Поднять настроение после долгих месяцев изоляции на большом ювелирном событии… Где и когда будет такая возможность, рассказывает вице-президент Московской ювелирной выставки-конгресса J-1, директор бренда Ilgiz F Дина Насырова.
Лето в городе, солнце в бокале: лучшие веранды Москвы
Ура! В столицу пришла жара и закончился долгий карантин. Город снял ограничения по самоизоляции, поэтому с 16 июня стали открываться уличные кафе и веранды. Куда бежать и где резервировать столики? Вот информация из первых рук!
Лето в городе, солнце в бокале: лучшие веранды Москвы
Ура! В столицу пришла жара и закончился долгий карантин. Город снял ограничения по самоизоляции, поэтому с 16 июня стали открываться уличные кафе и веранды. Куда бежать и где резервировать столики? Вот информация из первых рук!
Летняя площадка в ресторане
Rossini разделена на две части: террасу и открытую лужайку с газоном и зонтами. Здесь в уютной тиши Поварской улицы под раскидистыми, тенистыми деревьями цветет настоящий сад — и все это в двух минутах от Арбата!
«Erwin. РекаМореОкеан»
«Erwin. РекаМореОкеан»
Cook'kareku
Cook'kareku
Cook'kareku
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Geraldine
Geraldine
Geraldine
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«Китайская грамота. Бар и еда» в Барвихе
«Китайская грамота. Бар и еда» в Барвихе
«Китайская грамота. Бар и еда» на Сретенке
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Rossini
Rossini
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А вот ресторан
«Воронеж» на Пречистенке и одноименное кафе на Большой Дмитровке решили параллельно с верандами открыть новую главу в истории всеми любимой шаурмы, которую здесь называют «шуарма». Теперь в меню заведений будет гастрономическая интерпретация самого известного фастфуда планеты. Щедрая по размерам шуарма со свежими овощами и в поджаристом хрустящем лаваше представлена в четырех вариантах: с говядиной блэк ангус, соусом из черного перца и маринованным халапеньо; с «рваной» томленой говяжьей грудинкой в пряно-сладком соусе хой син; с мраморным люля и соусом из лука порея; с цыпленком масала и свежими травами.
«Воронеж» на Пречистенке
«Воронеж» на Большой Дмитровке
«Воронеж» на Большой Дмитровке
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Также открылись летние площадки баров
«Винный базар». Доступны веранды на любой вкус: небольшая и компактная в районе Патриарших прудов и Садовой, комфортная и легкая на Никитском бульваре, «районная» и очень зеленая в самом первом заведении сети — на Комсомольском проспекте.
«Винный базар»
«Винный базар»
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«Винный базар»
Гастробар
«Игристый» с Евгением Насыровом во главе кухни предлагает распробовать новое меню на своей уютной, обставленной цветами веранде на Пятницкой улице с видом на оживающий город. Свободу же в полной мере можно ощутить в ресторане
«Танцы Food & People» на Пречистенской набережной. Живая музыка в фешенебельном районе столицы и зажигательные диджей-сеты взбодрят, наконец, эту сонную лощину, а более 300 наименований в винной карте дадут мощный стимул не заканчивать веселье вечером.
«Игристый»
«Танцы Food & People»
«Танцы Food & People»
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Спустя долгие месяцы разлуки распахнул свои двери и ресторан
Tokyo Sushiна Большой Никитской. Там установили летнюю веранду — как всегда утонченную, аккуратную, — а вечером на столах будут зажигать свечи. Совсем скоро появятся летние новинки от бренд-шефа Олега Шина, пока же предлагаются всеми любимые суши-роллы-сашими-крудо-тирадито!
Tokyo Sushi
Открылась терраса на крыше ресторана
КМ20 в Столешниковом с видом на сам переулок, Тверскую площадь, улицу Большую Дмитровку и на колокольню храма Космы и Дамиана. Как говорят здесь, другой такой веранды в Москве нет. Вид, атмосфера, меню, винная карта — единственные в своем роде. Места хватит всем!
КМ20
КМ20
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Уже 20 лет ресторан
«Обломов» занимает старинный особняк в тихом переулке Замоскворечья. Здесь останавливается время и замирает сердце. Большая летняя веранда в саду продолжает поддерживать настроение типичного дворянского дома образца XIX века. Мягкие диваны, яркие гортензии на столах, традиционная русская кухня в меню... По пятницам по традиции — чаепития с самоваром и сладостями.
«Обломов»
«Обломов»
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У ресторана
«Есть хинкали & пить вино» на Пятницкой улице имеется большая веранда на 70 посадочных мест в тихом дворике, который примыкает к старинному подворью храма черниговских чудотворцев князя Михаила и боярина Федора. Идеальное расположение. На веранде удобная светлая мебель, много зелени, кресла-качалки, теплые шерстяные пледы, подушки, а также современные обогреватели на случай непогоды. Все сделано для того, чтобы телепортировать гостей прямиком в солнечную и гостеприимную Грузию.
«Есть хинкали & пить вино»
«Есть хинкали & пить вино»
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На крыше ресторана
Modusв 1-м переулке Тружеников открылось зеленое шале, вмещающее до 180 персон. Веранда функционирует в любую погоду, тщательно укрывая посетителей от дождя. С террасы хорошо просматриваются небоскребы Москва-Сити, старинные переулки в районе Плющихи и храм, где венчался Антон Чехов. Кухней ресторана виртуозно руководит бренд-шеф Андрей Жданов, за бар отвечает Денис Миллионов.
Modus
Открылись веранды и сразу в двух московских ресторанах Арама Мнацаканова. Это прежде всего
«Probka на Цветном». Количество посадочных мест на площадке специально уменьшили до 32 для соблюдения правил дистанцирования. Отличное место, чтобы наслаждаться не только блюдами из меню, но и вином, и фирменным аперолем, который здесь делают на свежевыжатом апельсиновом соке.
«Probka на Цветном»
Веранда на семь-восемь человек ждет гостей и в новом грузинском ресторане
Mama Tuta на Малой Бронной. Сразу после открытия заведения здесь начали печь в глиняной тонэ домашний хлеб шотис и фирменные хачапури: слоеный пеновани и мегрельский с удвоенной порцией сыра. Готовят несколько видов миниатюрных хинкали, в том числе авторские — с говядиной в соусе из сыра и черного перца. Главная прелесть в том, что их сразу можно есть целиком!
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