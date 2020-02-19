Александр Че: «Экспресс-гарантию реально получить за 10 минут»

Галерея Ilgiz F верна намеченным планам и провела очередную встречу-лекцию для почитателей драгоценных камней. На этот раз изучению подвергся мистический опал.

Недостаток ресурсов зачастую мешает малому и среднему бизнесу участвовать в госзакупках. О способах решения этой проблемы мы побеседовали с Александром Че, генеральным директором компании «Межотраслевое агентство регионального экономического развития» (МАРЭР).

Недостаток ресурсов зачастую мешает малому и среднему бизнесу участвовать в госзакупках. О способах решения этой проблемы мы побеседовали с Александром Че, генеральным директором компании «Межотраслевое агентство регионального экономического развития» (МАРЭР).

— Ваша компания вышла на рынок с новыми идеями и подходами. Уверены ли вы, что сможете решить такую глобальную проблему?

— Мы, конечно, амбициозны, как и любые предприниматели, меняющие рынок или создающие новый продукт. Могу сказать одно: МАРЭР уже семь лет занимается как IT-разработкой, так и созданием методики оценки заемщиков согласно стандартам ЦБ. Не совсем молодые, скорее юные (улыбается). Вся команда — это IT-специалисты, банкиры, брокеры (агенты) и люди, которые много лет работают с госсектором в сегменте госзакупок. Наша экспертиза в области автоматизации финансовых процессов гарантирует надежность как для партнеров, так и для банкиров. А задача цифровизации, как вы знаете, стоит сегодня перед всей страной.

— Что конкретно компания уже реализовала?

— Наше новейшее решение — технологическая платформа ATFN, которая не только проводит онлайн-скоринг заемщика, но и содержит общую базу экспресс-продуктов разных банков, унифицирует методику оценки заявок. К ATFN подключились десять кредитных организаций — это Экспобанк, ОТП Банк, СДМ-Банк, Первоуральскбанк, «Кубань Кредит» и другие. Еще столько же партнеров находятся на стадии подписания договоров.

— Востребована ли сейчас такая платформа?

— Несомненно. Один из ключевых факторов, сдерживающих развитие МСБ, — как раз ограниченный доступ к финансированию. По последним оценкам, дефицит финансовых ресурсов испытывает треть малых и средних компаний, задействованных в госзакупках. Несмотря на меры государственной поддержки, проблема пока сохраняется. Но в последние годы увеличивается количество банков, которые сотрудничают с МСБ в рамках госзаказа и хотят использовать прозрачные и удобные для клиентов онлайн-решения. В этом мы им помогаем.

Добавлю, что мы сотрудничаем с Минэкономразвития по программе льготного кредитования в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По этой программе предприниматели могут привлекать ресурсы по ставке не более 8,5% в уполномоченных банках, некоторые из которых являются партнерами платформы ATFN.

— Какие продукты банков вызывают у таких предпринимателей наибольший интерес?

— В первую очередь банковские гарантии, поскольку они по закону являются обязательным условием для участия в реализации госконтрактов. По сути, это страховочный механизм, защищающий заказчика в лице государства от недобросовестных исполнителей. Для самих банков он становится, в свою очередь, инструментом привлечения новых клиентов из числа представителей МСБ.

— С предпринимателями понятно, а привлекательно ли для банков это направление с точки зрения рисков?

— Да, ведь надежность участников госзакупок можно проверить по множеству открытых источников, в том числе с помощью единой информационной системы, где фиксируются все стадии закупочного процесса. Государство изначально отбирает пул интересных предложений от компаний, которым готово доверять. Тем не менее крупные банки обычно выдают гарантии в ручном режиме, из-за чего рассмотрение заявки может занимать до месяца. Для участия в госзакупках это слишком долго.

Именно поэтому так важны цифровые решения: они позволяют кардинально уменьшить срок проверки данных. Например, еще в июле 2018 года наша компания в пилотном режиме запустила соответствующую технологию для Экспобанка, что помогло ему значительно укрепить позиции на рынке банковских гарантий и войти в топ-6 участников данного сегмента. В прошлом году банк выдал клиентам экспресс-гарантии для доступа к госторгам и исполнения контрактов на сумму 20 млрд рублей.

— А как проходит процедура получения экспресс-гарантии?

— Для предпринимателя процесс довольно простой. Нужно зарегистрироваться на нашем портале, открыть личный кабинет. Затем заполнить анкету, указав лишь ИНН, паспортные данные генерального директора и ссылку на аукционную документацию, прикрепить необходимый пакет документов. Причем система сама определит, что именно должно в него входить, — это зависит от суммы банковской гарантии. Вся информация заверяется на портале электронной подписью.

Например, для гарантии с лимитом до 1 млн рублей достаточно предоставить только заполненную анкету и скан-копию паспорта генерального директора или индивидуального предпринимателя. Рассмотрение заявки проходит оперативно, одобрение реально получить за десять минут. Открытия специального счета не требуется. И поскольку весь процесс происходит онлайн, заявку можно подавать не выходя из офиса или дома, в любой точке мира.

— Что представляет из себя лимит на выдачу гарантий?

— Компании, которые постоянно участвуют в аукционах на рынке госзакупок, должны получать гарантии непрерывно. Но поскольку банки берут на себя определенные риски, каждый раз требуется оформлять новую заявку. На это уходит много времени.

Фактически лимит на выдачу гарантий — аналог кредитной линии. То есть это заранее одобренная банком сумма, на которую в течение определенного периода клиент может рассчитывать при работе с госконтрактами. В большинстве случаев лимит восстанавливается по мере окончания банковских гарантий, выданных ранее.

Если у компании есть такой лимит, то для использования новой гарантии необходимо предоставить в банк минимальный пакет документов, который в основном ограничивается конкурсной документацией. Также нужно обновить свои финансовые данные. Один клиент может рассчитывать на несколько гарантий на общую сумму до 210 млн рублей от синдиката банков, интегрированных в нашу платформу.

— Какие у компании планы на этот год, что для вас важно?

— Наша главная цель — помочь предпринимателям быстро и эффективно решить проблему недофинансирования. Для этого мы разрабатываем новые экспресс-продукты: например, сейчас готовимся к запуску кредитов на исполнение государственных контрактов, системы онлайн-факторинга. У нас масштабные задачи и много планов на будущее. Уверен, что цифровые решения — ключ к процветанию МСБ.