Алексей Богданов: «В Comon.ru уже 10 «стратегий-миллиардеров»

Сервис автоматического повторения биржевых сделок Comon.ru приносит самым успешным авторам стратегий более 1 млн рублей в месяц. О том, как стать одним из них, мы беседуем с главой департамента торговых сервисов и приложений ГК «Финам» Алексеем Богдановым.
— Вас можно поздравить со взятием очередной планки —
— Спасибо за поздравления — мне как руководителю проекта очень приятно видеть прогресс, который наглядно подчеркивает интерес пользователей к сервису. Десять «стратегий-миллиардеров» в Comon.ru — не предел. Уверен, что в 2019 году их количество возрастет.
Что касается секрета — мы реализовывали эту идею, ставя целью создание элитного клуба российских
Хотел бы отметить, что в Comon.ru авторами все чаще становятся профессионалы — управляющие активами в банках, крупных фондах, страховых компаниях. Они реализуют свои личные стратегии, которые отличаются от тех, что используются ими на основной работе. Зачастую здесь их подходы более агрессивны, но достаточно эффективны.
— Как работает материальное стимулирование авторов?
— Действует следующая схема: трейдер подключает к сервису свою стратегию, а брокер ежемесячно выплачивает ему определенный процент от стоимости чистых активов всех ее подписчиков. При этом мы готовы рассматривать и индивидуальные условия сотрудничества. Нередко трейдер подключает несколько портфелей, и тогда сумма его гонорара за подписчиков может превышать весь непосредственный доход от работы отдельно взятой стратегии. Многие авторы дополнительно получают по 500 000—600 000 рублей в месяц, а в отдельных случаях цифра доходит до 2 миллионов рублей.
Но это не все — у нас есть партнерская программа, в рамках которой автор может зарабатывать на привлечении в сервис новых клиентов. За каждого из них выплачивается фиксированный бонус, а затем бессрочно — 50% торговых комиссий по его сделкам.
Более того, поскольку мы заинтересованы в раскрутке этого бизнеса, выгодного и трейдеру, и брокеру, «Финам» готов оказывать поддержку инфраструктурно и маркетинговыми инструментами. Мы совершенствуем сервис с точки зрения удобства для авторов торговых систем и помогаем им заинтересовать потенциальных подписчиков. Например, продвигаем стратегии лучших разработчиков на Finam.ru, организуем для них вебинары, учебные мероприятия. Мы проводим встречи с действующими и потенциальными клиентами, рассылаем обзоры перспективных стратегий по огромной базе подписчиков и так далее. Но материальный фактор, подчеркну, не является единственной причиной, по которой трейдеры выбирают именно Comon.ru.
— Что же еще мотивирует создателей стратегий участвовать в проекте?
— Сomon.ru дает объективное отражение результатов торговли — track record, обеспечивает своего рода публичный аудит управления активами. Фактически это означает признание профессионального сообщества: трейдер получает известность как эффективный портфельный менеджер, а такая репутация дорогого стоит. Есть немало примеров, когда ведущие российские инвестиционные компании приглашают авторов популярных стратегий на должность управляющего активами — то есть для кого-то наш сервис становится отправной точкой в успешной карьере. Впрочем, некоторые трейдеры, напротив, не стремятся получать подобные предложения и воспринимают работу над совершенствованием своих торговых систем как создание собственного хедж-фонда, в котором автор является и управляющим, и бенефициаром.
— Каков потенциал аудитории сервиса? Например, если я автор торговой системы и хочу подключить ее к Comon.ru, есть ли у меня шанс заработать или все уже поделено? И какие типы стратегий пользуются наибольшей популярностью?
— Сейчас в сервисе
Кстати, по рынку в целом статистика принципиально иная. На декабрь 2018 года на Мосбирже было зарегистрировано 1,96 миллиона уникальных клиентов-физлиц, из которых лишь 190 000, или менее 10%, проводили как минимум одну торговую операцию в месяц.
— А почему так различается картинка?
— Частному инвестору не всегда удобно вести активную торговлю, например из-за нехватки времени на анализ рынка. Из-за этого многие и выбирают пассивное инвестирование. В случае же с автоследованием проблем со временем не возникает: анализ рынка и принятие решений о сделках — за автором стратегии, а не за подписчиком. Поэтому активная торговля и сильнее востребована. Ну и конечно, не последнюю роль играет фактор более высокой потенциальной доходности.
— Какова сейчас средняя доходность по стратегиям в Comon.ru?
— Например,
По сравнению с депозитами подобные инвестиции тоже приносят более ощутимую отдачу. При этом они даже надежнее вложений в банки, поскольку в облигационные портфели обычно включаются ОФЗ — обязательства всего государства, а не конкретной кредитной организации. Если же грохнется рынок госбумаг и дело дойдет до дефолта, то в такой ситуации никакая система гарантирования вкладов все равно не поможет.
— А если говорить о доходности более рисковых портфелей?
— Здесь «среднюю температуру по больнице» оценить сложно. Могу сказать, что в 2017 году свыше 70% клиентов, подключенных к активным стратегиям автоследования, получили доходность больше, чем по банковским депозитам — мы тогда считали ее на уровне 6% годовых. По итогам 2018-го результаты слабее, что связано с падением американских бумаг — они входят примерно в 30% таких портфелей. Но эти показатели нельзя сравнивать напрямую. В том числе потому, что в прошлом году мы сделали акцент на сервисе мультиследования, в рамках которого инвесторы подписываются на готовый набор из нескольких стратегий. Портфель распределяется между ними в определенной пропорции. Ее подбирают и постоянно корректируют специалисты «Финама» с учетом риск-профиля конкретной стратегии мультиследования, конъюнктуры рынка, технической картины, аналитических исследований и так далее.
— По сути, авторы стратегий — это инвестиционные консультанты. После вступления в силу закона о финансовых советниках данный вид деятельности де-факто стал лицензируемым. Не мешает ли это сотрудничеству с Comon.ru?
— Все наши авторы заключают дополнительное соглашение, фактически трудовой договор с компанией «Финам». Она и будет выступать инвестиционным консультантом. Естественно, каждый проходит через определенное сито контроля на соответствие своих стратегий нашим правилам и интересам клиента. Но все, кто удовлетворяют требованиям нового закона, как и раньше имеют возможность подключиться к сервису. Они смогут самостоятельно риск-профилировать клиентов и дальше с ними работать, для этого будет создан соответствующий механизм.
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