Хотите больше зарабатывать? Смотрите сквозь розовые очки

26 февраля Альфа-Банк пригласил клиентов и партнеров на вечеринку, посвященную расширению ипотечного бизнеса. Все в этот вечер было связано с высоким уровнем: лофт в башне «Меркурий», космическая молекулярная кухня и даже обстановка как в первом классе самолета.

В Мособлбанке сменился председатель правления, в Абсолют Банке назначен зампред правления, в УК «Велес Менеджмент» — глава управления. Кадровые изменения произошли в дочерних компаниях PwC и БКС, Allianz в России и СК «Д2 Страхование».

Различные исследования показывают, что оптимисты чаще пессимистов принимают мудрые финансовые решения. Поэтому многим из нас, чтобы стать богаче, требуется изменить взгляд на мир. И сделать это не так уж трудно, пишет MarketWatch.

Различные исследования показывают, что оптимисты чаще пессимистов принимают мудрые финансовые решения. Поэтому многим из нас, чтобы стать богаче, требуется изменить взгляд на мир. И сделать это не так уж трудно, пишет MarketWatch.

Как свидетельствует онлайн-опрос 2000 американцев, проведенный техасским банком Frost, деньги на крупную покупку откладывают 90% оптимистически настроенных людей и только 70% пессимистов. Первые в полтора раза чаще имеют накопления на черный день и проявляют большую креативность в вопросах личных сбережений. При этом именно оптимистам свойственно быть довольными своим финансовым состоянием.

Согласно исследованию 2016 года, люди с позитивными жизненными установками и зарабатывают в среднем больше своих «оппонентов» из противоположного лагеря. Другие данные указывают , что пессимисты реже получают повышение по службе. Наконец, социолог Райнер Зительман, опросив четыре десятка долларовых мультимиллионеров и миллиардеров, пришел к выводу, что ультрасостоятельные люди уверенно ассоциируют себя именно с оптимизмом. Лишь двое из этих респондентов заверили, что им близки пессимистические взгляды.

Почему же разное отношение к жизни оказывает такое заметное влияние на наши финансы? «Оптимисты рассчитывают на хорошее развитие событий и уверены, что будущее в их руках, — объясняет специалист по позитивной психологии Мишель Гилан. — Они считают, что могут повлиять на ситуацию, поэтому в тяжелом положении стараются действовать, в то время как пессимисты только сетуют на сложившиеся обстоятельства».

По мнению Зительмана, владельцы крупных состояний называют оптимизмом качество, которое в психологии характеризуется как «самоэффективность». Это убежденность в том, что благодаря своим способностям человек всегда может находить решение проблемы.

Конечно, с оптимизмом тоже не все безоблачно. Так, в одной из свежих научных работ утверждается , что сторонники тезиса «стакан наполовину полон» чаще терпят фиаско, когда открывают собственное дело. Возможная причина в том, что в отличие от пессимистов они не склонны учитывать потенциальные неблагоприятные факторы, влияющие на успех. И все-таки гораздо больше имеется подтверждений тому, что быть оптимистом выгодно. Так почему бы и вам не попробовать смотреть на мир сквозь розовые очки? Эксперты говорят, что любому человеку под силу кардинально изменить свое отношение к происходящему вокруг.

«В это трудно поверить, но вы можете выбирать образ мышления, — комментирует психолог Элизабет Ломбардо. — Представьте, что ваши мысли — это нервы, передающие сигналы по определенной схеме. Когда вы получаете некую новую информацию, мозг буквально перестраивает сам себя. Аналогичным образом можно добиться в нем и таких изменений, которые позволят вам перейти от пессимизма к оптимизму».

А вот несколько практических советов для тех, кто решит пойти по этому пути. Каждый день проводите пять минут, представляя лучшую версию себя из всех возможных. Психологи выяснили , что этот прием практически сразу же добавляет человеку оптимизма. Кроме того, дополните его так называемой практикой благодарения. Начинайте и заканчивайте каждый новый день с мыслями о том, кому и чему вы глубоко признательны.

Если же вы испытываете отрицательные эмоции в течение дня, то повторяйте про себя аффирмации — установки, которые помогут бросить вызов негативным мыслям. «Всякий раз, находясь в стрессовой ситуации, например угодив в пробку или имея дело с неприятным коллегой, сделайте паузу и отыщите три вещи, положительные для вас прямо сейчас. — рекомендует Ломбардо. — В той же пробке аффирмации могут звучать так: «я в безопасности, я слушаю отличный подкаст, скоро я буду дома». В данном случае не существует утверждений правильных или неправильных. Главное чтобы каждое из них звучало для вас позитивно».