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Прежде чем произнести «согласен» или «согласна», мы хотим узнать о будущем супруге как можно больше, и финансовая сторона вопроса не должна становиться исключением. MarketWatch объясняет, на что обращать внимание.

Как до свадьбы понять, что у вас разные подходы к деньгам

Редакция Finparty



Все статьи автора Как до свадьбы понять, что у вас разные подходы к деньгам

Прежде чем произнести «согласен» или «согласна», мы хотим узнать о будущем супруге как можно больше, и финансовая сторона вопроса не должна становиться исключением. MarketWatch объясняет, на что обращать внимание.

Для многих людей личные финансы являются деликатной темой, которую они неохотно соглашаются обсуждать. Так как же можно убедиться, что у вашего партнера нет секретов, способных в будущем нанести сокрушающий удар по семейному благополучию? Совсем необязательно устраивать для этого слежку и нанимать сыщиков.

Наше отношение к деньгам формируется под влиянием такого множества разнородных факторов, что задача найти человека, полностью разделяющего ваши ценности, кажется почти неразрешимой. Сказываются и культурный код, и воспитание, и опыт, полученный уже в зрелом возрасте. Бывший вице-президент США Джо Байден как-то заметил: «Не говорите мне о жизненных ценностях, покажите свой бюджет — и я назову то, что для вас действительно важно». Так вот: какими бы вы оба ни были — расточительными или экономными — по определенным признакам всегда можно понять, совпадает ли у вас с потенциальным спутником жизни баланс романтики и прагматики во взгляде на мир.

Конечно, большинство из нас едва ли будут тратить первые свидания на сопоставление личных бюджетов — есть занятия поинтереснее. Однако уже в этот период вы можете заметить вещи, которые предательски точно будут характеризовать финансовое поведение вашей второй половины.

Вот что следует учитывать:

совершает ли человек покупки импульсивно, тратя деньги на модную одежду, дорогие путешествия или спорткары. Особенно это важно, когда его доходы явно несопоставимы с роскошным образом жизни. Если так, лучше расставить все точки над «i» как можно скорее, иначе «семейное счастье» может начаться с неожиданного обнуления банковских счетов;

нет ли противоположной крайности, при которой партнер считает буквально каждую копейку. Если сами вы не склонны постоянно думать об экономии, а будущий супруг всякий раз открывает кошелек скрепя сердце, то это определенно должно служить красным флажком;

какое отношение к деньгам царило в семье, где рос потенциальный спутник жизни. Например, если родители постоянно потакали его прихотям, то это могло заложить основу для плохих финансовых привычек в зрелости. Как правило, прошлое вообще способно многое поведать о чертах нашего характера, сформированных в раннем возрасте;

комфортно ли вам оттого, что партнер зарабатывает гораздо больше вас или, наоборот, значительно меньше. Что он сам об этом думает? Постарайтесь также сопоставить, как вы оба относитесь к кредитам, особенно крупным, считаете ли возможным брать деньги в долг.



Конечно, вряд ли случится так, что ваши взгляды совпадут полностью. Поэтому придется решать, где проходит красная черта — то есть насколько сильное расхождение в подходах к сбережениям, тратам и долгам вы для себя допускаете. Направления для размышлений мы обозначили.

Допустим, ваши отношения становятся совсем уже серьезными. Значит, пора открыто обсудить долгосрочные совместные финансовые цели и способы их достижения — а заодно еще раз проверить устойчивость будущего союза. Поговорите о покупке жилья, о создании накоплений на безбедную старость, о планировании следующего путешествия. И все это вдвойне важно сделать, если вы намерены объединить свои финансы.

Меж тем как раз частичное сохранение бюджетов раздельными — возможный путь к компромиссу при несовпадении ваших позиций. Предположим, партнер готов инвестировать в криптовалюты, а вам затея кажется безумной. Пусть он, по крайней мере, использует для этого средства, не связанные с общими финансовыми задачами пары.

К консенсусу в денежных вопросах помогают прийти честность, открытость, готовность к смягчению своих позиций. Когда же обмен мнениями превращается в обмен эмоциями, есть еще один вариант снятия противоречий. Попробуйте договориться при участии третьей стороны — профессионального финансового консультанта. И если вам с партнером удастся совладать со своими эго, появится шанс двигаться дальше.