Сергей Савинов: «Стараемся всегда быть на вершине волны»

Этой весной у Алины Назаровой случилась настоящая перезагрузка: она второй раз стала мамой, а в середине мая возглавила «Альфа Private», подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом.

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В этом году компании «Интерлизинг» исполняется 20 лет. Мы побеседовали с ее генеральным директором Сергеем Савиновым о том, что помогает команде не просто держаться на плаву, а наращивать масштабы бизнеса.

В этом году компании «Интерлизинг» исполняется 20 лет. Мы побеседовали с ее генеральным директором Сергеем Савиновым о том, что помогает команде не просто держаться на плаву, а наращивать масштабы бизнеса.

— Давайте начнем с того, что сравним «Интерлизинг» сейчас и два десятилетия назад. Многое с тех пор изменилось?

— Сегодня мы занимаем уверенную позицию среди лизинговых компаний России, и это однозначно повод для гордости. 20 лет назад все обстояло иначе: один клиент, один поставщик, один банк-партнер. Да и филиал тоже был единственный — в Санкт-Петербурге. Сейчас у «Интерлизинга» больше 4900 клиентов — 4937, если быть точным. У нас 3147 поставщиков и 14 филиалов в шести федеральных округах. Мы не единожды попадали в топ-20 ведущих лизинговых компаний РФ по версии агентства «Эксперт РА».

— Для российской экономики последние 20 лет были очень разными. Как компания переживала случавшиеся кризисы?

— Как и вся отрасль, мы, конечно, были подвержены влиянию экономических потрясений. Однако в последующие годы нам удавалось значительно нарастить обороты. Например, после нестабильной обстановки 2008—2009 годов компания достаточно быстро адаптировалась к условиям рынка. Уже к 2014 году «Интерлизинг» работал с 20 банками и имел филиалы в 10 российских городах. За два десятилетия мы закалились в условиях нестабильности и жесткой конкурентной борьбы.

— Получается, что число точек присутствия с 2014 года у вас еще увеличилось. Есть задача охватить когда-нибудь всю страну?

— В нашем стратегическом плане — расширение географии присутствия до 25 городов. Несмотря на то что к нам можно обратиться за лизингом практически из любой точки России, гораздо удобнее иметь возможность приехать в офис и пообщаться с человеком лично. Открывая новые филиалы, мы становимся ближе к клиентам.

— Какие виды лизинга предлагает компания?

— Мы поддерживаем партнерские отношения с российскими и зарубежными заводами-изготовителями, благодаря чему наши клиенты получают множество выгодных предложений по покупке техники и оборудования. Услуги компании доступны как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Мы предлагаем лизинг легковых и грузовых автомобилей, строительной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, а также производственного оборудования. Успешно развиваем кросс-продажи с нашим стратегическим партнером — банком «Уралсиб».

На сегодняшний день мы уделяем особое внимание сотрудничеству с представителями малого и микробизнеса. Не случайно год назад мы начали разработку уникального для российского рынка продукта по экспресс-лизингу именно для таких клиентов.

— Вы финансируете сделки только с новой техникой?

— Работаем и с новой, и с бывшей в употреблении. То есть вы сами выбираете, исходя из потребностей, что и за какие деньги вам нужно. А наша задача — чтобы клиент остался доволен.

— Конкуренты, надо полагать, стремятся к тому же. В чем ваши отличия?

— Мы стараемся, чтобы люди ценили нас за лояльность, гибкость, индивидуальный подход, наличие новых продуктов и скорость. «Интерлизинг» старается всегда быть на вершине волны. И начинается все с качественной обработки клиентского запроса. Наша команда придерживается принципов VIP-сервиса, то есть сотрудники ищут подход к каждому. Любая задача рассматривается как уникальный, сложный бизнес-кейс.

— Но такой подход требует больше времени, а его у клиентов наверняка нет...

— Это тоже одна из задач — не допустить потерь в оперативности работы. Более того: мы проводим оптимизацию бизнес-процессов для сокращения времени на организацию сделок. Благодаря нововведению компании — созданию службы андеррайтинга — наш риск-менеджмент обрабатывает заявки в сокращенные сроки, принятие решения возможно за один час. Полностью цикл сделки может занять до пяти рабочих дней, однако это максимальная цифра. Мы нацелены на меньшие сроки.

— Насколько стабильная у вас команда?

— У «Интерлизинга» всегда была цель стать бизнесом с человеческим лицом и индивидуальным характером. Этого удалось достигнуть благодаря коллективу не просто профессионалов, а людей с высокой вовлеченностью в жизнь компании. Наша команда постоянно обновляется, пополняется представителями отрасли с богатым опытом работы в лизинге. Но есть и специалисты, которые остаются с нами более 15 лет. Они прошли профессиональный путь от рядовых позиций до топ-менеджмента и формируют основу нашей корпоративной культуры.

— Какие ценности в ней на первом месте?

— Основой является постоянное совершенствование профессиональных навыков. Личностный рост тоже необходим — это главное требование сегодняшнего дня. Как говорится, хочешь идти — беги. Поэтому компания много инвестирует в развитие и обучение персонала. Мы установили высокие стандарты обслуживания, на уровне крупнейших финансовых институтов страны, обязаны не понижать планку и обеспечиваем соответствующую подготовку сотрудников.

— В каких направлениях планируете развивать бизнес?

— Один из приоритетов экономической политики России — поддержка малого и среднего предпринимательств, а лизинг — прекрасный инструмент для решения этой задачи. Мы со своей стороны прикладываем все силы для удовлетворения потребностей российских предприятий в технике, транспорте и оборудовании, ставя цель по удвоению бизнеса в ближайшие два-три года.

Особый потенциал роста мы видим в сегменте операционного лизинга, при котором компания должна обладать компетенциями для управления активом.