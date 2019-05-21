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Екатерина Блинова Редактор



Все статьи автора Бизнес и леди: на конкурсе EY наградили деловых женщин

16 мая в банкетном комплексе «Шелк» состоялась церемония награждения победительниц конкурса «Деловые женщины — 2019», организованного EY. Одной из них стала исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева.

Для начала немного цифр. В этом уже седьмом по счету конкурсе было рекордное количество участниц — 64 женщины из 63 компаний, работающих в девяти регионах России. По оценке EY, совокупный годовой доход их бизнеса составляет более 460 млрд рублей, а общее число созданных ими рабочих мест превышает 170 000.

«Такая статистика сопоставима с международным конкурсом «Предприниматель года», который мы проводим в России с 2003 года», — отметил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.



Марина Жигалова-Озкан (Disney)

Анна Никитина, Дарья Тулубенская, Марина Тарнопольская (Kontakt InterSearch Russia), Анна Лернер («Ростелеком»), Галина Спасенова (Kontakt InterSearch Russia)

Гордится достижениями проекта и его идейный вдохновитель, руководитель практики аудиторских услуг EY в СНГ София Азизян. По ее словам, с каждым годом не только растет количество заявок на участие в конкурсе, но и расширяется их география.

«Наша главная цель — популяризация идеи предпринимательства среди женщин, поддержка успешных бизнес-леди и привлечение в сообщество тех, кто находится лишь в начале пути, — рассказала Азизян. — Судя по уровню участниц 2019 года, нам это удается. Мы намерены поддерживать высокую планку и дальше, развивая проект на благо предпринимательства и экономики в целом».

София Азизян (EY), Виктория Попылькова (Vitrina A), Александра Калошина (Solstudio Textile Group), Наталия Старыгина (EY), Елена Ищеева («Банки.ру»), Юлия Титель («Пятый элемент»)

В этот раз в состав независимого жюри конкурса вошли: владелец салонов красоты «Моне» Александр Глушков, председатель совета директоров комбината «Велком» Раиса Демина, генеральный директор Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, основатель турагентства Continent Express Станислав Костяшкин, сооснователь сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент, проректор РАНХиГС Иван Федотов и президент Бизнес-школы РСПП Евгения Шохина.

Церемония началась, как только гостьи в вечерних платьях, дыша духами и туманами, заняли места за банкетными столами согласно купленным билетам номерам на бейджах. По традиции вечер открыл Александр Ивлев. «Для меня роль женщины-лидера очевидна, восхищаюсь вашими управленческими навыками», — признался он.

Александр Ивлев (EY)

Победительниц награждали в 11 основных и трех специальных номинациях. Выходя к микрофону, они с волнением говорили, что победа стала для них неожиданностью, и благодарили EY за возможность познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом.



В номинации «Банки и финансы» победила зампред правления банка «Санкт-Петербург» Кристина Миронова. Она не смогла приехать на церемонию, поэтому стелу для нее получила другая представительница кредитной организации. «Традиционно финансы считались мужской сферой, — напомнила заместитель председателя совета директоров «Центра предпринимательства» Анна Белова, вручавшая награду. — Но мир меняется, и сегодня в этой области все больше креативных, смелых женщин, которые нестандартно подходят и к оперативному управлению финансами, и к стратегическому развитию своих организаций. Очень важно, чтобы женщины в банковском секторе двигались вперед».

Михаил Романов (EY), Анна Белова («Центр предпринимательства»)

В середине — Анна Козловская (Mastercard)

Участницы судейской коллегии также поднимались на сцену для объявления лауреатов. Вручая награды, они выражали надежду на участие и в следующей церемонии. Например, Евгения Шохина прямо заявила, что если ее не возьмут в жюри-2020, то она выдвинет свою кандидатуру на соискание премии. Марина Жигалова-Озкан попросила пригласить ее на новую церемонию в любом качестве. А Юлиана Слащева сказала, что это первое гендерное мероприятие, в котором она принимает участие. «Всегда избегала подобных награждений, но благодаря Александру Ивлеву и Софии Азизян взглянула на них под новым углом, — объяснила она. — Теперь я понимаю, зачем, почему это нужно. И если на следующий год не попаду в жюри, тоже пойду в номинанты, как другие!»

