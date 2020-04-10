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Колумнист

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Детки в клетке: готовим десерты всей семьей

«Дети на карантине — катастрофа, — пишут мне родители и бабушки. — Умоляем дать рецепты десертов, которые можно приготовить вместе с ними!» Вот, дорогие, держите. К процессу можно привлекать как домочадцев возраста 10+, так и малышей, доверяя им самое простое. 

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Шоколадное суфле с орехами в карамели
от шеф-повара ресторана Kuznyahouse Руслана Закирова (Санкт-Петербург)

Ингредиенты 

точка2.pngШоколад горький — 70 г
точка2.pngМасло сливочное — 50 г
точка2.pngСахар для суфле — 70 г
точка2.pngЖелтки — 2 шт.
точка2.pngБелки — 4 шт.
точка2.pngОрехи — 50 г
точка2.pngСахар для орехов — 100 г
точка2.pngСоль — щепотка
точка2.pngШоколадное мороженое (по желанию)

Приготовление

Суфле  

1. Форму (можно взять индивидуальные керамические формочки для запекания или металлические, для маффинов, на несколько штук) смазать маслом, просыпать сахаром, лишний стряхнуть. 

2. Шоколад растопить, дать немного остыть. Затем добавить желтки, энергично все перемешивая, чтобы они не заварились. 

3. Отдельно взбить белки с щепоткой соли до устойчивых пик. 

4. Аккуратно соединить белки с шоколадом, перемешивая нежно лопаткой. Выложить в формы. Выпекать при температуре 200 градусов 6—9 минут. Духовку открывать в процессе нельзя.

Орехи в карамели  

1. На сковороду насыпать сахар, на среднем огне растопить его до карамели, следя, чтобы не сгорел. 

2. Как только весь сахар растает, высыпать орехи, все перемешать и аккуратно выложить на пергаментный лист. 

3. Дать полностью остыть, нарубить и выложить сверху на суфле. Можно добавить шоколадное мороженое.

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Пирожное «Картошка классическая» 
от шеф-кондитера гранд-кафе «Dr. Живаго» Вадима Курнавкина (Москва)

Ингредиенты

Бисквит

точка2.pngЯйцо куриное — 3 шт.
точка2.pngСахар — 90 г
точка2.pngМука пшеничная — 75 г
точка2.pngКрахмал — 15 г

Крем

точка2.pngМасло сливочное — 125 г
точка2.pngСахарная пудра — 65 г
точка2.pngМолоко сгущенное — 50 г
точка2.pngРом и коньяк — 3—4 ч. л.

Обсыпка

точка2.pngСахарная пудра — 100 г
точка2.pngКакао-порошок — 60—80 г

Приготовление

Бисквит

1. Взбить желтки с сахаром (взять 2/3 его объема) в тягучий светлый крем. Взбить белки до крепких пиков, добавить оставшийся сахар, продолжать взбивать до плотности. 

2. Смешать белки с желтками (движениями снизу вверх от края к центру), добавить просеянную муку и крахмал. 

3. Тесто вылить на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекать 12—15 минут при температуре 200 градусов. 

4. Готовый бисквит охладить, дать постоять ночь или больше, наломать кусками. Пробить в блендере до получения мелкой крошки. Пересыпать ее в большую миску. 

Крем

1. Взбить сливочное масло с сахарной пудрой до получения пышной легкой светлой массы. Добавить понемногу, не прекращая взбивания, сгущенку. Отложить чайную ложку крема в корнетик с ровной насадкой (корнетик — трубочка из пергаментной бумаги, свернутая конусом, через которую выпускают масло или крем при украшении блюд). 

2. Выложить оставшийся крем на бисквитную крошку, добавить по десертной ложке рома и коньяка. Все хорошо вымесить до получения массы, из которой можно лепить. Сформировать из нее десять пирожных в виде картофелин.

3. Обвалять пирожные в смеси какао-порошка и сахарной пудры. Дать полежать и обвалять еще раз. Сделать углубления в пирожных и выдавить туда крем из корнетика в виде ростков. Охладить в холодильнике.

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Вишневый штрудель
от бренд-шефа Zotman Pizza Дмитрия Зотова (Москва)

Ингредиенты

точка2.pngГотовое постное слоеное тесто — 400 г
точка2.pngВишня свежемороженая без косточки — 500 г
точка2.pngСахарный песок — 50 г
точка2.pngМасло растительное — 20 г
точка2.pngМука — 10 г
точка2.pngСахарная пудра (для украшения)
точка2.pngМята свежая (для украшения)

Приготовление

1. Вишню разморозить, поместить в сотейник. Добавить сахар и варить на среднем огне, пока вишневый сок не испарится. Получившуюся начинку охладить.

2. Слоеное тесто разморозить. Затем присыпать мукой стол и с помощью скалки раскатать на нем тесто прямоугольником толщиной примерно 3 мм.

3. Сформировать штрудель: выложить вдоль короткого края прямоугольника вишневую начинку и начать аккуратно скручивать рулет.

4. Переложить на противень с пергаментом, смазать тесто сверху растительным маслом с помощью кисточки. Духовку разогреть до 180 градусов, выпекать штрудель 20—30 минут до золотистой корочки.

5. Охладить и нарезать порционно. При подаче можно посыпать сахарной пудрой и украсить мятой.

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Яблочные оладьи с медом
от бренд-шефа ресторана «Белка» Александра Бельковича (Санкт-Петербург)

Ингредиенты

точка2.pngКрупные яблоки — 2—3 шт. 

точка2.pngОчищенные грецкие орехи — 5 шт.
точка2.pngМед — 2 ст. л. 
точка2.pngМука — 2—3 ст. л. (без горки) 
точка2.pngЯйцо — 1 шт. 
точка2.pngМед и свежие ягоды (для подачи)

Приготовление

1. Яблоки очистить от сердцевины и кожуры, натереть на крупной терке. Добавить измельченные орехи, мед, яйцо, муку, все тщательно перемешать.

2. Противень выстелить пергаментом, смазать растительным маслом и выложить яблочную массу ложкой в форме оладий равной толщины. 

3. Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут. 

4. Выложить оладьи на тарелку, полить медом и украсить свежими ягодами.  

Этот рецепт (и много других!) можно найти в моем гиде по лучшим ресторанам Петербурга «География на вкус».

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