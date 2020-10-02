Найти свою клинику и своего врача — это целое искусство, и похоже, деловые дамы озаботились этой темой основательно, в чем я оказала им содействие.

Пригвоздить к столбу у нас бывает легче, чем докопаться до сути. Однако сильным людям такой подход не близок. Председатель совета директоров группы компаний «ТЭН», бизнесмен Руслан Гутнов подает в суд на издания, которые сделали его «зятем Бирюкова». Об этом и не только он рассказал в эксклюзивном интервью Елене Ищеевой, впервые за долгое время нарушив обет молчания.

Елена Ищеева Руководитель проекта Finparty



Все статьи автора Руслан Гутнов: «Правда сенсаций не вызывает, но она есть»

Пригвоздить к столбу у нас бывает легче, чем докопаться до сути. Однако сильным людям такой подход не близок. Председатель совета директоров группы компаний «ТЭН», бизнесмен Руслан Гутнов подает в суд на издания, которые сделали его «зятем Бирюкова». Об этом и не только он рассказал в эксклюзивном интервью Елене Ищеевой, впервые за долгое время нарушив обет молчания.

— Почему решились на разговор со мной?

— У вас безупречная репутация и вам доверяют люди. Надеюсь, вы напишете то, что сказал именно я, а не то, что захочется. Все же журналистика должна быть правдивой.

— Согласна. Итак, с легкой руки Ивана Голунова вы однажды стали зятем заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Многие СМИ принялись тиражировать эту непроверенную информацию. Так на ком вы все-таки женаты?

— Я женился сразу после армии. У меня один брак, одна семья уже более 30 лет. Жену зовут Елена, у нас четверо детей. Я никогда не был в родственных связях с господином Бирюковым. Это абсолютная ложь.

— А когда вы с ним в последний раз вообще виделись?

— По-моему, на чемпионате мира по хоккею в 2016 году. Больше лично не встречались ни разу, наши пути не пересекаются.

— Почему именно сейчас вы подняли эту тему, если долгие годы терпели наветы?

— Потому что люди перешли черту. Теперь клевета затронула моего сына Ярослава, который возглавляет собственную девелоперскую компанию SIS Development. На ряде сайтов его обвиняют в связях с правительством Москвы, объясняя именно этим, что он застраивает многострадальный проект в Митино . Один из уважаемых телеканалов тоже подхватил эту непроверенную информацию.

Дело в том, что международная группа PPF не потянула взятые на себя обязательства, а сын предложил компактный и перспективный проект, в котором будут как коммерческие площади, так и обещанный спортивный центр по хоккею. Однако СМИ стали писать совсем иное, мол, все планируется отдать сугубо под коммерцию. Это неправда! Зная мое многолетнее и трепетное отношение к теме именно хоккея, которым я бредил еще с детства, утверждать подобное — это наносить удар по репутации моей семьи. Поэтому я решил заговорить впервые за многие годы.

— Среди ваших друзей много легендарных хоккеистов, вы играете в Ночной хоккейной лиге, построили в рекордные сроки ледовую арену на ЗИЛе, почему же никто не встал на вашу защиту?

— Вы знаете, люди, занятые делом, до поры до времени считают, что реагировать на клевету в Интернете — это не уровень. Однако она расползается как раковая опухоль, и этому кто-то должен положить конец. Мы все дружим семьями многие годы, а потому на сплетни-перепечатки просто никто не обращал внимания.

Вы затронули тему нашего проекта «Парк легенд» по реконструкции территории завода «ЗИЛ», где построена лучшая ледовая арена страны и работает музей истории отечественного хоккея. Хочу внести ясность опять же для СМИ, которые публикуют то, чего не знают. Сдав в эксплуатацию все спортивные объекты, мы покинули данную площадку.

— Бытует мнение, что Ночная хоккейная лига — это чуть ли не масонская ложа, где решаются судьбы России. Так ли это?

— Полная ерунда. Сегодня это массовое движение, которое, да, поддержал наш президент Владимир Путин и сам ради этого встал на коньки. По-моему, лиге в этом году исполняется семь лет, это прежде всего идея, в которую поверили люди по всей стране. В России уже две с половиной тысячи команд! У истоков, конечно, стояли наши легендарные хоккеисты: Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, но без массовой поддержки любителей этого вида спорта движение не смогло бы развиться до подобных масштабов. Как-то на масонскую ложу это явно не тянет (улыбается), уж слишком движение массовое.

— Я вот смотрю на фотографии в вашем кабинете и рискну предположить, что, может, вы и состоятельным бизнесменом стали отчасти для того, чтобы приблизиться к своим кумирам. Угадала?

