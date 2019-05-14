Будем помнить: мероприятия банков к 9 Мая

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По случаю дня Великой Победы по всей стране проходили памятные акции. Какие мероприятия приурочили к празднику банки и компании финансового сектора — в нашей подборке.

По случаю дня Великой Победы по всей стране проходили памятные акции. Какие мероприятия приурочили к празднику банки и компании финансового сектора — в нашей подборке.







Сбербанк

К 9 Мая Сбербанк запустил специальный проект в сотрудничестве с движением «Бессмертный полк России» и фондом «Память поколений». На сайте «Банк памяти» каждый может оставить информацию о своем родственнике, которая будет дополнена данными из электронной базы «Подвиг народа». После этого сервис генерирует персонализированный профиль ветерана и видео о нем. Ролик можно сохранить для личного пользования и поделиться им в социальных сетях.

Кроме того, на сайте проекта «Сбербанк TV» были выложены видео, снятые к празднику: рассказы о встречах сотрудников кредитной организации с ветеранами, военные истории ее бывших работников и клиентов, воспоминания детей о родственниках, спасавших Родину.

Здесь же опубликован ролик, в котором топ-менеджеры банка читают стихотворение Юрия Визбора «Помни войну» и поздравляют всех с праздником.

Еще в конце апреля Сбербанк по традиции пригласил ветеранов войны и тружеников тыла в свой головной офис, где их ждали праздничный концерт, застолье, подарки и, конечно, слова благодарности.

«ВЭБ.РФ»



В преддверии Дня Победы финансисты отправились навестить ветеранов, связавших в послевоенные годы трудовую судьбу с ВЭБом. Для них приготовили цветы и праздничные наборы.



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На этих встречах звучали песни, рассказы о военном прошлом и воспоминания о годах работы во Внешэкономбанке.



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«На войне было тяжело, но была вера в свой народ, в страну, в то, что делаем правое дело — защищаем Родину. Так и победили», — рассказал 95-летний участник Великой Отечественной войны Николай Луговской.



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Также «ВЭБ.РФ» опубликовал на своих страницах в соцсетях истории сотрудников о героях их семей.



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Альфа-Банк

Банк предложил коллективу присоединиться к ежегодным акциям «Бессмертный полк», «Память народа» и «Вахта Памяти». Последняя проходила в 54 городах присутствия кредитной организации.









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Помимо этого, была организована внутрибанковская акция «Поделись историей». В корпоративном «Инстаграме» финансисты выкладывали фотографии родственников — фронтовиков и героев тыла, а также рассказы об их жизни во время войны.





Московский Кредитный Банк



МКБ предложил читателям в соцсетях поделиться историями, которые рассказывали о военном периоде их близкие. Отправной точкой послужили воспоминания сотрудницы банка Кристины Свириденковой о ее прадеде-фронтовике.

«Моего прадедушку, Хуснудинова Михаила Софеевича, призвали в 1942 году в Омской области, недалеко от небольшого поселка Муромцево. Хотя он дошел до Берлина и отличился во время военных действий, за что получил много наград, о войне говорить не любил. Вспоминал только, что было много крови, боли и смерти.

Свою главную награду — орден Красной Звезды — он получил за то, что не позволил фашистам прорвать оборону в районе села Сачувка. Михаил Софеевич прикрывал правый фланг и пулеметным огнем обратил атаковавших гитлеровцев в бегство. Он также получил медаль «За отвагу» во время боя под селом Фрейсдорф. Противник пытался захватить орудия наших войск, но дед лег на ручной пулемет и пресек все попытки фашистов».





Банк «Кубань Кредит»

В канун Дня Победы банк поздравил с праздником одну из старейших жительниц Кубани, которая совсем скоро отметит 104-й день рождения. За годы войны сержант, пулеметчик-зенитчик Анна Кутанова проделала путь от Краснодара до Прибалтики, побывала и писарем в штабе, и интендантом. Сотрудники банка чествовали ветерана у нее дома, пожелали ей доброго здоровья и вручили подарок.



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А 9 мая финансисты присоединись к краснодарскому «Бессмертному полку». С портретами родных, участвовавших в войне, они прошли по улицам с другими горожанами и возложили цветы к Вечному огню.

Затем сотрудники банка вместе с детьми выпустили в небо голубые воздушные шары как символ мира и памяти о подвиге народа.

Вятка Банк



Работники этой кредитной организации, чей головной офис находится в Кирове, тоже приняли участие в шествии «Бессмертный полк» и принесли букеты к памятникам павших в Великой Отечественной войне.





Почта Банк

Для Почта Банка стало уже традицией бесплатно рассылать поздравительные открытки к 9 Мая ветеранам по всей России. Этот год не был исключением. Все желающие могли зайти на специальную страницу, выбрать дизайн и текст поздравления, а затем вписать имя и адрес получателя, указав себя в качестве отправителя.



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Прием заявок на отправление теплых слов продолжался две недели, после чего началась рассылка. По данным Почта Банка, все весточки были доставлены адресатам уже к началу мая. В акции приняли участие почти 3000 человек, поздравления ушли в 833 населенных пункта.





Русфинанс Банк

А вот так оригинально поздравила всех с Днем Победы команда Русфинанс Банка, опубликовав ролик в социальных сетях.





«Ак Барс-Мед»

Не забыли о поздравлениях и сотрудники страховой компании «Ак Барс-Мед», которая базируется в Казани. Со словами благодарности и подарками они отправились к ветеранам войны.





«Югория»

В Ханты-Мансийске в канун Дня Победы работники этой страховой компании возложили цветы к Вечному огню, почтив память героев.

Также представители «Югории» приняли участие в акции «Читаем о войне». Известные люди Ханты-Мансийска — деятели культуры, чиновники, спортсмены, бизнесмены, руководители компаний — продекламировали на камеру стихотворение Эдуарда Асадова «Помните».





Банк «Открытие»

Трогательная акция прошла в Красноярске. Банк «Открытие» поздравил горожан с праздником Великой Победы и организовал для них мастер-класс по оригами «Журавли». Его участники складывали из бумаги белоснежных птиц, которые затем стали элементами масштабной инсталляции.





Россельхозбанк

Сотрудники Россельхозбанка участвовали в шествиях в честь Дня Победы и поздравляли с праздником представителей старшего поколения.

Например, в Дагестане чествовали жительницу села Жданова, работницу тыла, ныне маму и бабушку Хорипери Керимову. Она застала Великую Отечественную войну семнадцатилетней девочкой и в военные годы усердно трудилась, пережив все тяготы строительства гидроэлектростанции в селе Ихрек Рутульского района.