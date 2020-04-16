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Колумнист

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Весне дорогу! Пасхи и куличи от лучших шефов Москвы

Пасху, как и весну, нельзя отменить. Поэтому готовимся к ней со всей ответственностью! А наши шефы с радостью делятся своими лучшими проверенными рецептами.

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Кулич пасхальный
от бренд-шефа ресторана «Бабель» Алены Комар

Ингредиенты (на два больших кулича)

Для теста

точка2.pngЖелтки — 7 шт.
точка2.pngСахар — 350 г
точка2.pngМука — 1100 г
точка2.pngМолоко — 500 г
точка2.pngСливочное масло — 300 г
точка2.pngСоль — 5 г
точка2.pngДрожжи сухие — 22 г
точка2.pngВанилин — 5 г
точка2.pngИзюм — 180 г

Для глазури

точка2.pngЛимонный сок — 10 мл
точка2.pngБелки — 2 шт.
точка2.pngСахарная пудра — 250 г

Приготовление

1. Подогреть молоко до 30 градусов, добавить 50 г сахара, дрожжи и 400 г муки. Хорошо перемешать и оставить в теплом месте примерно на полчаса.

2. Пока опара подходит, желтки взбить с сахаром до образования пышной пены. Добавить растопленное сливочное масло и оставшуюся муку.

3. Когда опара увеличится в объеме примерно вдвое, соединить ее с получившейся смесью. Добавить соль, ванилин и предварительно вымоченный изюм.

4. Замесить тесто и выложить в смазанные маслом формы, заполнив их примерно на три четверти. Оставить на 30 минут в теплом месте, чтобы тесто немного поднялось.

5. Поместить в разогретую до 165 градусов духовку. Если формы большие, то время выпекания будет 50 минут, если маленькие — не более 40 минут. Проверить готовность кулича можно проткнув его бамбуковой шпажкой — она должна остаться сухой.

6. Для украшения использовать классическую белковую глазурь. Взбить до образования густой пены белки с сахарной пудрой и лимонным соком. Нанести на остывшие куличи. Сверху можно выложить любые съедобные украшения по вкусу.

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Кулич классический, пасха царская
от шефа-кондитера ресторана «Erwin. РекаМореОкеан» Татьяны Маркиной

Ингредиенты (на два кулича по 500 г)

точка2.pngМука — 260 г
точка2.pngМолоко — 28 г
точка2.pngЯйцо — 95 г
точка2.pngДрожжи — 11 г
точка2.pngМед — 20 г
точка2.pngСоль — 12 г
точка2.pngСахар — 65 г
точка2.pngЖелтки — 72 г
точка2.pngМасло сливочное — 96 г
точка2.pngСыр творожный — 100 г
точка2.pngЦукаты — 90 г
точка2.pngКлюква — 50 г
точка2.pngЦедра лимона — 4 г
точка2.pngВанилин — 2 г

Приготовление

1. Молоко, яйца, муку и дрожжи объединить. Помешивая, добавить мед, сахар, ванилин, соль. 

2. После этого постепенно ввести желток, также постепенно добавить творожный сыр, далее — нарезанное на куски холодное сливочное масло. В конце положить цедру, клюкву, цукаты и осторожно перемешать. 

3. Тесто выложить в контейнер и убрать в теплое место на 2—2,5 часа. Затем сформировать шары, выложить в бумажные формы и поставить на расстойку в теплое место на 2—3 часа. 

4. Выпекать в течение 15 минут при температуре 170 градусов, затем еще 15 минут при 150 градусах.

5. Декорировать куличи на свой вкус.

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Ингредиенты (на две пасхи по 600 г)

точка2.pngТворог — 500 г
точка2.pngМасло сливочное — 220 г
точка2.pngСахарная пудра — 140 г
точка2.pngЖелтки — 60 г
точка2.pngСахар — 60 г
точка2.pngВода — 20 г
точка2.pngСливки 33—35% — 250 г
точка2.pngЦукаты — 80 г
точка2.pngКлюква — 80 г
точка2.pngВанильная паста — 1 ч. л.

