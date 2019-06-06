Все по-взрослому: в Альфа-Банк пришли дети

В этом году BCS Global Markets стал единственным независимым российским участником рынка, вошедшим в топ-5 ведущих брокеров по итогам опроса Extel Survey. Кроме того, команда заняла высокие места в рейтингах по отдельным секторам.

В этом году на главной площадке Петербургского международного экономического форума сразу несколько институтов развития представили единый стенд. Одну из частей экспозиции заняли «Дом.РФ» и одноименный банк.

В рамках проекта AlfaChildren раз в месяц любой сотрудник банка может взять с собой на работу ребенка. Очередной визит маленьких гостей состоялся 31 мая, накануне Международного дня защиты детей.

В рамках проекта AlfaChildren раз в месяц любой сотрудник банка может взять с собой на работу ребенка. Очередной визит маленьких гостей состоялся 31 мая, накануне Международного дня защиты детей.



Благодаря акции дети понимают, что мама или папа не просто каждое утро отправляются на какую-то мифическую работу, а идут заниматься важными вещами. Офисная жизнь от этого тоже выигрывает, становится душевнее и ярче. Все сотрудники с улыбкой пропускают детей в лифты, машут им рукой из-за своих рабочих столов. К тому же подобное совместное времяпрепровождение сближает маленьких гостей и их родителей. А в Альфа-Банке уверены: если семья процветает, то и бизнес растет.



По традиции для юных посетителей устраиваются экскурсии, на которых они узнают, чем конкретно занимаются их родители, что такое банк и какую работу выполняют различные отделы и департаменты. От визита дети получают столько эмоций, что потом часто делятся ими в школьных дневниках и соцсетях.



Вот и в этот раз встреча прошла весело и продуктивно. Написав свои имена на бейджиках, ребята разместились за большим столом в переговорной и почти как эксперты рассуждали о том, кто в банке главный. Оказывается, этим человеком является вовсе не председатель правления, а клиент, с которым необходимо выстраивать доверительные отношения. Затем все исследовали внутреннее устройство банкомата, научились отличать фальшивые купюры от настоящих, нарисовали собственный дизайн карты. И даже примерили бронежилеты!

Настоящий восторг принесло знакомство с корпоративным порталом, где ребенок мог видеть профиль своего родителя. У детей вызывали гордость за пап и мам их строгие деловые фото.

В разговоре с маленькими гостями стало понятно, что они уже разбираются в мире финансов — знают, что деньги лучше хранить на карте или, например, открыв вклад. А некоторые ребята, несколько раз побывав в офисе, определились с будущей профессией: кто-то хочет стать дизайнером интерфейсов, кто-то — IT-программистом или инкассатором.

Завершился день вручением памятных подарков, а также угощением в виде большой пиццы.