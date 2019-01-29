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Пройдя путь от операциониста до регионального директора банка, Екатерина Миронова поменяла корпоративную стабильность на блогерскую свободу. Довольно быстро она сделала свою страницу в «Инстаграме» прибыльной, а из подписчиков создала бизнес-комьюнити.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Как стать успешным финансовым блогером: лайфхаки от bankirsha_kat

Пройдя путь от операциониста до регионального директора банка, Екатерина Миронова поменяла корпоративную стабильность на блогерскую свободу. Довольно быстро она сделала свою страницу в «Инстаграме» прибыльной, а из подписчиков создала бизнес-комьюнити.



— Почему возникло желание уйти из банка и заняться собственным проектом?

— Знаете, банк такое место, где ты фактически живешь. Гонка никогда не заканчивается — в последнее число месяца выдохнул, а первого снова в бой с новыми задачами. И когда мне захотелось запускать какие-то проекты, воплощать в жизнь собственные идеи, я поняла, что возможности для этого нет. Тогда я решила уйти и вплотную заняться развитием своего блога в «Инстаграме» bankirsha_kat, который уже вела какое-то время.

— Не страшно было так круто менять свою жизнь?

— Страшно, конечно. Но на самом деле то, чем я сейчас занимаюсь, не сильно отличается от моих банковских задач. Я уходила с должности регионального куратора, который развивает бизнес в определенной области, и теперь, по сути, делаю то же самое: думаю, как совершенствовать блог, какие запускать обучающие форматы, просчитываю риски, затраты на продвижение. Только теперь я работаю на себя, занимаюсь тем, что мне по-настоящему нравится, а это уже совсем другое самоощущение.

— Можно раскрутить страницу без финансовых вложений?

— В начале у меня вообще не было каких-либо затрат — «Инстаграм» же не просит денег за то, что ты ведешь блог. Но очень скоро встал вопрос, как наращивать количество подписчиков. Я перепробовала все способы и в итоге поняла, что без вложений мой путь растянется на долгое время. Тем, кто заходил в «Инстаграм» в 2013 году, было гораздо проще: благодаря низкой конкуренции блог быстро мог взлететь без денежных вливаний. В 2016-м, когда пришла я, все стало уже совсем по-другому. Сейчас, наверно, еще сложнее. К примеру, в позапрошлом году блогеров-финансистов, которых я выделяла как конкурентов, было десять, а теперь их число перевалило за сотню.

— Из каких сфер люди чаще всего идут в финансовые блогеры?

— В основном из банковской. Это либо действующие финансисты, либо девушки-банкиры в декрете. Довольно многие работают в прайвете. Бывает, что блог начинает вести жена богатого человека, которая решила поговорить про деньги.

— И что она говорит?

— Как правильно распределять семейный бюджет и мотивировать мужа становиться еще богаче (смеется).

— По вашему «Инстаграму» видно, что вы продумали его визуальное оформление. Почему остановились на золотом цвете как основном?

— Да, я прямо чувствовала, что мне это нужно, хотелось такого цвета. Он меня вообще одно время преследовал — глаз цеплялся за золотые предметы, украшения. И я подумала: зачем себя останавливать, видимо, так и надо. Ну и золото, деньги — это прямая ассоциация с финансами.

— Каковы основные источники вашего дохода?

— Это курсы, которые я провожу в «Инстаграме». Я набираю людей на всевозможные вебинары, тренинги, интенсивы на тему денег, инвестиций, организую частные консультации. В поисках клиентов можно действовать двумя способами: работать только с подписчиками, которые тебя знают и идут без всякой рекламы, либо выходить на открытый рынок, искать новых людей. Здесь снова возникает вопрос вложений. С такой конкуренцией, которая есть на сегодняшний день, необходимо постоянное вливание денег. Если послушать блогеров с числом подписчиков за миллион, то они вкладывают в рекламу от миллиона рублей за квартал, а то и за месяц. Но там и уровень заработков соответствующий.

— У каждого блогера, достигшего определенной известности, появляются группы сторонников и хейтеров. Как у вас с этим?

— С самого начала ведения «Инстаграма» я стараюсь коммуницировать со всеми своими подписчиками, отвечать на вопросы. И постепенно сформировалось комьюнити лояльных к блогу людей, можно сказать, друзей. К примеру, мне написал один клиент на тему открытия бизнеса в Москве, а сам он с Дальнего Востока. Я обратилась к подписчикам, живущим в этом регионе: у нас есть такая-то тема в Хабаровске, поможете? Люди откликнулись, действительно помогли! И таких случаев немало. Блог ценен тем, что на него подписаны представители разных профессий, которые готовы взаимодействовать. Бухгалтер может помочь разобраться с цифрами, хозяйка beauty-салона — привести себя в порядок перед важной встречей. Я в ответ делюсь с ними своими компетенциями — даю советы по вложению денег, грамотному инвестированию.

— А что насчет хейтеров? Встречаются сообщения вроде «все бабы дуры», «ничего ты не понимаешь, а туда же — советовать»?

— Слава богу, такого ни разу не было. Видимо, мой блог не вызывает у людей негативных эмоций. Но я периодически наблюдаю подобные комментарии у конкурентов и с ужасом думаю: неужели и мне будут такое писать?

— Видимо, дело еще и в том, что у вас достаточно нейтральный контент. Не хотелось «хайпануть» на острой теме, чтобы привлечь к себе еще больше внимания?

