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В 2023 году в Хамовниках откроется школа «Новый взгляд», строительство которой ведется исключительно за счет пожертвований. Основной владелец ГК «Регион» Сергей Судариков объяснил Finparty, почему решил профинансировать этот проект на 350 млн рублей.

Редакция Finparty



Все статьи автора Сергей Судариков стал первым инвестором школы при МГИМО

В 2023 году в Хамовниках откроется школа «Новый взгляд», строительство которой ведется исключительно за счет пожертвований. Основной владелец ГК «Регион» Сергей Судариков объяснил Finparty, почему решил профинансировать этот проект на 350 млн рублей.

Анатолий Торкунов, Сергей Судариков

Проект по созданию инновационного общеобразовательного центра, рассчитанного на 450 учащихся, реализуется участниками некоммерческого партнерства под эгидой Московского государственного института международных отношений — МГИМО. Конкурс по разработке архитектурной концепции учебного заведения выиграл консорциум, в который входят московское бюро «Восток» и финская Martela.

Сергей Судариков, проректор МГИМО Наталья Кузьмина, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов

Школа расположится в четырехэтажном здании со спортплощадкой на кровле. Нижние этажи займут младшеклассники, здесь будут находиться библиотека, классы для творчества, иностранных языков и информатики, универсальный зал с эстрадой и спортивный блок. Ребятам постарше отводится третий этаж, где проектом предусмотрены также учительско-административные помещения. Общая площадь здания составит 13 500 кв. м.

Курировать образовательный процесс будут МГИМО и фонд «Экономическое развитие высшей школы». А первым инвестором строительства выступил основной владелец ГК «Регион» Сергей Судариков, предоставивший для этих целей 350 млн рублей.

— Что подвигло вас на финансовую поддержку образования?



— Для меня это некоммерческая инвестиция. С проблемами в данной сфере я хорошо знаком как отец троих детей. Во многом поэтому считаю, что качественное образование — самый главный капитал, который родители должны передать своим детям. На базе этого фундамента они смогут совершенствоваться, развиваться, становиться эффективными личностями. В конечном итоге от этого будет зависеть развитие и нашего бизнеса, и страны.

Мне близки слова американского банкира, бизнесмена и мецената Джорджа Пибоди: «Образование — это долг, который настоящее поколение должно оплатить будущему».

Подведение итогов конкурса архитектурных концепций здания школы

— Почему вами выбрана именно школа «Новый взгляд»?



— Для меня очень важно, что проект реализуют МГИМО и те люди, с которыми мы имели прекрасный опыт совместной работы. В первую очередь хочу отметить ректора Анатолия Васильевича Торкунова и проректора Наталью Борисовну Кузьмину

Не менее важно и то, что нам близка идеология новой школы. Это будет не просто образовательное учреждение, а место, в котором каждый ребенок сможет найти себя и проявить какой-то талант. А это, поверьте моему личному отцовскому опыту, самое важное в жизни.

Большое значение имеют не только уникальная архитектура и эргономика здания, но и в первую очередь содержательные идеи по формированию программ, которые будут направлены на развитие индивидуальных способностей. Именно опыт такого вуза, как МГИМО, является гарантией реализации подобного подхода. Проект призван стать пионером трансформации школьного образования, которое в этом сегодня очень нуждается.

— Это не первый ваш опыт взаимодействия с МГИМО?



— Да, не первый. В 2019 году мы создали там кафедру управления активами. Это также серьезная новация. Такого отдельного направления в вузах нашей страны не было, и мы решили поделиться профессиональным опытом, накопленным в данной сфере. Сотрудничество с МГИМО было для нас очень комфортным, а практикуемые там принципы оказались очень близки нашим. Отсюда и возникла идея развивать совместно образовательные проекты на разных уровнях.

— Вы окончили МГИМО? Ведь традиционно выпускники участвуют в дальнейшем в жизни своего вуза.



— Нет, я окончил в 1993 году механико-математический факультет МГУ. Но тогда была ситуация, при которой работать по специальности удавалось далеко не всем. Я сразу же пошел в экономическую сферу. При этом знания, полученные в университете, всегда помогали достигать успехов в жизни, работе, бизнесе.

Не случайно, что в первые годы развития новой экономики в нашей стране очень много выпускников МГУ и МГИМО пришли в бизнес, часто большими командами соучеников. Кстати, и рядом со мной всегда были и остаются те, с кем учился на мехмате и жил в одном общежитии.

Но потенциал любой образовательной системы, даже самой лучшей, не бесконечен, она нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. И именно мысли об этом привели меня к участию в проектах в сфере образования.

— Ваши дети будут учиться в «Новом взгляде»?



— Дочери взрослые — они уже не только окончили школу, но и получили высшее образование. Сын к моменту открытия станет старшеклассником, и я буду очень рад, если ему удастся пройти вступительные испытания в «Новый взгляд», которые, думаю, будут очень непростыми. Но поступать в школу ему предстоит на общих основаниях.

Для меня важно, чтобы все дети имели возможность учиться в школах нового типа, что является гарантией динамичного развития нашего общества.