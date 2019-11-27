Банкиры-экспаты: Пратик Баттачарджи, Индия

В эпоху цифры число айтишников растет в геометрической прогрессии. Чтобы не пропасть, каждому нужно уметь говорить с ними на одном языке. Ну что, побежали учиться?

Свою карьеру руководитель департамента кредитных карт и потребительского кредитования Ситибанка начал в Индии, продолжил в Сингапуре, и вот теперь дело дошло до России. Мы узнали у него массу всего интересного обо всех трех странах.

Свою карьеру руководитель департамента кредитных карт и потребительского кредитования Ситибанка начал в Индии, продолжил в Сингапуре, и вот теперь дело дошло до России. Мы узнали у него массу всего интересного обо всех трех странах.

О первых впечатлениях

Я приехал в Россию в середине декабря 2017 года. До этого десять лет жил в Сингапуре, и климат там, конечно, совершенно другой — летом и зимой погода примерно одинаковая. А в России такие морозы… В принципе я готовился, что будет холодно, но совершенно не ожидал, что настолько. Тем не менее первые впечатления от Москвы остались самые хорошие. Глаз радовался обилию старинных, интересных с точки зрения архитектуры зданий. Архитектура Сингапура не менее красивая, но иная по духу, ведь это молодая страна: после 1965 года город, по сути, отстроен заново, он очень современный, индустриальный.

О языковом барьере

Поначалу без знания русского языка было довольно сложно, но на помощь пришли различные мобильные приложения. Меня приятно поразило, насколько сильно в стране развиты IT-технологии. По Интернету можно легко заказать все — от еды и билетов до такси, так что в бытовом плане я чувствовал себя довольно свободно.

Первый опыт непосредственного общения с людьми я получил при бронировании столиков в ресторанах, но и здесь трудностей не возникло: в этой сфере все неплохо говорят по-английски. А вот при выходе в город все оказалось сложнее. Когда я в первый раз спустился в метро, там все надписи были на русском, на английском — только голосовое оповещение. Оно никак не помогало понять, на какой стороне мне садиться в поезд, где находится нужный выход. Ситуация кардинально улучшилась после чемпионата мира по футболу — везде появились дублирующие надписи на английском. Так что сейчас я передвигаюсь по городу достаточно свободно, хотя с людьми на улице все еще сложно коммуницировать. Но с середины 2018 года я изучаю ваш язык и что-то уже знаю, могу сказать. Кстати, первая фраза, которую я запомнил, — «я не понимаю русский». Вторая — «я чуть-чуть понимаю русский».

О разнице корпоративных культур

Citi — глобальная компания, и ее корпоративная культура в разных странах практически не отличается. Это помогает быстро находить общий язык между офисами, эффективно взаимодействовать. Есть разве что одно различие с Сингапуром, которое я могу припомнить. Я бы сказал, что в сингапурском офисе коллеги чаще выбираются куда-то вечером в компании коллег. В Москве тоже любят подобные посиделки, но они происходят реже.

Об индийской IT-революции



В последние годы в Индии наблюдается мощный технологический прорыв, который часто называют «индийским чудом». Мне кажется, он произошел потому, что в стране стало очень популярно инженерное образование, многие молодые люди стремятся его получить. Одно время был даже бум инженерных специальностей, который позволил подготовить базу для того самого «чуда». Способствовали этому и высокие стандарты обучения.

В стране стала стремительно развиваться IT-инфраструктура, которая уже жизненно необходима. Например, были введены QR-коды для совершения покупок без карточек и наличных. Такой способ оплаты стал популярен по всей Индии, даже в беднейших ее районах. Там, где невозможно построить никакую иную инфраструктуру или обеспечить работу классического банка — с отделениями, банкоматами и так далее.

Об инвестировании

Предпочтения современных индийцев в инвестициях часто зависят от региона проживания. На востоке, где я родился и рос, многие вкладывали средства в недвижимость, это был один из самых популярных способов сбережения. Затем я переехал на юг, туда, где люди зачастую не говорили не только на английском, но даже на хинди, в обиходе в основном был тамильский язык. И вот там местное население стремилось уже вкладываться в золото и драгоценности.

