 мл воды. По консистенции тесто должно быть как жидкая сметана. 

4. Добавить щепотку соли, соды на кончике чайной ложки, 2 столовых ложки сиропа топинамбура. Выпекать блинчики сразу же! Начинка может быть любая.

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