Девушка-киборг из Сбербанка: «На принятие себя ушло 30 лет»

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Главный IT-инженер Сбербанка Татьяна Демьянова в шутку называет себя киборгом — механический протез придает ей сходство с героиней научной фантастики. Но оно не только внешнее: чтобы добиться успеха и примириться с собой, девушке понадобился стальной характер.

Главный IT-инженер Сбербанка Татьяна Демьянова в шутку называет себя киборгом — механический протез придает ей сходство с героиней научной фантастики. Но оно не только внешнее: чтобы добиться успеха и примириться с собой, девушке понадобился стальной характер.

Это сейчас Таня использует протез как броский модный аксессуар, дополняя его браслетами и часами. Но ей понадобилось 30 лет, чтобы так смело предъявлять окружающим свою особенность.

— Инвалидность я почти всю жизнь прятала, — рассказывает Татьяна. — Конечности лишилась из-за врачебной ошибки: перепутали остеомиелит с переломом, наложили гипс и рука под ним просто сгнила. Мне ничего не оставалось, кроме как приспособиться к своей беде, разговоры о которой были в нашей семье под запретом. Еще в подростковом возрасте я выбрала косметический протез телесного цвета. И всегда носила одежду с длинным рукавом, чтобы никто, не дай бог, не заметил моего изъяна. Даже платье, купленное на школьный выпускной, пришлось скрыть за накидкой. Привыкнув к «маскирующему» образу жизни, я думала, что таким способом приняла свою проблему, ведь она не помешала мне окончить престижный вуз, обрести друзей. На самом же деле я скрывалась не только от окружающих, но и от собственного «я».

— Что это был за поворотный момент, который помог вам достичь внутреннего равновесия?

— Случилось это год назад на консультациях с психоаналитиком. Посещать его я начала восемь лет назад: мы затрагивали сложные темы, но только лишь косвенно связанные с рукой. Он, конечно, знал, что я ее потеряла, но на первой же беседе я четко обозначила свою позицию: «Все хорошо. Предпочитаю об этом не думать». И только совсем недавно специалист очень аккуратно подвел меня к тому, что принять себя необходимо. Помню, как при первых упоминаниях об инвалидности у меня начинало болеть сердце, к горлу подступали рыдания. Но постепенно сеансы помогали выпускать из плена страхи и обиды.

— В «Фейсбуке» вы написали пост о том, что наконец-то позволили себе быть собой — писателем, лидером, красивой женщиной.

— Да, я только сейчас набралась смелости опубликовать роман и повесть, хотя пишу уже несколько лет. Научилась генерировать рабочие идеи и доносить их до руководства, а ведь раньше предпочитала молчать на совещаниях. Впервые за много лет посмотрела на себя в зеркало — и осталась довольна увиденным.

— Как вы устроились на работу в Сбербанк?

— Мой бывший коллега пришел сюда. Узнав об этом, наша общая дружеская компания над ним подсмеивалась: кредитная организация казалась косной, с архаичным распорядком. Представлялось, что в ней разработчики пишут огромные манускрипты по ГОСТам и строгим правилам. Но рассказы экс-сослуживца об офисной жизни Сбербанка все больше убеждали меня в том, что он трудится в передовой IT-компании. Я решила отправить резюме и очень скоро стала здесь работать.

— В коллективе обращают внимание на ваш протез?

— При поступлении на нынешнюю работу я еще маскировалась. Многие сотрудники даже не догадывались, что у меня нет руки. Иногда мне кажется, люди с протезами очень подходят для амплуа шпионов — так много нам приходится скрывать (смеется). Но в прошлом году, когда я уже состояла в штате Сбербанка, психолог предложил эстетизировать протез, сделав его цветным и, соответственно, заметным. Я решилась на этот шаг. Впервые новый образ примерила на улицах Нью-Йорка, куда приехала на отдых к подруге. Американцы, как я и предполагала, восприняли меня абсолютно нормально — ну идет «девушка-киборг», что тут невероятного?

Затем мне предстояло экспериментировать в Москве. Помню, в ночь накануне выхода на работу, когда предстояло показать коллегам реальную Таню, я сидела и плакала — было страшно. Обратилась за советом к психологу, написав ему сообщение, а он ответил народной мудростью: «Утро вечера мудренее». И правда, проснувшись, я как ни в чем не бывало оделась и пошла на работу с «девайсом», который был виден всем. И все прошло нормально — никаких неадекватных высказываний, просто живой интерес. Один коллега спрашивал, как протез работает, причем уточнял раз пять. Да, айтишники такие: их занимает функциональность любой вещи.

— Ваш протез нежно-голубого цвета. Сами выбрали такой оттенок?

— Да, потому что он ассоциируется со спокойствием, наконец-то поселившимся в моей душе. Но первый мой протез был желто-зеленого цвета. Сперва я не задумывалась, с чем была связана такая ядовитость. А оказалось, что это сидевший внутри гнев кислотой вырвался наружу.

