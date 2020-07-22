Константин Бобров: «В начале карьеры набирайтесь разного опыта»

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Председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров принял участие в дискуссии на тему «Карьера в банковской сфере». Мероприятие было организовано Ассоциацией выпускников Санкт-Петербургского государственного университета в рамках онлайн-цикла Alumni Career Weekend 2020.



Модератором встречи выступила доцент кафедры экономики предприятия и предпринимательства СПбГУ Мария Евневич. Она поговорила с главой «Уралсиба» о возможностях роста в банковской сфере, знаниях и качествах, которые ценят работодатели, а также о том, где стоит набираться опыта выпускникам вузов на первом этапе карьеры.

— Чего хотят работодатели от вчерашних студентов? И насколько важно иметь диплом того или иного определенного вуза?

— Этот фактор не стоит как недооценивать, так и переоценивать. Пока у вас нет практического опыта, бренд вуза в каком-то смысле работает на вас — работодатель оценивает вас по нему, потому что за ним стоит определенная школа. Имеет значение и то, в какой области специализировался студент.

При этом не стоит переживать по поводу недостатка знаний. Скорее важен не их объем, а умение искать ответы на возникающие вопросы и находить решения. Хорошо, если человек может объяснить, почему что-то лучше или хуже, каждый раз критически воспринимает то, что видит. Задается вопросом: «А для чего это?» Хотя, конечно же, есть определенный набор знаний и навыков, которые позволяют легче войти в банковскую сферу.

— Какие из них наиболее значимы? И куда, в какие направления лучше идти на первом этапе?

— Полезны, например, математические знания. В современном мире, а особенно в банках, используется большой объем данных, и нужно уметь их обрабатывать, тестировать. Математические навыки помогают получить работу, особенно в таких подразделениях, как риски или digital marketing. Здесь можно достаточно быстро занять интересную позицию, хорошо оплачиваемую.

Что касается выбора направления, то в начале карьеры, наверно, лучше идти туда, где вы получите максимально широкий кругозор. В банках это аналитика, тот же риск-менеджмент.

Кроме того, неплохо бы проверить свое умение продавать. Сейлз — кстати, хорошая позиция для тех, у кого изначально гуманитарное образование и кто настроен в большей степени на коммуникации, взаимодействие с людьми, понимание того, что им нужно. Все эти навыки чуть более характерны для гуманитариев.

Мне кажется, банки сегодня немного потеряли привлекательность в качестве места для первых карьерных шагов. Выпускникам профильных вузов и всем, кто хочет развиваться в сфере экономики, я бы порекомендовал начать с консалтинговой или аудиторской компании. Там как раз можно максимально расширить кругозор: разные клиенты и кейсы, различные виды аудита, исследований и так далее. За три — пять лет работы в таких компаниях вы наберете библиотеку решений, багаж знаний и станете привлекательнее для тех же банков, потому что у вас будет опыт. Но возможно, тогда уже вы выберете и трек в какие-то собственные проекты.

— Что должно быть написано в резюме у человека, который в возрасте от 25 до 30 лет хочет получить оффер от банка?

— Это зависит от того, в какое направление вы номинируетесь — риски, трейдинг, финансы, та или иная бизнес-линия. Но в любом случае хорошо, если на последнем месте работы были сопричастны какой-то передовой практике. Например, если вы участвовали в разработке в банке, который известен своими технически сильными приложениями, то другие банки захотят вас нанять как минимум на позицию уровня +1, чтобы подтянуть собственные IT-решения. Если вы имели отношение к успешным маркетинговым проектам, финтеху, то на вас тоже точно обратят внимание.

Сейчас в бизнесе все переплетено, поэтому, например, маркетинговые навыки в области FMCG и ритейла очень востребованы финансовыми компаниями. Это только один из примеров, когда соискатель в банковской сфере может с выгодой продать работодателю свой «внешний» опыт.

— С точки зрения карьеры лучше расти внутри одной компании или менять работу раз в несколько лет?

— Здесь тоже нет однозначного ответа: бывают разные варианты карьерного роста. Можно, например, перемещаться внутри компании по диагонали. Это сложнее сделать в монопродуктовом или финтех-стартапе, но в больших структурах, таких как банки или финансовые холдинги, вполне возможно. В консалтинге или аудите можно, даже не меняя профиль деятельности, видеть разные кейсы и набираться того самого многообразного опыта.

Я думаю, что хороший горизонт для самореализации — два-три года. И на практике я вижу, что большинство сотрудников, которые хорошо работают и настроены на карьеру, несколько меняют свой профиль каждые два-три года, перемещаясь горизонтально или вертикально.

