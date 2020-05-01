Ресторанная Москва на выезде!

С 1 мая переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 000 рублей в месяц становятся бесплатными во всех подключенных к ней банках. Нулевой тариф будет действовать до 30 июня 2022 года. Объясняем на примерах, что умеет СБП.

24 апреля в формате конференц-колла перед журналистами деловых изданий выступил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он подробно прокомментировал результаты работы кредитной организации в 2019 году, а также рассказал о текущей ситуации на финансовом рынке.

Сегодня спасти ресторанный бизнес в столице могут только сами москвичи. К ним и обращаюсь: друзья, не изменяйте своей привычке есть вкусно и разнообразно! Вот заведения, которые готовы привезти вам домой гастрономический завтрак, обед, ужин. И все-все готовят под жесточайшим санитарным контролем, это уж поверьте!

Сегодня спасти ресторанный бизнес в столице могут только сами москвичи. К ним и обращаюсь: друзья, не изменяйте своей привычке есть вкусно и разнообразно! Вот заведения, которые готовы привезти вам домой гастрономический завтрак, обед, ужин. И все-все готовят под жесточайшим санитарным контролем, это уж поверьте!





«Матрешка»







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В этом ресторане ежедневно с 8:00 до 23:00 можно заказать любимые позиции из основного меню и меню завтраков. Здесь готовят на основе локальных продуктов с бережным отношением к гастрономической истории России. В «Матрешке» представлены знаковые блюда русской кухни, которые стали ее синонимами, — от салата «Оливье» до пельменей и блинчиков. Гурманы порадуются котлете деволяй, приготовленной из нежнейших перепелов и телятины с добавлением ароматного трюфельного масла; маринованному в иван-чае сому с голландской кашей; бараньему боку, получившему известность благодаря появлению в «Мертвых душах». И это лишь малая часть блюд, которые хочется рекомендовать. Минимальная сумма заказа — 2500 рублей.

Сайт: dellos-delivery.ru

Телефон: +7 (495) 266-71-61







«Джонджоли»







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Кутабы с бараниной, хинкали с телятиной, лобио «харкалия», цыпленок чкмерули, аджапсандал, оджахури и пышный хачапури по-мегрельски с сулугуни в подарок при заказе от 2000 рублей — звучит как песня. Собственная служба доставки от этой сети грузинских ресторанов функционирует во всех районах Москвы. Курьеры работают в «Джонджоли» по несколько лет и с марта доставляют все заказы в одноразовых масках и резиновых перчатках. Минимальная сумма покупки — 1000 рублей.

Сайт: ch1ef.ru/restaurant/jonjoli







«Жажда крови»







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Если захотелось сочных стейков из мраморной говядины зернового откорма, тартаров и бургеров — звоните сюда. Более того, команда ресторана вообще предлагает проводить семейные мероприятия, не покидая пределов дома, с помощью персонального кейтеринга! Бренд-шеф Павел Поцелуев готов приехать к вам, чтобы приготовить обед или, например, праздничный ужин. Выступая в качестве мясного сомелье, шеф научит вас делать стейки на сковородке или гриле, разбираться в степенях прожарки и типах откорма, выбирать качественные ножи.

Павел Поцелуев

Если готовые блюда необходимо привезти за пределы Садового, менеджер просчитает стоимость и сроки выполнения заказа с помощью сервиса «Яндекс.Доставка». Доступны два варианта: «от двери до двери» и «к адресу». Последний означает, что нужно будет спуститься к машине и забрать пакет. Кроме того, всегда доступен самовывоз. Также ресторан работает со службами «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

Сайт: zhazhdakrovy.ru

Телефон: +7 (499) 272-13-55





Drinks@Dinners









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И этот ресторан продолжает работу в формате доставки. Теперь можно заказать домой полюбившиеся позиции меню. Это может быть casual food — бургеры, пастрами, итальянские пиццетты на неаполитанском тесте, приготовленные в дровяной печи; healthy food — свекольное ризотто с горгонзолой и овощи в двух текстурах; блюда традиционной русской кухни — например, пельмени из оленины и борщ с копченой сметаной. На дом готовы привезти также фирменные полуфабрикаты Drinks@Dinners: котлеты, пельмени, супы, авторскую пасту — словом, то, что можно хранить в морозильной камере. Есть возможность заказать доставку как в самом ресторане, так и через сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

Влад Керезь

На меню takeaway ресторан ввел скидку 20%. Также здесь запустили опцию «Ужин от шефа»: повара приготовят ваши любимые блюда для всей семьи за 3500 рублей на персону. А при необходимости победитель второго сезона «Адской кухни», сушеф Влад Керезь возглавит команду. Доплата при этом составит 10 000 рублей. Ужин «под ключ» от шеф-повара ресторана Евгения Михайлова на 20 персон обойдется в 120 тысяч рублей.

