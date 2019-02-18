Алексей Богданов: «В Comon.ru уже 10 «стратегий-миллиардеров»

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Сервис автоматического повторения биржевых сделок Comon.ru ежемесячно приносит самым успешным авторам стратегий более 1 млн рублей. О том, как вступить в этот «клуб», мы беседуем с главой департамента торговых сервисов и приложений ГК «Финам» Алексеем Богдановым.

Сервис автоматического повторения биржевых сделок Comon.ru приносит самым успешным авторам стратегий более 1 млн рублей в месяц. О том, как стать одним из них, мы беседуем с главой департамента торговых сервисов и приложений ГК «Финам» Алексеем Богдановым.

— Вас можно поздравить со взятием очередной планки — в Comon.ru количество стратегий с активами от 1 миллиарда рублей достигло десяти. Идея автоматического повторения сделок реализована и у других брокеров, но у «Финама» проект развивается, очевидно, успешнее всего. В чем секрет?

— Спасибо за поздравления — мне как руководителю проекта очень приятно видеть прогресс, который наглядно подчеркивает интерес пользователей к сервису. Десять «стратегий-миллиардеров» в Comon.ru — не предел. Уверен, что в 2019 году их количество возрастет.

Что касается секрета — мы реализовывали эту идею, ставя целью создание элитного клуба российских разработчиков торговых стратегий , ведь инвесторы подключатся только к по-настоящему работающим системам, которые стабильно генерируют прибыль. Соответственно, задача привлечения авторов была одной из первоочередных. Разумеется, материальный стимул играет для разработчика немаловажную роль, но мы предлагаем не просто источник дополнительного заработка. Мы реализуем концепцию доходного и, не побоюсь этого слова, идеального бизнеса, который не требует от предпринимателя практически никаких материальных затрат. Не нужны ни офис, ни сотрудники, нет проблем с арендной платой или налогами — брокер в данном случае выступает налоговым агентом и сам их рассчитывает и удерживает. При этом бизнес, основанный на подключении своей стратегии к сервису, не требует посвящать ему все свободное время. Трейдер может работать кем угодно и где угодно без конфликта интересов. Вот именно эта концепция идеального бизнеса и привлекает к нам лучших авторов, и она же стимулирует всех разработчиков развиваться. Чем лучше твой результат — тем больше у тебя подписчиков и тем выше доход.

Хотел бы отметить, что в Comon.ru авторами все чаще становятся профессионалы — управляющие активами в банках, крупных фондах, страховых компаниях. Они реализуют свои личные стратегии, которые отличаются от тех, что используются ими на основной работе. Зачастую здесь их подходы более агрессивны, но достаточно эффективны.

— Как работает материальное стимулирование авторов?

— Действует следующая схема: трейдер подключает к сервису свою стратегию, а брокер ежемесячно выплачивает ему определенный процент от стоимости чистых активов всех ее подписчиков. При этом мы готовы рассматривать и индивидуальные условия сотрудничества. Нередко трейдер подключает несколько портфелей, и тогда сумма его гонорара за подписчиков может превышать весь непосредственный доход от работы отдельно взятой стратегии. Многие авторы дополнительно получают по 500 000—600 000 рублей в месяц, а в отдельных случаях цифра доходит до 2 миллионов рублей.

Но это не все — у нас есть партнерская программа, в рамках которой автор может зарабатывать на привлечении в сервис новых клиентов. За каждого из них выплачивается фиксированный бонус, а затем бессрочно — 50% торговых комиссий по его сделкам.

Более того, поскольку мы заинтересованы в раскрутке этого бизнеса, выгодного и трейдеру, и брокеру, «Финам» готов оказывать поддержку инфраструктурно и маркетинговыми инструментами. Мы совершенствуем сервис с точки зрения удобства для авторов торговых систем и помогаем им заинтересовать потенциальных подписчиков. Например, продвигаем стратегии лучших разработчиков на Finam.ru, организуем для них вебинары, учебные мероприятия. Мы проводим встречи с действующими и потенциальными клиентами, рассылаем обзоры перспективных стратегий по огромной базе подписчиков и так далее. Но материальный фактор, подчеркну, не является единственной причиной, по которой трейдеры выбирают именно Comon.ru.

— Что же еще мотивирует создателей стратегий участвовать в проекте?

