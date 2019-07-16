В июне серьезную годовщину отметил люксембургский East-West United Bank, входящий в АФК «Система». Когда-то став своеобразным мостом между СССР и Западом, финансовый институт и сегодня играет важную роль в поддержании связей между российским и европейским бизнесом.

Сбербанк назначил старшего вице-президента, в «Росгосстрахе» и «ЭРГО» меняются гендиректора, в АСВ — первый заместитель гендиректора, перестановки произошли в банках «Уралсиб» и «Открытие», Райффайзенбанке, «Сбербанк Страхование жизни» и СК «Согласие».

Этой весной у Алины Назаровой случилась настоящая перезагрузка: она второй раз стала мамой, а в середине мая возглавила «Альфа Private», подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Алина Назарова об «Альфа Private», детях и коллекции дорожного багажа

Этой весной у Алины Назаровой случилась настоящая перезагрузка: она второй раз стала мамой, а в середине мая возглавила «Альфа Private», подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом.

— Голова не идет кругом от таких перемен?



— Да, жизнь не дает скучать. Когда восемь лет назад родился первый ребенок, я вышла на работу через два месяца. Сейчас планировала посидеть в декрете подольше, однако дотянула только до четырех. Наверное, если пойду в отпуск по уходу за ребенком в третий раз, то на целых полгода... Но если серьезно, для меня большая честь присоединиться к самому крупному частному банку в России. Это было предложение, от которого нельзя отказаться.

— Ваша жизнь вообще делится на периоды затишья и активности или в основном все идет ровно, поступательно?

— Делится, причем это связано именно с детьми. Моя карьера в Номос-Банке, который потом стал «Открытием» и решил активно развивать региональную сеть, началась сразу после рождения старшего сына Павла. И вот стоило уйти второй раз в декрет — снова карьерные перемены. Говорят, что новая человеческая жизнь открывает окно возможностей, в моем случае это действительно так.

— Переход сложно дался?

— Когда я забирала трудовую книжку, которую не видела девять лет, ощущала некую эйфорию. Впереди новая жизнь, много интересных задач! Однако через три недели меня накрыла самая настоящая паника. Дней семь я жила с мыслью: «Алина, что ты вообще сделала!» — но потом все вошло в нормальное рабочее русло.

— Что в сложный период поддерживало?

— То, что я действительно люблю свое дело. Как бы пафосно это ни звучало. Невозможно хорошо выполнять работу, к которой равнодушен. Это же клиентский бизнес, и ты базово строишь его так же, как свою обычную жизнь. Не бывает ситуаций, когда в семье и с друзьями ты один человек, а на работе — совершенно другой.

— Какими были ваши первые шаги на новом месте?

— Целью номер один стало формирование организационной структуры и команды. Потому что каким бы ты талантливым ни был, если у тебя нет профессиональных коллег — единомышленников с четким распределением функционала, то дальше двигаться сложно. Я очень рада своей новой сильной команде «Альфа Private», тому, что к нам присоединились Александр Хенкин, возглавивший направление продаж, Светлана Савинова, которая курирует операционный блок, Вадим Ярош — он отвечает за инвестиции в рамках private banking.

Самое важное в нашем подразделении — безупречный сервис, тут мы обязаны быть лучшими. Персональный менеджер должен стать для клиента единой точкой входа, консультантом по большому спектру вопросов — от процесса покупки финансовых продуктов и уплаты налогов до того, как обходиться с инфраструктурой состоятельного инвестора в разных юрисдикциях. Такие специалисты — товар штучный, качественный. Поэтому мы тщательно подбираем людей, вырабатываем понятную модель их оценки и карьерного продвижения.

— Какие цели ставит перед собой «Альфа-Private» на ближайшее будущее?

— Во-первых, это более тесная интеграция внутри группы. В Альфа-Банке есть множество успешных бизнесов, которые давно сформированы и лидируют в своих сегментах рынка. Если раньше стратегия любого «прайвета» состояла в том, чтобы делать все своими силами, то сейчас я уверена: чем больше будет интеграция, тем лучше. У каждого направления накопилась уникальная обширная экспертиза — так почему бы ей не воспользоваться?

Также перед нами стоит задача активного взаимодействия с корпоративным направлением и блоком среднего корпоративного бизнеса. Я вижу здесь огромные перспективы с точки зрения привлечения новых клиентов.

Безусловно, мы будем расширять и наши инвестиционные предложения. В группу Альфа-Банка входит «Альфа-Капитал» — с моей точки зрения, один из самых сильных игроков среди управляющих компаний. При взаимодействии с ним мы сможем предложить клиентам лучший набор финансовых услуг.

Кроме того, мы планируем пристально смотреть на качество сервиса, наращивать клиентскую базу, увеличивать объем активов под управлением и развивать собственную сеть. Сейчас мы присутствуем в 14 регионах — в некоторых офисы создавались давно, где-то они совсем новые. Первоочередная задача — понять, где и в каком формате мы хотим работать, куда стоит расширяться.

— На клиентов с какими суммами рассчитаны услуги «Альфа Private»?



— В регионах порог входа составляет $500 000, в Москве — $1 млн.



— Альфа-Банк — один из последних крупных частных игроков на финансовом рынке. В чем его преимущество перед государственными компаниями?

— Я думаю, основное преимущество — гибкость и скорость принятия решений. Как правило, состоятельные люди держат деньги в разных местах и, безусловно, выбор частного банка как одного из них — это некая диверсификация активов.

