Главное — цирк! ОТП Банк провел детский праздник

Недавно банк в очередной раз пригласил к себе маленьких гостей. Уже с порога они попадали не в обычное офисное пространство, а в мир ярких красок и веселья.
В ОТП Банке есть добрая традиция — дважды в год устраивать праздник для детей сотрудников. И каждый раз организаторы стараются удивить маленьких посетителей.
Чего только не было на этих праздниках! И кукольный театр, созданный руками сотрудников, и детективный квест в особняке XIX века, и впечатляющее кабаре под стеклянным куполом. Каково же было удивление детей, когда в этот раз они оказались на настоящем цирковом представлении.
На входе гостей встречал огромный пушистый слон, готовый обнять каждого своими мягкими лапами. Потолок был увешан разноцветными флажками, как в шапито. Всем желающим раздавали огромные порции попкорна.
Веселые клоуны и клоунессы быстро подружились с отипишками и собрали себе команды. Все вместе они отправились в путешествие по офису — выполнять задания.
В этот день дети повеселились от души! Они бегали в клоунских ботинках, поднимали гигантские игрушечные гири, некоторые из которых были даже больше самих силачей. Делали своими руками амулеты, ставили опыты, смотрели, как огромные мыльные пузыри загорались и тут же гасли в воздухе.
Клоун-весельчак катал детей на гигантском надувном шаре, крутил обручи и показывал мастерство балансировки — удерживал у себя на носу двухметровый чупа-чупс.
Завершилось мероприятие подарками и дискотекой. Но не простой, а бумажной. Нужно было видеть, как по команде «раз-два-три» все отипишки одновременно подбросили в воздух кучу бумаги. Как будто в лаундж-зоне офиса выпал бело-зеленый бумажный снег.
|
Фото: Надя Дьякова
20.05.2019 13:00:00
15.05.2019 13:00:00
14.05.2019 09:00:00
08.04.2019 09:00:00
13.03.2019 13:00:00
05.03.2019 09:00:00
25.01.2019 09:00:00
11.01.2019 09:00:00
26.12.2018 09:00:00
03.10.2018 13:00:00