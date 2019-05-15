Исследование: с каким оснащением жилье продается гораздо дороже

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Чудеса современной техники и особенности дизайна помогают взвинчивать цену продаваемых домов и квартир на треть и больше, пишет MarketWatch. Эксперты по недвижимости выявили опции, которые покупатели ценят превыше всего.

Чудеса современной техники и особенности дизайна помогают взвинчивать цену продаваемых домов и квартир на треть и больше, пишет MarketWatch. Эксперты по недвижимости выявили опции, которые покупатели ценят превыше всего.

Если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то дорога к кошельку приобретателя жилья — через кухню. Это следует из исследования портала Zillow, одного из крупнейших онлайн-ресурсов по американскому рынку недвижимости.

Продавцы домов, которые пишут в объявлениях о премиальном оснащении кухни, выручают за свое жилье по меньшей мере на 30% больше ожидаемой суммы, показал анализ базы данных Zillow. Всего оценивалось 4,6 млн объявлений о продаже недвижимости по всей Америке, размещавшихся в течение 2017 и 2018 годов.

Какие именно опции должны упоминаться в описании, чтобы покупатели готовы были платить за жилье больше? Эксперты Zillow составили соответствующий рейтинг.

Первое место занимает устройство для ценителей здорового питания — духовой шкаф с приготовлением пищи на пару. Дома с паровой духовкой продаются в среднем на 34% дороже по сравнению с аналогичным жильем без нее. На второй строчке находится профессиональное кухонное оборудование: если в объявлении говорится о его наличии, то дополнительная премия в цене дома составляет 32%.

При упоминании о винном погребе цена возрастает на 31%, а о кране для кастрюль (pot filler), который для удобства монтируется прямо над плитой, — на 28%. В целом с кухней оказалось связано шесть из десяти опций, с которыми недвижимость продается дороже.

Среди других попавших в рейтинг фишек — душевая кабина с парогенератором, подогреваемые полы и домашняя студия звукозаписи в гараже или другой постройке.

Однако продать дом или квартиру дороже — еще не значит заключить сделку быстрее. Например, жилье с паровыми духовками ищет новых владельцев как раз дольше всего, показали подсчеты. У домов с аналогичными характеристиками, но без этой опции, срок продажи сокращается в среднем на 22 дня. Это говорит о том, что премиальное оснащение жилья ценится достаточно узкой аудиторией, хотя она и готова платить хорошие деньги.



Эксперты заметили взаимосвязь между скоростью продажи домов и наличием тех «фишек», которые популяризируются телевизионными шоу о ремонте и перепланировках. Например, это открытые полки (средняя экономия времени — 11 дней) и отделка плиткой в так называемом метро-стиле, напоминающем кирпичную кладку (десять дней).

Примечательно, что у людей, приобретающих жилье впервые в жизни, приоритеты при выборе несколько отличаются. Скажем, такие покупатели платят на 59% дороже за дома, в которых имеется отдельно стоящая ванна. Среди других опций, наиболее востребованных этой категорией, — печь для пиццы и дизайнерские потолки с кессонами, то есть с углублениями прямоугольной или другой формы.

Важно подчеркнуть: по отдельности каждая из упомянутых фишек не увеличивает стоимость квадратных метров. Как известно, обычно любые вложения в ремонт и оснащение не окупаются при перепродаже дома или квартиры. Другое дело, что упоминание в объявлении одной или нескольких премиальных опций дает покупателям четкий сигнал: недвижимость находится в хорошем состоянии, поэтому заслуживает более пристального внимания и, возможно, доплаты за комфорт.

«Если у жилья есть подобные особенности, выставляйте их напоказ, — советует директор по исследованиям Zillow Скайлар Олсен. — Наличие паровой духовки, подогреваемых полов или других опций свидетельствует о том, что ваш дом — не просто место для проживания с базовым оснащением, что он особенный. Такое жилье, скорее всего, отличается продуманностью дизайна и дополнительным оснащением. То есть всем тем, что и ценят покупатели, которые могут позволить себе лучшее».