Артем Ларин (EY), Евгения Шохина (Бизнес-школа РСПП)

Мария Бородецкая («Синхронизация»)

Илья Ананьев (EY), Максим Каширин (Simple), Юлиана Слащева («Союзмультфильм»)

В номинации «Медиа» победу одержала генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-Медиа» Екатерина Веселкова, сообщившая, что чувствует себя будто на «Оскаре». А в категории «Мода и красота» стела досталась основательнице группы компаний Solstudio Textile Александре Калошиной. «Спасибо EY за эту премию, ведь даже сильные женщины, предпринимательницы, которые могут вести за собой весь мир, сомневаются и нуждаются в поддержке, — подчеркнула она. — К тому же сегодняшнее мероприятие — отличная возможность приобрести новых друзей и обменяться идеями с другими бизнесвумен».

Екатерина Веселкова («Газпром-Медиа»)

Станислав Костяшкин (Continent Express), Раиса Демина («Велком»)

Светлана Габуния (SDI Media), Александра Калошина (Solstudio Textile Group), Алексей Маленкин (EY)

Наталья Баранова (InVitro), Дмитрий Халилов (EY), Катерина Погодина (Janssen)

Специальный приз за «Создание профессионального сообщества» жюри присудило Елене Ищеевой. «Получая эту награду, я неожиданно поняла, что деловой мир в моем лице благодарит маркетплейс «Банки.ру» за объединение финансового сообщества на просторах Рунета, — позже поделилась она с FP. — Мне так в кулуарах и говорили: круче площадки для общения и решения своих проблем в Сети просто нет. Подобное признание бесценно! Это наша репутация, которую заслужила вся команда за 14 лет работы. Жаль, конечно, что в номинации «Медиа» я уступила гендиректору «Газпром-Медиа», но, как сказала со сцены, для меня это лишь повод работать еще круче. Ведь что главное в жизни любой деловой женщины? Не сдаваться и всегда идти только вперед».



Елена Ищеева («Банки.ру»)

Победительницы конкурса «Деловые женщины — 2019» в различных номинациях:



«Медицинские услуги» — Елена Богачева, учредитель, директор по развитию Центра детского здоровья;

«Банки и финансы» — Кристина Миронова, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург»;

«Социально ориентированный бизнес» — Ирина Точилина, основатель сети кафе «Хомяк» и проекта Busy Moms;

«Медиа» — Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-Медиа»;

«Мастер управления» — Раиса Полякова, генеральный директор KFC в России и СНГ;

«Фарма» — Катерина Погодина, управляющий директор Janssen в России и СНГ, генеральный директор «Джонсон & Джонсон»;

«Образование» — Роза Саргсян, управляющая образовательного комплекса «Дари детям добро»;

«Сфера услуг» — Елена Мурадова, сооснователь, управляющий партнер каршеринга BelkaCar;

«Развитие и досуг» — Юлия Митрович, сооснователь, управляющий партнер Novikov School;

«Производство» — Елена Белошапкова, основатель, генеральный директор Fresh. Ideas for Offices;

«Мода и красота» — Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group;

специальный приз «Создание профессионального сообщества» — Елена Ищеева, исполнительный директор «Банки.ру»;

специальный приз «Трансформация бизнеса» — Регина Листопад, владелица компании Fashion. Love. Story;

специальный приз Think Smart, Look Amazing от журнала Marie Claire — Марина Боровкова, финансовый директор по России и Восточной Европе «Бюро Веритас Русь».

Анна Гусева (EY), Катерина Погодина (Janssen), Иван Федотов (РАНХиГС)

Михаил Кучмент (Hoff), Елена Белошапкова (Fresh. Ideas for Offices), Валентина Федосеева (EY)

Наталия Старыгина (EY), Елена Мурадова (BelkaCar), Станислав Костяшкин (Continent Express)

Марина Боровкова («Бюро Веритас Русь»)

Дмитрий Халилов (EY), Елена Богачева (Центр детского здоровья), Раиса Демина («Велком»)

Михаил Копейкин (фонд «БЭФ»), Роза Саргсян («Дари детям добро»), Ольга Булатова (Академия бизнеса EY) Анна Гусева (EY), Катерина Погодина (Janssen), Иван Федотов (РАНХиГС) 1 /6

Виктория Попылькова (Vitrina A), Александра Калошина (Solstudio Textile Group)

Яна Балачевцева (Marketing Division Agency), Юлия Бысова («Центральный парк»), Елена Куприянова («Флекс система»), Виктория Кузнецова («Центр бизнес-технологий»)