— Какие у вас должностные обязанности?

— Помимо создания инновационных продуктов я занимаюсь их пиар-продвижением, потому что они могут использоваться не только в Сбербанке, но и в любой компании. Мой график довольно гибкий — есть возможность перераспределять нагрузку в течение недели. В качестве важной составляющей моей работы я бы назвала еще и социальное направление. Вот перед нашим интервью у меня была встреча с коллегами, где мы обсуждали продвижение вопроса инклюзии в офисах кредитной организации по всей России. В рамках нового проекта я буду организовывать мероприятия и на своем примере рассказывать, что у людей с особенностями есть все возможности для самореализации.

— Попробуете себя в роли мотивационного спикера?

— У меня уже есть такой опыт. В декабре прошлого года я была инициатором встречи «Киборги в Сбербанке». И сама удивилась, как откровенно говорила о себе на большую аудиторию.

Еще один психологический прорыв случился, когда я представляла свой роман «Лучшее, что есть во мне». Честно говоря, целью было презентовать не произведение, а женственность, от которой отрекалась столько лет. Хотелось, чтобы люди увидели, что я могу быть красивой, желанной. Для выступления я сшила в ателье потрясающее платье, с которым была отдельная история. Я увидела его во сне! Приснилось, что выхожу на сцену в фиолетовом платье с пышной юбкой под аплодисменты зала. Скоро я об этом забыла, но когда с дизайнером Натальей Чевдар мы начали обсуждать длину, ткань и цвет наряда, меня осенило: я описываю то, что было в сновидении.

В общем, такие публичные выступления ценны, благодаря им ты разрушаешь общественные стереотипы.

— А их еще много?

— К сожалению, стереотипов полно. Как-то я приехала в другой офис нашего банка и заметила, что сотрудники смотрят на меня по-иному — с сожалением. Такие взгляды смущают. У меня до сих пор сохраняется страх, что если я появлюсь в транспорте без протеза, то мне начнут подавать милостыню. Или как-то ко мне на улице подошла бабушка попросить денег, но, увидев броский «гаджет», испуганно ойкнула и отошла. А в детстве в лагере под Анапой одна девочка, ужаснувшись моим видом, оттолкнула меня. Я была в недоумении. Впрочем, большинство негативных реакций в мою сторону я не помню: у меня есть свойство очень быстро забывать все неприятное.

С детского возраста у меня сформировался образ мышления, который принято называть позитивным. С самых ранних лет внутри живет знание, что я сама выбрала такую жизнь — значит, ей и нужно радоваться. Мысль о том, что бог выдал мне испытание, пришла гораздо позже. Мой мозг не настроен на негативное восприятие, поэтому выбить почву из-под ног непросто. Этот подход может показаться легкомысленным, ведь вокруг столько всего плохого, но мне он нравится. Да, есть люди, для которых поиск подвоха — логичная реакция на окружающую действительность. Мы же все разные. Вот сидим как-то с человеком на летней веранде, он брюзжит: «Как же мухи достали!» А я не замечаю никаких противных насекомых — есть только ощущение умиротворенности теплого вечера.

— На увлечения у вас время остается?

— Да, я играю в психологическом театре. Иногда после спектакля подходят люди со словами: «У вас явный актерский талант, вы меня заставили плакать». Творческие способности и правда заложены в гены нашего рода: моя двоюродная бабушка Софья Демьянова, которую я считаю своим духовным и нравственным ориентиром, — заслуженная артистка Латвии. Я же много сочиняю — в планах написать по-настоящему сильный роман. Также хожу плавать в бассейн, причем перегоняю на дорожке многих мужчин. Вода дарит прекрасное состояние — в ней освобождаешься от земного давления, которое ощущаешь наверху. С этим хобби у меня связан один примечательный эпизод личного характера. Моему молодому человеку нельзя поднимать тяжести. Но когда мы оказались в бассейне, в воде он поднял меня на руки. Мы оба испытали невероятное счастье. Леша — первый мужчина в моей жизни, с которым появилось желание отдавать любовь, потому что он принимает меня полностью. До этого я состояла в отношениях, но гармоничными их назвать было нельзя.

— Одна американская девушка из Сан-Диего по имени Лорен покорила мужчин с сайта знакомств чувством юмора. Лишившись руки в аварии, она о своей травме писала, например, так: «Рука? Давно я о ней не слышала!» Вам удается подшучивать над своим положением?

— Обязательно! С тех пор, как я себя «разоблачила», остроумия в жизни прибавилось. К примеру, ходим с Лешей по «Ашану» — изобилие на полках так и провоцирует взять в тележку что-то лишнее. Но я пресекаю попытки: «У нас с тобой на двоих три руки. И ношение тяжестей под запретом. Так что загружаемся на пять килограммов, не больше!»