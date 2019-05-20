Предложения от Mastercard появились на картах «Яндекса»

17 мая в банкетном комплексе «Шелк» состоялась церемония награждения победительниц конкурса «Деловые женщины — 2019», организованного EY. Одной из них стала исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева.

В банке «Траст» будет новый куратор работы с «токсичными» активами, в «Открытии» — новый глава блока private banking, сменился предправления Плюс Банка, «Ренессанс Капитал» сообщил о назначении в аналитическом управлении.

Совместный проект платежной системы и поисковика позволяет легко находить места, в которых по картам Mastercard действуют скидки и спецпредложения. Теперь эта информация отображается в популярных сервисах «Яндекса».

Совместный проект платежной системы и поисковика позволяет легко находить места, в которых по картам Mastercard действуют скидки и спецпредложения. Теперь эта информация отображается в популярных сервисах «Яндекса».

Места со скидками для держателей Mastercard отмечены в мобильном приложении и веб-версии «Яндекс.Карт», а также в «Яндекс.Навигаторе». Чтобы увидеть все ближайшие точки, нужно выбрать в поисковом меню значок с логотипом платежной системы.

Для удобства пользователей предложения партнеров Mastercard поделены на три категории: «Где поесть», «Развлечения», «Покупки и услуги». В общей сложности на картах «Яндекса» сейчас отображается более 420 таких точек в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи, Тюмени, Челябинске и других городах России.



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Кроме того, платежная система стала участником проекта, в рамках которого партнеры «Яндекса» и эксперты рекомендуют к посещению различные интересные места. Mastercard составила списки заведений, где держатели карт могут провести время приятно и с выгодой. Рестораны с лучшими видами на город, салоны красоты и спа со скидками, культурный досуг — эти и другие подборки доступны в «Яндекс.Картах» в разделе спецпроекта.

«Mastercard вместе с партнерами создает для держателей карт уникальные предложения и привилегии, а сервисы «Яндекса» ежедневно помогают миллионам людей по всей стране находить и выбирать новые места и строить к ним маршруты, — комментирует директор по развитию рынка Mastercard в России Иван Исаенко. — Мы решили объединить возможности компаний и представить удобное решение, которое познакомит держателей карт с самыми выгодными предложениями в привычном и удобном формате».

Иван Исаенко

Сотрудничество создает дополнительные преимущества и для компаний — партнеров Mastercard, отмечает Исаенко. Благодаря совместному проекту платежной системы с «Яндексом» они получают новый канал информирования о своих услугах.