Сайт: drinks-dinners.ru

Телефоны: +7 (499) 350-51-60, +7 (966) 183-03-00





Uhvat





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Ресторан подготовил для преданных клиентов специальное предложение по доставке. Теперь блюда русской кухни от бренд-шефа Виктора Белея можно заказать со скидкой. При покупке на сумму от 1500 рублей счет уменьшится на 20%, от 4000 рублей — на 25%. Доставка занимает в среднем 60—90 минут и проводится с 12:00 до 22:45.

Виктор Белей

Сайт: uhvat.restaurant

Телефон: +7 (977) 125-51-77







Yura







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Бренд-шеф этого ресторана Андрей Коробяк адаптировал для доставки большую часть основного меню. Здесь вы найдете все хиты русской кухни: салат оливье, борщ, валаамские щи, пельмени, блинчики, пирожки и еще несколько десятков блюд, которые так дороги сердцу нашего человека. Кстати, доставка завтраков тоже есть.

Андрей Коробяк

Сайт: yuramoscow.ru

Телефон: +7 (499) 714-68-88





Brasserie Lambic





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Сеть гастрономических брассери с лучшими сортами крафтового пива и гастрономической кухней не могла оставить нас без фирменных бельгийских вафель с различными начинками, закусок, мидий и горячих блюд. Все это готовы привезти ежедневно с 12:00 до 23:00. Заказ можно сделать как напрямую, так и с помощью «Яндекс.Еды». Минимальная сумма заказа составляет 1500 рублей для доставки в пределах Третьего транспортного кольца и 2500 рублей — от ТТК до МКАД.

Сайт: lambicbar.ru



Телефон: +7 (495) 432 09-90







«Бабель»







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Ресторан черноморской кухни тоже осуществляет доставку своих фирменных блюд. Любимые позиции из меню теперь могут быть на вашем домашнем столе. Доставка производится по всей Москве с 11:00 до 22:00, еда на кухне тщательно упаковывается для защиты от воздействия внешней среды. Что стоит заказать: форшмак из дунайки, домашний холодец из курицы и телятины с хреном и горчицей, уху черноморскую, борщ красный, оливье с лососем и морским гребешком. Попробуйте также дунайскую сельдь под шубой, домашние котлеты по-киевски с картофельным пюре и васаби, голубцы с телятиной и молодой капустой. Минимальной суммы заказа нет, доставка стоит 500 рублей, а при чеке от 10 000 рублей она бесплатная.

Сайт: babel.msk.ru

Телефон: +7 (499) 110-66-60





«Шинок», «Казбек», «Турандот»





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Лучшие рестораны компании Maison Dellos привозят заскучавшим дома москвичам свои гастрономические хиты! В собственной службе доставки работают только штатные сотрудники, поэтому соблюдение правил безопасности на всем пути заказа от кухни до вашего порога гарантируется. Предлагаются специальные опции: например, из «Турандота» вам могут привезти любимый бранч.







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Если вы оформляете доставку из этого ресторана на сайте Maison Dellos, то получаете в подарок разные блюда. В понедельник это будут дим-самы с крабом и соусом манго, во вторник — порция роллов «Калифорния», в среду — ролл с хрустящей уткой. Четверг — день ролла «Филадельфия», по пятницам покупатели получают четыре пирожка с олениной, по субботам — радужный ролл, по воскресеньям — весенние роллы с манго и гребешком. А ресторан «Шинок» при указании в комментарии к заказу промокода SHINOK2020 подарит вам баночку домашнего варенья, заботливо приготовленного шеф-поваром Еленой Никифоровой. Это работает и если заказывать по телефону через оператора!





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Елена Никифорова

Сайт: dellos-delivery.ru







Zotman Pizza



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Молодой и известный шеф-повар Дмитрий Зотов буквально незадолго до карантина открыл новую пиццерию на Солянке, где пиццу можно было собрать буквально как конструктор. В считаные дни заведение стало очень популярным, и теперь его поклонники не думают отказываться от любимого блюда. Ресторан создал необычный продукт — фирменную пиццу «Бери и пеки» для домашнего приготовления. Она делается из свежих охлажденных ингредиентов и доставляется клиенту в готовом для выпекания виде. Надо просто поместить ее в разогретую до 230 градусов домашнюю духовку, засечь восемь минут — и все. Кстати, пиццу можно заморозить, чтобы потом приготовить в любое время в течение месяца.

Дмитрий Зотов

На сайте ресторана можно заказать более десятка готовых вариантов «Бери и пеки», среди которых такие хиты, как итальянская пицца, сырная, с грушей и горгонзолой, трюфельная пепперони, чоризо. Есть возможность самому подобрать начинку, добавляя любые ингредиенты из более чем 30 предлагаемых. Цена при этом не изменится и составит 390 рублей. В меню Zotman Pizza по-прежнему можно найти и готовые блюда — салаты, пасту, суп, десерты, а также фирменную пиццу от Дмитрия Зотова.

Доставка осуществляется в основном в пределах Садового кольца, однако зона постоянно расширяется. Помимо этого можно организовать перевозку заказа на такси, что особенно актуально для тех, кто самоизолировался на дачах.