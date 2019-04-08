Исследование: роботы демотивируют сотрудников-людей

Встреча главы банка «Открытие» и мэра Москвы состоится 18 апреля в рамках форума для молодых предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса». На нем эксперты и бизнесмены поделятся своими знаниями в области цифровизации.

4 апреля в офисе холдинга «Банки.ру» состоялось очередное мероприятие формата Officeparty. На встречу с представителями банка «Ренессанс Кредит» пришли не только форумчане и его клиенты, но и блогеры. А прямую трансляцию увидели 9000 пользователей соцсети «ВКонтакте».

Не спешите радоваться автоматизации рабочих мест, которая спасает персонал от рутинных операций. На оставшихся сотрудников она действует не лучшим образом, пишет MarketWatch.

Не спешите радоваться автоматизации рабочих мест, которая спасает персонал от рутинных операций. На оставшихся сотрудников она действует не лучшим образом, пишет MarketWatch.

Роботы ужасны. По крайней мере, по мнению деморализованных людей, игравших на деньги против машин в недавнем эксперименте Корнеллского университета. Его итоги проливают свет на неприглядные последствия роботизации, которая затрагивает все большее число отраслей. За получаемые преимущества приходится чем-то платить.

В эксперименте, когда люди терпели фиаско в соперничестве с роботом за денежные призы, они считали себя менее способными, прилагали меньше усилий и часто проявляли негативное отношение к своему более успешному автоматизированному конкуренту.

«Это состязание стало для меня большим стрессом, — цитируют организаторы исследования одного из его участников. — Я продолжал краем глаза наблюдать, как у робота растет счет, и это крайне нервировало». Другой респондент отметил, что начинал действовать быстрее тогда, когда ощущал замедление действий машины. «Было очевидно, что робот облегчает мне задачу», — сообщил еще один испытуемый.

Люди и машины выполняли задание на скорость и точность: подсчитывали, сколько раз буква G встречается в показываемом наборе символов, а затем помещали кубик в поле с соответствующим числом. Награда разыгрывалась по принципу лотереи, при этом вероятность победы зависела от числа набранных участником баллов.

Эксперимент был организован специалистами по поведенческой экономике и робототехнике. Он позволил оценить, как люди реагируют на разную производительность машины, выступающую их соперником. В качестве робота использовалось готовое решение — манипулятор в виде руки WidowX Mark II.

В целом 61 испытуемому больше нравились машины с низкой производительностью, а не с высокой. Хотя последние и воспринимались как более достойные конкуренты. Эксперимент также подтвердил феномен, известный в поведенческой экономике как «страх потери»: перед лицом поражения мы предпринимаем меньше усилий. Несмотря на всю примитивность выполнявшегося задания, которое исследователи охарактеризовали как «утомительное», полученные результаты позволили сделать далеко идущие выводы. Они пролили свет на последствия роботизации рабочих мест.

Сегодня машины очень часто работают бок о бок с людьми, выполняя похожие или одинаковые задачи, отмечает профессор Корнеллского университета Гай Хоффман, руководитель исследовательской группы. Кассиры сканируют продукты рядом с устройствами самообслуживания, на складах автоматические погрузчики ездят по соседству с обычными — вот только пара примеров.

Гай Хоффман

В этом году Бруклинский институт подсчитал, что 36 млн американцев, включая поваров, официантов, офисных клерков и водителей, столкнулись с «высокой подверженностью» автоматизации и рискуют быть уволенными. Не менее 70% их должностных обязанностей способны взять на себя машины, использующие современные технологии.

Согласно другому исследованию, процессы автоматизации и внедрения искусственного интеллекта вызывают у людей беспокойство. Со страхом лишиться работы из-за роботов могут быть связаны даже проблемы со здоровьем, возникающие у персонала.

Хоффман считает, что когда решается вопрос об использовании машины в качестве коллеги обычного сотрудника, в уравнении должны учитываться сердце и душа последнего. «Может возникнуть соблазн автоматизировать работу ради оптимальной производительности, — говорит ученый. — Но инженерам и руководителям необходимо думать о том, как это отразится на отношении людей к делу, роботу и даже самим себе».