— Насколько сильно диджитализация затрагивает сегмент private banking?

— Сильно, как и весь финансовый рынок. К примеру, мы тоже уходим от работы с бумажными документами, переводим ее в цифровой формат. Я считаю, что у нас одно из лучших мобильных приложений, его функционал покрывает более 60% ежедневных операций клиентов. Но при этом я не верю, что через два-три года исчезнет потребность в персональном менеджере. Чтобы бизнес настолько серьезно трансформировался, мы должны получить второе поколение наследников — людей мира, привыкших решать все вопросы с помощью гаджетов.

В любом случае нельзя игнорировать столь важный фактор для сферы private banking, как доверие. В целом это основа нашего бизнеса. Как правило, клиент начинает с депозита, потом у него появляется инвестпортфель, дальше частный банкир помогает решать юридические и налоговые вопросы, выполняет какие-то лайфстайл-запросы. Все это, безусловно, способствует выстраиванию долгосрочных отношений.

— Давайте немного поговорим о личном. Я слышала, что у вас с мужем случилась стремительная история любви.

— Да, так бывает, когда ты встречаешь своего человека. Раз! — и твой мир мгновенно переворачивается. Андрей сделал мне предложение на четвертом свидании. Мы познакомились два года назад 9 февраля, а 10 мая у нас уже была свадьба.

— Как уживаются в вас молодая мама и много работающий финансист?

— Знаете, я недавно давала интервью одному изданию, и начало там примерно такое: «Вот раньше я была банкиром, а теперь мама...» Меня тогда этот статус крайне воодушевлял: думала, что заживу новой, непривычной для себя жизнью. И что же — прошло два месяца, я снова банкир (смеется).

— Вы действительно были готовы сидеть дома весь декретный срок?

— По словам мамы, домашним это выдержать было бы крайне проблематично, потому что весь поток моей энергии оказался бы направлен на них. Даже четыре декретных месяца мы не сидели на месте, много путешествовали. Делали это до тех пор, пока меня не остановили чуть ли не силой, сказали, что если не уймусь — буду рожать в самолете.

— Разница в возрасте ваших сыновей — восемь лет. С младшим Яковом другие ощущения от материнства?

— Абсолютно. Когда появляется второй ребенок, ты начинаешь получать от него удовольствие. Тогда как восемь лет назад я считала своей главной задачей стать идеальной мамой: в девять накормить, в десять поменять памперс. Если вечером в положенное время ребенок не уснул — все, ты плохая и не справилась. Ситуация усугубилась, когда спустя два месяца я вышла на работу и стала пропадать в командировках. Чувство вины зашкаливало. Со вторым ребенком совершенно другие эмоции, я уже гораздо спокойнее ко всему отношусь. Пропало желание придерживаться строгого расписания, хочется просто наблюдать, как сын растет, наслаждаться общением, радоваться его успехам. А облизала там его наша собака или еще что-то «неправильное» случилось — да ничего страшного!

На самом деле рождение второго ребенка сказалось и на отношениях со старшим сыном. Я поняла, что качество общения гораздо важнее количества. У меня ушел этот комплекс вины много работающей мамы. Те полтора часа, которые мы проводим вместе вечером, я стараюсь сделать максимально полезными.

Когда я училась в «Сколково», по-моему, профессор Пьер Касс нам сказал: «Ну послушайте, не бывает отдельно личной жизни и работы. Это все одна ваша жизнь, поэтому она должна проходить в гармонии и приносить удовольствие». Я с ним согласна и уже перестала стрессовать по поводу нехватки времени. Да, сегодня обстоятельства складываются так, что мне приходится работать до позднего вечера. Но завтра я вполне могу задержаться и спокойно со всеми позавтракать. Плюс я научилась, приходя домой, отключать телефон, не сидеть в нем постоянно. Я уделяю все время домашним и только перед сном могу быстренько еще что-то сесть и разобрать.

— Я знаю, что вы с супругом собираете коллекцию дорожного багажа. Расскажите об этом подробнее.

— Это увлечение мужа — он у меня очень неординарный человек. В коллекции есть, например, сундук Louis Vuitton 1882 года. На нем стоят инициалы «А.П.» — говорят, что он принадлежал какой-то балерине. К слову, сундук этот до сих пор выглядит прекрасно. В коллекции много вещей от «Мюръ и Мерилизъ» — так назывался торговый дом, который в Москве открыли шотландцы Эндрю Мюр и Арчибальд Мерилиз. Сейчас мы его знаем как ЦУМ. Также есть фантастические старинные дорожные чемоданы XIX века, которые внутри устроены наподобие гардероба. С ними когда-то удобно было путешествовать. Самое интересное, что на них сохранились бирки от отелей. Раньше, когда ты приезжал в пятизвездочную гостиницу, их наклеивали на багаж, да так и оставляли. У нас есть несколько вещей, по которым видно, как чемодан путешествовал по Америке, затем переплыл океан и проехал по нескольким европейским странам.



Louis Vuitton

— А где в основном все эти вещи покупаются?

— В разных местах. В США и Европе — на аукционах и антикварных выставках. Есть специальные форумы, на которых их можно отследить. Вещи из нашей коллекции нельзя назвать антиквариатом, да и стоят они не очень дорого, но многие из них интересны с точки зрения истории. Кроме того, все эти чемоданы и сундуки — прекрасные предметы интерьера.