— Нет, никогда. Я просто не буду собой, если начну делать подобные вещи. Ребята из моей команды часто советуют выпускать такие статьи, но когда я читаю предполагаемые заголовки к этому контенту, категорически отказываюсь. Это вообще не я, меня здесь нет.

— Сколько человек работает на вас?

— Шесть. Маркетолог, четыре СММ-специалиста и мой помощник. У каждого из них своя задача по развитию площадок — «Инстаграма», c которого все началось, сайта, телеграм-канала.

— Когда блог начал приносить прибыль?

— Через полгода, и она была совсем небольшая — от 10 тысяч в месяц, а вот уже на стабильные доходы получилось выйти через год. Здесь все зависит только от вашей активности: сколько вы запускаете курсов, тренингов, проводите консультаций. У меня время встреч расписано на неделю вперед, курсы — на два месяца. На «Инстаграме» можно зарабатывать от 200 тысяч в месяц чистой прибыли, а можно и от 1 миллиона рублей — все только в ваших руках.

— Вы можете вспомнить клиентов, у которых после работы с вами началась другая жизнь?

— Примеров масса, стоит только посмотреть на отзывы. Чаще всего встречаются такие: «Многие годы я жил с мантрой «денег нет, денег нет», потом пришел в финансовый клуб и через шесть недель стал другим человеком». Но подобные серьезные изменения — путь не одного дня. Чтобы выстроилось правильное финансовое сознание, требуется время.

На самом деле практически все денежные проблемы лежат в плоскости психологии. Вот одна из типичных ситуаций. Обращается ко мне девушка, которая родилась в обеспеченной семье. В 90-е, на которые пришлось взросление клиентки, родные не смогли справиться с новой реальностью, потеряли все средства. И вот живет эта девушка, обвиняя себя, родителей, весь мир в произошедшем. Она тратит-тратит-тратит все, что зарабатывает, потому что в юности у нее выбили почву из-под ног. Ее лишили уверенности, что деньги можно сохранить и тем более приумножить. В таких случаях, как правило, достаточно осознать проблему, простить себя, отца, маму — и все налаживается. Кстати, когда я поняла, что мне часто придется разбирать с людьми подобные кейсы, то пошла в РУДН учиться еще и на коуча.

Бывают ситуации, когда обеспеченный человек боится потратить лишний рубль. А есть девушки, преимущественно из восточных семей, которые не могут позволить себе зарабатывать, потому что их с детства учили, что это обязанность мужа. Они хотят работать, получать достойные деньги, и знают, что нужно делать, но не в состоянии переступить через себя. Такие блоки также необходимо снимать. В общем, сначала нужно обнаружить в голове всех этих тараканов, избавиться от них и только тогда начинать думать о заработке и инвестициях.

— Есть люди, которым не помогают никакие консультации и тренинги?

— Есть, но это случается из-за того, что они сами сдаются, не желают в какой-то момент двигаться вперед. У меня была клиентка, папа которой начал зарабатывать много денег и вскоре погиб. Теперь у девушки травма, не позволяющая ей быть финансово благополучной. Она оплатила курс, но практически сразу с него «соскочила», не найдя сил бороться со своими страхами.

— Какие темы самые популярные у ваших подписчиков?

— Куда инвестировать деньги. В последнее время все больше людей становятся финансово грамотными, они начинают интересоваться тем, как не только сохранить, но и приумножить свои финансы. Тут могу сказать, что решений одинаковых нет и под каждого клиента подбирается разный портфель. В зависимости от сроков, риск-профиля, целей и многого другого. Это помогает максимально быстро приближаться к целям.



— Какие тренды сейчас в соцсетях? Что отмирает, что выходит на первый план?

— На мой взгляд, что уже точно не работает, так это гивы (от английского giveaway — FP). То есть различные марафоны, розыгрыши, которые устраиваются с целью привлечения подписчиков. Все делают их в промышленных масштабах как под копирку, и людям это стало неинтересно. Что касается контента, то сейчас чем он короче — тем лучше. Пять листочков в формате сториз, на которых написано по одному совету, привлекают внимания больше, чем подробная статья, где я все тщательно разъясняю.

Хорошо работает взаимное продвижение, когда ты подписчикам рассказываешь про другого блогера, а он своим — о тебе. Также людям неинтересна теоретическая информация, они любят примеры вроде «у Кати была такая-то проблема, мы поступили так-то — проблема исчезла». Еще пользуются популярностью прямые эфиры, когда с подписчиками ты оказываешься буквально лицом к лицу.

— Какие шишки вы набивали в процессе раскрутки и ведения блога?

— Их было миллион! Анализируя пройденный путь, я задаюсь главным вопросом: зачем я все пыталась сделать сама? Самая большая ошибка блогеров — стремиться стать дизайнером, рекламщиком, продвиженцем, агентом, писателем для своей площадки… Это занимает все время, в результате некогда заниматься самым важным — консультациями и другой работой с подписчиками. Мои помощники выполнят задачи, под которые они заточены, быстрее и качественнее, чем я. Мое дело — генерить интересные темы и общаться с аудиторией. Это то, что у меня действительно хорошо получается.

Вторая частая ошибка — пытаться быть не собой, создавать контент, который для тебя не органичен. Когда я читаю чужие блоги, то часто ловлю себя на мысли: «Как круто, надо что-то похожее сделать!» А потом понимаю, что не надо. Потому что в моем исполнении то же самое будет выглядеть искусственно. Необходимо вести блог так, как ты это чувствуешь, тогда и своя аудитория появится, и успех придет.