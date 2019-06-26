20 июня НАУФОР вновь собрала в Московском гольф-клубе весь цвет инвестиционной индустрии. В этот раз наибольшее число наград в «чемпионской гонке» лучших из лучших получила УК «Альфа-Капитал».

Руководитель розничного бизнеса УК «Система Капитал» — о захвате мира инвестиций при помощи игр, поведенческой психологии и молодых мамах. А также о личном — любви к клубу «Ливерпуль» и электронной музыке.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Никита Рахманинов: «Мы планируем быть в каждом смартфоне страны»

Руководитель розничного бизнеса УК «Система Капитал» — о захвате мира инвестиций при помощи игр, поведенческой психологии и молодых мамах. А также о личном — любви к клубу «Ливерпуль» и электронной музыке.

— Я правильно понимаю, что школу и университет вы оканчивали в Лондоне?

— Да, я учился там суммарно восемь лет, начиная с десятого класса. После школы были колледж и университет University College London.

— Родители посоветовали туда поступать или это было ваше решение?

— Мое. У нас нет семейного ремесла — все занимаются своим делом и стараются в нем преуспеть. Я решил не нарушать традицию и выбрал экономику, потому что на тот момент был уверен, что если живу за границей, то должен изучать те области знаний, с которыми в России дефицит. Я не понимал, как профессора, расцвет карьеры которых приходился на плановую экономику СССР, смогут мне дать какую-то прикладную информацию. Плюс за рубежом у меня была возможность стажироваться в европейских банках. Какое-то время я поработал в Германии в компании, которая занимается тоннельными буровыми машинами. Это был очень крутой опыт с точки зрения погружения в идеально отлаженный, максимально эффективный корпоративный механизм.

— Почему вернулись в Россию?

— Это было достаточно спонтанное решение. Еще на стадии написания диплома я начал искать работу — и в России, и за рубежом. Вообще я не сильно привязываюсь к границам, потому что благодаря родителям мы часто передвигались по миру.

И вот мой товарищ прислал очень интересное предложение в нефтегазе. Я подумал: «Россия, нефть, газ — беспроигрышный вариант» — и приехал. Но на деле оказалось, что все непросто, и я достаточно быстро это место работы покинул.

— Сейчас вы отвечаете за развитие розничного инвестиционного бизнеса УК «Система Капитал» и готовитесь распространять финансовые продукты через платформу «МТС Инвестиции». Расскажите об этом подробнее.

— Управляющая компания создавалась тогда, когда у АФК «Система» в связи с ростом масштаба бизнеса возникла необходимость централизованно управлять свободными деньгами. До этого средства размещались в депозиты, хотя, инвестируя их в облигации, можно было получить 2—3% дополнительной прибыли.

Сейчас корпорация начала активное развитие розничного направления на финансовом рынке, в котором мы сохранили прежнюю концепцию очень низких комиссий за управление. До нас это действительно мало кто в России делал. Такой инструмент, как ПИФы, отторгается очень многими из-за больших барьеров для входа-выхода, высоких комиссий, обилия информации мелким шрифтом. Мы же всегда давали честные цифры и с этим же подходом решили пойти на массовый рынок. Розничную сеть по нынешним временам развивать бессмысленно, так что мы сосредоточились на онлайне.

— Почему платформа получила название «МТС Инвестиции»?

— «Систему» хорошо знает бизнес-сообщество, но в обычной жизни это название редко встречается, а людям проще доверять тем компаниям, с которыми они давно знакомы. Например, все без исключения жители нашей страны знают бренд «МТС», поэтому мы сделали ставку именно на него. Совместно мы создали платформу «МТС Инвестиции», чтобы продвигать наши фонды. Но решили не останавливаться только на ПИФах, понимая, что для неподготовленного человека это достаточно сложный инструмент. Вообще мы со временем вывели некую теорию эволюции инвестора и стараемся ее учитывать при создании новых продуктов и услуг.

— И каков его путь развития?

— Для начала надо сказать, что в России с инвестициями вообще проблема: проникновение такого рода услуг — одно из самых низких в Европе. Со Штатами вообще лучше не сравнивать, там каждый второй житель во что-то инвестирует. У нас способов сохранения денег всегда было три: вклады, недвижимость и покупка валюты. Но сейчас, как мне кажется, мы присутствуем при зарождении российского инвестиционного рынка. Когда ставки по вкладам низкие, валюта слишком нестабильна, а недвижимость перестала генерировать прибыль, все стали искать другие способы сохранения и приумножения своих сбережений.

