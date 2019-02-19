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Редакция Finparty



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«Регион» и Сергей Ястржембский представили фотопроект о России

В начале февраля клиенты и партнеры ГК «Регион» собрались в гостинице «Националь» на презентацию фотоальбома «Россия. Полет через века». Его составителем выступил в прошлом государственный деятель, а ныне путешественник, режиссер-документалист Сергей Ястржембский.

Сергей Ястржембский
Сергей Ястржембский

Много лет «Регион» поддерживает проект «Полет над Россией» фотографа Сергея Фомина, который с помощью различных летательных аппаратов снимает самые красивые природные и архитектурные объекты нашей страны. В рамках этого сотрудничества компания организовала целую серию выставок в разных городах, в том числе за рубежом, а также выпустила два фотоальбома. «Россия. Полет через века» стал третьим изданием, вышедшим при поддержке «Региона», и первым с приглашенной в качестве составителя известной персоной. 

«Регион» стал партнером пилотажной группы

В России к авиаторам всегда было особое отношение: их именами названы города и улицы, их достижениями гордятся. Однако аэродромная «кухня» оставалась недоступной для посторонних глаз, что подогревало интерес к происходящему по ту сторону взлетно-посадочной полосы. «Регион» приоткрывает завесу этой тайны.

«Это был настоящий вызов — выбрать лучшее из огромного массива материала и показать характерное для каждого из представленных регионов, — делился с гостями презентации Сергей Ястржембский. — Мы долго не могли найти связующее звено, определить основную концепцию, но именно в этих поисках у нас родились идеи, реализованные впоследствии на страницах книги».

Юрий Коротков
Юрий Коротков

В получившемся арт-сборнике рассказывается о традициях прошлого и современной жизни России. Фотографии из дня сегодняшнего соседствуют с изображениями живописных полотен и изделий различных народных промыслов, каждое из которых является своеобразной визитной карточкой регионов, представленных в книге. 

После официальной части мероприятия гости обсудили альбом в неформальной обстановке за легким ужином с видом на Кремль. Сама концепция издания пришлась по душе, например, директору Государственной публичной исторической библиотеки России Михаилу Афанасьеву. Дело в том, что если репродукции картин и фотографии печатать рядом на глянцевых страницах, то первые визуально всегда будут сильно проигрывать. «Зная об этой особенности, создатели книги так изменили их фактуру, что соседствующие изображения не контрастируют, а гармонично дополняют друг друга», — подчеркнул наш собеседник. 

Дмитрий Тамурка (торговая сеть «Подружка»), Рустем Мухамедов («Регион»)
Дмитрий Тамурка (торговая сеть «Подружка»), Рустем Мухамедов («Регион»)

По словам члена совета директоров и партнера ГК «Регион» Андрея Жуйкова, это не первый проект, с помощью которого компания пытается передать многогранность России. «А еще в следующем году мы будем отмечать свое 25-летие, и по этому случаю нам бы хотелось дополнить уже существующую коллекцию снимков фотографиями недостающих в ней субъектов Российской Федерации», — поделился он. 

Петр Костиков («Регион»), Дмитрий Касаткин (Sberbank CIB)
Петр Костиков («Регион»), Дмитрий Касаткин (Sberbank CIB)
Петр Костиков, Алексей Балашов («Регион»), Игорь Марич (Московская биржа), Андрей Воложев («Автобан»)
Петр Костиков, Алексей Балашов («Регион»), Игорь Марич (Московская биржа), Андрей Воложев («Автобан»)

Фото: «Регион»
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