Виртуальные создания захватывают мир: 10 цифровых инфлюенсеров

Мало найдется людей, которые были бы удовлетворены текущим доходом. Нам вечно его не хватает, и мы ломаем голову, как изменить ситуацию. Для этого есть отличный инструмент, которым я поделюсь.

Сам себе ресурс: как увеличить доход в два раза

В июне серьезную годовщину отметил люксембургский East-West United Bank, входящий в АФК «Система». Когда-то став своеобразным мостом между СССР и Западом, финансовый институт и сегодня играет важную роль в поддержании связей между российским и европейским бизнесом.

Они делают то же самое, что и мы, — смеются, работают, общаются, слушают музыку. Но в отличие от нас существуют лишь в виртуальном мире. Знакомим вас с цифровыми инфлюенсерами — героями «Инстаграма».

Они делают то же самое, что и мы, — смеются, работают, общаются, слушают музыку. Но в отличие от нас существуют лишь в виртуальном мире. Знакомим вас с цифровыми инфлюенсерами — героями «Инстаграма».





Микела Соуз

Страница: @lilmiquela

Одна из самых высокооплачиваемых цифровых моделей в мире создана студией Brud, которая недавно привлекла от инвесторов $6 млн. Микела Соуз — добрая и чуткая девушка с бразильскими и испанскими корнями, живет в Лос-Анджелесе и имеет в «Инстаграме» 1,6 млн подписчиков. Успешно занимается модельным бизнесом и музыкой, снималась для Calvin Clein вместе с Беллой Хадид. Любит показывать свои аутфиты фолловерам и носит брендовые вещи.





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Соуз отличается активной социальной позицией, выступает за равные права для трансгендеров, публикует мотивационные цитаты на своей странице и хочет больше развиваться как модель. Она считает идеалом певицу Рианну, среди деятелей искусства выделяет контемпорари-художника Карли Марка, а в fashion-индустрии — Рафа Симонса и Александра Вотье. Эти личности ее вдохновляют.





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Марго и Жи

Страница: @balmain

Обеих моделей создал французский дом моды Balmain в рамках своей разовой fashion-акции. Марго (Margot) — шатенка с европейской внешностью и идеальной стрижкой боб. Острые скулы, густые брови и полупрозрачные глаза ледяного голубого цвета — так выглядит эта участница «виртуальной армии» бренда. Жи (Zhi) — азиатка с темными волосами, короткой стрижкой, пухлыми губами, острым подбородком и аккуратным носом. Появившись в августе 2018 года, модели представили новую коллекцию Balmain вместе с еще одной цифровой дивой — темнокожей Шуду.



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Сандерс

Страница: @kfc

Сеть ресторанов общественного питания KFC недавно создала виртуальную модель своего основателя — полковника Сандерса, сделав его молодым человеком атлетического телосложения, который ведет здоровый образ жизни. В комментариях регулярно возникают споры о том, сколько все-таки ему лет — 20, 40 или 80? Фолловеров смущает седина не существующего в реальном мире персонажа.





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За пару месяцев существования Сандерс заключил рекламные контракты с Old Spice и TurboTax, а на одном из снимков в профиле показался с баночкой Dr. Pepper в руках. Судя по публикациям, он крайне общителен и любит быть в центре внимания. У него даже есть подруга Дэнни — тоже виртуальная. И имеется татуировка на левом боку с фразой «Секретный рецепт успеха».





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Таласья

Страница: @thalasya_

Виртуальная музыкальная исполнительница из Индонезии имитирует полноценную жизнь настоящего человека. Она записала довольно успешный сингл Be Happy, ходит на выставки, дружит с художниками и регулярно появляется на неделях моды в качестве почетной гостьи. Занимается в тренажерном зале и водит автомобиль. Кукольные черты лица и фарфоровый цвет кожи выделяют ее среди других цифровых инфлюенсеров. Таласья «родилась» в октябре 2018 года, но за ее существованием уже наблюдает больше полумиллиона подписчиков.