По поводу смены мест работы. Для младших должностей нормальны одно-трехлетние горизонты. Когда такие переходы повторяются часто, то, конечно, возникают мысли: то ли не уживается человек, то ли берет на себя больше, чем может выполнить. Для менеджеров среднего звена оптимальный горизонт ближе к трем годам, потому что за это время можно выполнить некий объем обязательств, который ты даешь на входе в компанию. Для топ-менеджера нормальный период — три-пять лет, за которые реально внести ощутимый вклад в большие корпоративные преобразования.

Если говорить о максимальном сроке нахождения в одной компании, то здесь, конечно же, никаких ограничений нет. Но есть нюанс: долго работая на одном месте (даже если оно классное и ты прекрасный лидер), ты все равно немного теряешь кругозор, перестаешь понимать, а как оно может быть еще. И когда все хорошо, ты не знаешь, что такое плохо. В этом смысле определенный негативный опыт тоже необходим, это опыт ошибок.

— Нужно ли о нем говорить на собеседовании?

— Ну если вы у меня на собеседовании не расскажете об ошибках, то я сам поинтересуюсь. Обычно я прошу вспомнить две эпичные неудачи. Интересно, что именно человек к ним относит и какие выводы для себя сделал. Для меня очень важно, чтобы после неудачи шел успех — так можно судить об определенных моральных качествах собеседника, о том, что он умеет учиться на ошибках.

На первом этапе работы руководителем у меня была определенная тяга к идеальным резюме, но потом я понял, что жизнь сложнее. Не могу сказать, что ценю темные пятна и фейлы, но точно не отношусь к ним как к однозначно плохому опыту. Всегда стремлюсь выяснить в диалоге, как человек относится к своим провалам и какие выводы на будущее сделал, пусть даже на эмоциональном уровне.

Аудитория онлайн-дискуссии

— Что вы думаете о супердлинных резюме, в которых кандидат подробно расписывает свои достижения? До какой степени нужно себя хвалить?

— Все-таки резюме — это визитная карточка, поэтому я с трудом представляю себе такое, где рассказывается не о достижениях, а в основном о фейлах. И если оно будет даже на пять страниц — прочитаю все.

Обычно резюме — про то, что человек считает важным. Если важного слишком много, то, возможно, соискатель не умеет дифференцировать информацию. Хотя может быть и такое, что после прочтения всех пяти страниц я скажу: перечисленные достижения — супер. Поэтому, наверно, не надо абсолютизировать, какой объем резюме является нормой. Важно, чтобы оно содержало действительно существенные вещи, а человек понимал, что нужно конкретному работодателю, и обладал релевантным опытом.

— Есть ли в банках программы горизонтально-диагональной ротации, когда сотрудники проходят дополнительное обучение, включаются в кадровый резерв?

— Да, есть. Если говорить об «Уралсибе», то это касается не только вчерашних выпускников, но и всего коллектива. Мы стараемся поощрять внутренние перемещения. Если можно добиться лояльности сотрудников, давая им возможность расти внутри организации, пусть даже по диагонали, надо это делать. Здесь еще играют роль такие факторы, как преемственность и корпоративная культура. После двух-трех повышений человек, как правило, становится лоялен к компании, его сложно «выбить». Ему нужно сделать какое-то нереально выгодное предложение, чтобы он выбрал другое место.

В то же время недовольный сотрудник, который не видит перспектив, может перейти по горизонтали к конкуренту, даже если он предложит тот же самый пакет. Поэтому мы стремимся к следующей пропорции: около 70% работающих у нас людей растут внутри банка и примерно 30% привлекаем извне. То есть при прочих равных внутренний кандидат имеет больше шансов занять вакансию.

— Реально ли стать топ-менеджером крупной финансовой компании к 30—35 годам?

— Да, конечно. В «Уралсибе» года два назад четверым из семи членов правления было меньше 35 лет. В каком-то смысле банк делает ставку на то, чтобы брать людей немножко «на вырост», чтобы у них появлялся азарт освоить новый уровень, находящийся на ступень выше предыдущего. То есть мы стараемся нанимать не кандидата, абсолютно готового к той или иной должности, а такого, у которого есть гэпы, но мы понимаем, что в течение определенного периода он их закроет. Скорее всего, человек будет делать это с настроением, которое как раз за деньги не купишь.

— А как вы определяете потенциал кандидата — интуитивно или используете какие-то специальные системы тестирования?

— Мы применяем тестирование. Причем для топовых позиций это скорее проверка на определенные личностные характеристики, на совместимость с командой, сложившейся в банке. Этот тест не дает «черную метку», он просто расширяет информацию о потенциальном кандидате. Я имею в виду, конечно же, финалистов предварительных этапов отбора.

— Как помогают построению карьеры нетворкинг, неформальное общение?

