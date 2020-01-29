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18 января в зале торжеств Люксембурга Cercle Cite в девятый раз состоялся Русский благотворительный бал. По традиции спонсором мероприятия выступил East-West United Bank.

Редакция Finparty



Все статьи автора В танце масок и обличий: EWUB поддержал бал в Люксембурге

18 января в зале торжеств Люксембурга Cercle Cite в девятый раз состоялся Русский благотворительный бал. По традиции спонсором мероприятия выступил East-West United Bank.

В этом году EWUB пригласил рекордное количество гостей — 40 человек. Клиенты и партнеры банка приехали из Москвы, Берлина, Киева, Брюсселя. Для некоторых из них вечер стал поводом побывать в Люксембурге впервые. Всего же мероприятие посетили 300 человек — представители культурного, экономического и политического истеблишмента.

East-West United Bank представляли председатель совета директоров Жанно Креке, член совета директоров Дидье Муже, управляющие директора Сергей Пчелинцев и Мартин Пчела, руководитель департамента частного банковского обслуживания Андрей Зайцев и другие члены команды.

Мартин Пчела

Алексей Столяров, Андрей Зайцев (EWUB)

«Русский бал — без преувеличения главное светское событие года в Люксембурге с участием первых лиц государства, инвесторов и компаний из России, — отметил Зайцев. — Со своей стороны мы приглашаем на мероприятие лучших клиентов и партнеров. Для тех, кто приехал в Люксембург первый раз, это замечательная возможность совместить полезное с приятным: познакомиться со страной, с гостями бала и заодно посетить наш банк».

Ирина Гузова-Вайнберг

Андрей Гронин (EWUB), Эрикс Мартиновскис (Loyal Wallet)

Максим Дударев

Исторически светский раут проводится под патронажем российского посольства и правительства Великого Герцогства. В этот раз на вечере присутствовали посол РФ в Люксембурге Владимир Сорокин, вице-премьер и министр экономики этой страны Этьен Шнайдер, а также мэр столицы Лиди Польфер.

«Девять лет назад, когда я был министром экономики Люксембурга, мы хотели как-то объединить местную русскую диаспору и придумали благотворительный бал, — рассказал Жанно Креке. — Идея вылилась в нечто особенное: наше действо отличается от других балов и благотворительных мероприятий, которые я знаю. В Cercle Cite встречаются единомышленники со всего мира. В итоге появляются полезные знакомства, рождаются хорошие инициативы и даже новые семьи. Для меня это главное событие каждого января. Я всегда оставляю для него место в календаре и, насколько знаю, нынешний министр экономики Этьен Шнайдер делает то же самое. Рад, что причастен к основанию Русского бала и что он становится все более популярным».

В центре — Жанно Креке (EWUB)

Ежегодно организаторы выбирают для бала определенную тему, и на этот раз лейтмотивом стал маскарад. Гости прилежно и с удовольствием следовали установленному дресс-коду. Помимо платьев и костюмов повышенной торжественности обязательными аксессуарами вечера были богато декорированные маски, за которыми приглашенные скрывали свои лица, что придавало мероприятию интриги и загадочности.

Насыщенную культурную программу встречи открыли солист нижегородского театра оперы и балета Алексей Кошелев и вокалистка Центра оперного пения им. Галины Вишневской Оксана Шишенина. Они исполнили арии из оперетт Штрауса и Кальмана, а затем балерина Виктория Твардовская станцевала отрывок «Изумруды» из балета Баланчина «Драгоценности». Продолжился вечер выступлениями немецкого саксофониста Вадима Амброса, Алены Филько и Карло Стази из Федерации бальных танцев Люксембурга, а также детского хореографического ансамбля Rythmo-Cats.

Оксана Шишешина, Алексей Кошелев

Виктория Твардовская

Вели мероприятие журналистка люксембургского телеканала RTL Натали Рейтер и актер Евгений Стычкин. К слову, последний перечислил свой гонорар за участие фонду помощи хосписам «Вера».

Евгений Стычкин, Натали Рейтер

Прежде чем перейти к главной части вечера — благотворительному аукциону, — ведущие представили специального гостя. Им стал актер и продюсер Гоша Куценко. Выступая перед гостями, он поблагодарил организаторов за приглашение и отметил, что является основателем двух благотворительных фондов: «Шаг вместе» и «Жизнь с ДЦП». Затем Куценко спел несколько песен из своего репертуара.

Гоша Куценко

До начала официальных торгов Евгений Стычкин предложил шуточный лот — он придумал продать Гошу Куценко в благотворительных целях. И что же? Все получилось — гостье вечера, совершившей покупку, Куценко посвятил песню и даже провел часть вечера за ее столиком.

После этого пришло время настоящего аукциона и торжественного ужина, за который традиционно отвечает гастрономический дом Kaempff-Kohler. Заняв место за столами, гости приготовились участвовать в торгах. Все средства от продажи лотов, как и в предыдущие годы, предназначались для российского фонда «Подсолнух» и люксембургской ассоциации SOS Village d'Enfants, которая поддерживает детей-сирот в Пскове. За девять лет проведения Русского бала этим благотворительным организациям перечислено 374 000 евро.

Аукцион проходил в «тихом» формате: ставки не оглашались, участники их видели, но не знали, кто сделал, — все пользовались планшетами. Среди лотов были гравюра из серебра, клатчи ручной работы, картины Элиан Грааль, Алены Филько и другие ценные предметы от спонсоров, уникальные маски, созданные подопечными фонда «Подсолнух». Представители EWUB тоже с энтузиазмом принимали участие в торгах. В частности, Мартин Пчела приобрел большую картину кисти Алены Филько.

Помимо аукциона состоялась благотворительная лотерея (с билетами стоимостью 25 евро), в которой разыгрывались призы, также предоставленные партнерами вечера. Победителем стал брат экс-футболиста сборной Люксембурга Рене Петерса, ему достались часы Shroeder.

Наталья Гофф, Раиса Семена, Алексей Иванов (ММК), Ирина Мухамедиева (оргкомитет Русского бала)

Затем ведущие объявили, собственно, начало бала. Вальсы, кадрили, польки и мазурки гости танцевали до утра.

«Популярность Русского бала растет от года в год — на нем все действительно веселятся, знакомятся друг с другом, хорошо проводят время, — подвел итог мероприятия Сергей Пчелинцев. — Нечасто в Люксембурге проходят вечера с участием такого количества гостей, которые заинтересованы в общении с людьми из России».