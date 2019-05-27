Андрей Зайцев: «История Люксембурга — это история успеха»

18 мая в Измайловском парке состоялся восьмой благотворительный забег группы Societe Generale. Его участники соревновались в скорости, упорстве и креативности. Но победила, естественно, дружба.

17 мая журналисты и представители Почта Банка отправились на байкальский остров Ольхон, чтобы заняться важными вещами — прикрепить на единственную точку банковского обслуживания красивую вывеску, оснастить турбазу POS-терминалом и посадить лес на месте выгоревшего.

Директор департамента частного банковского обслуживания East-West United Bank Андрей Зайцев рассказал Finparty о секрете экономического успеха Люксембурга и о том, почему многие выбирают эту страну для проведения своих финансовых операций.

Директор департамента частного банковского обслуживания East-West United Bank Андрей Зайцев рассказал Finparty о секрете экономического успеха Люксембурга и о том, почему многие выбирают эту страну для проведения своих финансовых операций.

— Андрей, вы живете и работаете в Люксембурге. Чем он примечателен?

— История Люксембурга — это история успеха. Просто задумайтесь: на месте столицы была почти деревня, а затем за какие-то 15—20 лет страна превратилась в один из финансовых центров планеты. Сегодня именно здесь находится крупнейшая в мире юрисдикция инвестиционных фондов: общая стоимость их чистых активов составляет более 4 трлн евро.

Кроме того, здесь очень комфортно и безопасно жить. В Люксембурге прекрасная природа (недаром его называют «зеленым сердцем Европы), есть множество исторических достопримечательностей и отличные возможности для образования. А банковская система государства дает дополнительные гарантии защиты, ведь вклады до 100 000 евро застрахованы.





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Ну и конечно, Люксембург обладает очень выгодным расположением с точки зрения экономических связей — находится в самом сердце континента, на «перекрестке» между Бельгией, Францией и Германией. Примечательно, что из полумиллиона его сегодняшних жителей почти половина — приезжие.

— Что помогло Люксембургу стать важным финансовым центром?

— Главный секрет очень прост: именно люксембуржцы придумали фондовое законодательство, которое подошло всем участникам финансового рынка. Казалось бы, легко можно воспроизвести его в других точках планеты, но пока это никому не удалось. И сегодня, по данным исследования Global Fund Distribution 2018, проведенного PwC, фонды 98 из 100 лучших мировых управляющих компаний имеют прописку в Люксембурге.

Также в Люксембурге поддерживаются все условия для развития бизнеса. Создана комфортная правовая база, действуют механизмы государственного финансирования для стартапов, а суммарная налоговая ставка для компаний остается одной из самых низких в Европе — порядка 27%. Неудивительно, что это небольшое государство выбрали как платформу для работы на европейском рынке такие корпорации, как Amazon и Ebay.

Законодательство и регуляторная политика оперативно адаптируются под изменения в обществе и запросы участников рынка. Причем происходит это при постоянном диалоге всех сторон. Правительство заинтересовано в развитии новых направлений и сотрудничает с бизнесом: выделяет ресурсы, поддерживает инициативы, приглашает представителей компаний на встречи с министрами. Государство следит за трендами, технологическими проектами и демонстрирует готовность к внедрению инноваций.

— Затрагивают ли инновации финансовую сферу?

— Конечно. Приведу пример: именно в Люксембурге открылась первая в Европе лицензированная криптобиржа. Все происходило быстро: появился тренд, его обсудили, решили, что готовы разрешить создание площадки для цифровых валют, приняли законодательные акты и выдали лицензию. Да, впереди масса работы по совершенствованию механизмов, но многое уже сделано. И все это с благословения регулятора.

Люксембург развивает свою историю успеха в инновациях. Например, сейчас здесь продумывают, как регулировать рынок, связанный с освоением космического пространства.

— Кто ваши клиенты? Многие ли из них из России?

— Наши клиенты — граждане мира. Их жизнь, бизнес зачастую связаны с разными странами, и наша задача — помочь им управлять своим благосостоянием вне зависимости от географии. С русскими клиентами мы много работаем. Мы открыты к взаимодействию с ними, так как убеждены, что состоятельные россияне, законно заработавшие свои деньги, и успешные компании с российскими акционерами имеют право на первоклассное обслуживание в Европе. Как и другие банки, предлагаем им современные инвестиционные продукты, но в дополнение обеспечиваем экспертную поддержку по юридическим и налоговым аспектам законодательства РФ. Важно, что не возникает языкового барьера (русскоговорящие сотрудники есть во всех наших отделах) и что мы понимаем национальный менталитет. С этим сочетаются европейская экспертиза и все гарантии, которые дает юрисдикция Люксембурга. Думаю, наш банк — оптимальный вариант для клиентов, имеющих связи с Россией или другими странами СНГ.

— Чем отличаются российские клиенты от западных?

— Главным отличием, на мой взгляд, является средний уровень инвестиционной культуры: в Европе он существенно выше. Также ощущается разный аппетит к риску. Чаще мне встречались консервативные российские клиенты, которые предпочитают инвестировать в облигации, а европейцы охотнее интересуются более рисковыми вложениями. Думаю, что это следствие различий в инвестиционном опыте и среде.

— Кроме готовности работать с российскими клиентами чем еще отличается East-West United Bank от других европейских банков?

— Сейчас все частные банки предоставляют более-менее одинаковый набор продуктов и услуг. Что делает нас особенными — это индивидуальный подход, personal touch. Мы только что проводили опрос клиентов, и все опрашиваемые как один отмечали наше человеческое отношение, отзывчивость к просьбам, доступность менеджмента, возможность решить практически любой вопрос, просто позвонив нам по телефону. Чтобы получить такой уровень обслуживания в другом европейском банке, в нем надо разместить десятки миллионов евро. У нас клиент private banking обретает свой премиальный статус с активами от 1 млн.

— Где вы предпочитаете встречаться с клиентами из России — в Люксембурге?

— Чаще всего я общаюсь с ними по телефону. Что касается личных встреч, то обычно они происходят в Люксембурге, поскольку я убежден, что клиент обязательно должен собственными глазами увидеть банк и почувствовать его атмосферу. Тем более что нам есть, что показать. Наш офис — вилла Foch — является архитектурным наследием Люксембурга, и мы бережно его храним.