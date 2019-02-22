Ответственность и размах: ФКСР делает ставку на успех

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Федерация конного спорта России впервые провела в Москве Международный семинар судей по выездке 5*.
«Вы знаете, наконец-то нами стали серьезно заниматься, на эту дисциплину обратили внимание. Ведь в чем уникальность выездки — это же танец лошадей!» — моя собеседница полна нескрываемого оптимизма. Через полгода Елена Терехова откроет в Астафьево свой конный клуб, приглашение следует тут же…
Выездка — это дисциплина конного спорта, результаты в которой полностью зависят от решения судей, поэтому значение семинара для мирового выездкового сообщества столь высоко. За четыре дня участники обсудили новые тенденции в выездке и судействе, нововведения, связанные с проведением соревнований, и разобрали проблемные ситуации. Были выработаны общие критерии оценки выступлений всадников, а также приняты важные решения относительно развития выездки как вида конного спорта — позже они будут вынесены на голосование на Генеральной ассамблее FEI, которая тоже пройдет в Москве осенью.
Для России этот год будет особенно богатым на значимые конноспортивные события — в июле в Москве состоится Евро-Азиатский чемпионат по конному спорту, который станет для многих спортсменов путевкой на Олимпиаду. А пока ФКСР решила в рамках столичной зимы порадовать международных судей красотами нашего города, погрузив их в ряд светских мероприятий.
18 февраля для гостей распахнул свои двери частный музей «Собрание», насчитывающий более 20 000 экспонатов, среди которых уникальные музыкальные инструменты, раритетные часы, ювелирные изделия и предметы изобразительного искусства. Иностранные гости ознакомились с экспозицией и даже потанцевали под звуки старинных органов, шарманок и музыкальных шкатулок. Вечер начался с вступительных слов президента ФКСР Марины Владимировны Сечиной и основателя музея, российского бизнесмена и мецената Давида Михайловича Якобашвили.
Местом проведения торжественного ужина на следующий день был выбран особняк Смирнова на Тверском бульваре — яркий образец архитектуры стиля модерн, где высокие гости вновь окунулись в атмосферу русской истории и культуры. Прибывавшие с порога попадали в настоящую зимнюю сказку: залы были щедро декорированы льдинками кристаллов и алыми розами, в высоких элегантных подсвечниках Ralph Lauren Home мерцал согревающий огонь, тут же разместились экспозиция меховых пальто из редких видов норки Blackglama и инсталляции из белоснежных скульптур.
Богатая программа стала для гостей настоящим историческим и культурным экскурсом: прима Большого театра Анна Тихомирова и премьер Артем Овчаренко подарили присутствующим номер «Адажио» из балета «Жизель», а после — номера из выдающегося «Лебединого озера». На сцене выступил Московский казачий хор, который привнес энергию и бодрый дух казачьей культуры. Гостей угощали блюдами национальной русской кухни и деликатесами от партнеров вечера.
Беттина Де Рэм, директор департаментов выездки, паралимпийской выездки, вольтижировки и рейтинга FEI: «Я впервые в Москве и нахожусь под большим впечатлением от теплого приема и насыщенной, интересной программы, которую для нас подготовили организаторы. Моя голова буквально идет кругом — каждую минуту здесь я открываю для себя что-то новое. Я очень довольна и дискуссионной частью семинара — в дружелюбной атмосфере мы плодотворно обсудили вопросы, касающиеся системы судейства, и шаги в ее развитии».
Стивен Кларк, главный судья и председатель собрания судей по выездке 5*: «Я поражен российским гостеприимством, для меня большая честь находиться здесь. У нас был очень конструктивный семинар, мы обо многом поговорили и приняли важные решения, которые помогут развивать конный спорт в мире».
Элизабет Макс-Тойрер, чемпионка по выездке на Олимпиаде-80: «Я хочу от души поблагодарить ФКСР и всех спонсоров за этот чудесный семинар. Нас так хорошо приняли в России, спасибо за гостеприимство. Кстати, я отношусь к вашей стране с особой сентиментальностью: в 1980 году я стала чемпионкой на Олимпийских играх в Москве. Тогда многим запретили участвовать в Олимпиаде, но я со своей лошадью отправилась в Россию на частном самолете, и мы выиграли. Мне очень по душе российский менталитет, я буду возвращаться сюда вновь и вновь».
Марина Владимировна Сечина, президент Федерации конного спорта России: «Надеюсь, что нам удалось чуть больше рассказать гостям о России, чуть больше поместить их в историю и культуру горячо любимой нами страны. Сегодняшнее мероприятие наглядно продемонстрировало, сколько людей поддерживают конный спорт в России. С гостями прощаться всегда очень жаль, но я надеюсь на то, что наши уважаемые судьи приедут полным составом и поддержат нас в ноябре на Генеральной ассамблее FEI, которая также впервые состоится в Москве. Мы с большой ответственностью подходим ко всем мероприятиям, которые предстоит провести ФКСР как в этом году, так и в будущем. Я хочу верить в то, что наш прием и российское гостеприимство запомнятся на долгие годы».
Илья Бачурин: «Мероприятие было фантастическим как по форме, так и по содержанию. Международные спортивные проекты такого уровня очень важны, они украшают жизнь страны и вызывают большое чувство гордости. Мне кажется, что судьи, которые сегодня собрались здесь, остались в восторге».
Олег Газманов: «Сегодня у меня была счастливая возможность окунуться в мир людей, неравнодушных к судьбе конного спорта в России. А так как я композитор и поэт, сочинивший наибольшее количество популярных песен про лошадей, то мое присутствие оказалось символичным. Я с гордостью наблюдал, какое впечатление произвели на иностранных гостей наша история и культура — балет, кубанские казаки, национальная кухня и музыка».
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