Три принципа удаленного управления бизнесом

Под брендом «Открытие Инвестиции» клиентам предлагаются продукты банка, управляющей и брокерской компании, входящих в группу «Открытие». 12 декабря в отеле Four Seasons участники проекта рассказали о нем журналистам и поделились планами развития.

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Можно ли организовать бизнес так, чтобы сотрудники без присмотра не ленились и не воровали, продажи не падали, а предприниматель оставался в курсе обстановки? Для этого достаточно придерживаться трех принципов, считают эксперты компании «Эвотор».

Можно ли организовать бизнес так, чтобы сотрудники без присмотра не ленились и не воровали, продажи не падали, а предприниматель оставался в курсе обстановки? Для этого достаточно придерживаться трех принципов, считают эксперты компании «Эвотор».

Предприниматель не может всегда быть на точке и все контролировать. Переговоры в другом городе, болезнь или отпуск — и вот бизнес остается без присмотра. А если точек несколько, то задача становится еще сложнее. Какой выход?







Инструкции, а не свобода воли

Если процессы организованы «как получится», а сложности каждый раз решают по-новому, управлять удаленно не получится. Предпринимателю придется всегда быть на месте и закрывать собой пробелы. Чтобы бизнес мог стать самостоятельным, нужно подготовить и внедрить инструкции: описания всех процессов, обязанностей сотрудников и чек-листы для решения проблем.

Уберегут от ошибок. Если сотрудник открывает и закрывает смену по чек-листу, то на точке всегда порядок, а касса сходится. Если ему придется оформить заказ, он сделает это правильно с первого раза: поможет инструкция. Если вы описали все бизнес-процессы, то сотрудники справятся без вас.

Помогут адаптироваться новичкам. Новому продавцу не придется самому разбираться, что и как у вас устроено — он просто будет сверяться с инструкцией и действовать по чек-листу. Вам не потребуется лично нянчиться с каждым.

Спасут в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники всегда будут знать, что делать, если гость отравился или приехала проверка налоговой. Если у них есть инструкция, они справятся с ЧП.





Что делать, если гостю не понравился напиток?

1. Спросить, почему.

2. Если мы накосячили — переваривать.

3. Если гость не прав — переварить. Но попутно рассказать ему то, что знаем о напитке.

— Мне не понравился флет уайт!



— Почему?



— Он слишком горячий!



— Окей. (Пока варишь новую чашку, продолжаешь разговор.) А вообще знаете, флет уайт — это напиток, который придумали в Австралии для мигрантов-американцев. Они приходили в местные кофейни и просили кофе покрепче и погорячее, как привыкли у себя на родине. Тогда австралийские бариста придумали флет уайт — крепкий и горячий. Если любите прохладнее, то, когда придете к нам или в другую кофейню, предупредите об этом бариста — он будет благодарен.



Тут важно, что вы не упрекаете гостя в том, что он чего-то не знает, и не спорите с ним. Вы рассказываете интересную историю и заботитесь, чтобы в следующий раз гость получил ровно то, чего хочет.



Чем больше инструкций и чем лучше они составлены, тем реже вас будут дергать.









Контроль, а не полное доверие

Хитрые сотрудники могут пользоваться тем, что вас нет на месте. Будут опаздывать на работу или отходить покурить — а вам скажут, что продажи просели из-за дождя или ремонта на дороге. Более наглые будут воровать наличные из кассы или товары с полок. Чтобы управлять бизнесом удаленно, нужны инструменты контроля .

Повесьте камеры в зале и на кассе. Продавец побоится воровать под камерой. А если увидите, что на смене продажи просели, — проверьте по записям, был ли сотрудник на месте.

Принимайте решения на основе объективных показателей, а не ощущений. В отчетах сотрудники могут приукрасить результаты или скрыть проблемы. Но цифры не обманут и покажут реальную картину.

Следите за уровнем возвратов, скидками и процентом наличных платежей. Если на смене какой-то из показателей сильно отличается от нормы — это подозрительно, сотрудник мог намухлевать и вытащить деньги.

Сравнивайте показатели в дни, когда вы на точке и когда вас нет. Если выручка резко проседает, а в чеках появляются подозрительные активности — разбирайтесь. Похоже, сотрудники расслабились или воруют.

Периодически проверяйте всех сотрудников с помощью тайного покупателя. Он сделает контрольную закупку и расскажет, как его обслужили, предложили ли дополнительные товары, выдали ли чек. Если сотрудники действуют не по инструкциям, когда вас нет, вы об этом узнаете.





Системы автоматизации, а не ручной труд

Чтобы не разориться, нужно следить за уймой вещей. Какая выручка была вчера? А неделю назад? Сколько товара осталось на складе? На сколько этого хватит? Кто из сотрудников продает лучше всего? Сколько налогов нужно заплатить? Считать все вручную тяжело, а ошибка может стоить дорого. Намного эффективнее использовать инструменты , которые сделают эту работу за вас.

Если вас часто нет на месте, сервисы автоматизации помогут контролировать ситуацию и избежать проблем. Используйте систему, которая посчитает за вас выручку, средний чек и прибыль. Подключите товароучетную систему, чтобы не остаться без ходового продукта между поставками и вычислить пропажу товаров. Интегрируйте облачную бухгалтерию, чтобы платить налоги вовремя и не напороться на блокировку счета.

У таких систем есть большое преимущество — они доступны из любой точки мира. Не придется ездить на точку или звонить управляющему, чтобы узнать продажи за день. Вы сможете в любой момент проверить все показатели бизнеса в своем ноутбуке или телефоне.