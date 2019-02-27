«Фабричные девчонки» открыли завод по цифровой печати на ткани

В технопарке «Калибр» участницы «Бриллиантового клуба» собрались в честь открытия инновационной фабрики Solstudio Industry — нового проекта Александры Калошиной.
История эта не только о производстве и красках, она о дружбе и поддержке, благодаря которой реализуются сложные проекты и порой случаются действительно волшебные вещи. Знаем, о чем говорим, ведь перед глазами яркий пример — «Бриллиантовый клуб».
Создать текстильную фабрику в Москве основательница компании Solstudio Тextile Design и бренда Radical Chic Александра Калошина долго не решалась, хотя и давно о ней думала. Толчком послужил пост Елены Ищеевой в соцсети, где она признавалась, что отечественные платки от Калошиной нравятся ей гораздо больше, чем французские от Hermès.
«Полемика развернулась нешуточная, мне даже грозили, что перестанут пускать в бутики, — вспоминает Елена, — а я просто проголосовала сердцем и не жалею!» Когда пошел четвертый день споров на «Фейсбуке», Александра приняла эпохальное решение — приступить к реализации проекта по открытию фабрики по цифровой печати на ткани в России. Начался долгий этап поиска инвестиций, который завершился весьма неожиданно. На одном из собраний «бриллиантового» сообщества Калошина спросила у Стеллы Шифриной, не хочет ли она стать соинвестором проекта, и та согласилась, взяв на себя функции финансового директора. Так у одной из участниц клуба появилась возможность освоить новое направление бизнеса, у другой — воплотить мечту в жизнь, а у всех остальных — наблюдать за рождением первого проекта внутри комьюнити.
Поздравить с «первенцем» Александру и Стеллу пришли все, кто содействовал открытию фабрики на разных этапах ее создания и вдохновлял ее основательниц. «Клуб давно стал большой и сильной командой, которая поддержит, подставит плечо в трудной ситуации, умеет дать бизнес-совет и подсказать идею. Люди, которые тебя понимают, — это самое главное», — поблагодарила собравшихся Александра Калошина.
После торжественного разрезания ленты все отправились на экскурсию. Первым делом участницы клуба обратили внимание на логотип, где зашифрованы виды ткани, с которыми работает компания. Например, веточка тутовника в нем означает печать на шелке, ель — на вискозе, ягненок — на шерсти и так далее.
Затем гостьям представили самое главное — итальянскую цифровую машину-принтер. Запустить ее предложили Елене Ищеевой. Она попросила помочь Александру Калошину и генерального директора фабрики Елену Лялину, которая, прежде, чем устроить производство в Москве объехала все европейские предприятия, что занимаются цифровой печатью на ткани и дотошно изучила, как там все устроено. Оказывается, в мире только 4% ткани с рисунком печатаются на подобных машинах. В Москве всего несколько таких агрегатов, один из них теперь в Solstudio Industry.
«Мы занимаемся печатью в течение 20 лет, до запуска московской фабрики делали это в Италии, в Комо — районе с самой передовой текстильной промышленностью, — рассказывает Александра Калошина. — Мы видим, как развивается цифровая печать на ткани, каких высочайших стандартов она достигла в последнее время, и задача нашей фабрики — получить абсолютно европейское, привычное нам качество продукции».
Производство действительно инновационное, все оборудование подключено к Интернету, управляется даже при помощи гаджетов — машину можно запустить буквально с телефона.
Скорость печати тоже впечатляет: в зависимости от рисунка и типа ткани она составляет от 100 до 300 метров в час. Если учесть, что в России средний заказ — от 300 до 500 метров, то на выполнение практически любого запроса уходят не дни, а часы.
«Умные» машины умеют передавать все данные в Сеть, их можно собирать и обрабатывать при помощи специального программного обеспечения. Автоматически высчитывается и себестоимость продукции вплоть до цента.
В ходе экскурсии большой интерес у участниц «Бриллиантового клуба» вызвал стол с уже готовыми образцами тканей. То и дело доносились реплики: «Хочу диван с такой обивкой», «Мне такое платье надо, это мой цвет», «А мне вот такой платок» и так далее. Словом, навыбирали и напридумывали на сезон вперед.
По словам Александры, срок окупаемости проекта — пять лет. Печать на натуральных тканях — дорогое удовольствие, поэтому быстро сделать производство прибыльным не получится. Например, одна производственная линия стоит более 1,5 млн евро.
Фабрику сознательно решили открыть непосредственно в Москве в технопарке «Калибр», хотя это тоже ведет к удорожанию проекта. Печать на ткани — прежде всего интеллектуальное производство, завязанное на высококлассных мастерах, которые проходили обучение на лучших европейских предприятиях. Так что учитывалось удобство расположения Solstudio Textile для всего коллектива.
Производственная мощность фабрики — 800 000 погонных метров в год, сейчас идет работа по ее наращиванию за счет максимального использования возможностей оборудования. В амбициозных планах Александры Калошиной — создание софта, который позволит любому человеку печатать ткань по собственному эскизу, не выходя из дома. Машины дают такую возможность, дело за программным обеспечением. Оно должно получать и обрабатывать заказы, контролировать все этапы производственной цепочки. «Мы хорошо понимаем, как это должно происходить, что нужно сделать, но финансово уже не справимся — нам нужна поддержка», — говорит Калошина.
Очень надеемся, что инвесторы найдутся и уникальная фабрика, продукция которой регулярно становится сенсацией на мировых выставках, выйдет на новый уровень. Принты, созданные Solstudio Тextile Design, публикуются в Vogue и другом авторитетном глянце, они востребованы как в России, так и за рубежом. Последнее достижение команды — попадание нескольких рисунков на стенд тенденций сезона весна-лето 2020 парижской текстильной выставки Premiere Vision.
Итоги вечера подвела одна из участниц комьюнити Марианна Щербакова: «Вы знаете, благодаря встречам «Бриллиантового клуба» я стала гордиться страной — так много интересных и сильных людей узнала лично! В этом суть нашего общения: мы делаем ставку не только на позитив, но и на бизнес-перспективы. Это важно».
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Фото: Надя Дьякова
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