Детки в клетке: готовим десерты всей семьей

Пока мир катится в тартарары, в русскоязычном «Фейсбуке» наблюдается интересное явление. Тысячи пользователей в условиях самоизоляции самозабвенно перебирают художественные произведения, чтобы их закосплеить. Мы попросили людей, для которых искусство — профессия, это прокомментировать.

Искусствовед и два художника — о флешмобе «Изоизоляция»

Во время обвала на фондовом рынке подписчики в соцсетях атаковали вопросами независимого финансового советника Наталью Смирнову. Чтобы не отвечать миллион раз на одно и то же, она по нашей просьбе составила коронавирусный FAQ.

Наталья Смирнова: как сегодня действовать частным инвесторам

«Дети на карантине — катастрофа, — пишут мне родители и бабушки. — Умоляем дать рецепты десертов, которые можно приготовить вместе с ними!» Вот, дорогие, держите. К процессу можно привлекать как домочадцев возраста 10+, так и малышей, доверяя им самое простое.

«Дети на карантине — катастрофа, — пишут мне родители и бабушки. — Умоляем дать рецепты десертов, которые можно приготовить вместе с ними!» Вот, дорогие, держите. К процессу можно привлекать как домочадцев возраста 10+, так и малышей, доверяя им самое простое.





Шоколадное суфле с орехами в карамели

от шеф-повара ресторана Kuznyahouse Руслана Закирова (Санкт-Петербург)

Ингредиенты



Шоколад горький — 70 г

Масло сливочное — 50 г

Сахар для суфле — 70 г

Желтки — 2 шт.

Белки — 4 шт.

Орехи — 50 г

Сахар для орехов — 100 г

Соль — щепотка

Шоколадное мороженое (по желанию)

Приготовление



Суфле

1. Форму (можно взять индивидуальные керамические формочки для запекания или металлические, для маффинов, на несколько штук) смазать маслом, просыпать сахаром, лишний стряхнуть.

2. Шоколад растопить, дать немного остыть. Затем добавить желтки, энергично все перемешивая, чтобы они не заварились.

3. Отдельно взбить белки с щепоткой соли до устойчивых пик.

4. Аккуратно соединить белки с шоколадом, перемешивая нежно лопаткой. Выложить в формы. Выпекать при температуре 200 градусов 6—9 минут. Духовку открывать в процессе нельзя.

Орехи в карамели

1. На сковороду насыпать сахар, на среднем огне растопить его до карамели, следя, чтобы не сгорел.

2. Как только весь сахар растает, высыпать орехи, все перемешать и аккуратно выложить на пергаментный лист.

3. Дать полностью остыть, нарубить и выложить сверху на суфле. Можно добавить шоколадное мороженое.





Пирожное «Картошка классическая»

от шеф-кондитера гранд-кафе «Dr. Живаго» Вадима Курнавкина (Москва)

Ингредиенты



Бисквит

Яйцо куриное — 3 шт.

Сахар — 90 г

Мука пшеничная — 75 г

Крахмал — 15 г

Крем



Масло сливочное — 125 г

Сахарная пудра — 65 г

Молоко сгущенное — 50 г

Ром и коньяк — 3—4 ч. л.

Обсыпка



Сахарная пудра — 100 г

Какао-порошок — 60—80 г

Приготовление



Бисквит

1. Взбить желтки с сахаром (взять 2/3 его объема) в тягучий светлый крем. Взбить белки до крепких пиков, добавить оставшийся сахар, продолжать взбивать до плотности.

2. Смешать белки с желтками (движениями снизу вверх от края к центру), добавить просеянную муку и крахмал.

3. Тесто вылить на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекать 12—15 минут при температуре 200 градусов.

4. Готовый бисквит охладить, дать постоять ночь или больше, наломать кусками. Пробить в блендере до получения мелкой крошки. Пересыпать ее в большую миску.

Крем



1. Взбить сливочное масло с сахарной пудрой до получения пышной легкой светлой массы. Добавить понемногу, не прекращая взбивания, сгущенку. Отложить чайную ложку крема в корнетик с ровной насадкой (корнетик — трубочка из пергаментной бумаги, свернутая конусом, через которую выпускают масло или крем при украшении блюд).

2. Выложить оставшийся крем на бисквитную крошку, добавить по десертной ложке рома и коньяка. Все хорошо вымесить до получения массы, из которой можно лепить. Сформировать из нее десять пирожных в виде картофелин.

3. Обвалять пирожные в смеси какао-порошка и сахарной пудры. Дать полежать и обвалять еще раз. Сделать углубления в пирожных и выдавить туда крем из корнетика в виде ростков. Охладить в холодильнике.





Вишневый штрудель

от бренд-шефа Zotman Pizza Дмитрия Зотова (Москва)

Ингредиенты



Готовое постное слоеное тесто — 400 г

Вишня свежемороженая без косточки — 500 г

Сахарный песок — 50 г

Масло растительное — 20 г

Мука — 10 г

Сахарная пудра (для украшения)

Мята свежая (для украшения)

Приготовление



1. Вишню разморозить, поместить в сотейник. Добавить сахар и варить на среднем огне, пока вишневый сок не испарится. Получившуюся начинку охладить.

2. Слоеное тесто разморозить. Затем присыпать мукой стол и с помощью скалки раскатать на нем тесто прямоугольником толщиной примерно 3 мм.

3. Сформировать штрудель: выложить вдоль короткого края прямоугольника вишневую начинку и начать аккуратно скручивать рулет.

4. Переложить на противень с пергаментом, смазать тесто сверху растительным маслом с помощью кисточки. Духовку разогреть до 180 градусов, выпекать штрудель 20—30 минут до золотистой корочки.

5. Охладить и нарезать порционно. При подаче можно посыпать сахарной пудрой и украсить мятой.





Яблочные оладьи с медом

от бренд-шефа ресторана «Белка» Александра Бельковича (Санкт-Петербург)

Ингредиенты

Крупные яблоки — 2—3 шт.

Очищенные грецкие орехи — 5 шт.

Мед — 2 ст. л.

Мука — 2—3 ст. л. (без горки)

Яйцо — 1 шт.

Мед и свежие ягоды (для подачи)

Приготовление



1. Яблоки очистить от сердцевины и кожуры, натереть на крупной терке. Добавить измельченные орехи, мед, яйцо, муку, все тщательно перемешать.

2. Противень выстелить пергаментом, смазать растительным маслом и выложить яблочную массу ложкой в форме оладий равной толщины.

3. Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

4. Выложить оладьи на тарелку, полить медом и украсить свежими ягодами.

Этот рецепт (и много других!) можно найти в моем гиде по лучшим ресторанам Петербурга «География на вкус».