Приготовление

1. Творог пробить блендером вместе со 100 г сливок. 

2. Масло взбить добела с сахарной пудрой. Добавить творог и еще раз взбить до пышности. 

3. Из воды и сахара сварить сироп, параллельно взбить желтки. Заварить их горячим сиропом. 

4. Оставшиеся сливки взбить до состояния талого мороженого. 

5. Объединить творожную массу с желтками и сливками, добавить ванильную пасту, клюкву, цукаты. 

6. Выложить в подготовленные формы, убрать в холодильник на 12—24 часа. 

05.jpg

Пасхальный кулич, творожная пасха
от шеф-кондитера ресторана «Воронеж» Светланы Маркиной

Ингредиенты для кулича (шесть-семь форм объемом 600 г) 

точка2.pngМука — 1,3 кг
точка2.pngМолоко — 140 г
точка2.pngЯйца — 475 г (примерно 10 некрупных яиц)
точка2.pngДрожжи свежие — 58 г
точка2.pngСоль — 6 г
точка2.pngСахар — 325 г
точка2.pngЖелтки — 360 г
точка2.pngМасло сливочное — 480 г
точка2.pngСыр «Креметте» — 500 г
точка2.pngИзюм — 450 г
точка2.pngЦукаты — 250 г
точка2.pngЦедра лимона — 20 г
точка2.pngВанилин — 5 г
точка2.pngМед — 90 г 

Приготовление 

1. В молоко комнатной температуры положить яйца, муку, дрожжи, все перемешать.

2. Помешивая, ввести мед, сахар, ванилин, соль, желтки (по одному). Далее добавить сыр, перемешать. Постепенно добавить сливочное масло комнатной температуры, вымесить до однородной консистенции. Тесто должно получиться эластичным.

3. Положить в тесто цедру, изюм, цукаты и аккуратно перемешать. Готовую массу оставить на 2 часа.  

4. Руки смазать маслом, разделить тесто на куски нужного размера, сформировать шарики и выложить в бумажные формы. Тесто должно подняться до их краев. Выпекать 20—30 минут при 170 градусах. Проверить готовность деревянной палочкой. 

5. Готовые куличи достать из духовки, охладить, оформить на свой вкус.

05.jpg

Ингредиенты для пасхи

точка2.pngМасло сливочное — 100 г
точка2.pngСахар — 160 г
точка2.pngСливки — 65 г
точка2.pngВанилин — 2 г
точка2.pngЦукаты — 50 г
точка2.pngТворог — 430 г

Приготовление

1. Творог, сахар, ванилин, масло комнатной температуры, сливки смешать, пробить блендером до однородной массы. Добавить цукаты, перемешать. 

2. Форму для пасхи накрыть влажной марлей и выложить поверх массу из творога, сверху также накрыть марлей. Оставить в холодильнике на ночь. 

3. На следующий день творожную массу вместе с марлей достать из формы, аккуратно снять марлю. Украсить пасху на свой вкус.

05.jpg

Кулич пасхальный «Заяц»
от шеф-повара ресторана «Китайская грамота. Бар и Еда» Чжан Сяньчэн 

Ингредиенты (на 1 кг)

Для теста

точка2.pngМука — 600 г
точка2.pngДрожжи сухие — 7 г
точка2.pngМолоко — 130 г
точка2.pngСахар — 120 г
точка2.pngВанилин — 10 г
точка2.pngЖелтки — 2 шт.
точка2.pngЦукаты — 180 г
точка2.pngИзюм — 60 г
точка2.pngМед — 20 г

Для декора

точка2.pngПомадка сахарная — 250 г
точка2.pngПищевой краситель зеленый — 1 г
точка2.pngМастика — 140 г

Приготовление

1. Молоко смешать с дрожжами, мукой, замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить на ночь в прохладном месте без солнечного света. 

2. Утром вмесить оставшиеся ингредиенты.

3. Положить тесто в форму для запекания и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Дать остыть.

4. Помадку разбавить зеленым красителем до яркого, насыщенного цвета, сделать из нее «траву». В центр выложить мастику, предварительно сформировав из нее зайца, как на фотографии. 

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