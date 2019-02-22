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Елена Ищеева Руководитель проекта



Все статьи автора Ответственность и размах: ФКСР делает ставку на успех

Федерация конного спорта России впервые провела в Москве Международный семинар судей по выездке 5*.



«Вы знаете, наконец-то нами стали серьезно заниматься, на эту дисциплину обратили внимание. Ведь в чем уникальность выездки — это же танец лошадей!» — моя собеседница полна нескрываемого оптимизма. Через полгода Елена Терехова откроет в Астафьево свой конный клуб, приглашение следует тут же…

Алла Набиева, Елена Терехова, Максим Кретов

Выездка — это дисциплина конного спорта, результаты в которой полностью зависят от решения судей, поэтому значение семинара для мирового выездкового сообщества столь высоко. За четыре дня участники обсудили новые тенденции в выездке и судействе, нововведения, связанные с проведением соревнований, и разобрали проблемные ситуации. Были выработаны общие критерии оценки выступлений всадников, а также приняты важные решения относительно развития выездки как вида конного спорта — позже они будут вынесены на голосование на Генеральной ассамблее FEI, которая тоже пройдет в Москве осенью.

Для России этот год будет особенно богатым на значимые конноспортивные события — в июле в Москве состоится Евро-Азиатский чемпионат по конному спорту, который станет для многих спортсменов путевкой на Олимпиаду. А пока ФКСР решила в рамках столичной зимы порадовать международных судей красотами нашего города, погрузив их в ряд светских мероприятий.

Михаил Якобашвили, Марина Сечина, Инга Каримова, Тимербулат Каримов, Анна Клеман, Давид Якобашвили

18 февраля для гостей распахнул свои двери частный музей «Собрание», насчитывающий более 20 000 экспонатов, среди которых уникальные музыкальные инструменты, раритетные часы, ювелирные изделия и предметы изобразительного искусства. Иностранные гости ознакомились с экспозицией и даже потанцевали под звуки старинных органов, шарманок и музыкальных шкатулок. Вечер начался с вступительных слов президента ФКСР Марины Владимировны Сечиной и основателя музея, российского бизнесмена и мецената Давида Михайловича Якобашвили.

Местом проведения торжественного ужина на следующий день был выбран особняк Смирнова на Тверском бульваре — яркий образец архитектуры стиля модерн, где высокие гости вновь окунулись в атмосферу русской истории и культуры. Прибывавшие с порога попадали в настоящую зимнюю сказку: залы были щедро декорированы льдинками кристаллов и алыми розами, в высоких элегантных подсвечниках Ralph Lauren Home мерцал согревающий огонь, тут же разместились экспозиция меховых пальто из редких видов норки Blackglama и инсталляции из белоснежных скульптур.

Оксана Федорова, Михаил Турецкий

Маргарита Мамун, Александр Сухоруков

Олеся Бословяк, Владимир Кожин

Елена Неверовская, Елена Ищеева

Богатая программа стала для гостей настоящим историческим и культурным экскурсом: прима Большого театра Анна Тихомирова и премьер Артем Овчаренко подарили присутствующим номер «Адажио» из балета «Жизель», а после — номера из выдающегося «Лебединого озера». На сцене выступил Московский казачий хор, который привнес энергию и бодрый дух казачьей культуры. Гостей угощали блюдами национальной русской кухни и деликатесами от партнеров вечера.

Зара, Стас и Инна Михайловы, Екатерина Одинцова

Беттина Де Рэм, директор департаментов выездки, паралимпийской выездки, вольтижировки и рейтинга FEI: «Я впервые в Москве и нахожусь под большим впечатлением от теплого приема и насыщенной, интересной программы, которую для нас подготовили организаторы. Моя голова буквально идет кругом — каждую минуту здесь я открываю для себя что-то новое. Я очень довольна и дискуссионной частью семинара — в дружелюбной атмосфере мы плодотворно обсудили вопросы, касающиеся системы судейства, и шаги в ее развитии».

Стивен Кларк, Беттина Де Рэм

Стивен Кларк, главный судья и председатель собрания судей по выездке 5*: «Я поражен российским гостеприимством, для меня большая честь находиться здесь. У нас был очень конструктивный семинар, мы обо многом поговорили и приняли важные решения, которые помогут развивать конный спорт в мире».

Элизабет Макс-Тойрер

Элизабет Макс-Тойрер, чемпионка по выездке на Олимпиаде-80: «Я хочу от души поблагодарить ФКСР и всех спонсоров за этот чудесный семинар. Нас так хорошо приняли в России, спасибо за гостеприимство. Кстати, я отношусь к вашей стране с особой сентиментальностью: в 1980 году я стала чемпионкой на Олимпийских играх в Москве. Тогда многим запретили участвовать в Олимпиаде, но я со своей лошадью отправилась в Россию на частном самолете, и мы выиграли. Мне очень по душе российский менталитет, я буду возвращаться сюда вновь и вновь».

Хизир Атакуев, Марина Сечина

Марина Владимировна Сечина, президент Федерации конного спорта России: «Надеюсь, что нам удалось чуть больше рассказать гостям о России, чуть больше поместить их в историю и культуру горячо любимой нами страны. Сегодняшнее мероприятие наглядно продемонстрировало, сколько людей поддерживают конный спорт в России. С гостями прощаться всегда очень жаль, но я надеюсь на то, что наши уважаемые судьи приедут полным составом и поддержат нас в ноябре на Генеральной ассамблее FEI, которая также впервые состоится в Москве. Мы с большой ответственностью подходим ко всем мероприятиям, которые предстоит провести ФКСР как в этом году, так и в будущем. Я хочу верить в то, что наш прием и российское гостеприимство запомнятся на долгие годы».

Ирина Макнами (судья ФКСР)

Илья Бачурин, Марина Сечина, Василиса Бачурина

Илья Бачурин: «Мероприятие было фантастическим как по форме, так и по содержанию. Международные спортивные проекты такого уровня очень важны, они украшают жизнь страны и вызывают большое чувство гордости. Мне кажется, что судьи, которые сегодня собрались здесь, остались в восторге».

Олег Газманов

Олег Газманов: «Сегодня у меня была счастливая возможность окунуться в мир людей, неравнодушных к судьбе конного спорта в России. А так как я композитор и поэт, сочинивший наибольшее количество популярных песен про лошадей, то мое присутствие оказалось символичным. Я с гордостью наблюдал, какое впечатление произвели на иностранных гостей наша история и культура — балет, кубанские казаки, национальная кухня и музыка».

Мария Горелова, Марина Сечина, Галина Юдашкина, Петр Максаков

Светлана Хоркина, Аннэтэс Рудман, Елена Ищеева

Оксана Максимова, Алла Вербер, Давид Якобашвили, Екатерина Одинцова, Анна Ивченко, Ариан Романовский

Михаил Турецкий с дочерью и женой

Никас Сафронов