— Сomon.ru дает объективное отражение результатов торговли — track record, обеспечивает своего рода публичный аудит управления активами. Фактически это означает признание профессионального сообщества: трейдер получает известность как эффективный портфельный менеджер, а такая репутация дорогого стоит. Есть немало примеров, когда ведущие российские инвестиционные компании приглашают авторов популярных стратегий на должность управляющего активами — то есть для кого-то наш сервис становится отправной точкой в успешной карьере. Впрочем, некоторые трейдеры, напротив, не стремятся получать подобные предложения и воспринимают работу над совершенствованием своих торговых систем как создание собственного хедж-фонда, в котором автор является и управляющим, и бенефициаром.

— Каков потенциал аудитории сервиса? Например, если я автор торговой системы и хочу подключить ее к Comon.ru, есть ли у меня шанс заработать или все уже поделено? И какие типы стратегий пользуются наибольшей популярностью?

— Сейчас в сервисе 400 стратегий , у которых есть подписчики, и потенциал подключения аудитории к новым системам, конечно же, имеется. Всего в проекте зарегистрировано порядка 25 000 частных инвесторов, эта цифра постоянно растет. Пользователей, которые совершают сделки не реже раза в месяц, — примерно 15 000 человек, то есть 60% от общего числа. Все они подключены к активным стратегиям автоследования. Оставшиеся 10 000 человек выбрали позиционную торговлю — в основном копируют облигационные либо дивидендные портфели, по которым сделки совершаются реже.

Кстати, по рынку в целом статистика принципиально иная. На декабрь 2018 года на Мосбирже было зарегистрировано 1,96 миллиона уникальных клиентов-физлиц, из которых лишь 190 000, или менее 10%, проводили как минимум одну торговую операцию в месяц.

— А почему так различается картинка?

— Частному инвестору не всегда удобно вести активную торговлю, например из-за нехватки времени на анализ рынка. Из-за этого многие и выбирают пассивное инвестирование. В случае же с автоследованием проблем со временем не возникает: анализ рынка и принятие решений о сделках — за автором стратегии, а не за подписчиком. Поэтому активная торговля и сильнее востребована. Ну и конечно, не последнюю роль играет фактор более высокой потенциальной доходности.

— Какова сейчас средняя доходность по стратегиям в Comon.ru?

— Например, по облигационным портфелям в 2018 году она составила от 6,7% до 7,7% годовых. Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам позволяет добавить к данным показателям еще до 13%. Это хороший вариант для непрофессионалов, которые не знают, когда самостоятельно перекладывать средства из одной бумаги в другую, как реинвестировать купоны. За счет таких операций итоговая доходность получается чуть выше, чем при стратегии «купи и держи».

По сравнению с депозитами подобные инвестиции тоже приносят более ощутимую отдачу. При этом они даже надежнее вложений в банки, поскольку в облигационные портфели обычно включаются ОФЗ — обязательства всего государства, а не конкретной кредитной организации. Если же грохнется рынок госбумаг и дело дойдет до дефолта, то в такой ситуации никакая система гарантирования вкладов все равно не поможет.

— А если говорить о доходности более рисковых портфелей?

— Здесь «среднюю температуру по больнице» оценить сложно. Могу сказать, что в 2017 году свыше 70% клиентов, подключенных к активным стратегиям автоследования, получили доходность больше, чем по банковским депозитам — мы тогда считали ее на уровне 6% годовых. По итогам 2018-го результаты слабее, что связано с падением американских бумаг — они входят примерно в 30% таких портфелей. Но эти показатели нельзя сравнивать напрямую. В том числе потому, что в прошлом году мы сделали акцент на сервисе мультиследования, в рамках которого инвесторы подписываются на готовый набор из нескольких стратегий. Портфель распределяется между ними в определенной пропорции. Ее подбирают и постоянно корректируют специалисты «Финама» с учетом риск-профиля конкретной стратегии мультиследования, конъюнктуры рынка, технической картины, аналитических исследований и так далее.

— По сути, авторы стратегий — это инвестиционные консультанты. После вступления в силу закона о финансовых советниках данный вид деятельности де-факто стал лицензируемым. Не мешает ли это сотрудничеству с Comon.ru?

— Все наши авторы заключают дополнительное соглашение, фактически трудовой договор с компанией «Финам». Она и будет выступать инвестиционным консультантом. Естественно, каждый проходит через определенное сито контроля на соответствие своих стратегий нашим правилам и интересам клиента. Но все, кто удовлетворяют требованиям нового закона, как и раньше имеют возможность подключиться к сервису. Они смогут самостоятельно риск-профилировать клиентов и дальше с ними работать, для этого будет создан соответствующий механизм.