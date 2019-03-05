Хотите больше зарабатывать? Смотрите сквозь розовые очки

Различные исследования показывают, что оптимисты чаще пессимистов принимают мудрые финансовые решения. Поэтому многим из нас, чтобы стать богаче, требуется изменить взгляд на мир. И сделать это не так уж трудно, пишет MarketWatch.
Как свидетельствует онлайн-опрос 2000 американцев, проведенный техасским банком Frost, деньги на крупную покупку откладывают 90% оптимистически настроенных людей и только 70% пессимистов. Первые в полтора раза чаще имеют накопления на черный день и проявляют большую креативность в вопросах личных сбережений. При этом именно оптимистам свойственно быть довольными своим финансовым состоянием.
Согласно
Почему же разное отношение к жизни оказывает такое заметное влияние на наши финансы? «Оптимисты рассчитывают на хорошее развитие событий и уверены, что будущее в их руках, — объясняет специалист по позитивной психологии Мишель Гилан. — Они считают, что могут повлиять на ситуацию, поэтому в тяжелом положении стараются действовать, в то время как пессимисты только сетуют на сложившиеся обстоятельства».
По мнению Зительмана, владельцы крупных состояний называют оптимизмом качество, которое в психологии характеризуется как «самоэффективность». Это убежденность в том, что благодаря своим способностям человек всегда может находить решение проблемы.
Конечно, с оптимизмом тоже не все безоблачно. Так, в одной из свежих научных работ
«В это трудно поверить, но вы можете выбирать образ мышления, — комментирует психолог Элизабет Ломбардо. — Представьте, что ваши мысли — это нервы, передающие сигналы по определенной схеме. Когда вы получаете некую новую информацию, мозг буквально перестраивает сам себя. Аналогичным образом можно добиться в нем и таких изменений, которые позволят вам перейти от пессимизма к оптимизму».
А вот несколько практических советов для тех, кто решит пойти по этому пути. Каждый день проводите пять минут, представляя лучшую версию себя из всех возможных. Психологи
Если же вы испытываете отрицательные эмоции в течение дня, то повторяйте про себя аффирмации — установки, которые помогут бросить вызов негативным мыслям. «Всякий раз, находясь в стрессовой ситуации, например угодив в пробку или имея дело с неприятным коллегой, сделайте паузу и отыщите три вещи, положительные для вас прямо сейчас. — рекомендует Ломбардо. — В той же пробке аффирмации могут звучать так: «я в безопасности, я слушаю отличный подкаст, скоро я буду дома». В данном случае не существует утверждений правильных или неправильных. Главное чтобы каждое из них звучало для вас позитивно».
Источник:
25.01.2019 09:00:00
11.01.2019 09:00:00
26.12.2018 09:00:00
03.10.2018 13:00:00
18.09.2018 09:00:00
04.09.2018 13:00:00
24.08.2018 09:00:00
16.07.2018 13:00:00
27.06.2018 13:00:00
14.06.2018 13:00:00
28 Фев 2019 События