— Сильно помогают. Взаимодействие с коллегами из разных банков, компаний, отраслей очень серьезно разнообразит твой опыт. Например, в процессе общения можно услышать какие-то гипотезы и потом проверить их у себя. Можно узнать, как твои собственные гипотезы работали у коллег — возможно, кто-то уже опробовал их в своих бизнес-моделях. В этом смысле неформальное общение очень важно, а для некоторых позиций в банке критически значимо. Скажем, я с трудом представляю, как человек без нетворкинга будет нормально чувствовать себя в пиаре.

— Можно ли построить карьеру в банке, начав с должности операциониста?

— Конечно, пример перед вами. Когда я пришел в свое время в Промстройбанк, я был практически последним в штатной структуре. Начинал специалистом бэк-офиса, сотрудником, который учитывает операции.

Сейчас отрасль, безусловно, изменилась: банков стало меньше, требования к кандидатам выше. Поэтому еще раз повторю для тех, кто окончил вуз и будет искать себя на рынке труда, — идите за кругозором. Старайтесь устроиться туда, где сможете по-максимуму приобрести разнообразный опыт.

При этом нужно учитывать, что работа — это всегда сделка с работодателем, который ждет от вас результата. Сама по себе ваша позиция «я развиваю себя» ему не очень интересна. Вот «развивая себя, я приношу пользу компании» — более правильный подход.

— О важности математических знаний вы уже упоминали. А вот в какие банковские направления может пойти человек с хорошим экономическим образованием?



— В риск-менеджмент прежде всего. Такие люди становятся успешными в тестировании различных моделей, а также в направлениях, связанных с продажами, в том числе прямыми. Здесь необходимо будет знание продуктового ряда, понимание стоимости продуктов.

Если говорить о позициях начального уровня, то это может быть администратор банковского офиса — «митер-гритер». Кстати, на этой должности сразу видно, способен ли человек слышать клиента и предлагать ему хорошие услуги или же просто находится на рабочем месте с девяти до шести.

— Какие вакансии в банке подойдут для гуманитариев? Им нужно думать в сторону продаж?

— Необязательно. Например, гуманитарии могут быть востребованы в юридическом отделе, службах HR, PR.

— Несколько вопросов от слушателей. Может ли юрист в банке сделать неюридическую карьеру и вырасти до топ-менеджера при условии, что у него есть еще экономическое образование?

— Смежные опыты очень и очень важны. Понимание и юридических, и экономических аспектов — очень крутое сочетание. Как и любые комбинации знаний в сферах юриспруденции, экономики, математики. В области физики, кстати, тоже. Многие крутые финансисты были именно с таким бэкграундом. Физики владеют математическим аппаратом, но еще и знают, как работают реальные процессы, а значит, понимают, какая ошибка критична и насколько.

— Как подготовиться к работе аналитиком в банке?

— Наверно, для работы на любой позиции необходим сильный интерес к тому, что вы делаете. На собеседовании вы будете рассказывать, почему выбрали именно эту вакансию, и настоящее любопытство всегда видно. Когда человек говорил мне, что интересуется финансовыми рынками, я спрашивал: а сколько стоит такой-то актив, а вот такой, какую динамику он показывал за последний год хотя бы на уровне знака — положительную, отрицательную? Если собеседник находится в информационном поле, ему действительно интересно.

— Есть ли в банках подразделения, в которых сочетаются моделирование, финансовый анализ и общение с клиентами? То есть сотрудники должны заниматься не только аналитикой, но еще и коммуникациями.

— Есть. Например, это сейлзы по финансовому рынку, которые работают с институционалами либо с премиальными клиентами — физическими лицами. Такие специалисты должны хорошо разбираться в финансовых инструментах и уметь консультировать людей.

— В эти подразделения, наверно, не очень просто попасть? С какой позиции лучше начинать, чтобы через несколько лет дорасти до этого?

— Хороший кандидат — это прежде всего сейлз в розничном бизнесе, клиентский менеджер. Мы сейчас стараемся выстроить такую систему, когда наиболее эффективные сотрудники, работающие в сегменте масс-маркет, переводятся в премиальный банкинг. А оттуда, возможно, и в подразделение private banking. Хотя не всегда успешный менеджер в масс-маркете добьется таких же результатов, работая с клиентами из других сегментов. Там появляются новые требования к личностным качествам — нужно общаться с людьми богатыми, статусными, поэтому навыки коммуникации критичны.

— Последний вопрос. С кого вы берете или брали пример, кто повлиял на ваше становление?

— Мне повезло по жизни с коллективами, начальниками, коллегами: они на своих примерах учили меня тому, что надо делать. Сейчас использую многое из того, что когда-то видел, — не как кальку, но как некую сумму опытов. Встречались коллеги, которые показали, как не надо делать, такое тоже бывало.

Несколько человек оказали на меня как на банковского менеджера особенно сильное влияние, но я не хочу называть их имена. Желаю всем выпускникам, чтобы первый-второй руководитель научил их правильному отношению к работе. Пусть вам повезет в этом так же, как повезло мне.