Бизнес и леди: на конкурсе EY наградили деловых женщин

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16 мая в банкетном комплексе «Шелк» состоялась церемония награждения победительниц конкурса «Деловые женщины — 2019», организованного EY. Одной из них стала исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева.
Для начала немного цифр. В этом уже седьмом по счету конкурсе было рекордное количество участниц — 64 женщины из 63 компаний, работающих в девяти регионах России. По оценке EY, совокупный годовой доход их бизнеса составляет более 460 млрд рублей, а общее число созданных ими рабочих мест превышает 170 000.
«Такая статистика сопоставима с международным конкурсом «Предприниматель года», который мы проводим в России с 2003 года», — отметил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
Гордится достижениями проекта и его идейный вдохновитель, руководитель практики аудиторских услуг EY в СНГ София Азизян. По ее словам, с каждым годом не только растет количество заявок на участие в конкурсе, но и расширяется их география.
«Наша главная цель — популяризация идеи предпринимательства среди женщин, поддержка успешных бизнес-леди и привлечение в сообщество тех, кто находится лишь в начале пути, — рассказала Азизян. — Судя по уровню участниц 2019 года, нам это удается. Мы намерены поддерживать высокую планку и дальше, развивая проект на благо предпринимательства и экономики в целом».
В этот раз в состав независимого жюри конкурса вошли: владелец салонов красоты «Моне» Александр Глушков, председатель совета директоров комбината «Велком» Раиса Демина, генеральный директор Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, основатель турагентства Continent Express Станислав Костяшкин, сооснователь сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент, проректор РАНХиГС Иван Федотов и президент Бизнес-школы РСПП Евгения Шохина.
Церемония началась, как только гостьи в вечерних платьях, дыша духами и туманами, заняли места за банкетными столами согласно
купленным билетам номерам на бейджах. По традиции вечер открыл Александр Ивлев. «Для меня роль женщины-лидера очевидна, восхищаюсь вашими управленческими навыками», — признался он.
Победительниц награждали в 11 основных и трех специальных номинациях. Выходя к микрофону, они с волнением говорили, что победа стала для них неожиданностью, и благодарили EY за возможность познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом.
В номинации «Банки и финансы» победила зампред правления банка «Санкт-Петербург» Кристина Миронова. Она не смогла приехать на церемонию, поэтому стелу для нее получила другая представительница кредитной организации. «Традиционно финансы считались мужской сферой, — напомнила заместитель председателя совета директоров «Центра предпринимательства» Анна Белова, вручавшая награду. — Но мир меняется, и сегодня в этой области все больше креативных, смелых женщин, которые нестандартно подходят и к оперативному управлению финансами, и к стратегическому развитию своих организаций. Очень важно, чтобы женщины в банковском секторе двигались вперед».
Участницы судейской коллегии также поднимались на сцену для объявления лауреатов. Вручая награды, они выражали надежду на участие и в следующей церемонии. Например, Евгения Шохина прямо заявила, что если ее не возьмут в жюри-2020, то она выдвинет свою кандидатуру на соискание премии. Марина Жигалова-Озкан попросила пригласить ее на новую церемонию в любом качестве. А Юлиана Слащева сказала, что это первое гендерное мероприятие, в котором она принимает участие. «Всегда избегала подобных награждений, но благодаря Александру Ивлеву и Софии Азизян взглянула на них под новым углом, — объяснила она. — Теперь я понимаю, зачем, почему это нужно. И если на следующий год не попаду в жюри, тоже пойду в номинанты, как другие!»
В номинации «Медиа» победу одержала генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-Медиа» Екатерина Веселкова, сообщившая, что чувствует себя будто на «Оскаре». А в категории «Мода и красота» стела досталась основательнице группы компаний Solstudio Textile Александре Калошиной. «Спасибо EY за эту премию, ведь даже сильные женщины, предпринимательницы, которые могут вести за собой весь мир, сомневаются и нуждаются в поддержке, — подчеркнула она. — К тому же сегодняшнее мероприятие — отличная возможность приобрести новых друзей и обменяться идеями с другими бизнесвумен».
Специальный приз за «Создание профессионального сообщества» жюри присудило Елене Ищеевой. «Получая эту награду, я неожиданно поняла, что деловой мир в моем лице благодарит маркетплейс «Банки.ру» за объединение финансового сообщества на просторах Рунета, — позже поделилась она с FP. — Мне так в кулуарах и говорили: круче площадки для общения и решения своих проблем в Сети просто нет. Подобное признание бесценно! Это наша репутация, которую заслужила вся команда за 14 лет работы. Жаль, конечно, что в номинации «Медиа» я уступила гендиректору «Газпром-Медиа», но, как сказала со сцены, для меня это лишь повод работать еще круче. Ведь что главное в жизни любой деловой женщины? Не сдаваться и всегда идти только вперед».
Победительницы конкурса «Деловые женщины — 2019» в различных номинациях:
«Медицинские услуги» — Елена Богачева, учредитель, директор по развитию Центра детского здоровья;
«Банки и финансы» — Кристина Миронова, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург»;
«Социально ориентированный бизнес» — Ирина Точилина, основатель сети кафе «Хомяк» и проекта Busy Moms;
«Медиа» — Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-Медиа»;
«Мастер управления» — Раиса Полякова, генеральный директор KFC в России и СНГ;
«Фарма» — Катерина Погодина, управляющий директор Janssen в России и СНГ, генеральный директор «Джонсон & Джонсон»;
«Образование» — Роза Саргсян, управляющая образовательного комплекса «Дари детям добро»;
«Сфера услуг» — Елена Мурадова, сооснователь, управляющий партнер каршеринга BelkaCar;
«Развитие и досуг» — Юлия Митрович, сооснователь, управляющий партнер Novikov School;
«Производство» — Елена Белошапкова, основатель, генеральный директор Fresh. Ideas for Offices;
«Мода и красота» — Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group;
специальный приз «Создание профессионального сообщества» — Елена Ищеева, исполнительный директор «Банки.ру»;
специальный приз «Трансформация бизнеса» — Регина Листопад, владелица компании Fashion. Love. Story;
специальный приз Think Smart, Look Amazing от журнала Marie Claire — Марина Боровкова, финансовый директор по России и Восточной Европе «Бюро Веритас Русь».
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Фото: Надя Дьякова
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