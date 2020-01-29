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В танце масок и обличий: EWUB поддержал бал в Люксембурге

18 января в зале торжеств Люксембурга Cercle Cite в девятый раз состоялся Русский благотворительный бал. По традиции спонсором мероприятия выступил East-West United Bank.

В этом году EWUB пригласил рекордное количество гостей — 40 человек. Клиенты и партнеры банка приехали из Москвы, Берлина, Киева, Брюсселя. Для некоторых из них вечер стал поводом побывать в Люксембурге впервые. Всего же мероприятие посетили 300 человек — представители культурного, экономического и политического истеблишмента.

East-West United Bank представляли председатель совета директоров Жанно Креке, член совета директоров Дидье Муже, управляющие директора Сергей Пчелинцев и Мартин Пчела, руководитель департамента частного банковского обслуживания Андрей Зайцев и другие члены команды.

Мартин Пчела
Мартин Пчела
Алексей Столяров, Андрей Зайцев (EWUB)
Алексей Столяров, Андрей Зайцев (EWUB)

«Русский бал — без преувеличения главное светское событие года в Люксембурге с участием первых лиц государства, инвесторов и компаний из России, — отметил Зайцев. — Со своей стороны мы приглашаем на мероприятие лучших клиентов и партнеров. Для тех, кто приехал в Люксембург первый раз, это замечательная возможность совместить полезное с приятным: познакомиться со страной, с гостями бала и заодно посетить наш банк». 

Ирина Гузова-Вайнберг
Ирина Гузова-Вайнберг
Андрей Гронин (EWUB), Эрикс Мартиновскис (Loyal Wallet)
Андрей Гронин (EWUB), Эрикс Мартиновскис (Loyal Wallet)
Максим Дударев
Максим Дударев

Исторически светский раут проводится под патронажем российского посольства и правительства Великого Герцогства. В этот раз на вечере присутствовали посол РФ в Люксембурге Владимир Сорокин, вице-премьер и министр экономики этой страны Этьен Шнайдер, а также мэр столицы Лиди Польфер.

«Девять лет назад, когда я был министром экономики Люксембурга, мы хотели как-то объединить местную русскую диаспору и придумали  благотворительный бал, — рассказал Жанно Креке. — Идея вылилась в нечто особенное: наше действо отличается от других балов и благотворительных мероприятий, которые я знаю. В Cercle Cite встречаются единомышленники со всего мира. В итоге появляются полезные знакомства, рождаются хорошие инициативы и даже новые семьи. Для меня это главное событие каждого января. Я всегда оставляю для него место в календаре и, насколько знаю, нынешний министр экономики Этьен Шнайдер делает то же самое. Рад, что причастен к основанию Русского бала и что он становится все более популярным».

В центре — Жанно Креке (EWUB)
В центре — Жанно Креке (EWUB)

Ежегодно организаторы выбирают для бала определенную тему, и на этот раз лейтмотивом стал маскарад. Гости прилежно и с удовольствием следовали установленному дресс-коду. Помимо платьев и костюмов повышенной торжественности обязательными аксессуарами вечера были богато декорированные маски, за которыми приглашенные скрывали свои лица, что придавало мероприятию интриги и загадочности.     

Насыщенную культурную программу встречи открыли солист нижегородского театра оперы и балета Алексей Кошелев и вокалистка Центра оперного пения им. Галины Вишневской Оксана Шишенина. Они исполнили арии из оперетт Штрауса и Кальмана, а затем балерина Виктория Твардовская станцевала отрывок «Изумруды» из балета Баланчина «Драгоценности». Продолжился вечер выступлениями немецкого саксофониста Вадима Амброса, Алены Филько и Карло Стази из Федерации бальных танцев Люксембурга, а также детского хореографического ансамбля Rythmo-Cats. 

Оксана Шишешина, Алексей Кошелев
Оксана Шишешина, Алексей Кошелев
Виктория Твардовская
Виктория Твардовская

Вели мероприятие журналистка люксембургского телеканала RTL Натали Рейтер и актер Евгений Стычкин. К слову, последний перечислил свой гонорар за участие фонду помощи хосписам «Вера». 

Евгений Стычкин, Натали Рейтер
Евгений Стычкин, Натали Рейтер

Прежде чем перейти к главной части вечера — благотворительному аукциону, — ведущие представили специального гостя. Им стал актер и продюсер Гоша Куценко. Выступая перед гостями, он поблагодарил организаторов за приглашение и отметил, что является основателем двух благотворительных фондов: «Шаг вместе» и «Жизнь с ДЦП». Затем Куценко спел несколько песен из своего репертуара. 

Гоша Куценко
Гоша Куценко

До начала официальных торгов Евгений Стычкин предложил шуточный лот — он придумал продать Гошу Куценко в благотворительных целях. И что же? Все получилось — гостье вечера, совершившей покупку, Куценко посвятил песню и даже провел часть вечера за ее столиком.    

После этого пришло время настоящего аукциона и торжественного ужина, за который традиционно отвечает гастрономический дом Kaempff-Kohler. Заняв место за столами, гости приготовились участвовать в торгах. Все средства от продажи лотов, как и в предыдущие годы, предназначались для российского фонда «Подсолнух» и люксембургской ассоциации SOS Village d'Enfants, которая поддерживает детей-сирот в Пскове. За девять лет проведения Русского бала этим благотворительным организациям перечислено 374 000 евро. 

Аукцион проходил в «тихом» формате: ставки не оглашались, участники их видели, но не знали, кто сделал, — все пользовались планшетами. Среди лотов были гравюра из серебра, клатчи ручной работы, картины Элиан Грааль, Алены Филько и другие ценные предметы от спонсоров, уникальные маски, созданные подопечными фонда «Подсолнух». Представители EWUB тоже с энтузиазмом принимали участие в торгах. В частности, Мартин Пчела приобрел большую картину кисти Алены Филько.

Помимо аукциона состоялась благотворительная лотерея (с билетами стоимостью 25 евро), в которой разыгрывались призы, также предоставленные партнерами вечера. Победителем стал брат экс-футболиста сборной Люксембурга Рене Петерса, ему достались часы Shroeder.

Наталья Гофф, Раиса Семена, Алексей Иванов (ММК), Ирина Мухамедиева (оргкомитет Русского бала)
Наталья Гофф, Раиса Семена, Алексей Иванов (ММК), Ирина Мухамедиева (оргкомитет Русского бала)

Затем ведущие объявили, собственно, начало бала. Вальсы, кадрили, польки и мазурки гости танцевали до утра.

«Популярность Русского бала растет от года в год — на нем все действительно веселятся, знакомятся друг с другом, хорошо проводят время, — подвел итог мероприятия Сергей Пчелинцев. — Нечасто в Люксембурге проходят вечера с участием такого количества гостей, которые заинтересованы в общении с людьми из России».  

Фото: Марина Бессонова
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