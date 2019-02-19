«Регион» и Сергей Ястржембский представили фотопроект о России

Мы пришли в мессенджеры ко всем служившим знакомым с одним вопросом: «Какие армейские лайфхаки и навыки пригодились вам в гражданской жизни?» Помимо умения строить виртуозные нецензурные конструкции нам назвали и другие суперспособности.

Москва, февраль, чудесный вид из окон «Арарат Парк Хаятта» и самые горячие темы из мира инвестиций... Как и в прошлые разы, традиционная встреча команды «Альфа-Капитала» с журналистами собрала представителей ведущих СМИ.

В начале февраля клиенты и партнеры ГК «Регион» собрались в гостинице «Националь» на презентацию фотоальбома «Россия. Полет через века». Его составителем выступил в прошлом государственный деятель, а ныне путешественник, режиссер-документалист Сергей Ястржембский.

В начале февраля клиенты и партнеры ГК «Регион» собрались в гостинице «Националь» на презентацию фотоальбома «Россия. Полет через века». Его составителем выступил в прошлом государственный деятель, а ныне путешественник, режиссер-документалист Сергей Ястржембский.

Сергей Ястржембский

Много лет «Регион» поддерживает проект «Полет над Россией» фотографа Сергея Фомина, который с помощью различных летательных аппаратов снимает самые красивые природные и архитектурные объекты нашей страны. В рамках этого сотрудничества компания организовала целую серию выставок в разных городах, в том числе за рубежом, а также выпустила два фотоальбома. «Россия. Полет через века» стал третьим изданием, вышедшим при поддержке «Региона», и первым с приглашенной в качестве составителя известной персоной.

«Это был настоящий вызов — выбрать лучшее из огромного массива материала и показать характерное для каждого из представленных регионов, — делился с гостями презентации Сергей Ястржембский. — Мы долго не могли найти связующее звено, определить основную концепцию, но именно в этих поисках у нас родились идеи, реализованные впоследствии на страницах книги».

Юрий Коротков

В получившемся арт-сборнике рассказывается о традициях прошлого и современной жизни России. Фотографии из дня сегодняшнего соседствуют с изображениями живописных полотен и изделий различных народных промыслов, каждое из которых является своеобразной визитной карточкой регионов, представленных в книге.



После официальной части мероприятия гости обсудили альбом в неформальной обстановке за легким ужином с видом на Кремль. Сама концепция издания пришлась по душе, например, директору Государственной публичной исторической библиотеки России Михаилу Афанасьеву. Дело в том, что если репродукции картин и фотографии печатать рядом на глянцевых страницах, то первые визуально всегда будут сильно проигрывать. «Зная об этой особенности, создатели книги так изменили их фактуру, что соседствующие изображения не контрастируют, а гармонично дополняют друг друга», — подчеркнул наш собеседник.

Дмитрий Тамурка (торговая сеть «Подружка»), Рустем Мухамедов («Регион»)

По словам члена совета директоров и партнера ГК «Регион» Андрея Жуйкова, это не первый проект, с помощью которого компания пытается передать многогранность России. «А еще в следующем году мы будем отмечать свое 25-летие, и по этому случаю нам бы хотелось дополнить уже существующую коллекцию снимков фотографиями недостающих в ней субъектов Российской Федерации», — поделился он.



Петр Костиков («Регион»), Дмитрий Касаткин (Sberbank CIB)

Петр Костиков, Алексей Балашов («Регион»), Игорь Марич (Московская биржа), Андрей Воложев («Автобан»)