— В чем-то вы правы. Но я не только играю вместе с ними в хоккей, а еще и помогаю. Дотронуться до легенд хотят очень многие, а вот реальную помощь оказывают единицы. Нас можно пересчитать буквально по пальцам одной руки…

— Когда последний раз с клюшкой на льду были?

— Пару часов назад.

— Не поняла?

— У меня по две тренировки в день. В 7:30 утра я уже на льду. Потом, после работы в офисе, тоже играю.

— Как себя чувствует девелоперская отрасль после пандемии?

— Непросто сейчас всем. Остановка в мае всего лишь на один месяц строительного комплекса Москвы привела к тяжелым последствиям, некоторые компании просто прекратили свое существование. Сейчас посещаемость торговых центров не дотягивает до прошлогоднего уровня на 25—30%. Люди резко сократили активность по целому ряду причин: пандемия, увольнения, урезание расходов, плюс многие теперь работают не из офисов, а из домов.

— И тем не менее, что в планах у вашей компании?

— Из ближайших — возведение современной ледовой арены в Сокольниках на месте нынешнего спортивного комплекса, который устарел морально. Парк «Сокольники» — место для болельщиков «Спартака» знаковое, оно заслуживает большой современный стадион. Все, кто сейчас выходит там на лед, это понимают и поддерживают.







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— Москва у нас быстро меняется, я ее за это очень люблю, мне в этом городе интересно. Вот перед домом уже второй год роют новую ветку метро, глотаем пыль, но терпим. Городу это нужно. Однако глобально стройки часто вызывают негатив у жителей, даже приводят к массовым протестам. Как быть с этим?

— Вы знаете, людей надо информировать вовремя и вести с ними диалог. Вспомните, что было перед чемпионатом мира по футболу? Москва вся перестраивалась, но вытерпели же и провели одно из лучших мировых спортивных событий.

Сергей Семенович Собянин еще в 2010 году поставил перед собой цель сделать город удобным для жизни, и вот у нас тротуары для прогулок широкие, инфраструктура общественного транспорта развивается активно, и как бы кто ни ругал изменения, все признают, что Москва расцветает.

Неудобство большого строительства всегда нужно объяснять жителям, чтобы они четко понимали, ради чего все это задумано и какие перспективы принесет в их жизнь. К сожалению, СМИ редко по данному вопросу занимают объективную позицию, у нас нововведения в основном принято ругать. Перспективный проект просто могут очернить заказные журналисты и тем самым поднять волну негодования у населения.

Лена, а можно вам встречный вопрос, почему вы решились на встречу со мной? Не боитесь, что после данного интервью вас запишут в разряд журналистов — друзей власть имущих?

— Во-первых, я человек публичный и открытый, с кем дружу — можно узнать по соцсетям. Во-вторых, бояться мне генетически не положено: у меня в роду кадровые военные, сотрудники спецслужб и Герой Советского Союза. Считаю, что род определяет сознание. Кстати, а вы из какой семьи?

— Дед окончил питерский горный институт и после этого стал директором танкового завода на Преображенке. Он первый осетин в истории, который в 1936 году был награжден орденом Ленина. Всего лишь спустя год семья была репрессирована, времена были такие… Сталин потом захотел его вернуть и снова дать большую должность, но из-за пыток дед до этого момента не дожил. Отца ребенком отдали в детский дом, где он и вырос. Однако спустя годы сумел пробиться в люди и после окончания Института стали и сплавов стал одним из лучших специалистов Советского Союза по нержавеющим сталям. Он более 25 лет проработал на заводе «Серп и молот» и, к сожалению, из жизни ушел рано. Мама у меня экономист и тоже работала на этом заводе. Я пошел по стопам отца, окончил тот же институт, пришел тоже на «Серп и молот», а потом начался развал страны, сложные времена, и я переориентировался на частный бизнес.

— Возвращаясь к основной теме нашей встречи, когда огульно СМИ в Интернете распространяют ложь или, назовем это политкорректно, «непроверенную информацию», кому тогда доверять и как?

— Все стало очень политизировано, особенно в журналистике. В соцсетях меня нет. Что такое «Инстаграм» я только слышал. Поэтому на фоне информационного хаоса я доверяю только своему личному мнению, которое формирую на основе глубокого знания темы и проверенных годами источников. Фейковых новостей становится в нашей жизни все больше, констатирую это с сожалением. Поэтому я и встретился с вами, чтобы одним интервью раз и навсегда расставить все точки над «и».