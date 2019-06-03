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Главное — цирк! ОТП Банк провел детский праздник

Недавно банк в очередной раз пригласил к себе маленьких гостей. Уже с порога они попадали не в обычное офисное пространство, а в мир ярких красок и веселья.

В ОТП Банке есть добрая традиция — дважды в год устраивать праздник для детей сотрудников. И каждый раз организаторы стараются удивить маленьких посетителей.

Чего только не было на этих праздниках! И кукольный театр, созданный руками сотрудников, и детективный квест в особняке XIX века, и впечатляющее кабаре под стеклянным куполом. Каково же было удивление детей, когда в этот раз они оказались на настоящем цирковом представлении.

 
 
 
 
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На входе гостей встречал огромный пушистый слон, готовый обнять каждого своими мягкими лапами. Потолок был увешан разноцветными флажками, как в шапито. Всем желающим раздавали огромные порции попкорна.

Веселые клоуны и клоунессы быстро подружились с отипишками и собрали себе команды. Все вместе они отправились в путешествие по офису — выполнять задания.

В этот день дети повеселились от души! Они бегали в клоунских ботинках, поднимали гигантские игрушечные гири, некоторые из которых были даже больше самих силачей. Делали своими руками амулеты, ставили опыты, смотрели, как огромные мыльные пузыри загорались и тут же гасли в воздухе.

Клоун-весельчак катал детей на гигантском надувном шаре, крутил обручи и показывал мастерство балансировки — удерживал у себя на носу двухметровый чупа-чупс.

Завершилось мероприятие подарками и дискотекой. Но не простой, а бумажной. Нужно было видеть, как по команде «раз-два-три» все отипишки одновременно подбросили в воздух кучу бумаги. Как будто в лаундж-зоне офиса выпал бело-зеленый бумажный снег.

Фото: Надя Дьякова
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