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Вечером 16 сентября в Atelier Moscow на Рочдельской собрались светская публика и представители бизнес-сообщества. Они прибыли оценить капсульную коллекцию женских деловых костюмов от Александра Терехова, послушать лекции по стилю и выпить шампанского.

Екатерина Блинова Редактор



Все статьи автора Atelier Moscow показало новую коллекцию деловых костюмов

Вечером 16 сентября в Atelier Moscow на Рочдельской собрались светская публика и представители бизнес-сообщества. Они прибыли оценить капсульную коллекцию женских деловых костюмов от Александра Терехова, послушать лекции по стилю и выпить шампанского.

Виктория Лопырева, Игорь Булатов, Александр Цыпкин, Ольга Сутулова

Ателье специализируется на индивидуальном пошиве одежды из коллекций дизайнера Александра Терехова и на создании моделей любой сложности по заказу клиента. Гостей принимала основательница компании «РусМода» Оксана Лаврентьева, которой принадлежат и бренд Alexander Terekhov, и ателье. Светская явка, несмотря на понедельник, получилась высокой. Среди гостей были замечены Ингеборга Дапкунайте, Ольга Сутулова, Екатерина Шпица, Илья Бачурин, Ирина Чайковская, Виктория Лопырева с Игорем Булатовым. Мероприятие также посетили представители деловой элиты Марина Жигалова-Озкан, Александра Вантье, Ольга Подойницына и дамы из «Бриллиантового клуба».

Ингеборга Дапкунайте, Оксана Лаврентьева

Ольга Подойницына

Александр Терехов

«Бриллиантовый клуб»

«Заходите, заходите, пожалуйста. Занимайте места», — помогал хозяйке вечера муж — писатель Александр Цыпкин. Он должен был дать старт серии лекций на тему стиля, выступив первым. Предупредив, что в этот раз его рассказы звучать не будут, Цыпкин прочел лекцию о сетевой зависимости, вторых личностях, которые люди сами вырастили в соцсетях, и о том, как они могут убить карьеру или, наоборот, дать преимущества в продвижении личного бренда.

Александр Цыпкин

Продолжили вечер главные редакторы глянцевых журналов. Даша Веледеева из Harpers Bazaar коротко рассказала об истории женского делового костюма, Наташа Богданкевич из Grazia — о трендах в офисном макияже.

Даша Веледеева

Наташа Богданкевич

Вместо привычного дефиле состоялась блиц-прогулка по ателье. Гости заглянули в швейный цех и примерочные, посмотрели образцы тканей и костюмов.

Сшить костюм по индивидуальным меркам в Atelier Moscow стоит в среднем от 130 000 до 150 000 рублей. Сперва из обширного каталога нужно выбрать ткань: шерсть, вискозу, креп или другую. Затем определиться с подкладкой. Потом обсудить с дизайнером фасон и снять мерки. Ткани в Atelier Moscow используются итальянские, палитра насчитывает более 20 цветов.

По словам директора ателье Виктории Горшковой, чтобы сшить офисный костюм, понадобится две примерки. В случае сложных корсетных нарядов — три (кроме деловых ансамблей здесь шьют на заказ и вечерние платья). Постоянные клиенты обходятся вообще без примерок — данные о размерах занесены в архив, поэтому портные могут работать полностью дистанционно.

Виктория Горшкова



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Также в каталоге есть порядка десяти образцов разных моделей. Миксуя их между собой, можно собрать свой идеальный костюм (например, к пиджаку от одного ансамбля подобрать брюки и юбку от других). Жакет можно доработать — например, вшить в его полы сетку, благодаря которой они будут держать форму и напоминать баску. А для того чтобы окончательно персонифицировать вещь, на нее пришивают бирку с инициалами или полным именем заказчика.

Команда Atelier Moscow — 25 человек — работает в тесном взаимодействии с главным дизайнером Александром Тереховым. А в особых случаях он принимает клиента лично.

Справа — Наталья Малинова

Марина Жигалова-Озкан

Ирина Чайковская

Илья Бачурин

Наталия Годжаева, Александра Вантье

Даша Веледеева, Александр Терехов