В преддверии дней обмена поздравлениями по гендерному принципу мы составили подборку презентов, которые подходят для друзей и любимых на 23 Февраля. В фокус нашего внимания попали коробочные наборы — много сюрпризов ведь лучше, чем один.

Знание и сила: пять небанальных идей для подарков на 23 Февраля

В честь Дня святого Валентина мы составили подборку самых красивых и счастливых пар предпринимателей и их жен. Любуйтесь вместе с нами. Всем любви!

В своей прошлой авторской колонке Наталья Пронина говорила о том, что коучинг помогает воплощать в жизнь любые мечты. Сейчас она предлагает разобраться, чего именно вы хотите достигнуть.

Сам себе ресурс: как действовать, чтобы всегда достигать желаемого

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Сам себе ресурс: как действовать, чтобы всегда достигать желаемого

В своей прошлой авторской колонке Наталья Пронина говорила о том, что коучинг помогает достичь любых целей. Сейчас она предлагает разобраться, чего именно вы хотите достигнуть.

Цели бывают разные: долгосрочные и краткосрочные, большие и малые, жизненно важные и второстепенные. Но главное условие получения желаемого результата всегда одно — они должны быть «внутренними», то есть действительно вашими.

Мы все в жизни играем множество ролей: жены, мужа, родителя, ребенка, начальника, подчиненного и так далее. Важно четко осознавать, в какой из них вы находитесь, когда ставите перед собой ту или иную задачу. А еще — разобраться, не навязана ли она социумом и принятыми в нем нормами поведения.

Например, мысль «хочу выйти замуж» может возникнуть только потому, что все подруги обзавелись мужьями, а вам оставаться без пары после 30 неприлично. Хотя в действительности вы получаете удовольствие от «жизни соло», наслаждаетесь свободой, романами, общением с друзьями и возможностью делать то, что захотите. Или вот: «Я хочу построить карьеру и к 40 годам стать председателем правления крупного банка». Вы начинаете так думать, потому что начитались деловых журналов, насмотрелись фильмов про крутых парней и пришли к выводу, что по-настоящему успешный мужчина должен быть банкиром. А на самом деле больше всего на свете вы любите «ловить волну» и мечтаете открыть школу серфинга где-нибудь на Бали.

В общем, убедитесь, что цель, которую вы ставите, отвечает вашим истинным желаниям. После этого будет проще понять и принять все трудности на пути к ее достижению, без которых, как известно, «не вытянешь и рыбку из пруда».

Чтобы проверить, действительно ли выбранная цель ваша, можно применить экспресс-метод. Задайте себе следующие три вопроса.

1. Чего я на самом деле хочу в рамках объективно сложившихся обстоятельств? И когда желаю этого добиться?

2. Что я готов со своей стороны сделать, чем пожертвовать, чтобы получить желаемое к намеченному сроку?

3. Каким я после этого буду? Как изменятся моя жизнь и внутреннее состояние?

Отвечайте максимально подробно. Включите воображение и попробуйте в деталях представить путь к своей мечте, а также момент ее воплощения в жизнь. Если в этой картинке вам все нравится и вы готовы к неизбежной «плате за победу», то дерзайте. Когда цель яркая — она отличный мотиватор, если размытая — деструктор.

Итак, цель выбрана. Теперь, чтобы повысить шансы на успех, необходимо максимально правильно ее сформулировать.

Делайте это в положительном ключе. Например: «Желаю купить автомобиль», а не «Хочу не ездить больше на общественном транспорте».

Убедитесь, что достижение цели находится под вашим контролем. То есть вы знаете, где, как и когда сможете заработать на автомобиль, а также как скоро сдадите на права. Если же вы думаете, что, возможно, машину вам подарит папа, то это сильно снизит ваши шансы стать автолюбителем.

Визуализируйте свою мечту как можно подробнее. Представьте себя в машине любимой модели, мысленно возьмитесь за руль, почувствуйте мягкость сидений, запах дорогой кожи, наблюдайте за окном смену разных пейзажей… Чем больше таких деталей, тем лучше.

Просчитайте, насколько реалистичен ваш план. Если вы зарабатываете 100 000 рублей в месяц, из которых 90% тратите на покрытие ежедневных расходов, то машину сможете купить лет через десять, а престижную — через двадцать или тридцать. Оно вам надо?

Учитывайте контекст: что нужно изменить, чтобы ваше желание стало реальностью, и от чего стоит отказаться.

Не забывайте об ожидаемых вторичных выгодах. Например, когда вы приедете к офису на автомобиле мечты, об этом узнают все сотрудники и та красивая блондинка из отдела маркетинга обязательно обратит на вас внимание. А если этого не случится, то вы так и будете неловко себя чувствовать среди более успешных друзей и карьерно-ориентированных коллег.

Принимайте в расчет имеющиеся ограничения — ваши слабые стороны и гипотетические риски.

Обязательно составьте план достижения цели (что и когда вы будете делать, чтобы получить желаемое в срок).

Теперь пора приступать к реализации задуманного. Самый верный способ избежать ошибок на этом пути — спрашивать себя при каждом действии, насколько оно приближает или отдаляет вас от цели. Также необходимо постоянно держать фокус на том, к чему вы стремитесь. На достижение некоторых целей уходят десятилетия, а иногда — вся жизнь.

Будет непросто, но вы обязательно добьетесь желаемого, и чувство невероятной гордости с лихвой окупит все потраченные усилия.