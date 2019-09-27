У ресторанной Москвы появилось новое «логово»

Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда все усилия поднять доход будто упираются в невидимую стену. Причины могут лежать в области наших вредных финансовых привычек и ограничивающих убеждений. Давайте с ними разбираться.

Сам себе ресурс: как начать зарабатывать больше

23 сентября члены клуба Art of Life, созданного private-подразделением банка «Открытие», побывали на первой в России выставке классика американской фотографии Гарри Бенсона «The Beatles и не только».

Вечером 25 сентября гости собрались отметить открытие ресторана европейской авторской кухни Logovo. В интерьерах в духе сталинского ампира и гламура 50-х они дегустировали специальное меню от шеф-повара Фабриса Лекуана.

Вечером 25 сентября гости собрались отметить открытие ресторана европейской авторской кухни Logovo. В интерьерах в духе сталинского ампира и гламура 50-х они дегустировали специальное меню от шеф-повара Фабриса Лекуана.

Мария Голубкина, Артем Дуликов, Константин Андрикопулос, Екатерина Одинцова, Елена Ищеева

Новый ресторан уютно расположился в историческом районе Москвы на Фрунзенской набережной. Приглашенных на вечер ждали три изысканных авторских сета с акцентом на французскую и средиземноморскую кухню, отсылавшие к «охотничьему меню», которое является особенностью заведения.

Элеонора Севенард, Денис Родькин

Француз Фабрис Лекуан — настоящий звездный шеф. Он был поваром посла Франции в России, работал в мишленовских ресторанах, а в последние десять лет живет в нашей стране.

Среди гостей вечера были Александр и Ирина Гафины, Елена Ищеева и Филипп Ильин-Адаев, Артем Овчаренко, Илья Бачурин, Расим и Алла Акперовы, Константин Андрикопулос, Екатерина Одинцова, Сергей Филин и другие известные люди.

Александр Гафин, Сергей и Мария Филины, Екатерина Одинцова, Анна Русска, Артем Овчаренко

Расим Акперов с супругой Аллой

Под аккомпанемент ароматных вин гости пробовали эксклюзивные блюда из рыбы и мяса. Особое расположение снискали филе судака под картофельной чешуей, крокеты из говяжьей голени и мини-бургер с котлетой из косули.

В завершение гала-ужина был подан сет из фирменных десертов. Забыв о диетах, дамы наслаждались эклерами с начинкой из карамели и груши, мильфеем со свежими ягодами и невесомым безе «Анна Павлова» с малиной.

Искрометный юмор харизматичных ведущих из Comedy Club Константина Маласаева и Александра Пичуева создавали легкую праздничную атмосферу. А кульминацией вечера стали танцы под зажигательные ритмы от музыканта Вадима Степанцова.





Фабрис Лекуан

— Создавая меню для Logovo, я хотел познакомить гостей с традиционной французской кухней формата «брассери». При этом разнообразить ее легкими салатами на каждый день и блюдами из мяса дичи, которая добывается в экологически чистых местах.





Сергей Филин

Сергей Филин с супругой Марией

— Для меня важно, чтобы вкус блюда соответствовал моему настроению. Если за окном холодно, блюдо должно согревать. Сегодняшнее меню меня абсолютно точно согрело. Отдельный реверанс хочется сделать в сторону блюд из рыбы и телятины, которые попали в настроение. Всю усталость, накопленную за день, как рукой сняло!





Елена Ищеева

Елена Ищеева с супругом Филиппом Ильиным-Адаевым

— У нас за столом с четой Гафиных завязался настолько интересный разговор о текущей ситуации в стране и банковском секторе, что вкус блюд отошел на второй план. Поэтому еще вернемся с мужем, чтобы отдать должное новому «логову» для делового сообщества.





Илья Бачурин

— Ресторан производит впечатление очень уютного места, сюда хочется возвращаться для того, чтобы снова и снова получать удовольствие от кухни и атмосферы. Я бы сказал, что все пространство гармонично и организовано согласно золотым правилам фэншуй.





Александр Гафин

Александр Гафин с супругой Ириной

— Некоторые блюда хороши именно в холодное время года, а другие — наоборот, в летнее, когда нам хочется легких закусок. Ресторан определенно выигрывает, потому что у него есть некий правильный микс в меню.





Артем Овчаренко

— Хочу отметить правильную подачу мяса. Она эстетически совершенная. И кстати, сладкое я не ем, но десерты были настолько воздушные, что я не удержался.

Екатерина Одинцова

Екатерина Одинцова, Ирина Чайковская

— Если честно, мне очень хотелось узнать, как готовит повар-француз, проживший более десяти лет в России и уже впитавший часть нашей гастрономической культуры. Когда я увидела в числе закусок огурчики с салом, подумала: какая интересная французская кухня. Мясной тартар был бесподобен. Я ела его во многих странах, в мишленовских ресторанах и самых простых заведениях в Париже. Могу сказать, что такого вкусного тартара, как здесь, я не пробовала нигде во Франции. Браво шеф-повару!

Александр Пичуев, Константин Маласаев

Сола Монова

Франческо Форте

Эмма Салимова