Многие жители страны также инвестируют в ценные бумаги — облигации, акции. Этот тренд развивается, но по-прежнему индийцы — сберегающая нация, чаще они предпочитают просто копить. Хотя современная молодежь становится все более глобализированной, продвинутой, финансово подкованной и присматривается к фондовому рынку. Доверие к банкам в стране очень высокое.

Об индийском менталитете

Индийцы достаточно эмоциональные люди, но они не станут рыдать или смеяться на пустом месте, как это часто показано в болливудских фильмах. Да и не танцуют, как только заиграет музыка. Что в фильмах правдоподобно, так это то, что для индийцев крайне важны семья и семейные ценности.

Моей дочке десять лет, она родилась в Индии, но когда ей было три месяца, семья переехала в Сингапур. Мы никогда специально не прививали ей интерес к индийским традициям, но он постепенно возник и очень сильный. У дочери в школе есть дни национальной культуры, которые помогают детям вовлекаться и более глубоко изучать историю родной страны. Думаю, это тоже повлияло на ее желание узнать об Индии как можно больше. Да и наша семья живет по достаточно традиционному укладу, это видно даже по декору дома.

О традиционной кухне

В Москве есть как минимум один ресторан с аутентичной индийской кухней. Это «Москва-Дели» на Патриарших прудах. Его обстановка напоминает хижину в сельской местности Индии, где можно в хорошей компании поесть простые, но вкусные блюда, которые готовят прямо рядом с гостями, — никакой отдельной кухни нет. Очень атмосферное заведение. Кстати, недавно в Ситибанк приехал мой коллега из Индии, он вегетарианец, и я ему, не задумываясь, порекомендовал это место. Еще один ресторан, который могу посоветовать, — «Хаджурао», там тоже довольно аутентичные как обстановка, так и блюда.

Что касается русской кухни, то мне в ней нравится все. В тех ресторанах, куда меня приглашали коллеги, было очень вкусно. Я люблю супы, пельмени, мясо… Холодец? Его я еще не пробовал.

Об интересных местах в Москве

Если бы ко мне приехали друзья-иностранцы, я в первую очередь повел бы их на Красную площадь, без нее никуда. Еще в Москве есть очень интересный музей «Бункер-42», он находится на Таганке. Это подземный бункер, созданный в 50-е годы ХХ века по самым современным технологиям того периода. Сейчас это такая машина времени, на которой можно вернуться в эпоху СССР. Впечатляющее зрелище.

Также мне очень нравятся подмосковные Сергиев-Посад и Завидово — там я принимал участие в триатлоне Ironstar. Ну и конечно, я бы показал друзьям московское метро. Каждая станция здесь уникальна, красива по-своему. Будь то «Театральная» или даже «Калужская», где находится мой офис. Но больше всего меня впечатлила та, где бронзовые собаки… Да, «Площадь Революции»!

Об интересных местах в Калькутте

Я бы рекомендовал посмотреть мемориал королевы Виктории — это одна из самых знаменитых достопримечательностей города. Также интересное место — планетарий Birla, крупнейший в Индии. Ну и раз речь зашла о метро, то я советую побывать в калькуттском. Это первый метрополитен в стране, уже из-за этого стоит в него спуститься.

Да, и в городе есть здание, связанное с Россией. Восточная часть Индии долгое время придерживалась коммунистических взглядов, там было сильное советское влияние, и в 1974 году в Калькутте открылся Российский центр науки и культуры, названный именем Алексея Максимовича Горького. На бенгальском он звучит как «Горький Садан».

О юморе и застольях

Когда индийцы встречаются на дружеских посиделках или в семейном кругу, они предпочитают рассказывать не анекдоты, а реальные забавные истории, случившиеся с кем-то из родственников. Вообще у нас очень любят застолья, люди с удовольствием ходят друг к другу в гости, общаются. Особенно многолюдны в Индии свадьбы. Это целое действо, к которому долго готовятся, пишут подробный сценарий. Вот там и поют, и танцуют, и плачут.