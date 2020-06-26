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Ура! В столицу пришла жара и закончился долгий карантин. Город снял ограничения по самоизоляции, поэтому с 16 июня стали открываться уличные кафе и веранды. Куда бежать и где резервировать столики? Вот информация из первых рук!

Ника Ганич Колумнист



Все статьи автора Лето в городе, солнце в бокале: лучшие веранды Москвы

Ура! В столицу пришла жара и закончился долгий карантин. Город снял ограничения по самоизоляции, поэтому с 16 июня стали открываться уличные кафе и веранды. Куда бежать и где резервировать столики? Вот информация из первых рук!

«КрабыКутабы»

Сеть «Рестораны Раппопорта» открыла летние веранды своих самых известных заведений. Посидеть на воздухе и вновь попробовать блюда любимых кухонь можно в «КрабахКутабах» на Лесной, в «Erwin. РекаМореОкеан» на Кутузовском, в Cook'kareku на Садовом кольце, в Geraldine на Остоженке. Восточную кухню — продегустировать в «Китайской грамоте. Бар и еда» на Сретенке и в Барвихе.

Летняя площадка в ресторане Rossini разделена на две части: террасу и открытую лужайку с газоном и зонтами. Здесь в уютной тиши Поварской улицы под раскидистыми, тенистыми деревьями цветет настоящий сад — и все это в двух минутах от Арбата!

«Erwin. РекаМореОкеан»

«Erwin. РекаМореОкеан»

Cook'kareku

Cook'kareku

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Geraldine

Geraldine

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«Китайская грамота. Бар и еда» в Барвихе

«Китайская грамота. Бар и еда» в Барвихе

«Китайская грамота. Бар и еда» на Сретенке 1 /3

Rossini

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А вот ресторан «Воронеж» на Пречистенке и одноименное кафе на Большой Дмитровке решили параллельно с верандами открыть новую главу в истории всеми любимой шаурмы, которую здесь называют «шуарма». Теперь в меню заведений будет гастрономическая интерпретация самого известного фастфуда планеты. Щедрая по размерам шуарма со свежими овощами и в поджаристом хрустящем лаваше представлена в четырех вариантах: с говядиной блэк ангус, соусом из черного перца и маринованным халапеньо; с «рваной» томленой говяжьей грудинкой в пряно-сладком соусе хой син; с мраморным люля и соусом из лука порея; с цыпленком масала и свежими травами.

«Воронеж» на Пречистенке

«Воронеж» на Большой Дмитровке

«Воронеж» на Большой Дмитровке 1 /2

Также открылись летние площадки баров «Винный базар» . Доступны веранды на любой вкус: небольшая и компактная в районе Патриарших прудов и Садовой, комфортная и легкая на Никитском бульваре, «районная» и очень зеленая в самом первом заведении сети — на Комсомольском проспекте.

«Винный базар»

«Винный базар» 1 /2

«Винный базар»

Гастробар «Игристый» с Евгением Насыровом во главе кухни предлагает распробовать новое меню на своей уютной, обставленной цветами веранде на Пятницкой улице с видом на оживающий город. Свободу же в полной мере можно ощутить в ресторане «Танцы Food & People» на Пречистенской набережной. Живая музыка в фешенебельном районе столицы и зажигательные диджей-сеты взбодрят, наконец, эту сонную лощину, а более 300 наименований в винной карте дадут мощный стимул не заканчивать веселье вечером.

«Игристый»

«Танцы Food & People»

«Танцы Food & People» 1 /2

Спустя долгие месяцы разлуки распахнул свои двери и ресторан Tokyo Sushi на Большой Никитской. Там установили летнюю веранду — как всегда утонченную, аккуратную, — а вечером на столах будут зажигать свечи. Совсем скоро появятся летние новинки от бренд-шефа Олега Шина, пока же предлагаются всеми любимые суши-роллы-сашими-крудо-тирадито!

Tokyo Sushi

Открылась терраса на крыше ресторана КМ20 в Столешниковом с видом на сам переулок, Тверскую площадь, улицу Большую Дмитровку и на колокольню храма Космы и Дамиана. Как говорят здесь, другой такой веранды в Москве нет. Вид, атмосфера, меню, винная карта — единственные в своем роде. Места хватит всем!

КМ20

КМ20 1 /2

Уже 20 лет ресторан «Обломов» занимает старинный особняк в тихом переулке Замоскворечья. Здесь останавливается время и замирает сердце. Большая летняя веранда в саду продолжает поддерживать настроение типичного дворянского дома образца XIX века. Мягкие диваны, яркие гортензии на столах, традиционная русская кухня в меню... По пятницам по традиции — чаепития с самоваром и сладостями.

«Обломов»

«Обломов» 1 /2

У ресторана «Есть хинкали & пить вино» на Пятницкой улице имеется большая веранда на 70 посадочных мест в тихом дворике, который примыкает к старинному подворью храма черниговских чудотворцев князя Михаила и боярина Федора. Идеальное расположение. На веранде удобная светлая мебель, много зелени, кресла-качалки, теплые шерстяные пледы, подушки, а также современные обогреватели на случай непогоды. Все сделано для того, чтобы телепортировать гостей прямиком в солнечную и гостеприимную Грузию.

«Есть хинкали & пить вино»

«Есть хинкали & пить вино» 1 /2

На крыше ресторана Modus в 1-м переулке Тружеников открылось зеленое шале, вмещающее до 180 персон. Веранда функционирует в любую погоду, тщательно укрывая посетителей от дождя. С террасы хорошо просматриваются небоскребы Москва-Сити, старинные переулки в районе Плющихи и храм, где венчался Антон Чехов. Кухней ресторана виртуозно руководит бренд-шеф Андрей Жданов, за бар отвечает Денис Миллионов.

Modus

Открылись веранды и сразу в двух московских ресторанах Арама Мнацаканова. Это прежде всего «Probka на Цветном» . Количество посадочных мест на площадке специально уменьшили до 32 для соблюдения правил дистанцирования. Отличное место, чтобы наслаждаться не только блюдами из меню, но и вином, и фирменным аперолем, который здесь делают на свежевыжатом апельсиновом соке.

«Probka на Цветном»

Веранда на семь-восемь человек ждет гостей и в новом грузинском ресторане Mama Tuta на Малой Бронной. Сразу после открытия заведения здесь начали печь в глиняной тонэ домашний хлеб шотис и фирменные хачапури: слоеный пеновани и мегрельский с удвоенной порцией сыра. Готовят несколько видов миниатюрных хинкали, в том числе авторские — с говядиной в соусе из сыра и черного перца. Главная прелесть в том, что их сразу можно есть целиком!

Mama Tuta