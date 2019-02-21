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Женщины, чей стиль жизни предполагает ношение каблуков и дизайнерской, но не всегда удобной обуви, поймут, почему участниц «Бриллиантового клуба» так заинтересовало знакомство с создателем бренда «Ортомода» Галиной Волковой.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Галина Волкова: «В цифровую эпоху обувь должна быть «умной»

Женщины, чей стиль жизни предполагает ношение каблуков и дизайнерской, но не всегда удобной обуви, поймут, почему участниц «Бриллиантового клуба» так заинтересовало знакомство с создателем бренда «Ортомода» Галиной Волковой.

«А потом мне стало скучно...» Эта фраза заставляет Галину постоянно двигаться вперед, накручивая на свое жизненное колесо новые и новые бизнесы. Но все они подчинены одному — созданию в России массового производства «умной» обуви, сочетающей в себе красоту и максимальный комфорт.

Такие амбициозные планы требуют серьезной базы, поэтому Волкова подкрепила образование модельера дипломами кандидата технических, доктора экономических наук и к развитию «Ортомоды» подошла как ученый.

Компания начиналась с создания обуви для людей с тяжелыми деформациями стопы, поэтому со временем здесь накопился колоссальный опыт работы со всевозможными патологиями. Галина систематизировала проблемы, с которыми приходили люди, и постепенно в «Ортомоде» собрался внушительный каталог обмерянных стоп — хорошая научная база. Именно она позволила заняться разработкой не просто ортопедической обуви, а изделий, идеально подходящих под ту или иную патологию.

К примеру, при вальгусной деформации стопы (в народе это называется «косточкой») требуется обувь, которая легко растягивается именно в проблемном месте. Нога человека с сахарным диабетом должна погружаться в ботинки или туфли как в мягкое облако, такие изделия должны обходиться без внутренних швов и иметь защиту от попадания песчинок и маленьких камушков, способных вызвать натертость. Правда, все это сильно отличается от классических представлений об ортопедической обуви?

Для женщин, не намеренных расставаться с каблуками, дизайнер создала офисную коллекцию. Обувь в ней сделана по технологии, которую Галина подсмотрела в Большом театре, где работала модельером. Туфли шьются выворотным способом, как чешки, и не имеют в передней части основной стельки. Потому даже самая жесткая, лаковая модель классической лодочки легко гнется и не доставляет дискомфорта при ходьбе. Да, и каблуки у такой обуви должны быть не более 7,5 см, иначе вес тела смещается на передний отдел стопы и ноги ждут серьезные испытания.

Когда в бизнесе все было обмерено, отработано и отлажено, Галина, чтобы снова не заскучать, поставила себе поистине масштабную задачу — открытие инновационного цифрового производства, которое позволило бы поставить на поток создание обуви по индивидуальным меркам заказчика. И такая фабрика заработала на территории технополиса «Москва» в 2017 году.

Как это выглядит на практике. Вы приходите в один из салонов «Ортомода», где при помощи сканера делают цифровую 3D-модель вашей стопы. Далее специалист создает внешний вид обуви исходя из ваших вкусов и предпочтений и отправляет в электронном виде всю информацию на фабрику. Там уже машина вытачивает изделие, которое будет идеальным именно для ваших ног. Закладывайте на визит в салон около двух часов — но это того стоит. В компании приняли во внимание высокий темп жизни в столице, поэтому технологи-модельеры могут также сами приехать к вам в офис или домой. И если возникнет такая необходимость — взять с собой врача.

Деятельная натура и дизайнерский бэкграунд Галины не позволили ей с головой погрузиться в одно лишь производство. В последние годы в стране разорились многие компании, занимавшиеся созданием эксклюзивной обуви. Одной из них был бренд с хорошей историей и уникальными мастерами Antonio Shoes. Волкова вдохнула в него новую жизнь, сохранив в России ремесло создания эксклюзивной обуви. Шьется она вручную из элитных сортов кожи, которые покупаются на международных выставках. И конечно, в моделях используются все ортопедические наработки «Ортомоды». Цена такой обуви варьируется от 35 000 до 90 000 рублей, но на выходе вы получаете абсолютно эксклюзивную, модную, созданную именно под вас пару. Также для вас могут повторить любую модель из коллекций элитных европейских брендов, но выполнить ее по индивидуальным меркам.

При Antonio Shoes работает уникальный ремонт обуви, куда можно прийти, например, с любимыми сапогами Chanel, которые стали тесноваты в икре, и растянуть их до нужного размера. Или подарить вторую жизнь не менее любимым туфлям.

Закончилась встреча с Галиной Волковой приятной новостью: следующую свою обувную коллекцию дизайнер планирует создать в коллаборации с участницей «Бриллиантового клуба», основателем Solstudio Textile Group Александрой Калошиной. В основу лягут принты, которые мы привыкли видеть на платках марки Radical Chic. Ждем с нетерпением!