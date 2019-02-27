«Фабричные девчонки» открыли завод по цифровой печати на ткани

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В технопарке «Калибр» участницы «Бриллиантового клуба» собрались в честь открытия инновационной фабрики Solstudio Industry — нового проекта Александры Калошиной.

История эта не только о производстве и красках, она о дружбе и поддержке, благодаря которой реализуются сложные проекты и порой случаются действительно волшебные вещи. Знаем, о чем говорим, ведь перед глазами яркий пример — «Бриллиантовый клуб».

Создать текстильную фабрику в Москве основательница компании Solstudio Тextile Design и бренда Radical Chic Александра Калошина долго не решалась, хотя и давно о ней думала. Толчком послужил пост Елены Ищеевой в соцсети, где она признавалась, что отечественные платки от Калошиной нравятся ей гораздо больше, чем французские от Hermès.

Стелла Шифрина, Александра Калошина, Елена Лялина

Инна Масленникова, Анна Гутлина, Елена Ищеева

«Полемика развернулась нешуточная, мне даже грозили, что перестанут пускать в бутики, — вспоминает Елена, — а я просто проголосовала сердцем и не жалею!» Когда пошел четвертый день споров на «Фейсбуке», Александра приняла эпохальное решение — приступить к реализации проекта по открытию фабрики по цифровой печати на ткани в России. Начался долгий этап поиска инвестиций, который завершился весьма неожиданно. На одном из собраний «бриллиантового» сообщества Калошина спросила у Стеллы Шифриной, не хочет ли она стать соинвестором проекта, и та согласилась, взяв на себя функции финансового директора. Так у одной из участниц клуба появилась возможность освоить новое направление бизнеса, у другой — воплотить мечту в жизнь, а у всех остальных — наблюдать за рождением первого проекта внутри комьюнити.

Поздравить с «первенцем» Александру и Стеллу пришли все, кто содействовал открытию фабрики на разных этапах ее создания и вдохновлял ее основательниц. «Клуб давно стал большой и сильной командой, которая поддержит, подставит плечо в трудной ситуации, умеет дать бизнес-совет и подсказать идею. Люди, которые тебя понимают, — это самое главное», — поблагодарила собравшихся Александра Калошина.

Дизайнер Виктория Андреянова и Инна Масленникова

После торжественного разрезания ленты все отправились на экскурсию. Первым делом участницы клуба обратили внимание на логотип, где зашифрованы виды ткани, с которыми работает компания. Например, веточка тутовника в нем означает печать на шелке, ель — на вискозе, ягненок — на шерсти и так далее.

Затем гостьям представили самое главное — итальянскую цифровую машину-принтер. Запустить ее предложили Елене Ищеевой. Она попросила помочь Александру Калошину и генерального директора фабрики Елену Лялину, которая, прежде, чем устроить производство в Москве объехала все европейские предприятия, что занимаются цифровой печатью на ткани и дотошно изучила, как там все устроено. Оказывается, в мире только 4% ткани с рисунком печатаются на подобных машинах. В Москве всего несколько таких агрегатов, один из них теперь в Solstudio Industry.

«Мы занимаемся печатью в течение 20 лет, до запуска московской фабрики делали это в Италии, в Комо — районе с самой передовой текстильной промышленностью, — рассказывает Александра Калошина. — Мы видим, как развивается цифровая печать на ткани, каких высочайших стандартов она достигла в последнее время, и задача нашей фабрики — получить абсолютно европейское, привычное нам качество продукции».

Производство действительно инновационное, все оборудование подключено к Интернету, управляется даже при помощи гаджетов — машину можно запустить буквально с телефона.

Скорость печати тоже впечатляет: в зависимости от рисунка и типа ткани она составляет от 100 до 300 метров в час. Если учесть, что в России средний заказ — от 300 до 500 метров, то на выполнение практически любого запроса уходят не дни, а часы.

«Умные» машины умеют передавать все данные в Сеть, их можно собирать и обрабатывать при помощи специального программного обеспечения. Автоматически высчитывается и себестоимость продукции вплоть до цента.

В ходе экскурсии большой интерес у участниц «Бриллиантового клуба» вызвал стол с уже готовыми образцами тканей. То и дело доносились реплики: «Хочу диван с такой обивкой», «Мне такое платье надо, это мой цвет», «А мне вот такой платок» и так далее. Словом, навыбирали и напридумывали на сезон вперед.

По словам Александры, срок окупаемости проекта — пять лет. Печать на натуральных тканях — дорогое удовольствие, поэтому быстро сделать производство прибыльным не получится. Например, одна производственная линия стоит более 1,5 млн евро.

Фабрику сознательно решили открыть непосредственно в Москве в технопарке «Калибр», хотя это тоже ведет к удорожанию проекта. Печать на ткани — прежде всего интеллектуальное производство, завязанное на высококлассных мастерах, которые проходили обучение на лучших европейских предприятиях. Так что учитывалось удобство расположения Solstudio Textile для всего коллектива.





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Производственная мощность фабрики — 800 000 погонных метров в год, сейчас идет работа по ее наращиванию за счет максимального использования возможностей оборудования. В амбициозных планах Александры Калошиной — создание софта, который позволит любому человеку печатать ткань по собственному эскизу, не выходя из дома. Машины дают такую возможность, дело за программным обеспечением. Оно должно получать и обрабатывать заказы, контролировать все этапы производственной цепочки. «Мы хорошо понимаем, как это должно происходить, что нужно сделать, но финансово уже не справимся — нам нужна поддержка», — говорит Калошина.

Очень надеемся, что инвесторы найдутся и уникальная фабрика, продукция которой регулярно становится сенсацией на мировых выставках, выйдет на новый уровень. Принты, созданные Solstudio Тextile Design, публикуются в Vogue и другом авторитетном глянце, они востребованы как в России, так и за рубежом. Последнее достижение команды — попадание нескольких рисунков на стенд тенденций сезона весна-лето 2020 парижской текстильной выставки Premiere Vision.

Итоги вечера подвела одна из участниц комьюнити Марианна Щербакова: «Вы знаете, благодаря встречам «Бриллиантового клуба» я стала гордиться страной — так много интересных и сильных людей узнала лично! В этом суть нашего общения: мы делаем ставку не только на позитив, но и на бизнес-перспективы. Это важно».

Авторский торт от Аллы Комиссаровой