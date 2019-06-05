Новый рекорд Почта Банка на «детской» Неделе финграмотности

В этом году на главной площадке Петербургского международного экономического форума сразу несколько институтов развития представили единый стенд. Одну из частей экспозиции заняли «Дом.РФ» и одноименный банк.

В рамках проекта AlfaChildren раз в месяц любой сотрудник банка может взять с собой на работу ребенка. Очередной визит маленьких гостей состоялся 31 мая, накануне Международного дня защиты детей.

Будучи партнером проекта Минфина по финансовому просвещению, этой весной Почта Банк поставил рекорд. В апреле он провел более 1900 мероприятий для детей и молодежи по всей стране, включая небольшие города и поселки.

Будучи партнером проекта Минфина по финансовому просвещению, этой весной Почта Банк поставил рекорд. В апреле он провел более 1900 мероприятий для детей и молодежи по всей стране, включая небольшие города и поселки.

Ежегодная серия образовательных мероприятий стартовала в Доме пионеров на Воробьевых горах. В торжественном открытии недели принял участие руководитель дирекции коммерческого развития кредитной организации Денис Лопатин. «Как крупный федеральный банк мы заинтересованы в росте уровня финансовой грамотности жителей страны, — рассказал он. — В этом году мы возьмем новую высоту, причем акцент сделаем на малых городах, поселках, а также на онлайн-форматах, привлекающих ребят разного возраста. Привычка считать деньги и правильно их тратить станут основой для ответственного финансового поведения уже взрослого человека, и мы, будучи социально ориентированной компанией, уделяем этому особое внимание. Я благодарю всех сотрудников Почта Банка, особенно в регионах, которые с энтузиазмом включились в проект и придумывали для детей интересные задания».

Лекции, семинары, интерактивы по личным финансам... В общей сложности в них приняло участие более 64 000 ребят в 500 населенных пунктах. По традиции Почта Банк пригласил школьников на экскурсию по своему головному офису. Член правления, операционный директор Елена Мохначева показала и рассказала ученикам девятого класса школы № 1501, как работают различные подразделения крупного финансового института.

Елена Мохначева

Старшеклассники увидели устройство банкомата. Познакомились с «умными» технологиями, позволяющими узнавать клиентов по лицу и голосу. Поучаствовали в викторине на знание купюр и даже попробовали в игровой форме свести баланс банковского операционного дня. Троим школьникам, давшим наибольшее количество правильных ответов, Мохначева вручила памятные призы — книги о банке с пожеланиями его коллектива. И все без исключения ребята получили в подарок зарядные устройства для телефонов.

«Новые банковские услуги все больше проникают в нашу повседневность, а ритм жизни стал настолько быстрым, что знакомство с азами финансовой грамотности должно начинаться уже в детском и подростковом возрасте, — отметила Елена Мохначева после общения с подрастающим поколением. — С каждым годом молодые люди все активнее участвуют в наших интерактивных играх, учатся планировать, копить и покупать с умом. Им свойственно сравнивать предложения, они задают много практических вопросов, связанных с рациональными тратами. Было очень приятно видеть, с каким интересом ребята слушали меня и моих коллег. И я буду рада, если кто-то из них в будущем выберет для себя банковскую сферу».

По словам самих школьников, им очень понравился визит в банк. Они уже изучают в школе основы экономической теории, но узнать о многих вещах непосредственно от сотрудников в финансовой организации было любопытно и полезно.

В городе профессий «КидсСити», где в конце прошлого года открылась тематическая зона Почта Банка и начало работать его мобильное детское приложение, прошло игровое занятие на тему «Как спланировать покупки: учись считать деньги по-взрослому».



Специалисты по активным продажам банка на примере жизненных ситуаций объясняли маленьким гостям тонкости ведения семейного бюджета. Дети решали задачки, выполняли задания на смекалку и попутно совершали интересные открытия. В ходе увлекательной лекции выяснилось, что большинство ребят уже иногда самостоятельно что-нибудь покупают в магазине и знают, как можно сэкономить при разнице цены на тот или иной товар. Больше всего их заинтересовали рекомендации, как накопить на большую покупку своими силами.

Почта Банк стал также участником всероссийского онлайн-квеста «Финансовый детектив» — захватывающего часового приключения с неожиданной развязкой. Для выполнения заданий необходимо было найти нужную информацию на сайте организации или посетив ее отделения. Кроме того, представители банка вошли в жюри конкурса эссе среди школьников и студентов. Ребята рассказывали в форме краткого литературного произведения, что для них означает успех и как построить свое благополучное финансовое будущее.



1 /2

Недели финансовой грамотности в рамках проекта Минфина проходят два раза в год, но Почта Банк помогает россиянам повышать уровень знаний не только в эти периоды. Например, в середине мая на Семейном финансовом фестивале в РЭУ им. Плеханова он представил свою площадку, на которой все желающие могли заглянуть внутрь банкомата и почувствовать себя инкассаторами.