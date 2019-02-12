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Редакция Finparty



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Ай да Пушкин! EWUB поддержал бал в Люксембурге

19 января в столице Люксембурга в восьмой раз состоялся Русский благотворительный бал, который по традиции спонсировал East-West United Bank (EWUB). На мероприятие собралось более 200 представителей политического и делового истеблишмента.

Едва переступив порог дворца торжеств Cercle Cite на площади d'Armes, гости попадали прямиком в «Зимнюю сказку» — именно так назывался вечер. Проходил он под патронажем министра экономики Люксембурга Этьена Шнайдера и посла России в этой стране Виктора Сорокина. East-West United Bank представляла делегация из 24 человек. Раут посетили члены совета директоров Ганс-Ульрих Хюгли и Роберт Шаус, управляющие директора Сергей Пчелинцев и Мартин Пчела, представители направления private banking, а также друзья и партнеры банка.

Справа — Этьен Шнайдер, Ганс-Ульрих Хюгли (East-West United Bank)
Справа — Этьен Шнайдер, Ганс-Ульрих Хюгли (East-West United Bank)
Сергей Пчелинцев (East-West United Bank)
Сергей Пчелинцев (East-West United Bank)
Мартин Пчела (East-West United Bank)
Мартин Пчела (East-West United Bank)

Нынешний бал не только традиционно приурочили к празднованию старого Нового года, но и посвятили 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Фуршетные столы были украшены декоративными чернильницами с перьями, а банкетные, в главном зале, назывались в честь разных произведений классика русской литературы. 

Меню торжественного ужина вновь доверили люксембургскому гастрономическому дому Kaempff-Kohler — и шефы не подвели. Особенно гости отмечали рулет из лангустинов и королевского краба с фетуччини с чернилами каракатицы, а также воздушный десерт в форме купола русской церкви с кремом из маскарпоне и карамели, пропитанным водкой бисквитом «мадлен» и маковым желе.

Андрей Гронин (East-West United Bank)
Андрей Гронин (East-West United Bank)

Культурная программа также была вдохновлена творчеством великого поэта и драматурга. Пушкина читали, пели и танцевали. Звезды Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов и Светлана Носкова исполнили партию из балетной постановки «Руслан и Людмила» на музыку Глинки, а солистка Центра оперного пения Галины Вишневской Оксана Шишенина — арию из знаменитой «Сказки о царе Салтане» Римского-Корсакова. Ученики русской школы в Люксембурге «Калинка» прочли знакомые всем с детства отрывки из пушкинских текстов, а мастера хореографического искусства Алена Филько и Карло Эннио Стаси закружились в вальсе под сюиту Свиридова «Метель».

Центральным пунктом программы ожидаемо стал благотворительный аукцион, который вели журналистка местного канала RTL Натали Рейтер и певец Павел Артемьев. Им активно помогала постоянная гостья бала Аниэла Беттель-Спиро-Рахманинофф, мать премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля.

Среди прочего с молотка продавали рисунки и поделки подопечных российского благотворительного фонда «Подсолнух», который помогает детям с иммунодефицитом. Главным же лотом стало полное собрание сочинений Пушкина с автографами продолжателей его династии — праправнука Александра Пушкина и его супруги Марии-Мадлен Дурново-Пушкиной. Все вырученные на аукционе средства направлены фонду «Подсолнух», а также ассоциации SOS Village d'Enfants для поддержки детей-сирот в Пскове.

Андрей Зайцев (East-West United Bank)
Андрей Зайцев (East-West United Bank)

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