Возвращаясь к эволюции: на начальном этапе люди верят себе больше, чем всем вместе взятым консультантам. И первое, что они хотят попробовать, — брокеридж, самостоятельную покупку ценных бумаг компаний. Обычно покупаются те «истории», о которых люди слышат каждый день, — Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Google. Выбрав такую стратегию, человек чаще проигрывает, потому что не в состоянии оценить все риски и уделять процессу инвестирования много внимания.

В этот момент он переходит на следующую ступень эволюции: начинает изучать рынок профессиональных управляющих. На данном этапе появляются, например, ПИФы, но при их выборе тоже может сработать человеческий фактор — как в плюс, так и в минус. Далее мы можем перевести своего инвестора на третью ступень, которая подходит для тех, кто хочет получать доходность гарантированно выше депозитов, но без рыночных рисков. Об этом расскажем позже. Вообще в нашем пайплайне идей очень много.

— Процент в таком случае также не будет большим?

— Продукт, который не имеет рыночных рисков, может стать своеобразным «входом» в мир инвестиций. Зайдя в наше приложение, люди увидят другие варианты вложения средств, с большей доходностью, начнут в них разбираться, сравнивать. Благодаря охватности МТС мы надеемся достаточно быстро познакомить с платформой всю страну.

Среди наших пайщиков есть как топ-менеджмент, так и обычные розничные инвесторы. Мы хотим донести до потенциальных клиентов мысль, что если они придут даже с тысячей рублей, то получат ровно такой же сервис, как наши руководители. Мы все плывем в одной лодке, у нас нет никаких разделений. Нам кажется, что это будет одно из ключевых преимуществ: family office для каждого россиянина.

Еще одна важная вещь, отличающая «Систему Капитал», — мы не перекладываем целиком ответственность за выбор фонда на клиента. В противном случае тезис о том, что мы все плывем в одной лодке, был бы ложным: своему топ-менеджменту мы советуем, куда именно вкладывать, а обычные клиенты пусть идут и выбирают из большого числа вариантов сами. Нет, у нас намеренно ограниченная линейка: действуют четыре фонда, сейчас формируем пятый. При этом вложения в них отличаются только классом активов, то есть уровнем риска. Мы подбираем его вместе с клиентом и формируем набор продуктов, который ему подходит. А дальше мы сами должны думать, металлургия в текущем году выстрелит или нефтесервисы, вам не надо прыгать из фонда в фонд, как в других компаниях.

— У вас нет опасений из-за того, что у людей бренд «МТС» ассоциируется с телекомом, а не с инвестициями?

— МТС уже давно не только связь. Компания стремительно развивается в сторону финтеха, она приобрела банк, который показывает высокие темпы роста. То есть люди готовы открывать счета в кредитной организации под брендом «МТС», потому что доверяют ему, считают сильным. Мы хотим повторить ту же историю в инвестициях, да и МТС ищет новые рынки, которые можно завоевать. Мы не видим никаких барьеров для того, чтобы наша платформа стала абсолютно массовым продуктом: удобным, доступным, а главное — качественным.

— По вашим наблюдениям, инвестиционная активность в России различается географически? Как обстоят дела за пределами двух столиц?

— Очевидно, что самое большое число клиентов у нас в Москве, потому что здесь просто живет очень много людей. Что касается остальных регионов, то там достаточное ровное распределение. Онлайн-платформа дала нам возможность работать с отдаленными уголками России. Вы бы видели, как в офисе радовались, когда к нам онлайн «пришел» человек из Хабаровска!

По суммам инвестиций я тоже большой разницы между Москвой и регионами не вижу. Средний чек по онлайн-каналам на сегодняшний день составляет примерно 65 000 рублей. В начале проекта я сам часто общался с клиентами, мне было интересно узнать, о чем люди думают, что спрашивают. Основная проблема, которая всех волновала, — не сам факт инвестирования, а незнание нашей компании. Спрашивали, можно ли прийти посмотреть, познакомиться лично. Помню инвестора, кажется из Петербурга, который был проездом в Москве, зашел к нам, после чего перевел крупную сумму денег.

— Известно, что вы интересуетесь поведенческой экономикой и всячески используете эти знания в работе. Каким образом?

— Да, это отдельная наша любовь. Интереснее всего для нас эффект наджинга, подталкивания человека к неосознанному инвестированию. Наша цель — проникнуть со своими продуктами во все телефоны страны, показать людям, что ничего сложного в инвестициях нет, что совершаются они буквально одним кликом. Для этого мы ищем новые пути, работаем с большими данными, в том числе с базой МТС. Пытаемся понять, как люди покупают, склонны они инвестировать или нет.