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Нунуюри

Страница: @noonoouri

Внешне Нунуюри напоминает одну из кукол Bratz. Она ведет fashion-блог и занимается моделингом. Работала с именитыми брендами, среди которых Gucci, Dior и Valentino. Уже познакомилась с Бейонсе и Пенелопой Крус, приняла участие в рекламной кампании косметической марки Ким Кардашьян KKW, снялась на обложке Madame Figaro c Карин Ройтфельд, а также стала частью круизного шоу Dior — 2019.







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Нунуюри во всем предпочитает класс люкс и описывает себя как «милую, любознательную и кутюрную». Ведет светскую жизнь и вполне наслаждается популярностью.



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Шуду

Страница: @shudu.gram

«Первая в мире цифровая супермодель» — так позиционирует себя Шуду. Ее возраст — «слегка за двадцать», хотя в «Инстаграме» она обитает с апреля 2017 года. Создавший модель fashion-фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон видит девушку как олицетворение красоты. Ее прототипом стала Барби — принцесса Южной Африки из серии «Куклы мира».

Шуду появлялась в осеннем выпуске «Vogue Австралия». Она участвует в презентациях коллекций косметических брендов и модной одежды. Сотрудничала с Fenty Beaty — маркой, которую основала Рианна, а также со всемирно известной Tiffany. Регулярно радует поклонников коллаборациями с молодыми дизайнерами.

Визитная карточка Шуду — гипнотический взгляд в тандеме с идеальной темной кожей. Загадочный образ заставляет всех пристально следить за аккаунтом модели в надежде узнать новую крупицу информации о ее личности.





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Ася Страйк

Страница: @asyastrike

Ася Страйк — цифровое альтер эго русской модели Саши Паники. Виртуальный двойник и реальный прототип даже родились в одном селе и по очереди переехали в Москву. В своих публикациях Страйк сравнивает столицу с Санкт-Петербургом, освещает собственные походы в парикмахерскую Cut Cut Cut и лапшичную «Чихо», делится снимками на фоне Курского вокзала. При этом fashion-модель эмоционально реагирует на то, что с вопросами обращаются не к ней, а к ее создателю. Она ведь тоже в состоянии отвечать. Более того, хочет общаться.







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Кэролин Икс Эс

Страница: @karolinxs

Первый ролик Кэролин опубликовала 18 марта с подписью: «Я пришла. Знаете, почему вы здесь?» Она не хочет уподобляться fashion-моделям и говорит, что ей «неинтересна фотография ради поз и рекламы одежды». Для фолловеров Кэролин пока остается загадкой — цель ее создания до конца не понятна. Девушка высказывает точку зрения на разные темы: современная Россия, сохранение ресурсов Земли, общественные проблемы. Она обладает критическим мышлением, аналитическим складом ума и утверждает, что не хочет быть похожа на людей.







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Алиона Пол

Страница: @aliona_pole

Белокурая москвичка с голубыми глазами и яркими веснушками — тоже цифровая модель и из мира fashion. Ей 18, но появилась она только в сентябре 2018-го. Алиона — разносторонняя личность, занимается моделингом и «дизайном цифровой одежды», называет себя художницей. Ее цель — «исследовать границы реального и виртуального миров».

Девушка выступает за экологичность и этичность в моде. Считает, что человек не должен разрушать ресурсы планеты ради fashion-индустрии.







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Дима Ровно

Страница: @rovnodima

Сибиряк Дима Ровно впервые сделал публикацию в январе этого года. Его дебютный пост начинается со слов: «Где я? Ничего не помню. Вроде последнее, что я видел, — это длинный темный тоннель». Очень интригующе…

Вероятно, Ровно — самый красноречивый виртуальный инстаграм-персонаж. Помимо длинных текстов и правильной речи он может похвастаться яркой внешностью. Зеленоглазый брюнет с ухоженной бородой, волевым подбородком и накачанным торсом – у него есть все данные для того, чтобы занять пьедестал цифрового мужчины-супермодели. Однако, увы и ах, через месяц своего существования он прекратил обновлять аккаунт.