Еврейский музей собрал друзей на гала-вечер

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14 марта в конгресс-центре гостиницы «Украина» состоялся ежегодный гала-вечер Эндаумент-фонда Еврейского музея и центра толерантности. Среди гостей были Виктор Вексельберг, Леонард Блаватник и другие известные люди.

14 марта в конгресс-центре гостиницы «Украина» состоялся ежегодный гала-вечер Эндаумент-фонда Еврейского музея и центра толерантности. Среди гостей были Виктор Вексельберг, Леонард Блаватник и другие известные люди.

Мероприятие проводилось для сбора средств, которые впоследствии будут направлены на расширение и развитие уникального музея. Его главная задача — формирование пространства для изучения истории и культуры еврейского народа, создание исключительных выставочных проектов и популяризация идей толерантности.

Ведущим вечера, на который были приглашены друзья Еврейского музея и центра толерантности, стал Иван Ургант. Гости услышали композиции группы «Кино» в симфоническом исполнении, увидели выступления джазового квинтета The Bril Brothers и Валерия Сюткина, пианиста Даниила Крамера и гитариста Романа Мирошниченко.

Валерий Сюткин

Александр Раппопорт, Иван Ургант, Марк Гарбер

Собравшихся поприветствовал председатель попечительского совета и соучредитель эндаумент-фонда музея Виктор Вексельберг. «Я благодарен всем, кто вносит вклад в реализацию миссии Еврейского музея и центра толерантности, — подчеркнул предприниматель. — В основе этой миссии — задача не допустить повторения тех трагических событий прошлого, которые коснулись каждого из нас. Абсолютно убежден, что нам хватит разума и сплоченности, чтобы не оставить в XXI веке места антисемитизму и нетерпимости».

Виктор Вексельберг

Генеральный директор Еврейского музея Александр Борода рассказал, что когда планируешь открытие подобной площадки, возникает два основных риска: посвятить ее Холокосту или сделать внутриобщинным культурным центром, лишь иногда принимающим туристов. «По прошествии почти семи лет со дня открытия мы можем точно заявить, что ни то, ни другое не относится к нашему проекту», — заверил он.

По словам Александра Бороды, возглавляемый им комплекс не случайно входит в 15 самых посещаемых музеев двух российских столиц: «Технический прогресс, развитие человеческой мысли помогают нам аккумулировать, сохранять и транслировать мудрость и духовное богатство, накопленное тысячелетиями. Мы создаем музей, в котором лично нам и нашим близким будет интересно. Благодаря чуткому, в чем-то слишком требовательному и придирчивому подходу к собственной работе мы дарим сотням тысяч посетителей самое ценное — время, наполненное смыслом».

Цви Хейфец, Александр Борода

О важности поддержки проекта говорили в своих выступлениях член попечительского совета музея Леонард Блаватник, учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Михаил Каменский, Нюта Федермессер

Леонард Блаватник

Висилий и Кира Церетели

На вечере побывали председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер, адвокат и ресторатор Александр Раппопорт, советник президента АФК «Система» Регина фон Флемминг, сенатор Людмила Нарусова, главный раввин РФ Берл Лазар, директор Пушкинского музея Марина Лошак, режиссер Павел Лунгин, а также многие другие деятели культуры и искусства, чиновники, бизнесмены.

Регина фон Флемминг

Елена и Павел Лунгины

Леонард Блаватник, Марина Лошак

Берл Лазар

По итогам мероприятия для эндаумент-фонда музея собрано более $0,5 млн. Его общий объем на данный момент превышает 700 млн рублей (порядка $10,7 млн), и основная часть этих средств была получена в ходе гала-вечеров. Как отмечается в сообщении музея, средняя доходность фонда составляет 15% годовых в рублях, 4% в долларах.

Татьяна Друбич, Сергей Николаевич

Слева — Людмила Нарусова

Евгений Маргулис

Софья Капкова

Алексей Лихтенфельд

Гари Корен

Аннэтэс Розенберг-Рудман, Светлана Хоркина

Евгений Маргулис, Юрий Каспарян

Сергей Капков