— Неожиданные открытия были?

— О чем-то прорывном пока сказать не могу, но есть одна гипотеза, над которой мы сейчас работаем. Она состоит в том, что деньгами в семье управляют жены. Когда мы таргетировали молодых мам, сидящих дома с детьми, то прямой конверсии не получали: сами они не покупали продукт. Однако мы зафиксировали прирост приобретений со стороны мужчин, у которых есть семья. Женщины всегда заботятся о том, чтобы сохранить и приумножить «семейный бюджет», первыми начинают думать, как отложить средства, к примеру, на учебу детей. Поэтому и новыми инструментами они зачастую начинают интересоваться раньше.

На эту же цель — подталкивание к инвестированию — направлена и геймификация. Люди любят соревнования и призы, поэтому хорошо работает все, что дает человеку ощущение борьбы, повышения в статусе. Это как именные сиденья на стадионе, закрепляемые за болельщиками. Когда владелец абонемента задумывается, продлевать ли его на следующий год, он вспоминает о своем кресле, которое становится жаль потерять. Только одна эта мысль заставляет человека сделать покупку. Мы ищем подобные вещи.

Компания очень ориентирована на молодое поколение, а оно азартно, любит играть. Его может зацепить, к примеру, приложение, похожее на интересный квест. Дошел до определенного уровня — оформление экрана поменялось или «дверь» в какую-то новую возможность открылась.

— А сами вы геймер?

— В какой-то степени да. Причем раньше я мечтал о некоторых играх, очень хотел их купить, а теперь возникла другая проблема: нет времени. У меня скопилась целая библиотека игр, не открытых еще ни разу.

— Какие любимые?

— Вот сейчас скажу, а потом буду краснеть. У меня две любимые категории. Первая — серия продуктов от компании Blizzard: Diablo, Hearthstone и Starcraft. Это мой виртуальный «домик», куда я ухожу, когда мне нужна перезагрузка. Игры старые, но там осталось еще на удивление много народа. Вторая категория — «Цивилизация». С ней связаны мои ночные посиделки, когда можно уложить домашних спать, налить себе бокал красного вина, сесть часов в одиннадцать, а в следующий раз посмотреть на часы — и увидеть, что уже поздняя ночь.

— Мне сказали, что вы фанат футбольного клуба «Ливерпуль». Как эта команда появилась в вашей жизни?



— Я приехал в Англию в 2002 году, и меня поселили в школьном общежитии вместе с парнем — заядлым болельщиком «Ливерпуля». Когда я его в первый раз встретил, он был с ног до головы в одежде с символикой клуба, сразу развесил по комнате его флаги. Мы подружились, и три года я присматривался к футболу, слышал о нем постоянно. А в 2005-м клуб выиграл Лигу чемпионов. Я увидел, как на следующий день отец моего друга подвозит его к школе на машине, которая краской вся разрисована надписями «Ливерпуль», «Стамбул», «чемпион». Сверху на автомобиле еще была приделана феска — турецкая красная шапочка. Наконец футбольная страсть меня заразила окончательно, и с тех пор я болельщик команды. Несколько раз мне удалось съездить к ней на стадион, но в этом году я не был, к сожалению, на финале Лиги чемпионов, так как начал учиться на MBA в «Сколково».

— Еще вы любите электронную музыку. Назовите три самых крутых фестиваля, на которых надо обязательно побывать.

— Мне, конечно же, безумно хочется съездить на Burning Man. Но это пока из разряда мечты, потому что надо решить все по времени, логистике. Очень крутой бельгийский фестиваль электронной музыки — Tomorrowland, который в этом году впервые сделали во французских Альпах. Здорово, когда ты целый день катаешь, а вечером отрываешься на танцполе. Этот фестиваль достаточно успешен, у него всегда сумасшедший лайнап. Также очень хорош Amsterdam Dance Event. Несколько дней подряд в городе везде что-то происходит, на огромных площадках и маленьких.

Большие стадионы, кстати, мне не нравятся. Там толкучка, и если ты не хочешь в нее залезать, то видишь все эффекты с большого расстояния, на котором они теряют смысл. Гораздо лучше прийти в какой-нибудь сарай, где крутой диджей играет для толпы в 500 человек. Именно там получаешь максимальное удовольствие от электронной музыки.